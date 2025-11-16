Нужна ли водителям "механика" и почему все боятся парковки: блиц с автоинструктором

Автомобилисты обычно выбирают автошколу по цене и близости к дому. Но самое важное выбрать именно автоинструктора. Как сегодня в Украине обучают водителей, какие ошибки допускают новички за рулем и что меняется со временем – в интервью РБК-Украина с экспертом Сергеем Нагорным – автоинструктором и тренером по контраварийной подготовке.

Главное:

Как выбрать автошколу?

Нужна ли новичкам "механика"?

Какое авто лучше купить новичку: новое или подержанное?

Чего больше всего боятся начинающие водители?

Кто лучше учится водить: мужчины или женщины?

От теории к практике: чему учат автошколы

– Как изменилось обучение в автошколе за последние годы?

– За последние годы я увидел много изменений. По моему мнению, большинство из них все-таки положительные, кто бы там что ни говорил. Я вижу, что все движется в правильном направлении.

Конечно же, с реализацией у нас, как всегда, не все хорошо, поэтому бывает по-разному. Самые позитивные изменения – это то, что автошколы действительно начали сознательно подходить к процессу обучения. Многие автошколы действительно дают качественное обучение, стараются, как минимум. И есть по закону норма – это 40 часов практики, не академических, а именно 40 реальных часов практики.

И сейчас многие автошколы именно придерживаются этой нормы, хотя раньше этого не было. Многие автошколы раньше давали 10 -20 часов, чтобы удешевить обучение и заманить больше клиентов. Сейчас большинство автошкол возвращается к этой норме, а те, которые этого не делают, на самом деле нарушают закон.

Так как в базе данных МВД должна быть отметка, что человек приехал 40 часов и там за каждый час, за каждый урок ставится подпись человека. То есть вместо человека кто-то ставит подпись и клиент об этом может даже не знать. Но в целом автошколы улучшили это качество, плюс улучшилось качество внутренних экзаменов.

Раньше это все было формальность, сейчас внутренние экзамены сдаются и сдаются довольно серьезно также. Не все с первого раза могут даже внутренние экзамены сдать, поэтому автошколы начали работать качественнее. Также из хороших изменений - это то, что сейчас теорию можно проходить самостоятельно, то есть по самоподготовке.

Это положительное изменение, хотя я понимаю, что иногда люди этим могут злоупотреблять и не готовиться нормально. Но зато появилась возможность, то есть вариабельность. Можно или идти в автошколу, проходить курсы там, автошколы предоставляют эту возможность, или же готовиться самостоятельно.

Это также исключает коррупционную составляющую, потому что раньше автошколы могли формально человека зарегистрировать на теорию, а на самом деле человек там даже не был, не ходил. Сейчас этого уже нет, то есть, минус коррупция.

Также хорошо, что экзамен можно сдавать уже в течение двух лет без привязки к трем попыткам. Раньше было три попытки, и это также влияло именно на коррупционную составляющую, потому что люди боялись идти на третью попытку, так как после этого нужно было снова проходить переобучение в автошколе.

– Как война повлияла на процесс обучения, безопасности занятий, маршруты, спрос на курсы?

– В целом, чтобы сильно что-то повлияло на маршруты, на безопасность занятий, я не заметил. У нас люди очень быстро адаптируются, поэтому, в принципе, как ездили, так и ездим. Что касается спроса, то парадоксально, но война спрос увеличила.

Когда началось полномасштабное вторжение, я поехал за город и думал, ну все, автошкола уже не актуальна для людей. Думал даже, чем заниматься дальше, что вообще делать. Но получилось так, что буквально месяц-два прошло, и мы увидели большой наплыв людей. И он на самом деле не сильно уменьшается со временем.

У меня нет официальной статистики, но по ощущениям люди начали даже больше приходить именно на обучение. Я так понимаю, потому что почувствовали в этом большую потребность. Потребность быть мобильным.

– Как вы относитесь к онлайн-формату теоретических занятий, насколько он эффективен?

– Онлайн-обучение у нас ввели еще во время "ковида". Одни люди говорят, что им наоборот стало удобнее и эффективнее, другие говорят, что им лучше было в классе. То есть, видимо, это все очень относительно и очень зависит от людей.

