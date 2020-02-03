"Справа одеських лікарів": в "Інто-Сані" розповіли про хід слідства й ситуацію в клініці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вже восьмий місяць не вщухають суперечки навколо так званої "справи одеських лікарів" - лікарів приватної клініки "Інто-Сана", які не змогли врятувати життя двум пацієнтам клініки. Влітку 2019 року Київський районний суд Одеси прийняв рішення посадити під цілодобовий домашній арешт чотирьох лікарів. Адвокати лікарів тоді заявили про замовний характер справи і про ознаки фальсифікації доказів. Зі свого боку, лікарі стверджують, що зробили все можливе, щоб врятувати пацієнтів.

З самого початку на захист лікарів стала медична і не тільки громадськість, а в соціальних мережах була навіть створена група #ВратуємоЛікарів. У той жк час в інформаційному просторі не припинялася негативна кампанія проти клініки і її співробітників. За словами лікарів та керівництва "Інто-Сани", тиск на них здійснювався і в реальному житті: родичі померлих пацієнтів відкрито називали лікарів вбивцями і стверджували, що останні винні в неправильному лікуванні. Дійшло навіть до погроз вбивства, після чого керівництво клініки було змушено вивезти лікарів у безпечне місце. При цьому сім'ї, які звинувачують клініку, наполягали на тому, що в цій справі їх не цікавлять гроші і що їх єдина мета - добитися правди, справедливості та відсторонити лікарів від медичної практики.

У січні цього року справа прийняла нове продовження: родичі пред'явили клініці позов на суму понад 37 мільйонів гривень, так як за законом саме медзаклад має відшкодовувати, заподіяну його лікарями, збитки, якщо їх визнають винними.

Про те, що відбувається зараз навколо цієї справи, чи буде клінікою задоволений багатомільйонний позов, чому багато з обвинувачень в клініці вважають маніпуляцією, а також, як в Україні склалась ситуація з контролем якості медичних послуг - в інтерв'ю РБК-Україна розповідають директор клініки Галина Усенко та юрист Юрій Кравчук.

- Що зараз відбувається з "справою одеських лікарів"?

Юрій Кравчук: Досудове розслідування закінчено і обвинувальний акт щодо п'яти лікарів поданий прокуратурою на розгляд у Київський районний суд Одеси.

- В чому звинувачують лікарів?

Ю.К: Лікарів звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що могло спричинити смерть двох пацієнтів: Сергія Крижановського у квітні 2017 року і Олега Крашунського в серпні 2017 року.

- На чому ґрунтуються звинувачення?

Ю. К.: Більшою мірою, на припущеннях і здогадках. В матеріалах досудового розслідування немає жодного належного доказу, яке б давало підстави звинувачувати лікарів у смерті цих двох пацієнтів.

- Правда, що провину лікарів підтвердили судово-медичні експертизи, призначені слідством?

Ю.К.:Правда в тому, що в матеріалах справи дійсно є документи з "висновками експертів", але навіть поверхневий аналіз дозволяє стверджувати, що ці "висновки" не можуть бути доказом у цій кримінальній справі. Так як ці експертизи були проведені всупереч вимогам законодавства, а якщо точніше - особами, які не є судовими експертами і в неналежнійу експертній установі. У кримінальних справах судово-медичні експертизи в обов'язковому порядку повинні проводитися виключно судовими експертами державних експертних установ.

- Хто, в такому разі, оцінював правильність дій лікарів?

Ю. К.: Звичайні лікарі, які були залучені до проведення експертизи, і не є судовими експертами. Слідство керувалося неактуальним наказом МОЗ від 1995 року, так як після внесення змін в Закон України "Про судову експертизу в 2004 році цього робити не можна. Право здійснювати дослідження в кримінальному процесі і давати оцінку правильності лікування мають тільки судові експерти.

- Де проводилися експертизи?

