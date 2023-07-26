Фото: Кому могут запретить въезд в Украину (Getty Images)

Часто о запрете въезда говорят, когда человек уезжает в иностранное государство. Но запретить въезд могут и в Украине. Правда, это касается преимущественно иностранцев. Ведь, согласно законам, граждан Украины домой не впустить не могут.

Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях, в колонке РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко.

В каких случаях запрещают въезд в Украину

Запрет въезда – это ограничительное мероприятие административного влияния, которое может применяться в соответствии с законодательством Украины только к иностранцам и лицам без гражданства. Запрет въезда не применяется к гражданам Украины.

Запрет въезда может быть наложен органами Государственной пограничной службы Украины (ГНС), Государственной миграционной службы Украины (ГТС), Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).

Запрет въезда применяется в следующих случаях:

в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка или борьбы с организованной преступностью;

в целях обеспечения здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

если в ходатайстве о въезде в Украину такой человек подал о себе заведомо ложные сведения или поддельные документы;

если паспортный документ или виза подделаны, испорчены или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

если человек нарушил в пункте пропуска через государственную границу Украины правила пересечения границы, таможенные правила, санитарные нормы или правила или не выполнил законные требования должностных и должностных лиц Государственной пограничной и/или таможенной службы;

Фото: Запрет въезда применяется к иностранцам, но не к гражданам Украины (Getty Images)

если во время предыдущего пребывания на территории Украины иностранец или лицо без гражданства не выполнил решение суда или решения органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, или лицо имеет другие не исполненные имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами;

если человек с нарушением установленного законодательством Украины порядка осуществил въезд на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции или выезд из них или предприняло попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Эти условия применения запрета на въезд не касаются тех, кто просит о предоставлении убежища, дополнительной защиты или статуса беженца.

На какой срок могут запретить въезд в Украину

Запрет въезда может быть применен сроком на 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от того, на каком основании он налагается.

Частыми случаями наложения запрета на въезд Государственной пограничной службой является превышение иностранцем сроков пребывания в Украине и в дальнейшем неуплата штрафа за такое правонарушение. Такой запрет чаще всего снимается при уплате штрафа.

Иностранцы, в отношении которых принято решение о запрете въезда, в случае попытки въезда в Украину в пункте пропуска через государственную границу Украины ознакомляются с решением о запрете въезда, получают отказ во въезде, не пересекают государственную границу Украины, и в кратчайшие сроки возвращаются в государство, из которого они прибыли, или в государство, которое выдало паспортный документ.

В паспорте проставляется отметка о запрещении въезда в Украину на срок, указанный в решении о запрещении въезда в Украину.

Фото: В зависимости от ситуации запретить въезд могут на 1, 3, 5 и 10 лет (Getty Images)

Иностранец или лицо без гражданства не могут быть принудительно возвращены или принудительно выдворены или выданы или переданы странам:

где их жизни или свободе будет угрожать опасность по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям; где им грозит смертная казнь или казнь, пытка, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание; где их жизни или здоровью, безопасности или свободе грозит опасность вследствие общераспространенного насилия в ситуациях международного или внутреннего вооруженного конфликта или систематического нарушения прав человека, или природного или техногенного бедствия, или отсутствия медицинского лечения или ухода, обеспечивающего жизнь; где им грозит выдворение или принудительное возвращение в страны, где могут возникнуть указанные случаи.

Запрещается коллективное принудительное выдворение из Украины иностранцев и лиц без гражданства.

Запрет въезда и отказ во въезде: в чем разница

Не следует путать решение о запрете на въезд и решение об отказе во въезде. Это разные вещи.

Запрет во въезде – это мера административной ответственности, применяемая во время определенного срока (1, 3, 5 или 10 лет) при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Отказ во въезде – это одноразовое административное мероприятие, которое применяется в случае:

невозможности иностранца подтвердить цель поездки;

невозможности иностранца подтвердить достаточность финансового обеспечения на весь срок пребывания в Украине;

попытки пересечения границы, если в отношении лица принято решение о запрете на въезд.

Фото: Отказ во въезде и запрет во въезде – это две разные процедуры (Getty Images)

Если отказ во въезде не основан на запрете пересечения границы, то человек может доработать свои документы, подтверждающие цель въезда и финансовое обеспечение. Например, дооформить приглашение на въезд или получить новую банковскую выписку или гарантийное письмо от принимающей стороны. И потом еще неограниченное количество раз попытаться пересечь границу на другом пункте пропуска и в другое время.

Решение о запрете въезда можно обжаловать в административном порядке в органе, который выше того, что принял решение, или в суде.

Срок административного обжалования – 30 дней с момента ознакомления с решением. Срок судебного обжалования – 6 месяцев с момента ознакомления с решением.

В течение всего периода обжалования решения лицо не будет иметь права въезжать на территорию Украины.

Административная процедура обжалования быстрее судебной – обычно жалобы рассматриваются в течение месяца. Судебное обжалование может занять как несколько месяцев, так и год, в зависимости от загруженности суда. Но судебное обжалование эффективнее административного, ведь суды чаще выносят решения в пользу человека.

Также следует помнить, что окончание срока или отмена запрета на въезд не означает нивелирования причин наложения такого ограничения. Поэтому нужно работать как над обжалованием оснований наложения запрета въезда, так и с обжалованием самого запрета въезда.

адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко