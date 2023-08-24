День Независимости 2023. Как Украина боролась за свою свободу

Ровно 32 года назад, 24 августа, Украина провозгласила независимость. Этому историческому дню предшествовал долгий путь борьбы. Но сегодня украинцы снова вынуждены отстаивать право свободно жить на своей земле. Уже во второй раз главный праздник страны проходит в условиях полномасштабной войны с РФ.

О ключевых этапах борьбы нашего государства за свободу – в материале РБК-Украина ниже.

Ключевые даты в истории независимости

32 год подряд 24 августа является датой важнейшего праздника в Украине. Именно в этот день в 1991-м Верховная рада приняла Акт провозглашения независимости, что ознаменовало создание самостоятельного украинского государства.

Однако фактически это событие стало восстановлением государственности, ведь украинцы боролись за нее многие века, а впервые на современных территориях страны независимость была провозглашена еще в начале ХХ века. Поэтому, кроме 24 августа, есть еще несколько важных дат в истории национального становления:

22 января 1918 – провозглашение независимости Украинской народной республики (УНР) на фоне войны с большевиками.

– провозглашение независимости Украинской народной республики (УНР) на фоне войны с большевиками. октябрь-ноябрь 1918 – объявлено создание Западноукраинской народной республики (ЗУНР).

– объявлено создание Западноукраинской народной республики (ЗУНР). 22 января 1919 – утвержден Акт Злуки УНР и ЗУНР.

– утвержден Акт Злуки УНР и ЗУНР. 30 июня 1941 – во Львове ОУН провозгласила Акт восстановления украинского государства.

– во Львове ОУН провозгласила Акт восстановления украинского государства. 16 июля 1990 – принята Декларация о государственном суверенитете, в которой именно 16 июля устанавливалось Днем провозглашения независимости Украины.

Митинг в Киеве 25 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости (фото: Getty Images)

"Первая" независимость

Февральский переворот в России в 1917-м стал толчком для развития национального движения на украинских землях. В том же году появилась Украинская народная республика, но сначала как автономия в составе большевистской России.

Однако 22 января 1918 Центральная Рада УНР провозгласила самостоятельность украинского государства. В это время советская армия уже шла на Киев с целью захватить власть.

Знаковым была битва под Крутами на подступах к столице. Она стала символом патриотизма и духовного подъема, хотя долгие годы бой описывали как поражение. Молодые студенты-добровольцы ценой своих жизней смогли остановить продвижение большевиков на 4 дня. За это время УНР получила международное признание и военную помощь (Берестейский мирный договор), что тогда помогло спасти государственность.

Впоследствии внутри страны произошли политические перемены. В результате государственного переворота в апреле 1918 власть перешла к Павлу Скоропадскому при содействии немецких войск.

Вместо УНР было создано Украинское государство (Второй Гетьманат). Однако некоторые реформы нового правительства и намерения создать в будущем федерацию с небольшевистской Россией привели к Антигетьманскому восстанию. В декабре 1918 на смену Гетьманату пришла Директория УНР.

Объединение украинских земель

Осенью 1918 на фоне распада Австро-Венгерской империи на входивших в ее состав украинских землях была образована самостоятельная Западноукраинская народная республика. Она охватывала территории Восточной Галичины, Буковины и Закарпатья.

22 января 1919 на Софийской площади в Киеве был принят универсал Директории УНР об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину (Акт Злуки). Однако фактического объединения не произошло из-за разногласий между правительствами республик на фоне конфликтов с Польшей и большевиками.

Несмотря на протесты представителей ЗУНР, часть западных территорий Украины перешла Польше по Варшавскому договору. Директория заключила его с поляками, пытаясь получить поддержку в борьбе с Россией. Но из-за давления большевистских оккупантов УНР впоследствии потеряла контроль почти над всеми территориями. На долгие годы власть перешла к большевикам.

Провозглашение Акта Злуки на Софийской площади в Киеве 22 января 1919 года (фото: memory.gov.ua)

Восстановление Государственности – Вторая мировая война

Борьба за самостоятельность Украины продолжалась после установления на наших землях советской власти. В 1920 году из частей армии УНР и Украинской Галицкой Армии была создана Украинская военная организация. Вскоре ее подразделением стала Организация украинских националистов (ОУН).