По эффективности, я думаю, что также это не сильно изменило картину в целом. Тот, кто хотел учиться, он учился. А вот что касается самоподготовки, это уже другое. И я думаю, что это положительное изменение. Почему? Потому что опять же у человека появилась возможность выбирать.

Мне кажется, что по качеству большой такой просадки нет. Это изменение работает всего несколько лет, поэтому время покажет.

– Соответствует ли действующая программа реальным условиям на дорогах?

– Наверное, с первых трех вопросов вы подумали, что этот парень за мир, дружбу, жвачку, ничего интересного не расскажет, все хорошо, все нормально (смеется).

Но сейчас я, пожалуй, буду уже и немножко критиковать. Потому что я абсолютно уверен в том, что действующая программа обучения не соответствует реальным условиям и качественному подходу к обучению.

Есть так называемая типовая программа подготовки водителей, которая идет еще с СССР. В этой программе есть вещи, которые абсолютно оторваны от реальности. К примеру, как вам такая норма, или такая тема – это движение с прицепом, или буксировка транспортного средства другим транспортным средством.

Вы где-то видели, чтобы люди это делали в реальных условиях? То есть в автошколах ездили с прицепами, или буксировали другие транспортные средства. Я не видел. И слава Богу, потому что я считаю, что это специальные навыки, которые не имеют ничего общего с базовыми навыками, которые люди должны проходить в автошколе.

С другой стороны, в программе нет абсолютно ничего связанного с паркингами торговых центров, крытыми паркингами, подземными паркингами, как подъехать в тот паркинг, как в него заехать, как выехать. Согласно закону, мы не имеем права туда ездить на учебном автомобиле, ведь это частная территория.

– Чего, по вашему мнению, не хватает в стандартном курсе подготовки водителей?

– В стандартном курсе подготовки водителей не хватает именно базовой подготовки. Речь идет о работе на площадке. Она есть в типовой программе, но, к сожалению, площадка – это для многих автошкол просто формальность.

Очень важно понимать, что нужно давать на площадке, чтобы потом человек, выезжая в город, уже имел уверенные навыки управления собственным автомобилем. То есть площадка – это об управлении автомобилем, а работа в городе – это о взаимодействии между водителями.

То есть, когда человек ездит по городу, он не должен думать, как нажимать педаль и что делать с рулем. То есть, руление, работа с динамикой, работа со взглядом, построение траекторий – это дело площадки. И часто автоинструкторы не знают об этих вещах.

То есть ощущается дефицит двух факторов. Первый – это отсутствие площадок, и второй фактор - это отсутствие подготовки именно автоинструкторов.

Как подготовиться к экзамену начинающему водителю

– Достаточно ли часов практики, предусмотренных программой?

– По моему мнению, для практики часов хватает полностью. Абсолютно. Конечно, бывают исключения. Проблема лишь в том, что они эти 40 часов делают. Часто они "накатывают" маршруты экзамена, то есть дрессируются. Но в таком формате качественного обучения быть не может.

Подготовка к экзамену и реальное обучение вождению – это совершенно разные вещи, которые не связаны между собой в наших реалиях. Хотя должно быть не так. Очень часто автошколы зацикливаются на том, чтобы человек сдал экзамен, и инструкторы просто катаются по маршрутам, показывают, где остановиться, где развернуться.

– Помогает ли использование автотренажеров или закрытых площадок перед выездом в город?

– У нас есть у нас большая проблема с площадками, и это факт. Особенно в крупных городах. Это большая проблема, потому что я считаю, что самый важный этап обучения – это как раз этап обучения на площадке.

От того, как мы поработаем на площадке, будет зависеть все наше вождение дальше в целом. Повторюсь, на площадке мы формируем базовые навыки, которые потом мы переносим в реальные условия города.

По автотренажеров, это также очень полезно. То есть это не обязательно должен быть какой-то автотренажер, напичканный электроникой. Достаточно руля и сиденья, где мы тренируем скоростное руление, базовое руление, работу с перехватом и многие другие элементы, которые очень сильно помогают опять же в реальных условиях, когда мы уже перестали о руле думать.

– Как вы оцениваете качество сдачи экзамена в сервисных центрах? Реально ли он проверяет готовность водителя?

