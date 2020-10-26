Денис Пудрик: Сфера митної служби стратегічна і полягає не лише в надходженнях, а й в безпеці кордону

Фото: Денис Пудрик (facebook.com)

21 жовтня Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика, який обіймав посаду рівно два місяці. Причиною звільнення у відомстві назвали негативні результати роботи при ньому.

Втім, кадрові зміни на митниці на цьому не завершились. На наступний день, 22 жовтня, Кабінет міністр змінив й виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. Замість Андрія Павловського виконувати обов'язки керівника Держмитниці тепер буде Євген Єнтіс. Це вже четвертий керівник митниці за рік.

РБК-Україна домовлялось за інтерв'ю з Денисом Пудриком ще до його відсторонення від посади. Митник, призначення якого викликало обурення у деяких суспільних діячів через роботу у часи Віктора Януковича, стверджує, що став мішенню для контрабандистів, які були незацікавлені в його перебуванні у кріслі керівника. Зараз Пудрик повернувся на посаду заступника керівника, усе на тій же Одеській митниці.

Про те, що, на його думку, стало фактичною причиною відсторонення від посади, про результати роботи за два місяці, чому його призначення розкритикував екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі та що в цілому думає про реформу нової митниці – читайте в нашому інтерв'ю.

- Вас звільнили з посади виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці через два місяці після призначення. З чим пов'язуєте це рішення? Погоджуєтесь з висунутими звинуваченнями у неефективності роботи?

- Звільнили - це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене.

В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюсь, що усі крапки над "і" розставить час. Життя не розпочинається і не закінчується посадою. Тим більше, що я залишаюсь в Одеській митниці, де вважатиму за честь працювати на будь-якій посаді.

- За даними відомства, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%. Про які успіхи говорите ви?

- Дивіться, серпневий показник адміністрованих митних надходжень склав 3,7 млрд грн, перевищивши на 1,1 млрд грн надходження серпня минулого року. Цей показник став найбільшим місячним показником та відсотком виконання у 2020 році.

У вересні нами теж було забезпечено виконання планового показнику на понад 3,8 млрд грн митних платежів. Сумарно за ІІІ квартал поточного року ми перевищили надходження попереднього кварталу на 2,5 млрд грн.

У жовтні за попередніми прогнозами при збереженні існуючої динаміки до держбюджету теж має бути перераховано 3,7-3,8 млрд грн, що відповідає надходженням жовтня минулого року. Надходження цих місяців на Одеській митниці є найбільшими за 2019-2020 роки.

Хочу також наголосити, що всі ці показники були досягнуті в умовах карантину.

- Однак керівництво Держмитниці стверджує, що були зафіксовані численні випадки саме заниження вартості імпортованих товарів.

- Рівень митної вартості оподаткованого імпорту та податкове навантаження за 21 день жовтня становив 0,74 долара за 1 кг та 194 доларів на 1 кг відповідно.

У порівнянні з вереснем спостерігався незначний спад (на рівні 5%), але це пояснюється збільшенням обсягів ввезення кам'яного вугілля. Вугілля - товар з великою вагою та низькими вартісними показниками, обсяг якого в жовтні становив 41,7% від загальної структури імпорту. Але митниця не може впливати на такі тенденції.

Без урахування митних оформлень цих товарів рівень митної вартості оподаткованого імпорту та податкове навантаження в жовтні у порівнянні з вереснем 2020 року, навпаки, зросли на 6% та 7% відповідно.

Крім того, нами постійно проводилася робота у напрямку посилення контролю за правильністю визначення митної вартості імпортованих товарів. Тому природа подібних висновків мені абсолютно не зрозуміла. Я звик оперувати мовою фактів.

Чому ніде не пишуть, що за жовтень ми прийняли більш як 100 рішень щодо коригування митної вартості, за якими додатково збільшили митні платежі на майже 13 млн грн? Просто для порівняння, рік тому митниця прийняла подібних рішень у два рази менше!

- За ці два місця ви встигли налагодити комунікацію з вже колишнім керівником Держмитниці Андрієм Павловським? Його і ваше звільнення має щось спільне?

- Я брав участь у спільних нарадах за участю Андрія Віталійовича (Павловського, - ред.), втім особистих контактів у нас майже не було. Цьому теж посприяв, якоюсь мірою, й карантин.

Наскільки мені відомо, Павловський звільнився за власним бажанням. Його перебування на посаді було тимчасовою мірою для стабілізації ситуації після попередньої зміни керівника. Тому тут не може бути якихось паралелей.

Проте варто сказати, що про своє звільнення я, фактично, дізнався з новин. Перед цим від Павловського чи від когось іншого з керівництва на мою адресу зауважень не було.

І взагалі, за ці два місяці в зоні діяльності Одеської митниці майже постійно працювали співробітники Координаційно-моніторингової митниці, які слідкували за діяльністю ввіреного мені підрозділу, в тому числі за митною вартістю, і жодних питань не виникало.

Ще раз хочу наголосити, що численні селекторні наради, моніторинг, контроль та перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі не зрозуміле.

