Букмекерський переворот: хто лобіює законопроект про легалізацію азартних ігор

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Легалізація грального бізнесу в Україні вийшла на фінішну пряму. Відповідний законопроект, розроблений у Кабміні, вже опублікований на офіційному сайті Верховної ради.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів і монобільшості в парламенті встигнути з легалізацією до 1 грудня 2019 року. Виступаючи в серпні на бізнес-форумі в Стамбулі він заявив:

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів".

Втім, на думку ряду експертів, запевнення Зеленського в тому, що гральний бізнес України після легалізації буде відкритий для іноземних гравців, в результаті ризикують залишитися лише запевненнями. Законопроект "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", який розробив уряд, переслідує протилежні цілі, а саме встановлює монополію українських і російських букмекерських контор, вважає експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

За його словами, з тексту проекту закону можна зробити тільки один висновок – він створює пріоритетні права місцевим та російським брендам (насамперед "Парі-Матч" і "Фаворит", а також Марафонбет, 1xbet, "Ліга Ставок") для легалізації своєї діяльності. І одночасно передбачає цілий ряд юридичних та економічних перешкод для виходу європейських і світових лідируючих компаній на букмекерський ринок.

З думкою експерта згоден журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов. "Законопроект Кабміну справляє враження, ніби його писали кілька бізнес-угруповань. Зокрема, в ньому дуже відчутний вплив букмекерів", - заявив він на нещодавній прес-конференції, де разом з колишньою уповноваженою Антимонопольного комітету Агією Загребельскою розбирав ризики урядового проекту закону.

Загребельська, в свою чергу, повідомила про побоювання щодо самих принципів розробки законопроекту. Згідно з її даними, проект розроблявся представниками зацікавлених осіб з боку грального бізнесу, а також народні депутати та інші посадові особи, які не мають досвіду і глибоких знань у цій області.

"Відповідно, навіть при найщиріщих бажаннях зазначених осіб текст законопроекту не може бути в такому експертному колі максимально якісним і максимально в інтересах суспільства", - підкреслила тоді екс-уповноважена АМКУ.

Український рай для беттінгу

Законопроект Кабміну передбачає відкриття 800 букмекерських пунктів. Таким чином, як стверджує Кушнірук, за допомогою зазначеного ліміту будуть просто легалізовані вже діючі букмекерські пункти. За словами експерта, на сьогоднішній день "Фаворит" має близько 1000 пунктів, "Парі-матч" — близько 500, незаконні букмекери — ще стільки ж. Інші букмекери вже зараз орендують приміщення для одержання ліцензії.

Як заявив Ніколов, букмекерам офіційно дозволено тільки в Києві створити 320 пунктів з ставкоматами. При цьому принципової різниці між лотерейним автоматом, ігровим автоматом або ставкоматом букмекерської компанії немає.

На думку Загребельскої, сьогодні саме ігрові автомати можуть мімікрувати під букмекерську діяльність, а ставкомати букмекерів абсолютно нормально функціонувати.

"Якщо ми говоримо про ставки на спортивні події - це букмекерська діяльність. Якщо ми говоримо про ставки на віртуальні події, на мій погляд, це мало спільного має з букмекерською діяльністю. На сьогодні у чому проблема? Я всім кажу: якщо зараз буде така модель введена державою, це дозволить гральному бізнесу, гральним автоматам маскуватися під букмекерську діяльність", - зазначила вона.

Ще один приклад можливої "заточеності" законопроекту під побажання букмекерів може бути норма про наявність доменного імені UA. Як наголошується в законопроекті, подати документи на відповідне доменне ім'я потрібно вже на етапі подачі заяви на видачу ліцензії. Як зазначає Кушнірук, щоб отримати доменне ім'я другого рівня доменної зони UA необхідно зареєструвати торгову марку в Україні.

В той час, як реєстрація торгової марки займає не менше 1 року навіть за прискореною процедурою. Таким чином, на думку експерта, існуючі українські та російські бренди (parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Ліга Ставок" та інші), які вже мають зареєстровані торгові марки, і отримають ліцензії.

При цьому всі перераховані вище експерти відзначають, що урядовий законопроект може просто знищити традиційну числову лотерею. При запропонованих у ньому умовах, вона не зможе працювати в принципі.

"Слуга народу" на службі у букмекерів

Побоювання експертів з приводу ключового впливу букмекерів на розробку урядового законопроекту далеко не безпідставні. 2 вересня президент Зеленський призначив відповідальних за підготовку та внесення до парламенту проектів законів про легалізацію грального бізнесу - прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністр фінансів Оксану Маркарову, спікера Верховної ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Саме Арахамию в ЗМІ називали одним з лобістів законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді.

Зокрема, з'явилася інформація, що законопроект Арахамії написаний під двох учасників ринку – беттінгові контори "Парі-матч" і "Фаворит". Журналісти програми "Схеми" зафіксували регулярні зустрічі голови фракції "Слуга народу" з міноритарним власником компанії "Парі-Матч" і її гендиректором Сергієм Портновим.

ЗМІ писали, що з липня 2019 року Арахамія регулярно відвідує центральний офіс "Парі-Матч", розташований на вул. Боженка, 14а. Крім того, у Арахамії є друг Андрій Астапов, власник юридичної компанії Eterna Law, який також працював з "Парі-матч" в якості юриста, а також мав пряме відношення до написання тексту урядового законопроекту.

У чому, при спілкуванні з журналістами, Арахамія зізнався сам. Цей діалог дуже цікавий, оскільки відкриває завісу того, хто і як вплинув на зміст цього законопроекту.

"- Андрій Астапов? Так! Я сам його залучив. Я не можу зустрічатися з учасниками цього ринку, там половина представники кримінального світу. Я раз спробував, мені стали слати загрози. Я сказав: не хочу, давайте створимо робочу групу. Андрій Астапов входить у цю групу. І Борис Баум входить.

- А Борис Баум як хто?

- Це експерт, якого дали інші люди. І є ще 4 юриста від інших груп".

Як вибудувана схема лобізму

На думку журналістів, саме Борис Баум може бути ключовою фігурою схеми лобізму цього законопроекту. Саме він, за даними Ніколова, представив основну його концепцію.

У своєму матеріалі журналіст зокрема пише: "Борис Баум - власник "грального" офшору First National Lotteri Ltd. Раніше був відомий як представник угруповання "Лужниковська" росіян Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та інших авторитетних бізнесменів, які володіють в Україні поряд обленерго. Нацбанк фіксував Баума разом з Гінером акціонерами "Першого інвестиційного банку". Особисто Баум як громадянин Латвії по імені Boriss Baums є співзасновником лондонських фірм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, які фігурували в схемі власності і судових розбірках за готель "Київська Русь" у центрі Києва десять років тому.

Також Баум є співвласником фірми Brenrose Limited, яка володіє телеканалом RTVI. Цей телеканал Нацрада з питань телебачення і радіомовлення в останні роки ловив на трансляції в Україні концертів зірок російської естради, які після нападу Росії на Україну було внесено в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Неофіційно навколо Баума вже виник ореол головного "рішали", який іменем Коломойського нібито відкриває будь-які двері в Офісі президента".

"Лужниковські" - це, насамперед, бізнесмен Михайло Воєводін, депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков (щодо якого застосовані санкції урядом США і європейських країн, голосував за анексію АР Крим), а також президент спортивного клубу ЦСКА Євген Гінер. Вони володіють безліччю активів в Україні.

Те, що Баум "у грі" і нібито представляє в робочій групі президента Зеленського - секрет Полішинеля. Той же Ніколов опублікував фото разом з юристом компанії Eterna Law, що належить другу Арахамії Астапову.

"Праворуч — той самий росіянин Борис Баум, який від імені Зеленського сьогодні в парламентському комітеті пояснював законопроект по легалізації ігорки. А зліва юрист "Етерни", який нібито (за словами учасників зборів) і писав законопроект. Етерна - це юрфірма юриста Астапова, клієнтом якої є "Паріматч". І саме букмекерам цей законопроект відвів право на інтернет-казино. Ну і так - Астапов особистий друг Арахамії, який у "Слуг народу" рапідом виявився покровителем ігорки", - написав журналіст.

