Дискредитує Зеленського: чому Степанов став кадровою помилкою Зеленського

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський розкритикував другий етап медичної реформи й в терміновому порядку закликав міністра охорони здоров'я запропонувати шляхи розв'язання проблем у сфері. За його словами, завдання держави – не згортати реформу, а виправити помилки, не допустивши, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі, передбачених другим етапом реформи, 50 тисяч медиків втратили роботу, а 332 лікарні закрилися. За підсумком, у міністерстві вирішили провести експертизу інфраструктури та виділити 11 млрд гривень на зарплати.

Водночас, за даними РБК-Україна, в оточенні президента зростає невдоволення роботою міністерства охорони здоров'я. Зокрема, в команді президента вважають, що міністр Максим Степанов помітно програє в інформаційному полі під час пандемії COVID-19. Крім того, рейтинг довіри до Степанова один з найнижчих в Кабміні, а понад 38% українців взагалі не знають, хто він такий.

Про те, що чекає медреформу, як її збирається "покращувати" Степанов, хто лобіював його призначення і чи правда, що міністерство незабаром в черговий раз може отримати нового керівника – детальніше РБК-Україна.

Обіцянки та реальність

"З перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа – панацея, інші – що це смерть. Нам була потрібна неупереджена та об'єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори й заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси", - сказав Володимир Зеленський під час свого відеозвернення в понеділок, 4 травня.

Серед іншого, президент зазначив, що нинішнє завдання - "зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки". Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби. Все це викликало масу запитань і менше відповідей.

Водночас, співрозмовники видання відзначають, що настільки різка критика медреформи пов'язана ще й з тим, що країна виявилася не готова до впровадження другого етапу.

"Через це в уряді цілком серйозно обговорюють зупинку її дії, по всій ймовірності, відстрочка триватиме до кінця року. Карантин і пандемія також підвели до цього рішення", - сказав співрозмовник в уряді.

Крім об'єктивних причин, пов'язаних з ситуацією в країні й світі, справжніми мотивами внесення коректив у хід медреформи називають також непослідовну кадрову політику влади (і пов'язану з нею часту зміну міністрів охорони здоров'я). Ще одна з причин - відсутність належного досвіду і професіоналізму у нового міністра Максима Степанова.

Тут також варто нагадати, що Степанов змінив на посту Іллю Ємця, який не пропрацював на посаді й місяця. Під час голосування за його відставку, у кулуарах Верховної ради депутати відзначали, що той не спрацювався з нинішнім прем'єром Денисом Шмигалем і не був професійним політиком (через що навіть за місяць встиг кілька разів потрапили в скандал через неоднозначні висловлювання), але "принаймні був досвідченим хірургом і людиною "з системи".

Степанов же хоч і має медичний диплом, в галузі практично не працював. Крім того, раніше він жодного разу публічно не висловлював своє бачення розвитку української медицини, а заступивши на пост очікувано підтримав риторику влади – критику дій Уляни Супрун і все, що пов'язано з реформою під її керівництвом.

У зв'язку з цим, не дуже зрозуміло - як він збирається налагодити роботу МОЗ, та ще й в умовах епідемії коронавірусу. А саме міністр є в цій ситуації ключовою фігурою. Черговий "прохідний" міністр може добити систему охорони здоров'я, яка й без того перебуває в жалюгідному стані.

Політичний вибір

Пояснити настільки нелогічні дії влади можуть хіба що політичні домовленості, які по всій ймовірності за ними стоять. Максим Степанов – в українській політиці людина не новий і давно "обріс" корисними політичними зв'язками – один з таких бізнес-партнер Ігоря Коломойського і колишній губернатор Одеської області, а нині народний депутат із групи "За майбутнє" Ігор Палиця. Крім іншого, він також є кумом нардепа.

Зазначалося, що у 2017 році саме Палиця зіграв не останню роль в призначенні Степанова в Одесу. Надалі, у демарші проти п'ятого президента Петра Порошенка під час президентської кампанії також вказують на вплив Палиці, чи радше його бізнес-партнера Коломойського. Нагадаємо, тоді під час передвиборної кампанії Степанов звинуватив Порошенка в підкупі виборців і відмовився підтримувати діючого президента на виборах. У підсумку Одеська область дала Порошенку всього 9% у першому турі.

