Десятки кримінальних справ. У чому звинувачують мера Кам'янського Білоусова і його команду

Мерія міста Кам'янського в Дніпропетровській області поступово стає "рекордсменом" за кількістю кримінальних справ, заведених на її чиновників і керівників. З початку 2021 року Національна поліція веде більше десятка кримінальних проваджень.

Здебільшого вони стосуються розтрати та привласнення майна, зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, тобто хабарів. Масштаби порушень з боку команди мера Андрія Білоусова в Кам'янському вражають. Точно так само, як і вражає інфраструктура міста, бюджет якого становить ні багато ні мало – 2,3 млрд гривень.

Поки що в кримінальних справах фігурують заступник Білоусова Костянтин Саусь, керівництво підрозділів міськради, директор КП і відомий в місті бізнесмен, і за сумісництвом кум мера, Олександр Іванов. Однак майже у всіх скандальних історіях згадуються одні й ті ж чиновники, компанії і підприємства. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Привласнити 8 млн на сквері

Одним з яскравих епізодів того, як працює корупційна мережа в мерії Кам'янського, став багатомільйонний ремонт скверу в центрі міста. За фактом привласнення 8 млн гривень бюджетних коштів вже відкрито кримінальне провадження поліцією Дніпропетровської області спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Розслідування встановило, що в злочинній схемі фігурував заступник мера Кам'янського Костянтин Саусь. На початку травня в його службовому кабінеті відбулися обшуки.

Слідство встановило, що під час проведення ремонтних робіт у міському сквері до актів виконаних робіт вносилися неправдиві відомості. Решту учасників схеми в мерії Кам'янського поліція продовжує обчислювати.

Місцеві журналісти провели своє розслідування і відновили весь ланцюжок подій, а також розкрили схему того, як саме викрадалися гроші з бюджету на ремонті скверу.

Так, в Кам'янській міськраді була створена мережа фірм-прокладок, оформлених на одну і ту ж людину – Олександра Лісовця. Через його підприємства ТОВ "Буд-Рем сервіс", ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" і виводилися гроші. Ці компанії вигравали всі великі підряди з ремонту міської інфраструктури – і з реконструкції скверу, і з укладання бруківки, і будівництва стадіону. Примітно, що статутний капітал цих фірм склав всього 500-1000 гривень, і були вони створені буквально напередодні початку реконструкцій. Що і викликало підозри в їх фіктивності.

Таким чином, за короткі терміни з міського бюджету Кам'янського на фірми-прокладки було виведено понад 100 мільйонів гривень.

Наприклад, "Будівельна компанія "Білдінг Буд" освоїла цілих 78,5 млн гривень з бюджету Кам'янського. Укладання бруківки вздовж трамвайних колій обійшлася городянам в 13,4 мільйона гривень, стадіон в 31,4 мільйона, притулок для тварин – 11,2 мільйона.

Своєю чергою, "Буд-Рем сервіс" освоїла 46 мільйонів. Ремонт скверу по проспекту Свободи обійшовся в 30,3 мільйона гривень, облаштування майданчиків під сміттєві баки – 4, 4 мільйони, поточний ремонт елементів благоустрою (лавочки й тощо) – 3,3 мільйона.

Втім, реконструкція та благоустрій залишилися фактично тільки на папері. Плитка в сквері була покладена погано, та ще вплинула на водовідведення при опадах – вулиці стало регулярно затоплювати після дощів.

Цікаво, що субпідрядниками, які постачали будматеріали для ремонту скверу стали підприємства членів партії "Бджола", яку очолює мер Кам'янського Білоусов. Таким чином, в місті сформувався "партійний підряд" з осіб, не тільки лояльних, а й повністю залежних від міського голови.

Мер Кам'янського Андрій Білоусов (фото: politica.com.ua)

Земельні ділянки для Білоусова

Ще одна історія, що відкриває методи управління містом від Андрія Білоусова, стосується дорогих ділянок комунальної землі в центрі Кам'янського. З'ясувалося, що Білоусов вибрав найкраще і продав ... сам собі. Для цього були використані підставні компанії.

Так, 28 квітня 2021 року на сесії Кам'янської міської ради депутати на чолі з мером проголосували за дозвіл продати ділянку в центрі міста за адресою пр. Шевченка, 4-в компанії "Укрконсалтинг груп", керівником якої є якийсь Данило Хомуха. Фірма, займається торгівлею медичними та фармацевтичними товарами, а також консультаціями з питань комерційної діяльності. Ділянки при цьому планувалися під установку МАФів.

Згідно з даними YouControl, 30-річний Данило Хомуха очолює відразу кілька компаній – донедавна був співвласником співзвучної фірми "Консалтинг Менеджмент", у 2019 році заснував будівельну фірму "Будріелт плюс", а також є директором ТОВ "Кам'янський річковий порт". Втім, досить швидко стало відомо, що Хомуха – далеко не "селфмейдмен", а всі шляхи, як і раніше, ведуть до мера Білоусова.

