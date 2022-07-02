Денис Тищенко та Іцхак Пінтосевич про лідерство у криптовалюті, NFT та метавсесвітах

Навесні 2022 року відбулася масштабна подія у сфері криптовалюти — відкриття Академії лідерства для компанії MediaCoin.

На сьогоднішній день існує безліч компаній, пов'язаних із криптовалютним ринком та сферою інвестицій. Чим відрізняється компанія MediaCoin від інших? Чому вона цікава блогерам та експертам з криптовалюти, NFT, метавсесвіту? У чому особливість проєкту Академії лідерства?

Відповіді на ці та інші питання дадуть Денис Тищенко — Сhief Marketing Officer MediaCoin та Іцхак Пінтосевич — президент Міжнародної професійної асоціації коучей та тренерів IPACТ.

— Денисе, розкажіть, чим займається компанія MediaCoin і які обов'язки ви несете в компанії?

— Компанія MediaCoin займається тим, що популяризує криптовалюту, навчає людей крипті та дозволяє на цьому заробити, при цьому допомогає людям об'єднатися і бути ближчими до своїх кумирів через світ NFT та метавсесвіти.

Я – маркетинговий директор у компанії і також один із трейдерів компанії. Відповідаю за те, щоб гроші правильно працювали, примножувалися; за весь маркетинг, за популяризацію компанії у всьому світі.

— Чим відрізняється MediaCoin від інших інвестиційних компаній, і в чому особливість проєкту Академії лідерства?

— Відмінність MediaCoin: по-перше, ми перші, хто поєднав network-маркетинг, NFT та метавсесвіт. По-друге, ми робимо великий наголос на продуктах. У нас лише за шість місяців вже є власний NFT market place, звичайний market place, де наші користувачі отримують знижки. Також у нас у найближчий місяць виходить перша версія метавсесвіту, де люди вже зможуть його використовувати, і незабаром буде криптогаманець.

Більше того, ми приділяємо велику увагу навчанню. На майстер-класах навчаємо: що таке криптовалюта, як на ній заробити, що таке NFT та метавсесвіти; щоб людина, яка приймає рішення працювати з нами, була усвідомлена. Плюс до всього ми маємо шикарну Академію лідерства, яку розробив для нас Іцхак Пінтосевич. Завдяки йому люди, які приходять на платформу, навчаються не тільки у світі криптовалюти, а й у світі усвідомленості. Також я і Сергій Севастьян — CEO компанії, найближчого місяця випускаємо криптонавчання, і кожен користувач ще отримуватиме криптонавчання.

— Денисе, як вам прийшла ідея створити Академію лідерства?

— Ідея створити Академію лідерства прийшла досить просто тому, що я вже понад 7 років працюю у network-маркетингу. Завжди наголошую на тому, що важливо навчати людей, як, наприклад, я навчив трейдингу більше 4 000 людей. Я розумію, що найголовніше в житті — це навчання. Якщо у людини є знання, і далі вона починає діяти, вона 100% отримає результат. І вона найголовніше — зробить менше помилок, тому ми йдемо шляхом навчання людей.

— Яку максимальну кількість дзвінків та зустрічей ви провели за день? І в середньому скільки ви проводите дзвінків та зустрічей за день?

— Щодня я проводжу різну кількість зустрічей та дзвінків. Мій рекорд, на мою думку, за день близько 17-19 зустрічей і Zoom. Саме це було нещодавно. Бувають дуже завантажені дні, бувають менш. Начебто у нас сфера така, що ми самі можемо вибирати, коли ми працюємо, але іноді доводиться працювати більше. При цьому кожна людина розуміє, що в ідеалі важливо працювати за принципом: спочатку ти працюєш 80%, отримуєш 20% результату, а потім працюєш 20% і отримуєш 80% результату. Це саме те, що можна налаштувати у цьому бізнесі. Найголовніше спочатку не здаватися, а максимально діяти!

— Іцхаку, розкажіть, будь ласка, чому ив погодилися взяти участь у цьому проекті та які побачили перспективи?

— Перше, сьогодні криптовалюта, NFT та метавсесвіти — це нові сфери, що ростуть. Потрібно йти в інновації. Нове — це те, де потрібно перебувати, якщо ти хочеш розвиватися і рости, обов'язково потрібно бути з тими, хто попереду, в авангарді. Тому я вирішив розпочати співпрацю з MediaCoin.

