Диджитализация высшего образования: европейский опыт и новые перспективы для Украины

Диджитализация образовательного процесса в учреждениях высшего образования (УВО) – процесс, охватывающий интеграцию новейших технологий и комплексную перестройку способов обучения, преподавания и управления учебным процессом. Об основных вызовах и проблемах адаптации образовательных систем к цифровым реалиям – в колонке доктора юридических наук, профессора, адвоката, заслуженного юриста Украины, управляющего партнера АО "Братья Попко и Партнеры" Вадима Попко.

Глобальная диджитализация имеет очень важное значение для развития международного сотрудничества и академической мобильности. Цифровые технологии открывают качественно новые возможности для обмена опытом, обеспечивают участие в международных исследовательских проектах и обучении в разных университетах без необходимости физического присутствия.

Диджитализация европейского высшего образования

Европейская интеграция – это не только геополитический вектор. Это очень сложный путь буквально тотального реформирования, который идет Украина, чтобы de jure стать полноценным членом большой европейской семьи. Касается это и сектора высшего образования. Специалисты знают, что в 2021 году Еврокомиссия одобрила План действий Европейской Комиссии по цифровому образованию на 2021–2027 гг. в поддержку устойчивой и эффективной адаптации системы образования к цифровой эпохе.

В секторе высшего образования Планом предусмотрена реализация инициативы "Европейские университеты". Она направлена на создание виртуальных межуниверситетских кампусов.

Другая инициатива – "Европейская студенческая карта" (European Student Identity Card (ESIC)), которая была введена Европейской Комиссией в 2013 году в партнерстве с национальными правительствами и университетами по всему континенту. Ее цель – обеспечить для студентов-владельцев карты ряд преимуществ и услуг во время обучения в Европе. Например, студент, обучающийся во Франции, может использовать свою карту для доступа к культурным учреждениям, библиотекам, транспорту в Испании, даже если он не является гражданином этой страны. Во время тотальной диджитализации возможности карты расширились. Сейчас карта позволяет студентам получить доступ к онлайн услугам, базам данных в странах ЕС и т.д. Для этого нужно только скачать соответствующее приложение.

Главной задачей карты является повышение студенческой мобильности в странах Европы через понятные и безопасные процедуры в Интернете обеспечить им доступ к информации.

Карточка гарантирует полную защиту персональных данных студента в соответствии с законодательством ЕС и позволяет "переходы" между учреждениями высшего образования. С помощью такой карты студенты имеют возможность получить доступ к многочисленным онлайн-курсам и услугам, предоставляемым другими университетами.

Но Европейская студенческая карта – преимущества не только для студентов, но и для высших учебных заведений. Университетам она позволяет управлять онлайн-процессом мобильности на всех этапах – от отбора до признания кредитов ECTS (Европейская система трансфера и накопления) – еще одним из инструментов повышения прозрачности обучения. Он помогает студентам передвигаться между странами и признавать их академические квалификации и периоды обучения за границей. Можно сказать, что это главный инструмент в Болонском процессе, который стремится сделать национальные системы образования более конкурентными на международном уровне.

Кроме того, Европейская студенческая карта обеспечивает для УВО упрощенный и безопасный обмен данными студентов, включая их академические записи. Такие возможности позволяют ЗВО в значительной степени снизить административную нагрузку, связанную с мобильностью студентов.

План действий Европейской Комиссии по цифровому образованию также предусматривает инициативу Европейские университеты, в рамках которой должны развиваться виртуальные межуниверситетские кампусы. Сегодня такие платформы уже работают и, по моему мнению, в будущем их количество будет стремительно расти.

К примеру, межуниверситетский кампус UNIC. В него входит 10 университетов – Университет Эразма (Нидерланды), Льежский университет (Бельгия), Университет Мальме (Швеция) и другие. Интересно, что в кампус также входит университет из страны, не являющейся членом ЕС – Турции. Речь идет об Университете Коч – ведущем гуманитарном учреждении высшего образования, которое находится в Стамбуле.

Виртуальный кампус UNIC предоставляет студентам десяти университетов доступ ко всем онлайн-курсам, общим программам и дополнительным модулям, которые доступны в учебных программах университетов. Также студенты могут ознакомиться с результатами исследований. Общие чаты, онлайн-курсы, групповые проекты – эти и другие практические инструменты межуниверситетских кампусов развивают европейское студенческое сообщество.