- Як щодо ваших зв'язків з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком? В експертному середовищі вас називають саме його протеже.

- Я не вважаю за потрібне коментувати чутки. Тим більше якщо вони не мають під собою нічого конкретного чи схожого на реальність. З Андрієм Єрмаком ми навіть не знайомі. Хто і навіщо почав це поширювати – я, чесно кажучи, не розумію.

Читав спроби пов'язати це з тим, мій тесть навесні почав консультувати ОП у справах ветеранів в рамках консультаційної ради. Але це ще більша нісенітниця. Я не розумію, як людина, яка консультує може нав'язати комусь чиєсь призначення?

Якщо комусь здається, що робота на митниці, тим паче в Одесі, дуже затребувана або цікава – рекомендую спробувати. Це високоінтенсивна, стресова робота. Працювати там – професійний виклик для будь-якого митника.

Я розумію, що усім хочеться сенсацій, але не треба їх вигадувати.

Я на митниці працюю з 1998 року. І за 20 з гаком років робочого стажу, повірте, жодного разу не було питання щодо моєї професійної компетенції або фактів, що мене призначили на посаду тільки через те, що "хтось когось попросив".

- Якщо ви вже згадали про більш як 20 років роботи на митниці. Ваша декларація і те майно, що там вказано (квартири, земельні ділянки, машини) - звідки це все? Як працюючи стільки років на державній службі можна заробити на це все?

- У мене були перерви між роботою в державному секторі, тому я мав змогу отримувати додатковий заробіток, це по-перше. По-друге, моя дружина – успішна власниця свого бізнесу, фінансова звітність її компанії є у відкритому доступі, це можна легко перевірити.

До того ж мій батько також має власний бізнес. Він активно займається підприємницькою діяльність ще з нульових, усе легально, зі сплатою великих податків. Частина того майна, що маю я, були придбані і з його допомогою.

На жаль, деякі бачать в декларації майно і одразу ставлять "клеймо", що вкрав. Але треба не лише дивитись на декларацію, але й зіставляти її із доходами моєї родини. У компетентних органів питань по цьому до мене не було.

- Ваше призначення у серпні обурило екс-голову Одеської ОДА, а нині керівника Офісу простих рішень Міхеїла Саакашвілі. Ви з ним знайомі? Звідки у Михеїла Ніколозовича може бути компрометуюча вас інформація?

- Після його допису я написав тоді, що був дуже здивований його звинуваченнями. З червня, коли я почав обіймати посаду заступника керівника, ні його, ні інших борців з корупцією ця інформація не привертала увагу.

Я особисто вбачаю в цій реакції завідомо запущену хвилю негативу, яку внаслідок прикрого непорозуміння підтримав і Саакашвілі.

Особисто ми з ним не знайомі, та й заочно теж. У рамках моєї професійній діяльності фактів пересікання теж не було. На мою думку, як доволі імпульсивна людина, він міг до кінця не розібратись в інформації й припуститись невірних оціночних суджень.

- Кому ж може бути вигідна хвиля негативу, про яку ви говорите?

- Не хочу робити голослівних звинувачень, однак за моєю інформацією моє призначення не підійшло певній групі одеських контрабандистів, які й намагалися усіма правдами й не правдами усунути мене з посади.

Враховуючи, що мова йде про величезні потоки - для них це питання виживання, тому на компрометуючу кампанію проти мене було виділено чимало ресурсів.

Втім, усі викладені звинувачення безглузді й безпідставні. Я не раз говорив, що усіляко підтримую виконання програми митної реформи, створеної Національною радою реформ за ініціативою президента.

Тому, як і тоді, так зараз запрошую Міхеїла Саакашвілі та усіх охочих до відкритого діалогу щодо реформи Одеської митниці і всієї митної служби України. Роботу судити потрібно по справах і результатам. Показники моєї роботи я вже озвучив.

- На цей заклик до діалогу хтось відгукнувся?

- Так, ми почали досить продуктивно обговорювати з бізнесом питання удосконалення митного законодавства та як оптимально для підприємців реалізувати на практиці нормативні новації. Спілкування було предметним, конструктивним та паритетним.

Однозначно, багато в чому, це стало можливим завдяки активній, конструктивній і небайдужій бізнес-громадськості. Був навіть запропонований новий формат комунікації - Меморандум про взаємодію та розуміння між митницею і профільними асоціаціями та інститутами громадськості.

Під час зустрічей Одеської митниці з бізнесом (фото: facebook.com / ODcustomsUA)

У рамках таких зустрічей домовилися об’єднати зусилля митниці та бізнесу для спрощення процедур торгівлі та мінімізації корупційних ризиків, у разі виникнення проблемних питань при митному оформленні, не гаючи часу в очікуванні робочої зустрічі, комунікувати з керівництвом митниці напряму.

Через карантин такі зустрічі зазвичай проходили у форматі ZOOM-конференції. Сподіваюсь, що новий керівник продовжить роботу у цьому напрямку. Зі свого боку, вже як заступник, буду цьому усіляко сприяти.

