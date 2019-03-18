Денис Костржевський: колись збитковий аеропорт "Київ" за роки під керівництвом інвестора приніс суспільству 1,3 мдрд грн

Фото: Денис Костржевський (прес-служба)

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського - другий за значимістю аеропорт України. Поступається він лише аеропорту "Бориспіль". Термінал для міжнародних рейсів був побудований в 2012 році, в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012. У 2013 були відкриті термінали для внутрішніх авіаліній і бізнес рейсів.

Про поточну ситуацію в аеропорту, розслідування НАБУ, плани на майбутнє і багато іншого глава ради директорів міжнародного аеропорту "Київ" Денис Костржевський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

- Більше восьми місяців минуло, відколи детективи НАБУ провели масові обшуки в терміналах аеропорту "Київ". Які на сьогодні результати слідства, що Ви можете сказати?

- Я Вам скажу більше, 14 березня цього року минув рік, як НАБУ розпочало це розслідування. Саме 14 березня 2018 року о 22 годині 30 хвилин НАБУ зареєструвало кримінальні провадження про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Київської міської ради, Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" та ТОВ "Мастер-Авіа".

Що стосується результатів розслідування, то наразі жодної інформації керівництво ТОВ "Мастер-Авіа" не має. Але про це дещо пізніше.

Хотілося б повернутись у 2010 рік. Тоді держава Україна готувалася до проведення футбольного чемпіонату "Євро-2012". Часу для підготовки до заходів було досить мало. Авіагалузь держави не була готова прийняти та надати якісні послуги прогнозованій кількості туристів, зокрема в місті Києві. Однією з вимог проведення чемпіонату з боку УЄФА було будівництво в Києві другого сучасного аеропорту, здатного обслуговувати 520 міжнародних пасажирів на годину на виліт. Це три літаки Боїнг 737 щогодини. Наявні на той час потужності аеропорту "Київ" (Жуляни) не задовольняли ці потреби ні з погляду кількості пасажирів, ні з погляду технологій – авіаційної та пожежної безпеки, санітарних норм.

Єдиний пасажирський термінал був побудований в 50-х роках минулого сторіччя і його стан був жахливий. Склад паливно-мастильних матеріалів взагалі майже не працював, протипожежна система не функціонувала. Це, до речі, те майно, яке ТОВ "Мастер-Авіа" орендувало за результатами конкурсу й орендна ставка на яке, за версією детективів НАБУ, є заниженою.

Міжнародний аеропорт "Київ" був узагалі збитковим. На ньому працювало приблизно 550 працівників, заборгованість із заробітної плати становила більше трьох мільйонів гривень. Працівників аеропорту відправляли у відпустки за власний рахунок, не було навіть коштів, щоб купити папір для друку відповіді на запити правоохоронних органів стосовно заборгованості із заробітної плати!

Щоб комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) не збанкрутувало, з міського бюджету майже щороку виділяли дотації на десятки мільйонів гривень. Крім того, для виплати заробітної плати співробітникам залучались банківські кредити. І так тривало з року в рік. Кияни добре пам’ятають ті часи. Протягом останніх 20 років (з 1991 по 2010) підприємство лише потихеньку згасало.

Саме тому в травні 2010 року в рамках програми підготовки інфраструктури до "Євро-2012", Київська міська рада оголосила конкурс на право оренди комплексу будівель, споруд і техніки, що належать комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт "Київ".

Це був не просто конкурс з передачі в оренду майна, порядок якого урегульовано ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" та підзаконними нормативними актами. Це був конкурс з інвестиційними зобов’язаннями, причому дуже вагомими та капіталозатратними. Переможець конкурсу, наприклад, зобов’язувався працевлаштувати працівників комунального підприємства, погасити більше 22 мільйонів гривень, а це на той час майже три мільйони доларів, кредитних зобов’язань.

Встигнути до проведення "Євро-2012" побудувати додаткові термінали для обслуговування 520 міжнародних пасажирів на годину, а це 25 тисяч туристів щодня. Додайте сюди міжнародні стандарти, зокрема з питань безпеки міжнародних аеропортів. Фактично цей конкурс – це відносини державно-приватного партнерства, що врегульовані ЗУ "Про державно-приватне партнерство".

