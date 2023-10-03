Дмитрий Олексиенко: Из Украины делают Северную Корею — минимум частного права и максимум налогов

Как с помощью кассовых аппаратов уничтожают ФЛПов, кто на самом деле руководит экономикой Украины и почему бизнес не поддерживает главу налогового комитета Верховной рады Данила Гетманцева — в интервью РБК-Украина рассказывает член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Олексиенко.

— В предвыборной кампании президент выписал немало пунктов по поводу будущих экономических реформ. Насколько выполнена эта программа сейчас?

— Экономическая программа не только невыполнена, скорее выполнена наоборот. Что я имею в виду: из Украины делают инвестиционно непривлекательную страну по налогообложению. Обещали меньше государства в жизни человека, а у нас получилось еще больше государства. До сих пор не произведена обещанная замена по налогу на прибыль на налог на выведенный капитал.

Создается впечатление, что писали программу одни люди, а реализовать ее доверили другим, в частности, главе финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцеву, который до того, как прийти в команду президента был открытым противником налога на выведенный капитал.

— Однако законопроект по налогу на выведенный капитал зарегистрирован?

— Да, действительно. Однако он в повешенном состоянии, потому что Гетманцев никуда его не двигает. То есть, формально, если скажут, а вы же обещали — он покажет законопроект и скажет, все есть, но пока не ко времени, потому что у нас война. Вот и все.

— Были ли еще выполнены какие-либо обещания по предвыборной программе в экономическом блоке?

— Были хорошие обещания. Например, "примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса", но мы видим, что ставку ни одного налога уменьшать не собираются. Или "на законодательном уровне гарантируем неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц", а сейчас ФЛПы просто уничтожают, выдавливают из страны, заставили всех перейти на кассовые аппараты. РРО в исполнении Гетманцева – это не просто выдать чек по продаже, нужно вести полный товарный учет, а это уже не упрощенная система.

Недавняя инициатива Гетманцева относительно перехода на так называемую польскую модель налогообложения ФЛП с налогом до 20%, это вообще скрытая отмена упрощенной системы для всей сферы услуг в стране. В результате таких действий отечественный бизнес будет либо активно релоцироваться за границу, либо уйдет в тень.

В 2022 году украинцы открыли в Польше около 16 000 индивидуальных предпринимателей (ФЛП), а в первом полугодии 2023-го их было почти 14 000. Это пугающие цифры, если же Гетманцеву удастся протолкнуть эту "польскую" инициативу, то отток бизнеса увеличится в разы, что будет иметь разрушительные последствия для экономики.

— Правда ли, что если человек хочет закрыть ФЛП, то должен прийти самостоятельно в налоговую и принести документы?

— Да, последнее ноу-хау налоговой – назначение документальных проверок выехавшим из страны ФЛП, которые подали заявку на прекращение предпринимательской деятельности. Это делают умышленно, и ввели такие искусственные препятствия, чтобы люди не могли закрыть ФЛП и продолжили платить налоги и штрафы при отсутствии деятельности.

— Вы неоднократно упомянули о главе комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниле Гетманцеве. Однако это ответственность профильного министерства?

— Недавно министру финансов задавали такой же вопрос. Какова роль Гетманцева в управлении налоговой, БЭБ, таможней, если этим должно заниматься министерство? Министр фактически подтвердил, что Даниил Александрович всем руководит. Ни одно совещание в налоговой не обходится без него, все семинары с налогоплательщиками только при его присутствии. Я не видел, чтобы, например, налоговая отдельно что-то представляла собой.

— Это хорошо или плохо?

— Мы сейчас видим очень много задержаний в разных регионах Украины. Все эти задержания связаны с "решением вопросов" по блокированию или разблокированию налоговых накладных. Практически раз в неделю задерживают налоговика, принимающего взятку за вмешательство или не вмешательство в налоговую. Это либо схема, которую Гетманцев видит и ничего не делает, либо он и является соучастником/организатором этой схемы.

— Разве схем блокировки налоговых накладных раньше не было?

— Во времена руководства министра финансов Игоря Уманского, заявившего о схеме со "скрутками", экс-главы ГНС (Государственной налоговой службы, — ред.) Алексея Любченко и и.о. главы налоговой службы Евгения Олейникова бизнес так массово не блокировали. После того как они ушли с должностей, вместо них пришли люди Гетманцева — все блокировки вернулись, в таких масштабах, каких не было никогда. Почти половина бизнеса, который работает с НДС, сталкивается с блокировкой и вынужден как-то решать этот вопрос, это самая масштабная коррупционная схема, которая вернулась и существует сейчас в Украине.

— Как, по вашему мнению, решить вопрос с НДС-накладными?