Втім, не завжди Степанов був "в опозиції". На першому етапі свого губернаторства він відкрито "вписувався" за тих, кого підтримувала влада. Наприклад, за одеського націоналіста Сергія Стерненка. У 2017 році він опинився в СІЗО за організацію масових заворушень, після чого Степанов вніс за нього заставу у 600 тисяч гривень. І назвав це "людською реакцією на несправедливість".

Після звільнення з Одеської ОДА, по всій ймовірності неабияку роль Палиця зіграв і призначення Степанова на посаду міністра вже при новій владі. За інформацією екс-нардепа та журналіста Сергія Лещенка, кандидатуру Степанова пролобіював глава МВС Арсен Аваков і підтримував безпосередньо Ігор Коломойський.

Втім, перша спроба голосування за Степанова у Верховній раді провалилася, але в цей же день з допомогою голосів нардепів з "Опозиційної платформи - За життя" – йому все ж вдалося заступити на посаду. Як зазначає в коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, голосування за призначення Степанова було показовим й свідчить про його підтримку не з боку Коломойського, а саме найближчого оточення Віктора Медведчука. "Як відомо, проросійські сили завжди опікувались Одесою. Не виключаю, що під час свого губернаторства Степанов заручився їх певною підтримкою", - сказав політолог.

Міністр на мільйон

Як уже зазначалося, медичного стажу у Максима Степанова немає. Після університету він майже відразу пішов комерційної лінії, і у 24 роки зайняв високий пост заступника генерального директора торговий дім "Газ України", який входить в структуру НАК "Нафтогаз", потім працював у податковій, а з 2011 по 2016 рік - очолював ДП "Поліграфкомбінат Україна", який виготовляє бланки офіційних документів українців: паспорти, трудові та медичні книжки Це підприємство, зокрема, звинувачують і в тіньових схемах виведення валюти з України в еквіваленті на суму 500 млн гривень у рік.

Згідно з декларацією Степанова, яку той подавав у травні 20109 року перед звільненням з посади губернатора Одеської ОДА, чиновник є власником люксових машин і активів, які в більш, ніж 10 разів перевищують його доходи, про що безпосередньо сказано на сайті НАПК.

Так, дружині Степанова Наталії належить величезна квартира в Києві (341 кв.м), паркувальне місце там же, в той час як на Степанова оформлена квартира в Одесі на 196,3 кв. м. Пересувається губернатор на Range Rover 2014 року, дружина — на Lexus GX460 2013 року і Lexus GX450 2016 року. Примітно, що в новій декларації 2020 року, перед призначенням на міністерство, квартира в Одесі зникла з декларації, зате з'явився Lexus GX470 2005 року.

Торік подружжя Степанових отримало дохід у розмірі майже 5,8 мільйона гривень. Більшу частину цієї суми міністр виручив від відсотків по вкладах в "Ощадбанку"- 2 831 151 грн і 894 970 за вкладом дружини. Водночас, Степанова дружина задекларувала 1,6 млн доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

При цьому, офіційна заробітна плата за основним місцем роботи – Одеська ОДА – всього 87 807 грн. Одночасно, дружина Степанова, заробила в "Інституті нефрології НАМН України" 203 965 грн (близько 17 тис. щомісяця), і ще 53 211 – за роботу за сумісництвом в НМУ ім. Богомольця.

На банківських рахунках і готівкою у нинішнього міністра охорони здоров'я та його дружини зберігається 47 тисяч доларів, 16,5 тисяч євро і 27,6 млн грн. Роком раніше на рахунках Степанових було майже 111 тисяч доларів, 51 тисяча євро та 23,8 млн грн.

Наталя і Максим Степанови також володіють сімнадцятьма предметами розкоші: годинами марок Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux; ювелірними прикрасами марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels. У Степанової є дві шуби від Marco&Vanoll і Loro Piana.