Безперечно, для такого проекту необхідними були відповідні гарантії, зокрема банківські. Адже було питання не лише функціонування окремого комунального підприємства, планка була значно вищою – міжнародний авторитет України серед країн Європейського Союзу. Будівництво перебувало на контролі Кабінету Міністрів та УЄФА.

ТОВ "Мастер-Авіа" виграло конкурс на право оренди. На сесії Київської міської ради 17.02.2011 року було прийнято рішення "Про передачу майна територіальної громади міста Києва на конкурсних засадах", яким вирішено передати комплекс будівель і споруд, а також обладнання в оренду товариству.

На виконання рішення КМДА між ТОВ "Мастер-Авіа" та комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) було укладено відповідну угоду.

- І що ж далі? "Мастер-Авіа" виконало взяті на себе зобов’язання?

- Виконало і перевиконало! Хоча це було досить нелегко. Ви пам'ятаєте – одне з основних зобов’язань виконане бездоганно. Влітку 2012 року міський аеропорт гідно прийняв учасників і туристів футбольного турніру Європейського Союзу. Тоді новозбудовані термінали аеропорту щодня обслуговували 25 тисяч пасажирів, а взагалі за весь період футбольного чемпіонату 200 тисяч пасажирів.

Загалом збудовано не один, а три сучасні термінали загальною пропускною здатністю 2200 пасажирів на годину, побудована котельня, паркінги, місця для стоянок літаків, повністю реконструйовано склад паливно-мастильних матеріалів тощо. Загальна сума інвестицій становила понад 600 мільйонів гривень. Це були банківські кредити, які ТОВ "Мастер-Авіа" повертає донині.

І уявіть собі – інфраструктура аеропорту була збудована ТОВ "Мастер-Авіа" за 10 місяців.

На сьогодні "Міжнародний аеропорт "Київ", яким керує "Мастер-Авіа", співпрацює з понад 50 авіакомпаніями, виконуючи рейси до 52 міст 28 країн світу. Щомісяця здійснюється приблизно 2800 рейсів, а щорічно обслуговується майже три мільйони пасажирів.

- Безумовно, авторитет України серед держав Європейського Союзу під час футбольного турніру є досить важливим, а що з виконанням товариством інших зобов’язань?

- Інвестиції в аеропорт становили понад 80 млн дол. США. Створено більше 15 тисяч робочих місць. Аеропорт "Київ" став другим аеропортом за обсягами перевезень в Україні. Підприємство є другим за величиною платником податків серед столичних комунальних підприємств. Звісно, погашено абсолютно всі борги комунального підприємства.

Зиску від такого державно-приватного партнерства між ТОВ "Мастер-Авіа" та КП "МА "Київ" (Жуляни) не вбачають лише детективи НАБУ. Мені здається, він очевидний навіть для учнів старших класів.

От самі подумайте, динаміка збитковості КП "МА "Київ" (Жуляни) прогресувала з року в рік, у 2009 році міський бюджет Києва дотував аеропорт на 9 мільйонів гривень, у 2010 – на 10 мільйонів гривень.

З урахуванням загальної картини розвитку бізнесу в державі, навіть пересічні громадяни можуть спрогнозувати, що було б з аеропортом, якби тоді ТОВ "Мастер-Авіа" не інвестувало в його інфраструктуру десятки мільйонів доларів і не забезпечило організацію роботи професійними кадрами.

У результаті ж державно-приватного партнерства ТОВ "Мастер-Авіа" та комунального підприємства останнє отримало 50,2 мільйонів гривень прибутку в 2017 році, 58,8 – в 2018-му. Загалом за весь час співпраці комунальне підприємство, а відповідно, і громада міста Києва отримала більше 1 мільярда 300 мільйонів гривень. ТОВ "Мастер-Авіа" сплатило до бюджетів 380 мільйонів гривень податків і обов’язкових платежів та є одним із основних бюджетоутворюючих підприємств столиці. І це на тлі фінансових кризових явищ у світі та Єврозоні зокрема.

Погодьтесь, що для порівняння зазначених показників й оцінки ефективності роботи не треба мати вищої освіти.