Ю. К.: Проведення експертизи по обох пацієнтам було доручено одному і тому ж Харківському ОБСМЕ. Для нас таке рішення було дивним, адже на момент призначення і проведення експертиз, це були два різних провадження, слідство за якими вели різні слідчі, навіть з різних управлінь поліції. З незрозумілих причин обидва слідчих відправили матеріали по обох пацієнтам на експертизу саме у Харківське ОБСМЕ, а не в Одесу, Миколаїв або Київ. Мабуть, Харківське бюро взявся видати потрібний замовникові результат.

Пізніше з'ясувалося, що експертиза Харківського ОБСМЕ по Сергію Крижановському проводилася не на підставі постанови слідчого, а на підставі договору з родичкою, яка оплатила цю експертизу, що суперечить вимогам законодавства.

Призначення та проведення експертиз ретельно приховувалося слідством від усіх, крім родичів, які самостійно збирали для експертизи потрібний їм матеріал, що також прямо забороняється законом. Чому ніхто з обвинувачених лікарів не зміг задати питання експертам, заявити їм відводи і скористатися іншими правами, які їм гарантує закон? Все це, на наш погляд, свідчить про необ'єктивне та упереджене слідство.

- Ви заявляли про це слідству?

Ю. К.: Так, адвокати всіх лікарів подавали заперечення і заявили більше десятка клопотань про призначення повторних експертиз. В матеріалах справи також є висновки інших судових експертів, які були залучені захистом та спростовують висновки харківської "експертизи" про вину лікарів. В такому випадку, слідство зобов'язано було призначити повторні експертизи. Але слідчий, прокурор і слідчий суддя вирішили цього не робити, так як їм було достатньо експертизи Харківського ОБСМЕ.

- Наскільки відомо, лікування двох пацієнтів, яке проходило в різний час, розслідується в одній справі. Чому так? Це були одні й ті ж лікарі?

Ю.К.: Ні, цих пацієнтів нічого не пов'язує, і їх лікували різні лікарі, в різний час з інтервалом у кілька місяців. Діагнози теж були різні. Не лікарі, не їхні адвокати так і не почули від слідства, на якій підставі були об'єднані ці два випадки в одну справу, адже це суттєво ускладнило його розслідування і подальший розгляд.

Зараз ми вже розуміємо, що з урахуванням завдань, які були поставлені перед слідством, ці справи були об'єднані навмисне, щоб залучити в процес більшу кількість наших лікарів, збільшити суму вимог і створити для громадськості картинку про масові медичні помилки в клініці. Адже за більш ніж двадцятирічний період роботи клініки — це єдина кримінальна справу проти лікарів "Інто-Сани".

Швидше за все, зацікавленим особам простіше мати справу з одним слідчим, одним прокурором і одним суддею. Тому і так звані "експертизи" по обом пацієнтам, також проводилися в одному і тому ж Харківському ОБСМЕ. Враховуючи явну упередженість, нічого дивного в такому об'єднання немає.

- Родичі загиблих звинувачують керівництво клініки в небажанні йти з ними на діалог. Чи так це, і якщо так - чому не стали з ними спілкуватися?

Галина Усенко: Це не так. Якраз у родичів пацієнтів не було ні найменшого бажання піти на діалог і розібратися в ситуації.

Родичі Олега Крашунського після його смерті відмовилися від розтину, про що написали письмову заяву, в якій також вказали про відсутність яких-небудь претензій до лікарів і клініці. Лікарі б не погодилися на розтин тіла, якщо були б найменші підстави про можливі претензії з приводу лікування. Адже без розтину неможливо встановити справжню причину смерті і оцінити правильність лікування.

Ні в кого з родичів не було претензій з приводу лікування пацієнта, але, через три місяці лікарям та їхнім дітям родичі пацієнта почали погрожувати, в тому числі вбивством. Ми одразу зв'язалися з родичами, щоб зрозуміти суть претензій, на що в ультимативній формі отримали відповідь, що їх не цікавить будь-які розгляди з питань лікування і що клініка має публічно зізнатися у вбивстві Олега Крашунського, а також звільнити всіх лікарів, які лікували його. В іншому випадку батько Олега пообіцяв "відстрілювати" лікарів самостійно. Всі наші пропозиції розібратися в ситуації, залучити експертів і навіть пройти лікарями перевірку на поліграфі були відкинуті. Такі ж погрози надійшли і представнику власника клініки.

