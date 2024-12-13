Достройка ХАЭС. Как проект "Энергоатома" усилит энергетическую безопасность Украины

Национальная компания "Энергоатом" активно развивает проект по достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Новые блоки смогут существенно сократить дефицит электроэнергии и начать выдавать первые киловатт-часы в сеть уже через 2,5-4 года. Что уже удалось сделать, на каком этапе реализации проект находится сейчас и о его значении для восстановления экономики, — в материале журналиста Дмитрия Сидорова для РБК-Украина.

Содержание

Регулярные отключения света продолжают оставаться привычным делом для украинцев, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных обстрелов со стороны России. Страна-агрессор наносит удары по электростанциям, подстанциям и линиям электропередачи. В результате этого Украина уже третью зиму подряд сталкивается с значительным дефицитом электроэнергии. Для решения этой проблемы крайне необходимо строительство новых мощностей генерации.

Одним из проектов, в рамках которого планируется создать мощный и надежный источник производства электроэнергии, является достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Этот проект реализует оператор атомных электростанций – НАЭК "Энергоатом". В компании отметили следующие преимущества проекта: высокая степень строительной готовности указанных энергоблоков ХАЭС (третьего – 75%, четвертого – 28%) и возможность приобрести уже готовые реакторные установки в Болгарии и достроить блоки за сравнительно короткий срок (2,5–4 года).

Проект "Энергоатома" соответствует видению руководства страны, которое определило атомную энергетику как приоритет на будущее. В частности, о важности развития именно атомной энергетики во время презентации Плана устойчивости заявил президент Владимир Зеленский.

"Благодаря своим возможностям в энергетике Украина может быть геополитически одной из первых в Европе. Конечно, это касается в большей мере времени после войны, но предпосылки для этого мы должны создать уже сейчас. Атомная генерация – наш очевидный приоритет", – сказал Зеленский, выступая в парламенте 19 ноября 2024 года.

Предпосылки для реализации проекта

Одним из преимуществ проекта является тот факт, что наличие готовых строительных конструкций значительно снижает стоимость сметы достройки. "Строительство атомного энергоблока с нуля – очень дорого, один блок стоит около 10 миллиардов долларов. Поэтому, учитывая высокий уровень готовности, будет значительно проще и дешевле достроить существующие энергоблоки", – отметил в комментарии для РБК-Украина глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук.

К фактору уже готовых конструкций третьего и четвертого энергоблоков также стоит добавить наличие украинских высококвалифицированных кадров и производств для завершения строительства атомных энергоблоков. Такое мнение ранее высказал советник председателя правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Малахов.

"Наша страна обладает достаточной технической базой и квалифицированными специалистами в области проектирования, строительства и эксплуатации. Около 75% оборудования для ХАЭС производилось в Украине, и этот потенциал можно восстановить. У нас есть мощности для производства труб, кабельной продукции, насосного оборудования и других необходимых компонентов. Кроме того, важно отметить, что именно Киевский институт "Энергопроект" разрабатывал проект энергоблоков, начиная с этапа выбора площадки… У нас есть все необходимое для реализации этого проекта", – сказал Малахов.

Также компания "Энергоатом" уже нашла поставщика реакторного оборудования – это Болгария. "Есть договоренность с Болгарией о поставке в кратчайшие сроки оборудования ядерных реакторов для этих энергоблоков по более чем приемлемым ценам", – говорил в июле этого года и. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.

Дело в том, что третий и четвертый энергоблоки были построены под реакторы типа ВВЭР-1000, единственным производителем которых на сегодняшний день является Россия. Однако почти все работающие украинские энергоблоки построены с такими реакторами, более того, за годы независимости Украина успешно заменила все российское оборудование, включая отказ от покупки российского ядерного топлива, перейдя на сотрудничество с альтернативным поставщиком – американской компанией Westinghouse.

В рамках этого проекта украинская сторона снова успешно нашла альтернативу заключению договора с россиянами – это покупка в Болгарии двух реакторов, которые она шесть лет назад приобрела у российского "Атомстройэкспорта" (подразделение "Росатома"), но так и не использовала. Такой подход позволяет сравнительно быстро построить энергоблоки ХАЭС, так как нет необходимости тратить время на изготовление новых реакторных установок и взаимодействовать с страной-агрессором. Еврокомиссия уже заявила, что контракт на покупку реакторов может быть профинансирован за счет средств ЕС, переговоры с болгарской стороной продолжаются.

В то же время "Энергоатом" активно проводит подготовительные работы на территории Хмельницкой АЭС, готовя площадки третьего и четвертого энергоблоков к разворачиванию более масштабных работ. В частности, компания обеспечила стройплощадку соответствующей спецтехникой, подрядчики готовят к работе необходимое оборудование. Также украинский оператор привлек к этому проекту американскую инжиниринговую компанию Westinghouse, которая является производителем ядерного топлива для украинских реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Партнер будет отвечать за анализ аспектов, которые нужно будет добавить к исходному проекту энергоблоков, чтобы повысить их уровень безопасности.

Свое внимание на вопросы безопасности в комментарии для РБК-Украина обратил главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус. По его словам, вероятность атаки российских дронов или ракет на атомную генерацию сегодня остаётся ниже по сравнению с другими электростанциями.

"Мы видим, что Российская Федерация системно наносит ущерб генерации Украины, но не трогает атомную генерацию. Я думаю, это не случайно. Партнёры России – Китай и Индия – дают понять стране-агрессору, что она не должна переходить границы и атаковать объекты атомной энергетики. Это означает, что вероятность атаки на атомные электростанции ниже по сравнению с другими видами генерации энергии. Как по мне, это мотивирующий фактор для строительства новой атомной генерации", – прокомментировал Ус.