– Это довольно сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, есть чек-лист, есть определенный набор навыков, которые человек должен получить, и некоторые из этих навыков действительно проверяются на экзамене. С другой стороны, я также вижу много проблем, потому что нет однозначности в некоторых вещах.

То есть, к примеру, если вы не выполнили требование инспектора, это сразу же завершение экзамена – человек экзамен не сдал. Что такое не выполнили требование? Это когда инспектор говорит, условно, припаркуйтесь вот здесь, или развернитесь вот на этом перекрестке.

Но человек по своим субъективным ощущениям видит, что на этом перекрестке разворачиваться он не сможет, потому что здесь будет опасно. И он условно говорит экзаменатору, я считаю, что здесь опасно, поэтому здесь разворачиваться не буду. Инспектор, опять же, это человек, а человек может быть в разном настроении, с разными также ощущениями. И все равно говорит потом, что вы не выполнили требование, переходите на пересдачу.

И я не хочу сейчас хейтить экземенаторов, или сервисные центры, я понимаю, что это человеческий фактор, но не мешало бы как-то более объективно стандартизировать именно те элементы, которые человек должен выполнить. Опять же да, есть стандартные маршруты. Их можно натренировать, и все.

– Как выбрать автошколу?

– Я часто на своих прямых эфирах и в видео, в общении со своими учениками, говорю очень очевидную вещь, но не все к этому приходят. Мы не должны выбирать автошколу. Не нужно выбирать автошколу. Нужно выбирать автоинструктора. То есть именно того специалиста, к которому вы хотите пойти.

Ведь сейчас все упирается больше в практические занятия. С другой стороны, есть еще одна проблема. Люди часто выбирают автошколу поближе и подешевле. Я посоветую искать лучших. Сейчас есть много возможностей: соцсети, интернет. То есть есть много возможностей найти лучших.

– На что стоит обращать внимание при выборе инструктора?

– В первую очередь, стоит смотреть на кадры, коллектив. Если автошкола действительно работает качественно, то скорее всего в соцсетях будут показывать, как работают их инструкторы. Если автошкола стесняется показывать, то что-то там не так все-таки с качеством обучения. Также цена. Не бывает дешевого качественного обучения. Качественное обучение – это про индивидуальный подход. И автоинструктор не может работать, когда у него по 10 человек в день.

Нужна ли водителям "механика"

– На каком авто лучше обучаться?

– Я думаю, что лучше обучаться на том авто, на котором вам комфортно ездить и которое закрывает вашу потребность. Важно, чтобы машина соответствовала вашим требованиям в плане комфорта и управления.

В автошколе машина должна быть современная, новая. Она не должна ломаться, и давать возможность получать удовольствие от обучения, а не только стресс.

– Что чаще выбирают ученики – механику или автомат?

– Последние несколько лет в водительских удостоверениях есть специальная отметка для тех, кто учился на "автомате". Эта отметка не позволяет потом водить авто на "механике". При этом в случае "механики" никакой отметки нет. То есть "механика" в представлении большинства людей является более универсальной.

Хотя я с этим не очень согласен, на самом деле. Если у вас есть сугубо потребность передвигаться из точки А в точку Б, безопасно, комфортно, и у вас есть возможность купить "автомат", то не идите на механику, вам оно не нужно.

С другой стороны, кому действительно нравится "механика", или у кого есть потребность именно ездить на "механике", а не на всякий случай, то выбирайте МКП. Сейчас все еще "механика" преобладает, и причина – это как раз та отметка в правах.

Интересно, что многие люди страдают из-за того, что они пошли на "механику" на всякий случай. Часто это случается, если женщинам советуют мужчины. Есть такой стереотип в мыслях многих опытных водителей, что "трушный" водитель должен уметь ездить на "механике". Это точно выбор каждого.

– Стоит ли сегодня учиться на механике? Какие здесь есть преимущества для новичков?

– Основное преимущество для новичков в "механике" – это как раз и универсальность. Сейчас и "механика", и "автомат" плюс-минус в одинаковых условиях, то есть это все очень относительно.

Принудительно на "механику" точно не стоит идти. А если человек сознательно идет работать с прививкой, с коробкой передач, скажем так, чтобы чувствовать автомобиль, то тогда да. Хотя на "автомате" также много чего есть интересного.

