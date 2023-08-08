О том, где Украине найти миллиарды на дроны в современных условиях – в блоге для РБК-Украина рассказывает Николай Пасичный, профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета, эксперт Growford Institute.

Трудные условия протекания контрнаступления Украины и дефицит многих видов вооружений актуализируют тему поиска дополнительных финансовых ресурсов на оборону и безопасность государства. Следует помнить, что на эти цели Украина должна тратить свои средства, а гранты и займы международных партнеров направляются на социальную сферу и программы восстановления критической инфраструктуры и тому подобное. Население и бизнес показывают высокий уровень консолидации и поддержки ВСУ. По итогам июня 2023 года зафиксированы рекордные объемы донатов.

Дополнительные резервы для поддержки армии необходимо искать в налоговых поступлениях. Приоритетным является привлечение в бюджет налогов, которые не поступают туда из-за теневой экономики. В последние дни актуализировалась общественная дискуссия о приоритетах использования средств налогоплательщиков. Украинцы сосредоточили внимание на необходимости увеличения производства и закупок дронов, которые в условиях тяжелой окопной войны позволяют сохранять жизнь нашим героям.

Важно отметить, что Украина активизировала усилия и выполняет работу для членства в Европейском Союзе (далее – ЕС). Еврокомиссия впервые включила наше государство в регулярные экономические прогнозы в Spring 2023 Economic Forecast. Вместе с тем, Украина также впервые включена в авторитетное исследование потребления нелегальных сигарет, опубликованное компанией KPMG в июне 2023 года. Включение Украины в последний отчет позволяет опираться на единую методологию международного исследования по оценке уровня и структуры нелегального рынка сигарет в Украине и ЕС. Но на какие основные факты и цифры отчета следует обратить свое внимание?

Во-первых, в 2022 году по объему нелегального потребления сигарет среди 32 исследуемых европейских стран Украина занимает 2 место (7,4 млрд шт.), пропустив вперед только Францию (16,9 млрд шт.). Нелегальных сигарет в нашем государстве потреблено больше, чем суммарно в Польше, Румынии, Германии, Италии и Ирландии. Причем Польша, Германия, Италия, как и Украина, большие по размеру государства. И это с учетом того, что из Украины вынужденно эмигрировало в Европу около 5 млн населения.

Во-вторых, доля нелегального рынка сигарет в Украине в 2022 году составила 19,9% от общего потребления и выросла на 2,7 процентных пункта. Значение этого показателя выше только во Франции – 32,4%, Ирландии – 24,4%, Великобритании – 21,2%, Греции – 20,7%.

В третьих, в ЕС со стороны Беларуси и Украины наблюдается существенное снижение объемов контрабанды в условиях усиления действенности таможенного контроля на границе с Беларусью и полномасштабной войны в Украине.

В-четвертых, несмотря на закрытие аэропортов, портов, границ Украины с северными соседями, ограничение выезда мужчин призывного возраста, у нас вырос объем нелегальных сигарет, маркированных duty-free до 4,31 млрд шт. (или на 6,2%), впрочем, снизился объем контрабанды на 40%, до 0,59 млрд шт.

Учитывая это, логичным выглядит поддержанный Верховной радой законопроект о противодействии незаконному обороту табачных изделий. Им предусматривается временный запрет до конца завершения военного положения:

размещение и продажа магазинами duty free табачных изделий отечественного производства;

продажа магазинами duty free более 40 импортных сигарет на один чек.

В Украине в 2022 году потери бюджетной системы от нелегального рынка табачных изделий превысили 20 млрд грн, в 2023 году показатели потерь могут существенно не снизиться, учитывая, что в феврале 2023 г. доля нелегального рынка выросла до 20,2%.

Можно ли исправить эту ситуацию? Мы видим, что да. Ведь анализ ситуации с нелегальным рынком в странах Центральной Европы довольно оптимистичен. В Болгарии доля нелегального потребления сигарет в общей структуре потребления составляет 2,1%, Словакии – 2,8%, Чехии – 3,7%, Польше – 4,2%, Молдове – 6,0%, Румынии – 6,4%, Венгрии – 7,2%.

