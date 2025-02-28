Дешевые лекарства ценой их исчезновения? Что ждет украинцев после 1 марта

С 1 марта 2025 года власти обещают снижение цен на лекарства в Украине. Речь идет о 100 наименованиях, за которые пациенты будут платить меньше на 30%. Это реализация решения СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента Украины №82/2025.

Его цель - изменения в регулировании фармацевтического рынка, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.

Министерство здравоохранения опубликовало перечень наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на треть весной. Однако сколько на самом деле заплатит пациент за дешевый корвалол и аскорбинку? Пациентские организации предупреждают, что очень и очень дорого. Ведь ручное регулирование цен приведет к дефициту, исчезновению качественных препаратов, прекращению программ поддержки и закрытию аптек в селах и сельских общинах.

Что предлагает государство?

Заботясь о здоровье граждан, государство декларирует благородную цель снизить цены на лекарственные средства и сделать их доступными для тех слоев населения, которые в них нуждаются. Самый большой потребитель лекарств в Украине — пенсионеры, их доход низкий и обеспечить их необходимыми препаратами действительно необходимо. Но вопрос в том, как это делать.

13 февраля 2025 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев. 14 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что правительство приняло соответствующие решения и с 1 марта они вступят в силу.

Постановление Кабмина по стабилизации цен на лекарственные средства предусматривает в частности:

ограничение надбавок (розничных и от поставщиков) для всех лекарств (а не только надбавок для отдельной категории лекарств, как это работает сейчас);

Регулирование максимальной наценки: для поставщиков - 8%, для аптек — 35% на безрецептурные препараты, и от 10% до 25% для рецептурных препаратов и тех, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств;

35% на безрецептурные препараты, и от 10% до 25% для рецептурных препаратов и тех, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств; Запрет предоставления маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств;

Восстановление проверок Госпродпотребслужбой дистрибьюторов и аптек для контроля за ценообразованием.

При этом Верховная Рада приняла изменения в закон "О лекарственных средствах"(законопроект №11493), который вчера подписал Президент. Этот документ среди прочего предусматривает:

Национальный каталог цен. То есть единую базу оптово-отпускных цен на все лекарственные средства в Украине;

Механизм реферирования цен. Речь идет о методе определения максимальной цены на лекарства через сравнение со стоимостью в референтных странах.

Упрощение регистрации лекарственных средств для централизованных закупок.

Все эти меры, по мнению парламента, правительства и президента, должны сделать лекарства более доступными для граждан. Но сработает ли инициатива действительно именно так? Пациентские организации сомневаются.

Что может получить пациент?

Сразу после озвучивания намерений регулировать цены на лекарства в ручном режиме тревогу забили пациентские организации. В частности, в решении СНБО там видят немалые угрозы для рынка, а следовательно — для конечного потребителя.

БФ "Пациенты Украины" в своем обращении отметили, что в решении правительства есть положительные моменты: расширение перечня лекарственных средств в программе "Доступные лекарства", мониторинг использования лекарств в больницах, введение правила Болар и усиление контроля Антимонопольного комитета Украины. Однако искусственное регулирование рынка дистрибуции лекарств, установление референтных цен, неопределенность в регулировании наценок, проверки и обещания снизить цену на лекарства на 30% банально приведут к невиданному дефициту препаратов.

"Значительная часть инициатив выглядит поспешной и может нанести вред рынку, создав дефицит лекарств и административный хаос. Лучший способ снижения цен — повышение конкуренции и расширение реимбурсации, а не жесткое государственное регулирование", — отмечают представители "Пациентов Украины".

Всеукраинский совет защиты прав пациентов предупреждает о катастрофических рисках новых правительственных и законодательных инициатив. Их прогноз - все эти "благие намерения" в первую очередь ударят по пациенту, а дальше по аптекам и производителям.

"Обе инициативы декларируются такими, что имеют целью сделать лекарства доступными для населения. Однако их принятие может привести к катастрофическим последствиям для здоровья украинцев, может вызвать следующие риски:

существенное сокращение импорта в Украину иностранных лекарств, которые и правда являются дорогими, но качественными.

общий дефицит лекарств и резкое уменьшение ассортимента: аптеки будут торговать лишь ограниченным количеством дешевых лекарств, то есть тех лекарств, которые они гарантированно смогут продать.

разрушение отечественного фармпроизводства,

сельские районы и прифронтовые населенные пункты останутся без доступа к лекарствам", — говорится в заявлении организации.

Хотели обеспечить доступность лекарств, зато лишили значительную часть населения доступа к лекарствам, а те, кто еще будет иметь такую возможность, смогут купить лишь немногочисленные дешевые лекарства. Вряд ли это можно считать заботой о людях и успешной реформой.

Опрошенные нами аптеки заявляют, что введенные ограничения приведут к закрытию нерентабельных (прежде всего сельских аптек) и резкому сокращению подвоза лекарств (с текущих одного раза в день хорошо если будут возить один раз в неделю). Конечно, это не будет касаться Киева - крупнейшего рынка лекарств в Украине, впрочем Киев — еще не вся Украина. За иностранные лекарства вообще можно будет забыть. Подобная "забота" в соседней Молдове сократила ассортимент импортных лекарств на 40% и остальные нерегулярно завозят.

Как это повлияет на рынок?

Обещанная чиновниками доступность лекарств обеспечивается развитой отраслью. Это заводы-производители, дистрибьюторы и аптеки. Все они не в восторге от предлагаемых изменений и предсказывают радикальные сокращения, стагнацию, а то и вообще банкротство.

Бизнес и представители фармацевтического сообщества обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать документ.

"Нормы не соответствуют европейским и рыночным стандартам регулирования работы фармацевтического рынка и практикам стран ЕС, несут не только значительные риски снижения ассортиментной и физической доступности лекарств для населения, но и непосредственно будут влиять на привлекательность сферы здравоохранения Украины для международных инвесторов. Следовательно, поддержка и инвестирование в сферу не являются очевидными в дальнейшем", — отмечается в обращении.

Что беспокоит отрасль. Как это ни странно, авторы "реформы" не оставили ни одну часть рынка без внимания.

Вопреки здравому смыслу и мировой практике местных производителей будут ограничивать в цене на их продукцию. Они теперь будут обязаны продавать лекарства по самой низкой цене из имеющихся в соседних (референтных странах). Фактически они будут конкурировать с азиатскими мануфактурами, которые работают в значительно лучших условиях (и с точки зрения налогов, и учитывая дешевую рабочую силу, и с учетом мягкого или даже отсутствующего регулирования охраны окружающей среды, и это еще не исчерпывающий перечень).

Поэтому вряд ли украинскому фармбизнесу хватит доходов даже на банальную модернизацию производства, исследования и внедрение новых технологий. Здесь лишь бы не обанкротиться.

Дистрибьюторам прописали квоты (как в старые советские времена - больше 20% в одни руки не отпускать). Любые квоты — всегда не про конкуренцию, ведь делай не делай, а квоту не перепрыгнешь. Впрочем, в нашем случае такой подход является очевидно бессмысленным, ведь на текущем рынке есть два дистрибьютора, которые уже исторически обслуживают 90% рынка, а остальные дистрибьюторы совокупно работают на 10% рынка. Понятно, что склады, логистика, ресурсы распределены соответствующим образом. Теперь дистрибьюторы с 90% рынка смогут обслуживать только 40% заказов. Кто и как довезет оставшиеся 60% — вопрос со звездочкой.

Хуже того, дистрибьюторы с наибольшим количеством складов и транспорта вряд ли захотят использовать и без того малую квоту, чтобы возить на нерентабельные направления минимальные партии. Меньшие дистрибьюторы и подавно этого делать не будут. Так что прощайте отдаленные села и городки с небольшим населением. В лучшем случае вам теперь будут возить лекарства раз в неделю, когда наберется груза на целую фуру. (Сейчас возят ежедневно.) Такой дефицит еще больше ударит по и без того не сильно прибыльным отдаленным аптекам. И их станет значительно меньше. Что ж улучшение уже сегодня.

Вот только страдать будут те самые пациенты, о которых вроде бы заботятся реформаторы. И если вам кажется, что хуже уже быть не может, подождите, дальше самое интересное!