– Как влияют современные технологии – камеры, парктроники, системы помощи водителям на качество обучения?

– Нужно стараться искать автошколу и инструктора, у которых современный автомобиль, но все имеет свою меру. Да, парктроники помогают. То есть, вот эти звуковые индикаторы, они помогают парковаться. Камеры – это тоже очень классный инструмент.

Но мне кажется, что на этапе обучения нужно научиться работать по зеркалам. А камера – это как дополнительный ресурс, дополнительная страховка, которая поможет проверить, правильно ли мы научились работать по зеркалам или нет. Поэтому камеру на этапе обучения мы стараемся выключать, но парктрониками пользуемся.

На этапе, когда базовые навыки уже сформированы, потом этими элементами можно пользоваться, это наш комфорт. Но стоит научиться основам, чтобы не быть зависимыми от электроники.

Советы для новичков: как почувствовать автомобиль

– Как новичкам преодолеть страх, или неуверенность за рулем?

– Страх, или неуверенность за рулем – это приобретенная вещь, она не может быть по умолчанию. Он появляется тогда, когда мы попали не к тому инструктору или, возможно, у кого-то был опыт вождения с кем-то другим. И тогда у людей появляются эти страхи, блоки. Люди боятся, что они станут причиной аварии, боятся, что на них могут накричать, накричать.

Для того, чтобы с этим работать, нужно сначала действительно найти своего тренера, своего автоинструктора. Как раз работа с базовыми навыками и убирает страх. Люди часто боятся не потому, что они боятся других водителей. Чаще всего они боятся, что они не справятся с управлением собственного автомобиля.

– Как тренироваться вне автошколы, чтобы закрепить навыки?

– Сегодня есть много инструментов, но я расскажу несколько простых лайфхаков. Наш мозг не знает разницы между реальностью и имитацией. Если вы учитесь на базовом этапе, то сделайте очень простую вещь. Возьмите что-то, похожее на руль, и прикрепите его куда-то, чтобы оно крутилось. Может быть крышка от кастрюли, может быть что-то другое, неважно. И просто тренируйте именно этот навык вращения руля, который вы прорабатывали с инструктором на площадке.

То, что это крышка, и то, что перед вами не дорога – роли не играет. Главное, что ваши руки повторяют то же движение, которое вы тренировали. И когда вы это движение повторите 100 раз, 200, 300, 500, мозг будет формировать эти нейронные связи.

Второе – компьютерные игры. Часто отсутствие пространственного мышления влияет на качество парковки, на качество работы в ограниченном пространстве.

Часто человек, который все детство играл в компьютерные игры, играл машинами на радиоуправлении и на велосипеде ездил, гораздо лучше паркуется. Это действительно помогает.

Нужно ли учиться параллельно со своим мужем, или с отцом на своей машине? Нет. Ни в коем случае. Это как раз то, от чего я предостерегаю. Во-первых, это незаконно, а, во-вторых, это может вызвать страх, с которым потом с инструктором придется прорабатывать.

– Что помогает почувствовать автомобиль лучше?

– Только тренировки на площадке с автоинструктором. Вы никогда не почувствуете автомобиль во время работы в городе, потому что там у вас мозг занят совершенно другими вещами.

На площадке эти ощущения как раз хорошо прорабатываются. Можно сходить на уроки контраварийной подготовки параллельно, но когда инструктор знает свою работу, то первые 3-5 занятий на площадке – это как раз про ощущения автомобиля: про габариты, траекторию, динамику и про то, как работает наш вестибулярный аппарат во время вождения.

– Есть ли разница в подходе к обучению мужчин и женщин?

– Нет, в целом нет. Мужчины и женщины плюс-минус одинаково воспринимают новую информацию. Да, среди учеников сейчас есть серьезный перекос в сторону девушек, не менее 80-90%.

По собственному опыту скажу, что женщины стараются сначала разобраться со всем, хотят понять, как все работает. Они же также часто не уверены в себе из-за того, что не очень разбираются в технике. Поэтому все детально хотят понять.

По моему мнению, это неплохо. И, поверьте, далеко не все мужчины на уровне интуиции понимают, как работает автомобиль.

Какое авто лучше выбрать новичку

– Как выбрать первое авто? С чего начинать поиск?