Хочется напомнить, что максимальные значения нелегального рынка табачных изделий в Болгарии – более 30% – зафиксированы в период налогового шока в 2010 г. (когда произошло резкое увеличение налоговой нагрузки). Учитывая просчеты в акцизной политике в 2011–2015 годах, власти не меняли ставки акциза на сигареты. В результате детенизации рынка сигарет налоговые поступления увеличились на 35%. Взвешенный рост акцизных ставок позволил Болгарии оказаться среди стран-лидеров ЕС, где наименьшие значения нелегального потребления сигарет. Согласно исследованиям Дж. Пригера и Дж. Кулика (2018) рост цен сигарет является главной причиной увеличения объемов их теневого рынка. Поэтому государственная политика в области налогообложения табачных изделий должна быть последовательной.

Другим хорошим примером для изучения и подражания является польский опыт. Страна осуществляет взвешенное повышение ставок акциза на сигареты, учитывая уровень благосостояния населения и требования Директив ЕС. Польша является одним из крупнейших производителей сигарет из стран Евросоюза. Около 1/6 всех европейских производственных мощностей табачных изделий находится в Польше. Кроме того, страна граничит с тремя государствами, не являющимися членами ЕС, что усугубляет угрозы контрабанды. По данным таможенной службы, наибольший объем снабжения контрабандными табачными изделиями (около 60% от общего объема) фиксируется из Беларуси.

В Польше обеспечена высокая координация деятельности контролирующих органов в сфере противодействия нелегальному производству и обращению сигарет. Ежегодно изымается от 500 до 800 млн шт. контрафактных и контрабандных табачных изделий.

Повышение уровня подготовки работников пограничной службы, технологическая модернизация таможенных органов и пограничников в Польше повлияли на изменение структуры потоков контрабанды сигарет в страну – наиболее массовой является перевозка на небольших частных авто (82%), далее автобусами (5%), грузовиками (2%). , по железной дороге (1,5%). Повышение качества координации работы между контролирующими органами, взаимодействие с европейскими институтами (OLAF, EUROJUST, Europol) и проведение совместных таможенных операций в сфере противодействия контрабанде сигаретам позволили снизить объемы нелегального импорта.

Значительное внимание налоговых органов и полиции приковано к контрафактному производству. В Польше функционирует система мониторинга и контроля цепочки поставок табака, цель создания ограничений на рынке табака, недопущение его обращения среди нелегальных участников рынка. Системные действия властей позволили снизить долю нелегального потребления сигарет в стране с 8,6% в 2020 году до 4,2% в 2022 году.

Более успешные кейсы противодействия нелегальному производству и обращению сигарет в ЕС освещены в исследовании Growford Institute.

Итак, ввиду опыта стран-членов ЕС можно выделить приоритетные меры противодействия нелегальному обращению сигарет:

Рост ставок акцизного налога должен быть взвешенным и последовательным. Опыт стран ЕС демонстрирует, что в результате детенизации рынка сигарет даже при неизменных ставках акциза доходы бюджета растут; повышение функциональной эффективности контролирующих органов (налоговой, таможни, полиции, пограничников, Бюро экономической безопасности); Усиление сотрудничества с европейскими институтами и таможнями стран-соседей в сфере противодействия нелегальному обращению табачных изделий. Внедрение системы мониторинга и контроля цепочки поставок табака, в частности, табака выращенного в Украине. В условиях военного положения, когда границы закрыты, важно и принципиально определить "оазисы" контрафактного производства миллиардов сигарет.

Эти действия не приведут к полному преодолению теневого рынка сигарет, однако существенно его снизят. Это обеспечит дополнительное наполнение бюджета на миллиарды гривен, которые очень нужны нам для приближения победы.