Диджитализация украинского высшего образования

Огромный шаг в диджитализации Украины был сделан в 2020 году, когда Президент Владимир Зеленский презентовал мобильное приложение "Дія", разработанное Министерством цифровой трансформации Украины. Сегодня в нем и на официальном портале доступно более 70 услуг, а пользуются приложением более 20 млн. украинцев.

Буквально на прошлой неделе в "Дії" запустили новый сервис – студенты-контрактники могут подать заявки на получение государственных грантов на обучение. Эта форма государственной финансовой поддержки полностью или частично возместит его стоимость. Как сказал по этому поводу вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для молодежи это возможность выучиться на вожделенную профессию, а не выбирать ту, на которую хватит денег для контракта. Для университетов гранты – это мотивация стать лучше и бороться за каждого студента. Такой подход должен стимулировать конкуренцию между ЗВО и университеты начнут больше заботиться о качестве образования, преподавательском составе, развитии науки и инноваций.

Полностью согласен, в том числе с тем, что касается стимулирования конкуренции между ЗВО. Ведь именно уровень диджитализации учебного процесса может стать тем решающим конкурентным преимуществом для любого университета.

Что касается проблем в этом секторе, то следует обратить внимание на вопросы адаптации образовательных программ к новым условиям. Нам необходимо просмотреть традиционные обучающие программы и методики преподавания с учетом цифровых инструментов и новых форматов обучения. Это обычно нуждается в повышении цифровой компетентности не только студентов, но и преподавателей. Учебные учреждения Украины должны инвестировать в программы профессионального развития для преподавателей, позволяющих им эффективно использовать цифровые инструменты и интегрировать их в учебный процесс.

Практическим примером диджитализации в Учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который уже реализовано, является внедрение систем Moodle и Triton. Обе платформы играют немаловажную роль в оптимизации образовательного процесса и создании удобных условий обучения.

Moodle как образовательная платформа дает студентам доступ ко всем необходимым материалам для обучения. Преподаватели могут загружать научную литературу, обучающие видео, презентации и задания, которые студенты не только просматривают, но и выполняют, посылая их через систему. Moodle также обеспечивает доступ к результатам работы – студенты могут видеть свои оценки и следить за собственными академическими достижениями.

Система автоматизации студенческого процесса Triton обеспечивает комплексный контроль над академическими делами. Студенты могут просматривать свои оценки за все дисциплины, включая средний балл по 100-балльной шкале. Triton также предоставляет информацию о графике контроля по дисциплинам: можно узнать о датах и местах проведения консультаций, зачетов и экзаменов. Кроме того, студенты имеют доступ к учебным планам, содержащим подробную информацию об обязательных дисциплинах, продолжительности обучения и требованиях к получению квалификаций.

Благодаря внедрению таких платформ, как Moodle и Triton, учебный процесс становится более прозрачным и эффективным. Студенты могут управлять своим обучением онлайн, быстро получать доступ к необходимой информации, контролировать свои академические достижения и взаимодействовать с преподавателями, что способствует повышению качества образования и созданию комфортной учебной среды.

Кроме внедрения систем Moodle и Triton, важным элементом коммуникации в Учебно-научном институте международных отношений является активное использование официального сайта института, а также страницы в социальной сети Instagram и мессенджере Telegram. На этих платформах регулярно публикуются важные новости, информация о предстоящих событиях, объявлениях и расписаниях, что делает коммуникацию со студентами более эффективной и современной. В частности, студенты могут быстро узнавать об изменениях в расписании, мероприятиях, проводимых в институте, или даже участвовать в благотворительном собрании.

В контексте Евроинтеграционных процессов чрезвычайно актуален анализ европейского опыта с целью внедрения в Украине чего-то подобного европейской студенческой карточки и межуниверситетских виртуальных кампусов. Однако это многогранный вопрос, который, кроме цифровых решений, нуждается также в серьезных законодательных инициативах, связанных, в частности, с защитой персональных данных студентов и внесении изменений в законодательные акты в области образования. Поэтому эта инициатива нуждается в комплексном подходе.

Последний тренд – искусственный интеллект (ИИ). Это еще один инструмент, который будет играть значительную роль в диджитализации высшего образования. Возможности ИИ увеличиваются очень быстрыми темпами и их нельзя не использовать в рамках образовательного процесса. ИИ может реально помогать как в процессе обучения, так и преподавания, способствовать повышению эффективности образовательного процесса.

Уже сегодня мы, преподаватели, общаемся со студентами по совершенно другой модели, которая отличается от существовавшей до начала 2000-х годов. Диджитализация сделала эту коммуникацию более демократичной. Но ее главная роль – сделать образовательный процесс высококачественным, инклюзивным и доступным.