Друге, у проектах найголовніше — команда. У MediaCoin команда неймовірно енергійних та амбітних людей, усі як на підбір. Я завжди люблю перебувати з такими людьми і працювати. Це запорука успіху. Амбіції та енергія керівників плюс професіоналізм команди, яку вони залучають, забезпечують результати у проектах. Вони запросили мене, це доводить не тільки їхню амбітність і енергію, а й їхній найвищий розум. Вони залучають найкращих у всіх сферах, щоб співпрацювали з їхнім проєктом.

Третє, MediaCoin — це міжнародний проєкт, який розповсюджується по всьому світу, як IPACT, яку я очолюю. Ми маємо схожу ідеологію: йти у світ, світ без кордонів. На сьогоднішній день криптовалюта поєднує весь світ, усі країни. Найзручніша форма платежів. Оскільки IPACT у всьому світі, також і MediaCoin.

— Денисе, чому ви запросили саме Іцхака Пінтосевича як головного спікера та експерта для лідерів?

— Тому що Іцхак Пінтосевич — людина, яка має колосальний досвід у навчанні людей. Він навчив понад 100 000 людей. Іцхак навчав найбільші корпорації у світі, відомих особистостей та бізнесменів, він просто топ у своїй сфері!

— Іцхаку, розкажіть про свій колосальний досвід у сфері коучингу та освіти?

— Із 2006 року я працюю у сфері освіти. Спочатку я був корпоративним тренером, навчав такі компанії як Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, найбільші світові корпорації, навчав своїм методикам, які я особисто винайшов. Після цього я створив авторський унікальний стиль у коучінгу, називається "Новий код коучінга".

Також створив компанію Isaac Pintosevich Systems, яка була однією з найуспішніших компаній на пострадянському просторі, яку я пізніше продав. Понад 100 000 моїх учнів організували IPACT. І я її очолив, є президентом цієї асоціації. Це некомерційна організація допомагає коучам, тренерам для якісної роботи, щоб ринок отримував найкращі тренінгові послуги. Тому якщо ви десь замовляєте тренінги, тренінгові програми, слідкуйте, щоб вони були обов'язково акредитовані в IPACT, це знак якості.

Я виступав на одній сцені з найвідомішими тренерами сучасності: Брайн Трейсі, Нік Вуйчич, Аллан Піз, Арнольд Шварцнеггер тощо. Виступав на найбільших освітніх форумах, понад 20 000 людей – це моя аудиторія.

Можу сказати, що особливо на пострадянському просторі я пройшов усі сфери освітнього бізнесу. Я — професор бізнес-школи "Синергія" з лідерства. Написав 14 книг, понад 1000000 книг продано у світі. Тому в освіті у мене величезний досвід і весь цей досвід належить IPACT і в Академії лідерства MediaCoin використовуються найвидатніші досягнення, які є тільки у світі.

— Які переваги отримують учасники Академії лідерства, проходячи ваші курси та навчання?

— Академію лідерства ми розробили спеціально для компанії MediaCoin. Усі програми присвячені трьом речам: перше — це цілі. У потужних великих лідерів є амбітні, яскраві, великі цілі.

Друге — ефективність, активність дії з досягнення цих цілей, включаючи програми "Переможець лінощів", "Дій! Удвійся!". Є програми, які підвищують особисту ефективність, і людина починає діяти у 20 разів більше, ніж раніше. Велика мета плюс багато дій.

Третій набір програм — це програми, які дають лідерські інструменти створення команди, мотивації команди. Лідер досягає мети за допомогою команди. Це ті переваги, які отримують учасники Академії Лідерства: вчаться ставити цілі, діяти у 20 разів більше, ніж звичайні люди, для досягнення цілей та створюють, надихають команди, які допоможуть їм досягати цієї чудової мети.

— Денисе, розкажіть про кейси, про те, чого учасники Академії лідерства вже досягли за невеликий період функціонування проєкту?