Корупційні скандали

Крім спірної, самої по собі, політичної фігури Степанова і явно його не відповідність політиці "молодих" осіб в уряді, він вже встиг відзначитися кількома скандалами на посаді міністра. І на відміну від свого попередника, якого більше критикували за необережні висловлювання, Степанов став фігурантів корупційних скандалів.

Так, в день призначення Степанова на посаду голови МОЗ його дружина зареєструвала медичне підприємство, яке має намір постачати українцям необхідні препарати й техніку для лікування коронавірусу. Дані про це з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань Міністерства юстиції України 30 березня.

Степанов назвав інформацію про створення компанії "під його призначення" - маніпулятивною і заявив, що гроші, які будуть витрачені на будівництво центру, є особистими заощадженнями його і його родини.

"Знаючи, що у мене є кошти, ви можете бути спокійні - я прийшов на посаду міністра не для того, щоб нажитися, а для того, щоб провести реальні зміни й допомогти країні. Мій досвід у бізнесі - перевага, це досвід, який я використовую для побудови ефективної системи охорони здоров'я в Україні", - написав міністр.

Однак, наступний скандал за його безпосередньої участі виник як раз на ґрунті ймовірного "дерибану державних коштів. Так, нардеп з "Голосу" Олександра Устінова і держпідприємство "Медичні закупівлі України" звинувачують Міністерство охорони здоров'я і міністра Степанова в непрозорому проведенні тендеру на придбання захисних костюмів для лікарів. Вони відзначають, що замість того, щоб придбати костюми в українського виробника, МОЗ оголосив новий тендер з не озвученими раніше умовами й вирішив придбати костюми китайського виробництва на 40% дорожче у невідомого посередника.

"Волонтери купують для українських лікарів костюми приблизно за 200 гривень, медустанови в регіонах теж знаходять костюми захисту по 200-300 гривень. В тому ж ціновому діапазоні закуповувало і державне підприємство Медичні закупівлі України, яке знайшло костюми безпосередньо у виробника за 245 гривень. Проте МОЗ за ніч змінив закупівельні плани й збільшив ціну до 500 гривень за один костюм", - розповіла виконавчий директор благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

У громадській організації Центр протидії корупції також вважають, що умови тендеру МОЗ змінив виключно, щоб взяти закупівлі під власний контроль.

Своєю чергою, Устинова звернула увагу на те, що новина про те, що "Медичні закупівлі" нібито збиралися придбати для українських медиків захисні костюми сумнівної якості, поширило інформаційне агентство УНІАН, яке також входить у холдинг 1+1, що належить Ігорю Коломойському. "Рупором" міністерства стала заступник міністра Світлана Шаталова, яка, до речі, працювала зі Степановим, як на поліграфкомбінаті, так і в Одеській ОДА.

Тінь на президента

За словами Володимира Фесенка, постійні проблеми й корупційні скандали в МОЗ - ахілесова п'ята кожного президента, і будь-якому міністру протриматися в кріслі там й, тим паче, заручитися підтримкою влади й громадськості - вкрай важко.

Втім, наголошує експерт, зараз у відомстві серед усіх найбільше виділяється головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який згідно останніх соцопитувань, користується довірою 41% опитаних українців, що є найвищим показником довіри громадян серед діючих і колишніх керівників медичної галузі.

"Більше того, лише 19% респондентів не знають, хто він. Це, звичайно, наслідок, щоденних брифінгів, але не кожен може похизуватися такою підтримкою. Наскільки мені відомо, Степанов з ревнощами відноситься до такої "народної підтримки" Ляшка. Але в міністерстві й без того чимало проблем, на яких міністру слід було сконцентрувати увагу", - зазначив експерт.

Так чи інакше, подібні корупційні скандали за участю Степанова істотно кидають тінь на президента Зеленського, якій згідно з останніми соцопитуваннями й без того втрачає підтримку виборців. І попри те, що самого президента в корупції досі не викрили, і, скоріше за все, навряд чи він особисто стане фігурантов таких скандалів, непослідовна й необережна кадрова політика і "зручні" міністри, які більшою мірою є політичним "компромісом" з тими чи іншими бізнес-групами - мало чим допоможуть країні й президенту.