Родичі Сергія Крижанівського вже в день його смерті заявили в поліцію про вбивство. Ми хотіли дати публічно свої коментарі, особливо з урахуванням того, що на одеському телебачення вийшло безліч сюжетом про цю ситуацію, але не могли, оскільки родичі заборонили розголошувати інформацію про здоров'я та лікуванні пацієнта.

- Тобто, ви стверджуєте, що родичі одного із загиблих спочатку відмовилися від претензій, а потім звернулися до поліції?

Г. У.: Для нас це теж було дивним, особливо з урахуванням того, що лікарям відразу пішли погрози і вимоги зізнатися у вбивстві.

Але зараз ми розуміємо, що так було заздалегідь сплановано. Ми переконані, що родичі свідомо звернулися в поліцію піся закінченню стоку, після якого навіть ексгумація не дасть відповіді на питання про істинну причину смерті і про зв'язок з лікуванням, що чинився

- А на чому тоді будується звинувачення цього випадку, якщо не встановлена справжня причина смерті?

Г. У.: Звинувачення побудоване виключно на здогадках, припущеннях і, звичайно, на бажання родичів і прокурора покарати лікарів і клініку. Це випливає з висновку харківської експертизи, всі висновки якої йдуть з застереженнями "Швидше за все...", "Могло...", "Ймовірно....", "Можливо...." і жодної відповіді на головне питання: від чого помер пацієнт і які дії чи бездіяльность лікарів стали причиною цього. Виходить, що для одеської поліції і прокуратури цих припущень достатньо, щоб безпідставно звинуватити лікарів.

- Чому справа розглядається в закритому режимі?

Ю.К: На жаль, суд прийняв таке рішення за клопотанням родичів, які стверджували, що відкритий судовий розгляд спричинить за собою розголошення відомостей про особисте та сімейне життя, а також діагнози померлих пацієнтів. Ми вважаємо, що об'єктивних і законних підстав проводити суд у закритому режимі немає. Така резонансна справа обов'язково має розглядатися у відкритих судових засіданнях, щоб ні у кого не виникало сумнівів у справедливості судових рішень.

- Ви стверджуєте, що зараз справа має замовний характер, чому ви так вважаєте?

Г. У.: Ми з самого початку думали, що родичі просто хочу помститися лікарям за біль від втрати близьких людей, і якийсь час з розумінням ставилися до подій і всіляко сприяли поліції, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, сподівалися на об'єктивне та неупереджене розслідування. Тим більше, що родичі постійно повторювали, що їх зовсім не цікавлять гроші і що вони домагаються лише справедливості. Коли справа перейшла від загроз в правове русло, у зв'язку з відкриттям кримінального провадження, нам здавалося, що слідство проведе незалежні експертизи і родичі переконаються в безпідставності своїх підозр. Але пізніше з'ясувалося, що деяким експертам інших експертних установ пропонували гроші за експертизу, яка б встановила вину лікарів. Неодноразово надходили погрози і медсестрам, яким телефонували з погрозами і вимагали, щоб ті розповіли, як вони вбивали загиблих. На наш превеликий жаль, сім'ї загиблих не були налаштовані за законом розібратися в цій ситуації, тому справа набувало все більше холодний розрахунок.

- Лікарі та інший медперсонал зверталися в правоохоронні органи з приводу одержуваних загроз?

Г. У.: Звичайно, всі лікарі, які отримували погрози у свою адресу, подали заяви, в яких прямо вказали, хто і коли їм погрожував. Більше того, за цей час кільком лікарям облили кислотою автомобілі, приносили похоронні вінки з датами їх смерті під двері квартир, один лікар навіть був побитий. За всіма цими випадками лікарі зверталися в поліцію. Але результатів це не дало, поліція так нікого і не допитала.