Установление максимальной наценки в 8% для дистрибьюторов может привести к исчезновению тех поставщиков, которые еще остались на рынке. Этой наценки не хватит на импортеров, которые возят свои и чужие лекарства, первичных дистрибьюторов, которые аккумулируют эти лекарства, и вторичных дистрибьюторов, которые у них покупают лекарства, и перепродают аптекам. А там, где наценки недостаточно, лекарства никто не возит.

Каталог цен и запрет обращения лекарств, если их цена выше референтной, на практике будут означать исчезновение до 40% предложений лекарств, в основном импортных. С рынка уйдут известные иностранные производители, еще и заберут не только оригинальные препараты, но и свои генерики.

Будем откровенны, украинский рынок не является пределом желания для иностранной фармы. Население уменьшается, покупательная способность низкая, война. Этот перечень можно продолжать. Если к нему добавится регулирование наценки, то многим будет проще не возить, чем рисковать за копейки. И хуже всего здесь то, что сейчас иностранные лекарства, если надо, то можно купить, пусть даже по цене, выше чем где-то там.

А после реформирования их нельзя будет купить ни за какие деньги. Государство просто запретило ввоз лекарств по цене, которую оно будет считать "неправильной", ведь именно государство будет выбирать страны для сравнения. Как-то недемократично получается — пациент хочет купить, пусть дороже, но качественные лекарства. Впрочем, не может, потому что за него уже чиновники решили, что эти лекарства ему не нужны.

Аптекам тоже досталось от реформаторов. Им зарегулировали наценку и запретили получать дополнительное стимулирование от бизнеса. Вот только именно бизнес, а не государство чаще всего оплачивал доступность лекарств в аптеках. Именно производители дотировали расширение ассортимента в аптеках, введение новых препаратов, поддержание запасов лекарств. Без такой поддержки аптеки бы никогда этого не делали, потому что не смогли бы себе позволить рисковать деньгами. Любые лекарства в аптеках — закопанные деньги.

Теперь чиновники запретили производителям финансировать аптеки, и фактически оставили аптеки без средств для развития. И здесь у ритейла выход только один - сокращать расходы. Так что под нож пойдут дотационные и малорентабельные аптеки (села и небольшие городки). Нет, Киев и миллионники трогать не будут, впрочем это только полстраны. А вот вторая половина будет сидеть без аптек и без лекарств. Хотя еще сейчас не поздно изменить постановление Кабмина и хотя бы вернуть маркетинговые платежи для не рецептурных препаратов.

В качестве промежуточного вывода можем сказать, что любая попытка ориентироваться на цену как на определяющий фактор обречена пожертвовать ассортиментом и качеством. Вот только ценой вопроса в нашем случае является здоровье и жизнь людей.

Какие последствия

Украина не единственная, кто пробовал регулировать цены на лечение вручную. В 2011 г. Молдова ввела механизм, направленный на снижение цен на лекарственные средства, — Национальный каталог цен производителей на лекарственные средства, который обновляется ежемесячно. Цена производителя на лекарственное средство утверждается Агентством по лекарственным средствам и медицинским изделиям в национальной валюте.

Изначально цена производителя рассчитывалась как средняя цена 3 самых низких цен производителей на те же лекарства в странах, с которыми осуществляется сравнение. Однако через 10 лет действия такого механизма аудит обнаружил, что количество лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, уменьшилось вдвое — с 8 тысяч препаратов до 4 тысяч.

В итоге имеем ситуацию, когда идея удешевления лекарств может привести к фактическому лишению украинцев качественных лекарств, разрушению отечественного фармацевтического производства, закрытию аптек и общему дефициту любых лекарств.

Непосредственно для украинского потребителя это означает забыть о половине текущего ассортимента. Лекарства, которые останутся, будут относиться к категории самых дешевых, но и не качественных. Имеющихся лекарств будет меньше, и найти их можно будет даже не во всех оставшихся аптеках. Кроме этого в селах и маленьких городках аптеки банально закроются. Не слишком высокая цена за популистские "30% минус на лекарства"?