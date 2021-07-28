Справи проти мера Кам'янського: дорожні схеми та корисні зв'язки

Мер міста Кам'янського Дніпропетровської області Андрій Білоусов – фігурант численних корупційних скандалів, за якими правоохоронці області вже завели десятки кримінальних справ. Більш того, як вдалося з'ясувати місцевим журналістам, Білоусов не проживає в Кам'янському, а їздить туди на роботу з Дніпрі. Детальніше про схеми з освоєння бюджету міста, за яким можуть стояти люди мера, і про його корисні зв'язки – в нашому матеріалі.

Стан міської інфраструктури, доріг, комунальних об'єктів Кам'янського можна описати одним словом – розруха. Хоча річний бюджет міста становить цілком солідні 2,3 млрд гривень. З 2015 року, коли Андрій Білоусов став мером міста, ситуація не тільки не покращилася, а навіть стала гіршою. З цим також пов'язаний і зростаючий з початку року інтерес правоохоронців і центральних медіа до справ команди мера.

Зокрема, до розкрадань на мільйони гривень на облаштуванні скверу та закупівлям втридорога необхідних медичних засобів для боротьби з COVID-19, історіям з кишеньковими колекторами, які вибивали борги з кам'янчан і паралельно заробляли гроші для наближених мера, продажам комунальної землі фірмам, близьким до Білоусова, виведення мільйонів через компанію "Аварійна служба міста" за неіснуючі ремонти міської інфраструктури, і, нарешті, багатомільйонній афері з мережею комунальних аптек, куди за гроші міськбюджету закуповувалися медпрепарати у друзів мера.

Однак, все перераховане вище – далеко не межа. З кожним днем з'являються все нові й нові факти незаконної діяльності мера Кам'янського і наближених до нього чиновників.

Корисні зв'язки

8 липня за ініціативою Кам'янської міськради, до фірми "Блок ЛТД" з корейськими інвестиціями, яка займається переробкою відходів металургійних заводів в області та роками визнавалася одним з кращих платників податків області, нагрянули прокурори з поліцією і провели обшуки на виробничих майданчиках і офісах.

Була вилучена офісна техніка і документи, заблокували роботу і поставили під загрозу виконання поставок продукції іноземним покупцям.

Як виявилося, рідний брат мера Кам'янського Юрій Білоусов – працює в Офісі генпрокурора. І, за даними місцевих журналістів, охоче користується телефонним правом зі столиці, якщо раптом на місцях виникають проблеми.

Про те, наскільки близькі Білоусов і Іванов, говорить і неймовірна щедрість мера стосовно один одного. У 2018 році комунальним підприємством Кам'янської міської ради "Тепломережі" було передано компанії "Трейд Інвест Холдинг" в оренду будівлю котельні, розташованої на території міської лікарні №7. Будівля загальною площею 219,4 м 2, зі встановленою орендною платою - всього 1 грн/м2, тобто всього 219,4 грн на місяць.

Далі "Трейд Інвест Холдинг" почала отримувати бюджетні кошти від "Кам'янської лікарні №7" за теплову енергію, вироблену в орендованій котельні. Власницею цієї компанії є 74-річна Іванова Валентина Гаврилівна, мама Олександра Іванова.

При цьому міський голова і його друг пішли ще далі – "Трейд Інвест Холдинг" взяла в оренду більше 20-ти котелень по всьому місту за таку ж плату – 1 грн/м2. Останній договір з Кам'янською міською радою ця фірма уклала 11-го квітня 2021 року. Термін закінчення договору – у 2031 році.

Дорогі дороги

Одна з найулюбленіших схем з освоєння місцевих бюджетів – при ремонті дорожньої інфраструктури. Раніше саме таким чином на одній лише повторній установці світлофора в центрі міста фірма сина екс-радника Андрія Білоусова Василя Білобородова "Міськсвітло плюс" заробила відразу 6,1 мільйона гривень. Всі необхідні договори були укладені в період карантину. З центральної площі прибрали цілком робочі світлофори у зв'язку необхідністю звільнити місце під МАФи. Всього за короткий термін існування компанія отримала 117 млн гривень коштів місцевого бюджету.