Во время Второй мировой войны после ухода советских войск 30 июня 1941 во Львове ОУН под руководством Степана Бандеры провозгласила Акт восстановления Украинского Государства. Но оно просуществовало всего 10 суток.

В тот же день в город вошли немецкие войска. Адольф Гитлер решительно выступил против провозглашения независимости Украины. Немецкие власти арестовали руководителей ОУН.

С 1942 года Украинская повстанческая армия, созданная ОУНовцами, вела борьбу с советской властью. Националистическое подполье ОУН и УПА действовало до середины 1950-х.

На пороге современной независимости

"Живая цепь" – масштабная акция в январе 1990, которая впервые за долгое время советского периода продемонстрировала стремление украинцев к единству и независимости.

По случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки люди от Ивано-Франковска до Киева выстроились в цепь с флагами Украины. Она протянулась на 700 км и собрала от 450 тысяч (по официальным данным) до 5 млн человек.

В том же году 16 июля Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете. В документе было положение об украинском гражданстве, провозглашалась самостоятельность в вопросах экономики, науки, образования, культуры, равноправие во внешних отношениях. Согласно Декларации, 16 июля объявлялось праздником – Днем Независимости Украины.

Еще одним ключевым событием 1990-го была "Революция на граните" украинских студентов.

Митингующие на Майдане во время "Революции на граните" (архивное фото издательства "Смолоскип")

Они разбили на Майдане палаточный городок и объявили голодовку с требованием отставки руководства УССР и досрочных многопартийных выборов. Также целью акции было не допустить подписания нового союзного договора, поскольку ранее уже была принята Декларация о государственном суверенитете. Результатом протеста стала отставка главы Совмина Виталия Масола.

17 марта 1991 года 80% украинцев на референдуме поддержали вхождение Украины в состав Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете.

Однако на фоне попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 Верховная рада созвала внеочередное заседание во время которого приняла Акт провозглашения независимости. Это решение поддержал украинский народ на новом референдуме в декабре 1991.

"Революционные" 2000-е

В ноябре 2004 люди вышли на протесты на Майдан из-за массовых фальсификаций во время выборов президента. Они получили название "Оранжевая революция". Украинцам удалось добиться повторного тура выборов между Януковичем и Ющенко. Тогда главой государства стал Ющенко, а Верховная рада приняла изменения в Конституцию по уменьшению президентских полномочий.

Осенью 2013 в столице вновь начались масштабные митинги из-за решения правительства Николая Азарова приостановить процесс Евроинтеграции Украины.

Революция Достоинства 2013-2014 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Силовики устроили жестокий разгон активистов, что повлекло за собой еще большую волну протестов.

В течение зимы 2013-2014 в результате столкновений погибли более сотни мирных граждан. Революция Достоинства привела к бегству президента Януковича и смене власти в Украине. К сожалению, этим воспользовались российские захватчики.

Вторжение РФ

Сегодня исполняется полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ, однако война длится уже десятый год.

Трагические события в современной истории начались с оккупации Крымского полуострова весной 2014. Россия ввела свои войска и аннексировала Крым, воспользовавшись нестабильной ситуацией в стране во время Революции Достоинства.

Участник митинга в Крыму против российской оккупации (фото: Getty Images)

Почти одновременно с оккупацией Крыма в восточных регионах Украины прошли сепаратистские митинги. При поддержке российских войск местные "ополченцы" захватили населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Там провели референдумы и объявили о создании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В апреле 2014 Украина начала Антитеррористическую операцию, во время которой была освобождена часть территорий. Впоследствии начались переговоры о прекращении огня и мирном урегулировании ситуации на Донбассе, но конфликт не прекращался. 24 февраля 2022 Россия решилась на полномасштабное вторжение с целью захватить всю Украину.

За 18 месяцев войны оккупантам не удалось достичь своих целей. Украинские защитники заставили врага отступить от Киева, не дали захватить Одессу и Николаев, отвоевали Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Херсон, однако героическая борьба все еще продолжается.