— В таком виде эта система не должна работать. У нас блокировка происходит с презумпцией виновности плательщика, то есть как налоговая решит, так и сделает. А это неправильно. Блокироваться накладная должна на время и за это время именно налоговая должна доказать, что кредит фиктивный, а не налогоплательщик. Но у нас все сразу блокируют. Это привело к тому, что по НДС работать фактически невозможно. Уже даже новая специальность у нас появилась – ищут бухгалтеров по разблокированию налоговых накладных.

— Понесет ли кто-нибудь за это ответственность?

— За схему "скруток" по НДС на четыре миллиарда гривен в месяц, которые разоблачил в свое время Уманский, никто не нес ответственности, несмотря на общественный резонанс и создание следственной комиссии в Верховной раде. Экс-глава налоговой службы Сергей Верланов, при котором схема "расцвела", успел уехать в Германию до выдвижения ему подозрения, поэтому, скорее всего, о нем все забудут. Понесет ли кто-то ответственность сейчас – вопрос риторический.

— Кстати, правда, что действующий исполняющий обязанности налоговой раньше был помощником Гетманцева?

— Вроде бы это помощник в прошлом, но все прекрасно понимают, что это значит. Сейчас есть слухи, что на конкурсе переназначат очередного исполняющего обязанности руководителя налоговой и опять же выберут какую-нибудь помощницу Гетманцева. Это, конечно, не важно, потому что неважно, кого выберут — руководить будет Гетманцев.

— Если я правильно понимаю, за главой налогового комитета ВР сейчас закреплены три органа власти: таможня, налоговая и БЭБ. Однако ни один из них не имеет полноценного руководителя. Почему так происходит и какая непосредственная роль Гетманцева, по вашему мнению?

— Это очень удобная схема, чтобы люди были "подвешены на ниточках". Это позволяет в любой момент вдруг заменить их. А управляет этим всем Гетманцев. Хотя по канонам управления государством исполнительная, законодательная и судебная ветви власти должны быть четко обособлены, а у нас узурпация. Это небезопасно для страны. Последний раз такая ситуация в Украине была при Януковиче, когда формирование и реализация налоговой и таможенной политики были сосредоточены в одних руках – руководителя так называемого Минздоха Клименко.

— Кстати, о безопасности. Многие годы помощником регионала Сивковича, ныне обвиняемого в государственной измене, был именно Даниил Гетманцев. Есть ли риски, что Сивкович может использовать бывшие рабочие контакты в Украине для развертывания сети агентов?

— В прошлом году несколько десятков миллионов гривен НДС возместили компаниям Сивковича. То есть мы знаем, что этот человек предатель работает в ФСБ, против него введены санкции, а здесь в Украине его компаниям возмещают НДС из государственного бюджета… А кто у нас руководит налоговой? Я надеюсь, что все причастные были допрошены.

— Как думаете, почему нет реакции на самом высоком уровне?

— Значит, всех устраивает. Гетманцев делает из Украины Северную Корею или Россию. Минимум частного права – максимум налогов. Строится тоталитаризм вместо парламентской республики. Коррупция усиливается, бизнес неоднократно просил, чтобы отстранили Гетманцева от управления экономикой нашей страны, но реакции нет.

— Насколько это для правящей партии может быть в политическом плане роковым?

– Посмотрим. Надеюсь, эта ситуация сложилась из-за того, что президенту просто не до налоговой политики во время войны с Россией. Но в настоящее время конкретные шаги в изменении нашего налогового законодательства делаются именно в пользу РФ.

— Например?

— Гетманцев провел норму по внедрению специальных GPS-датчиков на нефтебазах. Как результат, россияне в первые дни войны били исключительно по полным нефтебазам. Вся информация о количестве горючего и его расположении была в налоговой. У них была вся информация о том, где полная цистерна, а где нет. Зачем? Никто тогда не понимал, а вот сейчас все ясно.

Второй пример. Из-за уже упомянутой фискализации ФЛП в начале полномасштабного вторжения начались проблемы с наличными, и как следствие у населения возникла проблема с доступом к еде, товарам, услугам ФЛП, потому что выплаты шли на карточки, а наличные были почти недоступны.

Также в зоне ответственности Гетманцева – блокировка программы финансирования 5-7-9 для украинского бизнеса, участвующего в производстве оружия. Этот закон был изменен лишь спустя почти полгода после полномасштабного вторжения, и благодаря другим депутатам.

А по поводу промосковской риторики главы финансового комитета Верховной рады в многочисленных интервью – достаточно открыть Википедию или сайт Миротворец. Я очень надеюсь, что испытание украинцев на крепость прекратится и всем действиям и высказываниям Гетманцева будет дана надлежащая правовая оценка.