Новий світлофорний скандал триває прямо зараз. 3 червня 2021 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міськради та компанія "Снабелектро" підписали договір на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво світлофорного об'єкта за адресою: м.Кам'янське, Єлизаветівське шосе". У договорі зазначено, що виготовлення проектно-кошторисної документації має бути закінчено до 18 червня 2021 року, а будівельна експертиза має відбутися до 30 червня 2021 року. Однак, вже 10 червня 2021 року мер Кам'янського Андрій Білоусов особисто перерізав стрічку на відкритті на Єлизаветівському шосе світлофорного комплексу. Тобто, фактично, світлофор було встановлено без виготовленого і затвердженого проекту і проходження державної будівельної експертизи, а також без укладення договору на проведення робіт.

Мер Кам'янського Андрій Білоусов (фото: most-dnepr.info)

Паралельно з цим, в мерії не забували заробляти на будівництві та ремонті доріг. Фірма-монополіст одногрупника Білоусова Вадима Єрмоленка "Укравтобуд" завищувала вартість ремонту в середньому на 20%. Тільки на п'яти останніх тендерах з ремонту доріг у Кам'янському місто могло б заощадити понад 4 млн гривень.

В цілому, "Укравтобуд" став практично монополістом в освоєнні бюджетних коштів на дорожніх роботах в Кам'янському. Тільки за останні 3 роки Департамент ЖКГ Кам'янської міськради уклав з цим підприємством договорів на 138 млн гривень.

Наприклад, у березні 2021 року було оголошено один загальний тендер на 20 млн гривень: "поточний ремонт дорожнього покриття на загальній території м.Кам'янське" без зазначення, де конкретно проводитимуться роботи.

Чиновники Департаменту ЖКГ відразу ж оголосили шість окремих тендерів на роботи, які явно дублювали вищевказану процедуру закупівлі: "поточний ремонт дорожнього покриття на території Південного району м.Кам'янське" – 4,2 млн гривень; "поточний ремонт дорожнього покриття на території Заводського району м. Кам'янське" – 4,2 млн гривень; "поточний ремонт дорожнього покриття на території Південного району м. Кам'янське" – 4,25 млн гривень; "поточний ремонт дорожнього покриття на прибудинковій та внутрішньоквартальній території м. Кам'янське" – 20 млн гривень; "поточний ремонт дорожнього покриття на греблі ГЕС у м. Кам'янське" – 4,22 млн гривень; "поточний ремонт дорожнього покриття мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам'янське" – 4,2 млн гривень. При цьому, крім пов'язаного з Білоусовим "Укравтобуду" на тендер подалося підприємство, яке запропонувало виконати той же обсяг робіт, але на 20% дешевше, але переможцем в мерії оголосили саме "Укравтобуд". За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем), яка передбачають до 6 років позбавлення волі.

Крім того, як вдалося розкопати місцевим журналістам, в Кам'янському зусиллями мера і наближених до нього була створена мережа фірм-прокладок, оформлених на одну і ту ж людину – Олександра Лісовця. Через його підприємства ТОВ "Буд-Рем сервіс", ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" і виводилися гроші. Ці компанії вигравали всі великі підряди з ремонту міської інфраструктури - і з реконструкції скверу, і з укладання бруківки, і будівництва стадіону.

Примітно, що статутний капітал цих фірм склав всього 500-1000 гривень, і були вони створені буквально напередодні початку реконструкцій. Що і викликало підозри в їх фіктивності. У підсумку за короткі терміни з міського бюджету Кам'янського на фірми-прокладки було виведено понад 100 мільйонів гривень. Компанія" Білдінг Буд" освоїла цілих 78,5 млн гривень з бюджету Кам'янського. Укладання бруківки вздовж трамвайних колій обійшлася городянам в 13,4 мільйона гривень, стадіон в 31,4 мільйона, притулок для тварин – 11,2 мільйона. "Буд-Рем сервіс" освоїла 46 мільйонів.

Крім усього перерахованого вище, Бєлоусов не забував і про свою офіційну зарплату. Так, за 2020 рік міський голова офіційно отримав 812 тисяч 388 грн, про що сам повідомив у своїй декларації. Середня зарплата в Кам'янському всього 9 904 грн. Білоусов же отримує більше, ніж мера Києва Віталій Кличко, який заробив на посаді у 2020 році всього 517 579 гривень.

Крім того, ще у 2017 році дружина мера Анастасія стала власницею фірми "Union AAA Corp", зареєстрованої в США, в приміщенні №103 торгового центру "FOOTHILLS BLVD". При тому, що у 2020 році Анастасія Білоусова задекларувала дохід від підприємницької діяльності трохи менше мільйона гривень.