Білоусов не особливо намагався приховувати свій зв'язок з підприємцем, який отримав ділянку землі в центрі. У своїй декларації про доходи за 2020 рік він показав дивіденди в розмірі 1 млн 110 тис.гривень, які його дружина Анастасія отримала від тієї самої "Консалтинг Менеджмент", де Хомуха був одним із співвласників, а сама Анастасія і кум Білоусова Олександр Іванов є засновниками.

7 травня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на ділянках землі за адресою пр. Шевченка, 4-в.

"Добробут" мера коштом кам'янчан

Крім цього, мер Кам'янського і його команда створили схему виведення бюджетних коштів, а також грошей, які виплачують жителі міста в якості квартплати, на рахунки приватних компаній. Не дивно, що житловий фонд міста знаходиться в катастрофічному стані – фінансів на нього просто не вистачає, оскільки мільйони осідають в кишенях міських чиновників.

За півроку свого існування "Добробут" здійснив лише одну відкриту закупівлю – рекламу на лояльному до мера радіо "МіКомп". Водночас десятки мільйонів гривень з місцевого бюджету пішли зовсім в іншому напрямку.

Наприклад, тільки за один місяць на створене на початку 2021 року ТОВ "Аварійна служба міста" було виведено 6,2 млн гривень. Департаментом ЖКГ мерії перераховував ці гроші рівними частинами по 49 тисяч 900 гривень за прямими договорами й без конкурсу. А роботи при цьому в більшості будинків, звідки приходили заявки, не виконувалися.

Водночас Білоусов розповідав про те, що муніципальна структура виконала 12000 заявок. Судячи з усього, фальшиві заявки в мерії прикривали такими ж фальшивими актами виконаних робіт. У підсумку вже за 10 адресами з даного списку відкриті кримінальні провадження за ст. 364 і 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Втім, "Аварійна служба міста" знову перемогла в тендерах на загальну суму в 12,6 мільйона гривень, які провів Департамент ЖКГ та будівництва Кам'янської міськради 11 травня. Мова знову йде про ремонти внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання.

Як повідомляють каменські журналісти, при цьому чиновники Кам'янської міськради просто скопіювали обсяги робіт з однієї тендерної пропозиції в іншу.

"Згідно з їхньою логікою, в Дніпровському, Південному і Заводському районах міста скрізь однаковий метраж труб, кількість вентилів, кранів і взагалі всього. Так, і правда, навіщо паритися? Роботи-то ніхто і не збирається виконувати. Завдання одне – переказати гроші на ТОВ "АСМ", – зазначає місцеве видання "Наш репортер".

Проте, це лише частина скандалів, в які догодили мер Андрій Білоусов і його команда. По кожному з них вже заведено кримінальну справу. Але вже не виникає сумнівів, що якщо копнути глибше, то знайдуться і нові випадки, коли нинішня влада міста грабує своїх же земляків і постійно покращують свій добробут.

Наприклад, мер Кам'янського Білоусов у своїй декларації за 2020 рік вказав, що його дружина Анастасія іноді тимчасово проживає в столичній квартирі по вул. Антоновича, 39, яка належить громадянці Галині Левенець. Втім, міський голова забув згадати, що громадянці Левенець – його теща, і живе вона в Кам'янському. Звідки у 70-річної тещі, яка працювала бухгалтером, з'явилася квартирі в центрі Києва вартістю не менше 6 мільйонів гривень?

Також мешканцям Кам'янського хотілося б отримати відповідь від правоохоронців на свої численні запитання з приводу діяльності міського голови. Звичайно ж, цьому має допомогти не тільки увага поліції до корупційних схем команди Білоусова, а й максимальне висвітлення зловживань у медіа.

Крім того, журналісти вже описували випадки, як Мерія на чолі з Білоусовим наживалася на пандемії. Так, у січні 2021 року Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради виступило замовником цілої низки закупівель для забезпечення лікарень міста засобами для лікування COVID-19. Був підписаний ряд договорів на покупку дезінфікуючих засобів, комбінезонів біологічного захисту, а також медичних масок. У підсумку все необхідне було закуплено буквально втридорога. Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді міста Кам'янського його ж владою, за приблизними підрахунками, може становити близько 2 мільйонів гривень.

Також журналісти звернули увагу на існування в місті незаконного звалища, яке труїть жителів Кам'янського при абсолютному ігноруванні проблеми з боку мера. По полігону побутових відходів було навіть винесено судове рішення, яке забороняє її функціонування без документів. Але рішення судів не збентежило міська влада. По невиконанню рішення суду поліція теж відкрила кримінальне провадження.

До чого призведуть всі ці кримінальні провадження – поки питання відкрите.