– Я не являюсь экспертом в подборе авто, но машина должна выполнять ваши задачи. Очень часто есть стереотип, что первым надо купить авто, которое не жалко. Я не согласен с этим утверждением, потому что на дешевом старом автомобиле вы не будете чувствовать легкости в управлении. И это в будущем может очень повлиять на водительский опыт.

– Новое или подержанное - какое авто безопаснее для новичка?

– Конечно, очень просто сказать - новое всегда будет безопаснее. Но не всегда есть возможность брать новое. Поэтому я рекомендовал бы покупать что-то из современных автомобилей, который не будет ломаться и который будет оборудован всеми средствами безопасности. Там и подушки безопасности должны быть, и какие-то ассистенты, которые помогают не попасть в опасность.

Часто не рекомендуют начинающим брать новое, потому что побьешь. Но новое не обязательно должно биться. При качественной подготовке, если человек действительно хорошо учился и с правильным тренером, то он будет прекрасно водить и новое авто, не боясь его повредить.

– Назовите критерии выбора авто для начинающего водителя.

– Главный критерий – это ваши потребности, и закрывает ли данная модель автомобиля эти потребности. Если вы живете в большом городе, и понимаете, что вам не нужно большую семью возить, то лучше возьмите маленькое авто - им будет легче парковаться.

Мне почему-то кажется, что для начинающего важно, чтобы авто было не очень большое на первое время, и автомобиль был достаточно прост в обслуживании.

Страхи новичков: какие маневры пугают начинающих водителей

– Какие самые распространенные ошибки совершают начинающие водители за рулем?

– Как правило, это ошибки маневрирования. Очень часто начинающим трудно маневрировать из-за своей неуверенности, то есть перестраиваться из ряда в ряд трудно удается. Иногда довольно неинтуитивная вещь во время перестройки происходит.

Иногда, чтобы перестройка была безопаснее, нужно ускориться и перестроиться. Тогда мы безопасно вливаемся в поток. В самом начале это делать нереально сложно. Поэтому бывают проблемы с этими перестроениями, бывают проблемы с маневрированием в плотном потоке.

Чаще всего ошибки возникают тогда, когда мы перестаем учиться. Если мы пошли в автошколу, выучились, потом купили автомобиль и перестали тренироваться, просто катаясь по багажникам других автомобилей – это и есть ошибка.

– Какой маневр является самым сложным для новичков? Поворот налево, обгон или что-то другое?

– Да, поворот налево, обгон – это одни из самых сложных элементов. Я бы сюда добавил еще разворот, ведь фактически разворот – это два поворота налево. Поэтому мои ТОП-3 – это поворот налево, разворот и обгон. Это то, к чему нужно очень серьезно подготовиться и много уделить внимания на этапе обучения.

– Почему у новичков часто возникают трудности с парковкой? В чем главная сложность?

– Попробую объяснить, ведь это действительно интересная тема. Многие думают, что у новичков проблемы с парковкой, потому что они что-то путают, что-то не понимают, или у них не так мозг работает. На самом деле проблема заключается в том, что у них не было предыдущего опыта, который влияет на качество и на легкость парковки. Даже не в габаритах дело, а в том, как ведет себя автомобиль в пространстве, когда мы едем задним ходом.

Очень часто у людей возникает вопрос, куда поворачивать руль, чтобы машина поехала туда, куда им нужно. И они путаются. То есть, все упирается в то, чтобы у человека не было просто похожего опыта. Понимание того, как ведет себя автомобиль в пространстве, это не что-то интуитивное. Это то, что приобретается с опытом.

– Как меняется поведение водителей с опытом? Какие навыки приходят только со временем?

– Со временем приходит уверенность. Этот навык более уверенно выполнять тот или иной маневр, особенно в условиях плотного потока. Но не просто со временем, а с тренировкой. То есть просто время ничего не решает. Решает только время плюс тренировки.

Кроме того, все зависит от того, какая была начальная база, то есть как проходило обучение водителя. На самом деле, после окончания автошколы начинается самый главный этап обучения в реальных условиях. Но если на этапе обучения в автошколе водитель решил, что сейчас получит права, и дальше просто себе будет кататься, то поведение такого водителя изменится только в худшую сторону и опасностей у него в жизни будет случаться только больше.