Показники діяльності Міжнародного аеропорту "Київ" 2010 рік 2018 рік Кількість пасажирів 28 494 2 779 369 Податки в мільйонах гривень 6,0 215,8 Кількість працівників 550 2000 Площа терміналів у метрах квадратних 2100 29800 Площа перонів у метрах квадратних 150000 230000 Кількість спецтехніки 50 250 Ємність складу ПММ у метрах кубічних 2950 7950

- ТОВ "Майстер-Авіа" за 10 місяців фактично з нуля побудувало аеропорт міжнародного рівня. А що ж зробили детективи НАБУ за 12 місяців, які обвинувачення Вам висувають?

Офіційних обвинувачень керівництво ТОВ "Мастер-Авіа" поки що не чуло. Є кримінальне провадження за фактом можливого порушення. І саму наявність факту порушення чи його відсутність і мало б встановити слідство. І є ще розголос у ЗМІ, які оперують непідтвердженими і перекрученими фактами. Мені взагалі здається, що саме кримінальне провадження зареєстровано для того, щоб використовувати його можливості для дій, що не мають нічого спільного із завданням кримінального провадження.

Наприклад, для проведення упродовж 20 годин обшуків у режимних приміщеннях аеропорту та заборони працівникам залишати приміщення; залякування та вилучення телефонів і приватної переписки без ухвали слідчого судді апеляційної інстанції, вилучення документів, що ніяк не належать до предметів доказування. В кого збиралися стріляти з автоматичної зброї працівники НАБУ на цивільному підприємстві?

Наприклад, навіщо детективи без ухвали суду збирають документи підприємства за 2018-2019 роки, тоді як зареєстроване кримінальне провадження про можливе вчинення злочинів у 2014-2017 роках? Де такі документи будуть використані і ким? Чи навіщо їм усі без винятку договірні документи підприємств за 10 років діяльності за умови реєстрації до ЄРДР лише питань щодо виконання чотирьох угод. Не кажучи вже про те, що підприємство існує лише дев’ять років. Невже це для поліпшення інвестиційного клімату для бізнесу?

Знаєте, із засобів масової інформації дедалі більше лунають звинувачення НАБУ у виконанні політичних замовлень. Аналізуючи дії окремих детективів НАБУ щодо подій навколо аеропорту, я починаю замислюватись, а чи не може це бути теж виконанням замовлення, але вже у сфері чиїхось бізнес-інтересів. Переконання в тому, що це так і є, з часом стає дедалі глибшим.

- І все ж таки які звинувачення?

- До ЄРДР детективами зареєстровано кілька подій, які вони вважають кримінально караними. Формуючи думку суспільства про нібито викриті ними корупцію та розкрадання в аеропорту, детективи поширюють це через опосередковані ЗМІ, чим завдають шкоди трудовим колективам і репутації аеропорту, зокрема серед іноземних партнерів.

Але далі засобів масової інформації їхня уявна корупція не рухається, бо її не існує.

Перше, що не подобається НАБУ, це ставка оренди майнового комплексу. Вони собі порахували, що якби вона була вищою, то громада міста Києва, скажімо, за три роки додатково отримала б 22 мільйони гривень. Виключно математично, ймовірно так могло б бути. Але ж детективи стверджують, що такий, вищий, рівень орендної плати за майновий комплекс пропонувало ТОВ "Промсоцрозвиток". Це товариство дійсно у 2010 році брало участь у конкурсі на оренду, однак не змогло виконати умов конкурсу. Зокрема, ТОВ "Промсоцрозвиток" не змогло надати встановленої законом банківської гарантії, замість якої подало лист Розрахунково-кредитного банку м. Москви.

Не надавши банківської гарантії та сертифіката відповідності авіаційним правилам України, ТОВ "Промсоцрозвиток" не змогло виграти конкурс, як і ще один із трьох учасників конкурсу. Переможцем конкурсу стало ТОВ "Мастер-Авіа".