Взагалі, комунікація - це можливість оперативно розв'язувати поточні питання та не доводити їх до проблем. Так, на початку жовтня у мене була зустріч з генеральним консулом Республіки Туреччина в Одесі паном Біреєм Їлмазсой та з торговим аташе Генерального Консульства пані Діджле Темізсой.

Подібні формат зустрічі теж вкрай важливі й повинні стати традиційною комунікацією, що сприятиме поліпшенню ведення бізнесу та пожвавленню торгівлі між ключовими для нашого регіону країнами.

- Яка наразі ситуація з контрабандою? Для одеського регіону – це одна з найбільш актуальних проблем.

- На жаль, контрабанда досі одна з найбільших проблем Одеської митниці. Через географічне розташування та великі обсяги митних перевезень кількість охочих нелегально провезти той чи інший товар менше не стає.

Втім, за мого керівництва митні інспектори вилучили 112 кг кокаїну, які надійшли з Латинської Америки до порту "Південний". Ще понад 750 кг каптагону виявили в солодощах виробництва Сирії.

Постійно боремося з контрабандою цигарок. Так, було вилучено майже 600 тисяч пачок, прихованих всередині коробів з чаєм, що надійшли з Грузії. Ще 17 тонн брендових речей та понад 540 тис. пачок цигарок.

Нещодавно, в рамках спецоперації, що тривала ще з серпня, у взаємодії зі співробітниками Одеської митниці, було затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які намагалися переправити з Перу до України 120 кг кокаїну в обхід митного контролю в одному з контейнерів.

Одеські митники виявили промисловий станок, нашпигований понад 120 кг кокаїну Партію кокаїну було виявлено під час... Posted by Державна митна служба України on Sunday, October 25, 2020

Усе це стало можливим завдяки ефективній співпраці одеських митників, у тому числі відділу портового контролю, з прикордонниками та представниками УСБУ в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

- Що думаєте про реформу нової митниці? У чому бачите її основні проблеми?

- Суттєвим досягненням останніх років вважаю більш гнучку й оперативну комунікацію з центром. Також позитивним моментом вважаю шляхи щодо оптимізації роботи митників й технічну автоматизацію митного контролю.

Водночас останні декілька років не найкращі кадри займали високі посади, через що багато процесів були запущені. Політика "нових" облич на митниці, як бачимо, не спрацювала. Тому, перш за все, на мою думку, треба залучати до процесу реформування професіоналів і прислухатися до їхньої думки.

Роботу митниці треба сприймати в комплексі. Сфера митної служби для держави – стратегічна і полягає не лише в економічних надходженнях, а й в безпеці державного кордону. Дуже важливо не сприймати митницю тільки як дійну корову, тому що, це, в першу чергу, механізм регулювання державної економічної безпеки.

- В такому разі як оцінити її ефективність?

- Знову ж таки: на рівні держави це повинно відбиватися у комплексі - зростанням ВВП, поліпшенням якості життям країни й зростанням середніх зарплат. Коли всі ці процеси будуть запущені, ви помітите, якою буде динаміка наповнення бюджету. Якщо митниця правильно працює, то ці всі речі ростуть, а не тільки показник бюджету.

Другий важливий момент, це те, що ми є практично базою й транзитом для контрабанди сигарет, наркотиків, валюти в Європу. Там це прекрасно бачать, тому потрібно це припиняти, щоб мати позитивний імідж у світі.

Треба працювати так, щоб неякісний товар не потрапляв у наші магазини.

- Як цього можна досягти?

- Насправді, це дуже просто зробити. Для цього треба зобов'язати всіх без винятку) при продажу товарів іноземного походження видавати касовий чек або інший документ, що підтверджує продаж товарів, в якому буде вказано номер митної декларації, за якою товар був ввезений в Україну.

З метою контролю цієї інформації - треба створити сайт з реєстром імпортних митних декларацій з мінімальним обсягом знеособленої інформації, який буде оновлюватися в режимі реального часу після здійснення митного оформлення. Доступ до такого реєстру має бути у всіх - від контролюючих органів о звичайших споживачів.

- І що дасть такий реєстр?

- По-перше, споживач, який купує товар може перевірити інформацію і переконатися, що він був, дійсно, легально завезений в Україну.

Контролюючі органи зможуть робити звірки, пост-аудит, податкові перевірки тих підприємців, які не вказують відомості.

Відповідальність за порушення такої норми необхідно забезпечити усім учасникам реалізації товару. Тобто, якщо вам продали товар і касовий чек про товар не відповідає інформації в реєстрі, то відповідальність понесене той, хто продав вам товар. А він потім має право звертатися до суду на того, хто продав його йому. І так далі ланцюжком аж до першого продавцю.

Такий механізм призведе до неможливості реалізовувати в Україні незаконно ввезений товар, збільшить надходження до бюджету, значно зменшить "чорні" і "сірі" схеми ввезення товарів з-за кордону, а також виведе з "тіні" тих підприємців, які заробляють мільярди, а податки платять, як ФОП 3-ї групи, не показуючи свої реальні обсяги продажів товарів.