- Ви підтримуєте зв'язок з лікарями, обвинувачених у вбивстві?

Г. У.: Так, і можу сказати, що їм дуже важко, але вони продовжують боротися і готові доводити свою невинність.

Після арешту їм надходили пропозиції визнати провину. Обіцяли, що якщо вони принесуть публічні вибачення, то родичі їх пробачать і кримінальну справу буде закрито. Після декількох місяців арешту, відсторонення від роботи і постійного цькування, багато хто погодився б на будь-яку пропозицію аби припинити цей жах. Але ніхто не погодився, вони продовжують захищатися в правовому полі. Адже у разі визнання провини у лікарів не було б шансів довести свою невинність.

- Чи правильно я розумію, що, на вашу думку, на сьогоднішній день ця справа - вже не справа про медичні помилки?

Г. У.: Звичайно, це справа про гроші, але не тільки. Сам факт і суми цивільного позову, поданого до того, як встановлена вина лікарів є інструментом маніпуляції думкою ринку для створення максимально негативного враження від клініки, чого безуспішно домагаються наші опоненти.

- Останнім часом клініку почали звинувачувати в порушенны норм СЕС і в тому, що лікарів змушують призначати пацієнтам непотрібні аналізи та дослідження. Клініка дійсно в кризі?

Г. У.: Тут навіть нічого коментувати: це маніпуляції і проплачена інформаційна кампанія щодо клініки, не більше. Ми помітили навіть спеціальні бот-ферми, які створюють враження масовості і пишуть від імені нібито наших пацієнтів негативні відгуки про лікарів і про клініку. Був навіть створений сайт-двійник, де містилася неправдива інформація про вбивства, які нібито відбуваються в нашій клініці. Цей сайт просувався більше року у всіх пошукових системах, і кожен, хто шукав в інтернеті інформацію про нашу клініку, автоматично перенаправлявся на нього. За нашими підрахунками, бюджет для такої антикампанії міг складати сотні тисяч доларів.

Але боротися з чорним піаром марно. Ми прийняли рішення спокійно продовжувати робити свою роботу, підвищуючи якість медичних послуг, для того, щоб у пацієнтів не було сумнівів у тому, що весь поширюваний негатив про клініці брехня. І нам це вдається. Ми не втратили клієнтів і продовжуємо рости. "Інто-Сані" вже більше двадцяти років, люди нам довіряють, а ми цінуємо наших клієнтів і вдячні їм за довіру. Що стосується інформаційних ресурсів, які розміщують відверто наклепницькі матеріали, юристами компанії найближчим часом будуть подані позови з вимогами спростування недостовірної інформації та про захист ділової репутації.

- Яка позиція власника клініки?

Г. У.: Власник клініки - велика американська інвестиційна компанія Siguler Guff&Company (США), яка за останні п'ятнадцять років інвестувала в економіку України більше ста мільйонів доларів США. Ситуація навколо лікарів в Одесі, безпрецедентність позовів до самої компанії, дії місцевої поліції, прокуратури і суду, звичайно ж, змушує іноземних інвесторів дуже уважно спостерігати за її розвитком. Адже будь-який інвестор буде судити про інвестиційний клімат не декларованими цілями, а за результатами роботи правової системи держави та захисті законних інтересів інвесторів.

- В такому разі, чи мають намір представники власника застосувати дипломатичні канали в цій ситуації?

Р. У.: Ні, навіть у сформованій ситуації клініка відчуває себе впевнено і продовжує розвиватися, як би не були в цьому зацікавлені наші опоненти. І власник, і керівництво клініки переконані, що ситуація вирішиться виключно в правовому полі, особливо в світлі останніх ініціатив президента щодо поліпшення інвестиційного клімату і неупередженості судової системи.

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