До речі, ТОВ "Промсоцрозвиток" зверталось до суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради "Про передачу майна територіальної громади міста Києва на конкурсних засадах". Ухвалою окружного адміністративного суду м. Києва від 04.11.2011 у справі №2ф-5790/11/2670 у задоволенні позову відмовлено. Цим же рішенням визначено законність застосування відсоткової ставки оренди майнового комплексу для ТОВ "Мастер-Авіа". Це рішення залишено без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду 15 березня 2012 року.

Отак суд уже дав оцінку обставинам майже десятирічної давності, а НАБУ ретельно розслідує такі обставини.

Може, мета детективів – припинити договір оренди з ТОВ "Мастер-Авіа" й укласти договір оренди аеропорту з ТОВ "Промсоцрозвиток", що є підконтрольним Москві?

Інші епізоди є не менш абсурдними! Наприклад, згідно з витягом із ЄРДР, керівництво КП "МА "Київ" (Жуляни) упродовж 2014-2017 рр. виплачувало заробітну плату працівникам, які виконували роботи для ТОВ "Мастер-Авіа" і таким чином розікрало більше 40 мільйонів гривень. Ці закиди просто вигадані детективами і цьому є докази, я на них зупинюсь далі.

Або, наприклад, ТОВ "Мастер-Авіа" завдало більше 40 мільйонів збитків комунальному підприємству, оскільки здійснювало діяльність із заправлення повітряних суден. На думку детективів, якби заправку здійснювало комунальне підприємство, то воно додатково заробило б 40 мільйонів гривень. На мій погляд, думка логічна.

Певно, НАБУ теж могло б отримати ці 40 мільйонів, якби вклало 80 мільйонів доларів у будівництво терміналів, реконструкцію складу ПММ, закупівлю відповідної техніки, отримало б дозвільні документи та здійснювало б господарську діяльність з обслуговування повітряних суден. Поки ТОВ "Мастер-Авіа" всього цього не зробило, не було ані кого заправляти, ані чим!

Вражає, що такі суто фінансово-господарські відносини детективи НАБУ кваліфікують як зловживання службовим становищем за ст. 364 КК України.

- Але ж НАБУ оперує фактами, цифрами. Звідки у них ця інформація?

- У 2017 році Північним офісом Держаудитслужби було проведено перевірку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт" "Київ" (Жуляни) за період з 1 січня 2014 по 30 вересня 2017 року. Звіт було опубліковано на офіційному сайті Держаудитслужби.

Загалом за результатами перевірки аудиторами надано умовно-позитивну оцінку діяльності комунального підприємства. Твердження ж детективів у документах і витязі з ЄРДР про міфічні злочини очевидно не збігаються з висновками самих аудиторів. У документах детективи виклали висновки на свій лад, перекручуючи та підтасовуючи слова на власний розсуд. Навіщо це зроблено, зрозуміло, щоб було що зареєструвати і побільше мільйонів нарахувати для гарної картинки в ЗМІ.

Мої слова не є голослівними. Ми звернулись до Північного офісу Держаудитслужби з запитом та проханням роз’яснити, чи справді у їхньому висновку написано так, як у своїх документах пишуть детективи. У відповідь отримали листа за підписом керівництва – тут я хочу процитувати близько до тексту.

Так от, у листі керівництво Держаудитслужби чорним по білому пише:

1. "У тексті Аудиторського звіту та у висновках звіту взагалі не задокументовано факт щодо виплати заробітної плати зовнішнім сумісникам на суму 41 286,9 тис. гривень із порушенням законодавства".

2. "Аудиторський звіт не містить тверджень про недоотримання доходу та спричинення збитків" на вказані НАБУ суми внаслідок:

- заниження орендної ставки за договором №240-2011 від 24.06.2011 (на суму 22 559,3 тис. гривень);

- укладення договору № 10502012 від 31.05.2012 між КП "МА "Київ" (Жуляни) та ТОВ "Мастер-Авіа" (на суму 12 271,95 тис. гривень);

- укладення Генеральної угоди між КП "МА "Київ" (Жуляни) та ТОВ "Мастер-Авіа" № 139/2012 від 22.06.2012 та "втрати можливості отримати дохід від заправки повітряних суден на суму 23 048,72 тис. грн і від надання послуг зберігання пально-мастильних матеріалів розрахунково на суму 18 249, 75 тис. гривень";

- "Північний офіс Держаудитслужби не звертався з позовами до суду з метою усунення порушень законодавства, оскільки в аудиторському звіті не зазначено про завдання збитків Підприємству (територіальній громаді міста Києва, державі), в аудиторському звіті не задокументовано порушення законодавства з питань збереження і використання активів.