— Кейсів досить багато. Люди, які одразу зрозуміли суть та почали навчатися, буквально за місяць отримали результат х2! Найголовніше — повноцінно навчатися та використовувати знання на практиці. Ми також допомагаємо практикувати. Уже є люди, завдяки новим знанням, мають більше мотивації, уходять лінощі, і вони вже отримують тисячі та десятки тисяч доларів США.

— Іцхаку, ми знаємо, що наприкінці травня 2022 року ви проводили захід MediaCoin Event Академія лідерства, розкажіть, будь ласка, як пройшов цей захід, і які успіхи ви побачили у житті учасників після івента?

— Живі заходи — це кульмінація, унікальний досвід, який можливий лише офлайн. В онлайн-тренінгах Академії лідерства учасники навчаються щодня мікродозами, щодня потроху змінюють себе, а на лідерському живому заході відбувається трансформація, перехід на якісно новий рівень. Ми це спостерігали у лідерів.

Основним тренінгом був тренінг "Професійний оратор", після якого, ті, кому було важко виступати, не могли потім піти зі сцени, так вони хотіли виступати, а ті, хто добре виступали, стають майстрами, які можуть змінювати мислення своїх слухачів і впливати дуже сильно! Крім цього, на живому івенті ми використовуємо формат, який називається майстермайнд-групи.

Ми єднаємо лідерів у команди з 6 осіб, і в цих командах вони допомагають один одному, влаштовують мозкові штурми щодо покращення проєктів, що дає неймовірні результати. Синергія, 1 плюс 1, дорівнює 11. Ефективність лідерів після живих заходів зростає у 10 разів.

— Наступне питання до Дениса. Як можна стати учасником MediaCoin та взяти участь у проекті Академія лідерства?

— Для того, щоб стати частиною команди MediaCoin та взяти участь у Академії лідерства, по-перше, необхідно написати людині, від якої ви дізналися про MediaCoin. По-друге, бажано потрапити на наш майстер-клас або переглянути відеозаписи для того, щоб зрозуміти, як працює криптовалюта, NFT, MediaCoin, як вам тут навчитися та заробляти. Далі, коли ви робите мінімальний депозит фармінг, тобто добуватимете нашу монету, вам відкривається доступ до Академії лідерства за посиланням. Кожна людина має свого куратора, який допомагає розібратися і допомагає заробляти.

— Які проекти плануєте ще реалізувати на основі MediaCoin?

— Уже восени ми матимемо всі проєкти, які існують у криптовалюті. На сьогоднішній день, повторюся, це market place продуктовий, де можна купувати, завдяки нашій монеті та нашим контактам деякі продукти зі знижками. Наприклад, техніку Apple ми продавали на 15% дешевше, ніж на ринку. Обмежена кількість товарів, але й лише для людей, які здобули собі монету MediaCoin.

Це також NFT market place, де можна заробляти NFT, потім їх використовувати у метавсесвітах.

Це медіавсесвіти, де люди танцюватимуть і навчатимуться, і співатимуть, і там будуть задіяні медіаособистості, наш власний криптогаманець, який вийде наприкінці липня — на початку серпня, де люди зможуть зберігати криптовалюту, переводити її, не використовуючи інші сервіси, найголовніше вони зможуть усередині нашого гаманця обмінювати криптовалюту на євро, замовити нашу картку та зможуть нею розраховуватися.

Також улітку у нас виходитиме launchpad, а восени у нас уже вийде біржа. Лише за один рік (день народження у нас буде в листопаді) ми збудуємо всі продукти, які сьогодні є у криптоіндустрії. Далі будемо оновлювати продукти, додавати щось нове, давати все більше можливостей нашим учасникам.

— Іцхаку, щоб ви побажали читачеві, який хоче змінити своє життя і вдосконалити навички лідерства?

— Якщо ти — лідер, то ти маєш іти туди, де збираються лідери. Якщо ти хочеш бути лідером і досягати мети, ти маєш поєднатися з тими людьми, які досягають. З ким поведешся, від того й наберешся. Це дуже важливий закон, у якому неймовірно чітко відображена суть.

Хочеш бути лідером і досягати великих цілей, йди туди, де вони збираються. Спілкуйся та працюй з найкращими, що можливо у компанії MediaCoin та в Академії лідерства. Залучай найкращих людей для досягнення твоїх цілей, і твої цілі будуть досягнуті! Це я бажаю всім читачам.