Важным условием для реализации проекта является наличие в Украине опыта достройки атомных энергоблоков в годы независимости. На этом ранее акцентировал внимание председатель правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников. Он отмечал, что строительные конструкции третьего и четвёртого энергоблоков уже проверены и признаны надёжными для продолжения работ, они смогут служить не менее 50 лет после ввода блоков в эксплуатацию.

"Украина уже имеет опыт завершения строительства атомных энергоблоков как независимое государство. Теперь мы должны вновь активизировать эти усилия, ведь достройка ХАЭС – это вопрос не только энергетики, но и экономики и национальной безопасности. Это не просто проект, это стратегическая инвестиция в будущее страны", – подчеркнул Сапожников.

Законодательная основа

Согласно действующему законодательству, в Украине невозможно начать строительство атомного энергоблока без согласования Верховной Радой, поэтому еще в апреле этого года законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС" был внесен Кабинетом министров на рассмотрение профильного парламентского комитета.

17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект и на сегодня он ожидает рассмотрения в парламенте в первом чтении.

При обсуждении в комитете, законопроект получил положительные отзывы от многих народных депутатов. В частности представитель от "Слуги народа" Сергей Нагорняк выразил уверенность, что планы построить дополнительные атомные энергоблоки, которые перед собой ставит "Энергоатом", можно выполнить.

Принятие этого законопроекта откроет для "Энергоатома" путь к переговорам с финансовыми учреждениями по привлечению кредитного финансирования, дальнейшего заключения контрактов с поставщиками оборудования, подрядными организациями по проведению проектных, строительных и монтажных работ.

Кто высказался в поддержку достройки ХАЭС

Свою поддержку проекту также выразили международные стейкхолдеры. В частности, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 декабря заявил, что планы "Энергоатома" по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС своевременны, и пожелал дальнейшего продвижения проекта. Он также инициировал работу миссии технической поддержки, которая будет помогать интегрировать новые компоненты в уже существующее оборудование на площадке ХАЭС, что значительно повысит доверие к проекту с точки зрения ядерной безопасности.

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)

В статье от 5 ноября 2024 года старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Стивена Бланка для аналитического центра Atlantic Council упоминается геополитическое значение проекта и подчеркивается, что для Болгарии и стран Запада крайне важно не упустить возможность поддержать Украину в достройке энергоблоков ХАЭС.

"Передача избыточного ядерного оборудования Болгарии Украине помогла бы удовлетворить потребности Киева в производстве электроэнергии, а также стала бы серьезным поражением для стратегии России как в Украине, так и на Балканах. Увеличение ядерно-энергетического потенциала Украины усилит экономические перспективы страны и позволит Украине в конечном итоге заменить Россию в качестве основного поставщика электроэнергии в Европу в послевоенный период. Это делает приобретение Украиной оборудования болгарской АЭС важной возможностью для Запада, которую нельзя упускать", – говорится в статье центра Atlantic Council.

Поддержку проекту также выразило большинство респондентов социологического опроса, проведенного в сентябре этого года группой "Рейтинг". По её данным, почти 80% опрошенных положительно оценивают инициативу достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС (41% – "абсолютно положительно", 36% – "скорее положительно"), причем наибольшую поддержку достройке энергоблоков выразила молодежь Украины.

Значение для будущего восстановления

Реализация данного проекта обеспечит новые генерирующие мощности, которые крайне необходимы для стабильного энергообеспечения потребностей населения и предприятий Украины в будущем.

"Стоит напомнить, что до начала полномасштабной войны Украина имела 15 энергоблоков, включая Запорожскую АЭС. Сейчас фактически мы лишены шести блоков, также у нас повреждены крупные ТЭС и ТЭЦ, поэтому нам существенно не хватает мощной генерации. Как только начнется развитие послевоенной экономики, мы столкнемся с тем, что у нас недостаточно производства электроэнергии для развития промышленности", – объяснил Богдан Кушнирук. Он добавил, что именно проекты в атомной энергетике могут обеспечить значительное количество производимой электроэнергии по приемлемой цене.

В комментарии для РБК-Украина вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club Иван Григорук отметил, что общая мощность достроенных энергоблоков составит 2,2 ГВт.

"Два новых атомных блока Хмельницкой АЭС – это дополнительные 2,2 ГВт электрической мощности в энергосистеме. Это крайне важно в текущих условиях. Это углеродно-нейтральная энергия, и она будет принадлежать государственной компании, что особенно значимо. Особенно в контексте формирования низких тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и приемлемых цен для промышленности и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, сделает производство товаров и предоставление основных услуг конкурентоспособными как на внутреннем, так и на международных рынках", – отметил Григорук.

По словам Ивана Уса, благодаря развитию атомной генерации Украина имеет возможность стать экспортером электроэнергии в ЕС. "Преобразование Украины в перспективе в страну с мощной генерацией, в том числе атомной, даст нам возможность получить рынки сбыта этой энергии в соседних европейских странах", – прокомментировал Ус.

К реализации проекта будут привлечены тысячи строителей, научно-проектных организаций, часть средств из проекта будет выделена на социальную сферу, а сам проект создаст мультипликационный эффект в экономике. Масштабные проектные и строительные работы дадут толчок дальнейшему развитию атомной энергетики, которая уже является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине. Важно отметить, что в проекте будет отсутствовать российская составляющая, что еще раз подчеркивает независимость Украины в сфере атомной энергетики.