Підстави для звернення з позовом до суду відсутні, оскільки в Аудиторському звіті від 22.12.2017 року № 08-32/1129 відсутні висновки про укладення договорів із порушенням законодавства, а лише надано оцінку про вплив окремих положень договорів на рівень управління фінансово-господарською діяльністю об’єкта аудиту та отримання економічних вигід".

Запитання – детективи, що не вміють читати українською мовою?

Я хочу більше сказати: в передбаченому законом порядку спеціалізованою державною установою було проведено судово-економічну експертизу цих же питань. Судові експерти державної установи теж не знайшли у звіті Держаудитслужби документального підтвердження збитків хоча б на одну тисячу гривень, не те що на десятки мільйонів, про які так звітують детективи НАБУ та пишуть у засобах масової інформації.

Судово-економічна експертиза у такій категорії справ є обов’язковою, однак, наскільки мені відомо, детективи НАБУ такої експертизи за 12 місяців розслідування навіть не призначали. Чому? Все просто. Тому що проведення експертизи спростує їхні уявні злочини, і справу треба буде закрити, повернути вилучені телефони, пояснити, навіщо обшукували та блокували аеропорт.

Дивлячись новини, я уявляю, скільки сьогодні роботи у правоохоронних органів, й одночасно дивуюсь і запитую сам себе: куди ідуть гроші платників податків? Скільки документів "у смітник", а головне робочого часу – детективів, прокурорів, суддів, експертів.

- На Вашу думку, чому так відбувається? Ви вважаєте, керівництво НАБУ знає про все це?

- Безумовно, керівництво знає про існування цього кримінального провадження, однак маю сумнів, що володіє деталями. Сприймає всю інформацію зі слів чи з документів керівника слідчої групи детектива.

Детектив, безперечно, не визнає, що у справі відсутні докази якихось злочинів, що колись він на власний розсуд перекрутив викладені у звіті факти та ввів в оману керівництво і, власне, продовжує це робити далі.

Інакше справу треба закривати, повертати вилучені телефони, комп’ютери. Пояснити керівництву, навіщо проводились обшуки на режимних об’єктах, залучався спецназ і що робилось у справі 12 місяців групою із 40 детективів.

Навпаки, побоюючись розголосу ситуації, детектив у своїх листах залякує адресатів і наголошує на кримінальній відповідальності за розголошення змісту листа про витребування якогось документа.

Крім того, погрожуючи кримінальною відповідальністю за розголошення даних досудового слідства, детектив заборонив Держаудитслужбі надавати нам звіт і розрахунки аудиторів, хоча сам звіт був вручений після перевірки.

Грубо порушуючи право на захист і доступ до правосуддя та, власне, безальтернативні норми КПК України, детектив дозволяє собі разом із прокурором і слідчим суддею таємно арештовувати тимчасово вилучене майно громадян.

Керівники ж середньої ланки та служба внутрішньої безпеки НАБУ, безумовно, розуміють ситуацію, але, мені здається, захищають "честь мундира". Думаю, всі вони сподіваються, що з часом щось зміниться, щось забудеться, справа втратить актуальність, отоді й закриють.

Те саме з прокурорами у кримінальному провадженні, адже дії детективів проведено з їхньої легкої руки, вони ж розглядали скарги, одним словом – в одному човні.

У керівників САП, як кажуть, руки не доходять.

Я у бізнесі десятки років, однак такого свавілля не пам’ятаю. Думаю, саме тому соціальні дослідження дедалі частіше повідомляють про стрімке зменшення рівня довіри до НАБУ.

- Ви звертались до суду по захист?

- Звісно, звертались. Я не хочу коментувати рішення судів та, певно, і не маю на це права. Єдине хочу сказати – тяжко сподіватись на справедливий суд слідчого судді, який приблизно за три хвилини судового засідання дозволяє детективам провести обшук на режимних об’єктах, діяльність яких обумовлюється особливою небезпекою для великої кількості людей.

