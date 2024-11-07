Почему ветеранам трудно найти свой путь в гражданской жизни: опыт проекта "Сердца Азовстали"

На первый взгляд, возможностей для ветеранов действительно много – это множество бесплатных курсов, скидок на переквалификацию, и все бизнесы вроде как рады трудоустроить защитника. Но на каждом этапе возникает множество проблем. О проблемах реинтеграции ветеранов, о путях их качественной профориентации и работе программы "Будущее" на примере действенных кейсов - читайте в колонке Александры Башкатовой, менеджеры программы "Будущее" общественной организации "Сердце Азовстали".

Проблемы, с которыми сталкиваются ветераны

В первую очередь немного сухой, но важной аналитики. Согласно "Исследованию о ветеранской реинтеграции" IREX, одной из главных проблем для ветеранов является необходимость получения новой специализации. Многие военные вступили в Вооруженные силы на срочную службу, а добровольцы, имевшие определенную профессию, не всегда могут или хотят вернуться к ней.

Основным вопросом в этом контексте остается невозможность пройти качественную профориентацию, чтобы лучше осознать свои навыки и потенциал. Такая услуга может быть предоставлена только в Государственной службе занятости, но по ограниченному списку. В итоге – ветеран идет на бесплатные предложенные ему курсы, но понимает, что ему не интересно или вообще не подходит и нет достаточной мотивации, чтобы закончить их.

Еще одной важной проблемой является отсутствие должного скрининга на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), проблемы с памятью после контузий, которые мешают сосредоточиться на новой цели.

Напоследок, предвзятость работодателей становится еще одним барьером для возвращения ветеранов на рабочее место. Несмотря на то, что 47% украинских компаний, по исследованию Work.ua в 2024 году, открыты для трудоустройства ветеранов, большинство из них (77%) не имеют обучающих программ для рекрутеров, которые помогали бы правильно оценить военный опыт кандидата.

Это приводит к тому, что HR-специалисты часто не могут подобрать вакансию, соответствующую реальным навыкам и опыту военных.

Указанное исследование также указывает, что только 12% компаний проводят содержательные учения по коммуникации с ветеранами для своих сотрудников, а лишь 18% имеют эффективные программы адаптации для новых работников, учитывающие потребности ветеранов. Коммуникационные барьеры, неумение управлять триггерами и конфликтами внутри коллектива делают адаптацию на рабочем месте еще более сложной.

Программа "Будущее" как модель успешной реинтеграции

Программа "Будущее" реализуется уже более 1,5 лет и была создана для того, чтобы помочь ветеранам не только повысить собственную квалификацию, но и найти новый профессиональный путь. Как менеджер проекта, я прошла с защитниками все эти этапы и поняла, что без конкретно построенной дорожной карты – это не путь реинтеграции, а хаотические движения, которые в конечном счете только демотивируют.

Во-первых, за время службы их мозг адаптировался к взаимодействию с другими, защитники действовали согласно приказу, четкому плану и военным правилам. Поэтому, когда говоришь, что они могут выбрать "любой образовательный курс, который они хотят", то они теряются и просят список учебных заведений и профессий. На этом этапе ветерана сравнима с выпускником школы, который должен взять ответственность за свою жизнь и сделать шаг, который определит его будущее. Бесспорно – принимать решения, делать выбор и нести личную ответственность – это один из пунктов адаптации, но не стоит требовать этого в начале пути, нужно дать время и подсказать с чего начать.

Во-вторых, я увидела, как каждый шаг не в ту сторону воспринимается как поражение. К примеру, самое популярное направление, которое выбирают ветераны – это IT-специальности, потому что мы привыкли слышать, что это хороший заработок, еще и онлайн. Но мало кто сравнивает свои собственные и профессиональные качества с особенностями этой сферы, как результат – заброшенное обучение. Такие примеры были и у нас в начале реализации программы, и это приводило к потере мотивации. Поэтому вторая важная вещь – это качественная профориентация и менторское сопровождение на этом нелегком пути. С учетом этого опыта мы выстроили дорожную карту реинтеграции ветерана.

Дорожная карта пути ветерана

Чекап психолога. Первым и ключевым этапом является психологическая диагностика на наличие ПТСР или других ментальных изменений. Без этого любые другие шаги могут быть малоэффективными, ведь психологическое состояние важно для дальнейшего развития и успеха. Консультация карьерного ментора. Это именно тот специалист, который поможет ветерану лучше понять свои навыки, сильные стороны и определиться с направлением карьеры. Вместе с ветераном они разрабатывают индивидуальный план действий. Образовательные программы. На этом этапе мы предоставляем ветеранам возможность пройти обучение в частных или государственных образовательных учреждениях, отвечающих их новым профессиональным интересам. Трудоустройство и сопровождение. Ветераны получают поддержку в подготовке резюме, поиске работодателей и на этапе собеседований. Мы сопровождаем их к моменту успешного трудоустройства.

Успешные истории ветеранов в программе

Один из ярких примеров нашей работы – это история защитника Мариуполя, который обратился к нам за новой профессией. Он работал 30 лет инспектором в полиции, собирался уходить уже на пенсию, но война внесла коррективы. После оккупации Мариуполя он потерял все и был вынужден искать новую работу. На момент обращения к нам мы еще не имели карьерных менторов, но с профориентацией нам помогли партнеры по DAN-IT.

Профессия была так качественно подобрана, что жена Геннадия сказала, что это было как новое дыхание для него, и он с нетерпением ждал каждого занятия на курсе HR-специалистов. Пока он помогает в нашей организации другим ветеранам по принципу "равный равному". Интересно, что наш Геннадий Азжеуров не был военным, но во время обороны Мариуполя удерживался в плену в Оленовке. Поэтому наш пример достаточно уникален, потому что наш подход "это пленник-пленник". Учитывая нашу ЦА – это помогает найти общий язык.

Именно такое взаимопонимание нашел Геннадий с защитником Владимиром Капчуком, проанализировав его навыки, опыт и ценности, наш карьерный ментор предложил ему обучение в кулинарной школе. Кажется, что человеку, имеющему образование пищевого технолога, предложить профессию не трудно. Но сам Владимир даже не рассматривал вернуться в эту сферу. Капчук учится во Франции в Тулузе, в кулинарной школе звезды Мишлен, но это уже совсем другая история.

Достижения и перспективы проекта "Будущее"

На сегодняшний день через программу "Будущее" прошло более 400 ветеранов из которых 60 получили консультации карьерных менторов. 20 – успешно трудоустроены. Опыт программы может быть полезен другим инициативам, ведь уже показывает результат от комплексной работы и индивидуального сопровождения. Этот опыт мы готовы масштабировать, сами учиться и объединяться с другими государственными и частными организациями ради новых возможностей для ветерана.