Уявіть, коли люди, які відповідають за безпеку польотів повітряних суден і пасажирів в аеропорту, на 20 годин блокуються детективами та спецназом без права спілкування по телефону. Я не хотів би бути на борту літака, який здійснює посадку в такому аеропорту. Саме тоді, під час обшуку стався інцидент з літаком компанії "BRAVO" з пасажирами на борту. Лише випадковий збіг обставин не призвів тоді до страшних наслідків. Перевірка з цієї події ще проводиться, тому не буду забігати наперед.

Тож рішення таких слідчих судів про законність дій детективів мене зовсім не дивують, як і розгляд наших скарг по 3-4 місяці. Порівняйте: 3 хвилини на розгляд клопотання детектива і 3 місяці на розгляд скарги про неправомірні дії детектива. Як вам безсторонність і неупередженість окремих слідчих судів, чи це, певно, у них своя логіка рівності сторін.

Заради справедливості скажу, що окремі слідчі судді все ж таки наважились і вказали детективам, що дослідження спілкування громадян у месенджерах мобільних телефонів є втручанням у приватне життя.

Загалом можу сказати, що ефективного судового захисту в національних судах ми не знайшли. Саме тому звернулися до Європейського суду з прав людини з шістьма заявами, зокрема на порушення права на доступ до правосуддя та незаконне втручання у приватне життя. Чи цим обмежимось, наразі сказати важко.

Думаю, саме через таких "горе-детективів" і суддів держава Україна займає "почесне" третє місце, після Росії та Румунії за кількістю скарг громадян на розгляді в ЄСПЛ. Усього на розгляді в суді перебуває 7 250 скарг проти України. Лише за результатами розгляду 95 таких скарг у 2018 році Україну зобов’язали сплатити більше одного мільйона євро. У тому ж 2018 році на виконання рішень ЄСПЛ із державного бюджету сплачено 32,6 млн гривень.

Імовірно, детективам до цієї статистики байдуже, у них власні, відомі лише їм цілі.

- Чи можете Ви назвати прізвища детективів і суддів, які, на Вашу думку, порушують закон?

- Попри те, що мої персональні дані неодноразово подавались у засобах масової інформації в негативному контексті, думаю, не без допомоги детективів, я не маю бажання персоналізувати в цьому інтерв'ю ні детективів, ні слідчих суддів. Хоча думаю, що їхні імена цікаві пасажирам тих літаків, які здійснювали посадку в аеропорту, працівники з питань безпеки польотів якого були заблоковані.

- Скажіть, будь ласка, чи не вплине таке розслідування на розвиток аеропорту, плани на майбутнє.

- Ви знаєте, хоч і дивно, але ні. Колектив підприємства відчуває свою правоту, і кожен співробітник знає, що робить корисну правильну справу для суспільства та держави. Зараз завершується дуже великий етап розширення термінального комплексу. Це дасть змогу збільшити площі терміналів для обслуговування пасажирів майже вдвічі, підвищаться комфорт і якість обслуговування. Буде створено ще кілька сотень робочих місць, збільшаться відрахування до бюджету.

За минулий 2018 рік кількість пасажирів, які скористалися аеропортом, збільшилась, порівняно з 2017 роком, на 45 відсотків. Відповідно, в 2019 році аеропорт очікує збереження таких самих темпів зростання. Більше того, серед планів ТОВ "Мастер-Авіа" – ще збільшити доходи бюджету міста.

- Що Ви хотіли б сказати на завершення?

- Ви знаєте, під час того 20-годинного обшуку один із детективів мене запитав: "А чого ви всі такі спокійні, у вас що, часто обшуки бувають, ви вже звикли?". Я йому відповів:

"За всю мою історію роботи в бізнесі обшук у мене вперше. А спокійні ми всі тому, що не маємо за собою жодної провини і сумнівів, що робимо корисну, чесну справу!".

І не думаю, що буде "весело", коли народ України запитає, а рано чи пізно народ запитає, куди і на що витрачали кошти платників податків…