"Сірі кардинали"

Як би не намагалися відбілити своє реноме в Україні власники брендів "Парі Матч" і "Фаворит", спонсоруючи великі спортивні змагання та окремі клуби, за кожним з них є довгий список претензій з боку закону.

Власник букмекерської контори "Парі Матч" - Едуард Швиндлерман. Свій бізнес починав у Києві в середині 90-х. На гральному ринку ходило безліч чуток про реальних господарів "Парі-Матч", до яких приписували навіть тіньових власників ринку нелегального гемблінга.

У різні роки Швиндлерману приписували бізнес-партнерство з одіозним Віктором Медведчуком, а також з братами Григорієм та Ігорем Суркісами. Зокрема, київське "Динамо", яке належить Ігорю Суркісу, вже після заборони діяльності букмекерів в Україні, грало в футболках з логотипом ще однієї підконтрольної йому беттінгової компанії "Марафон".

В 2015 році "Парі матч" стала фігурантом кримінального розслідування. За даними ГПУ, група зловмисників організувала схему виведення коштів, що проходять через букмекерську контору в Росію. Для відмивання використовувалися рахунки в "Альфа-банку". Щодобовий потік слідчі оцінювали в суму близько 20 млн гривень. За їх підрахунками, загальний обсяг відмитих коштів - 350 млн доларів на рік.

З постанови Печерського районного суду відомо, що 15 жовтня 2015 року був проведений обшук за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори. Під час обшуків були виявлені документи, предмети і речі, "які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом "Парі Матч" в мережі інтернет".

До цього Швиндлерман заявляв, що компанія пішла з українського ринку після заборони гемблінга і не має ніякого відношення до сайту Pari Match. У той же час, "Парі Матч" володіє ліцензіями на букмекерську діяльність в Білорусі (ТОВ "Статус-кво") і Росії (ТОВ "Бетринг"). В кінці 2014-го року компанія також отримала аналогічну ліцензію в Казахстані.

Правою рукою Швиндлермана є Ірина Сергієнко, яка очолює Асоціацію грального бізнесу, Всеукраїнську асоціацію розвитку букмекерства та Координаційну раду з соціально відповідальної легалізації казино. В президію очолюваної нею Координаційної ради входить і харківський олігарх Олександр Ярославський, який представляє групу компаній DCH.

Цікаво, що після "Парі Матч" Сергієнко тривалий час працювала у "ПриватБанку". Очевидно, що онлайн-гемблінг в нинішньому вигляді з'явився в тому числі завдяки збільшенню популярності в Україні інтернет-банкінгу, який суттєво спрощував прийом і виведення грошових коштів.

Ще варто згадати власника бренду "Фаворит" Андрія Матюху. Під цією назвою компанія почала функціонувати на ринку України в 1999 році. У 2001 році запустила власний інтернет-сайт з прийому ставок. Оперує під російською, білоруською ліцензією, а також володіє ліцензією офшору Кюрасао на прийом ставок в режимі онлайн. Матюха – людина дуже непублічна, вперше засвітився, коли в 2013 році його компанія уклала спонсорський контракт з футбольною Першою лігою України на презентації проекту FavBet (під цим брендом компанія працює в інтернеті).

У "Фаворита" також є своя історія відносин з законом. Зокрема, у 2016 році СБУ накрила мережу нелегального грального бізнесу, і, судячи з опублікованих фото, мова могла йти саме про компанії Матюхи, але таких підтверджень немає.

Тоді в СБУ заявили, що "припинили функціонування грального бізнесу, який вівся через розгалужену мережу інтернет-казино, надаючи заборонені законом послуги азартних ігор і букмекерської діяльності". Зазначалося, що організована злочинна група тривалий час діяла на території всієї України, включаючи тимчасово окуповані території.

"За оцінками фахівців, масштаби протиправної діяльності організації, що входить в топ-100 компаній, що працюють на ринку грального бізнесу, не мають аналогів в країні. Тільки в Україні виявлено понад п'яти тисяч добре законспірованих пунктів надання незаконних послуг", - йшлось у повідомленні Служби безпеки України.

Звинувачення були висунуті серйозні: оскільки діяльність забороненого грального бізнесу забезпечувала фінансування терористичної діяльності на сході України, була застосована стаття 258-5 Кримінального кодексу України - фінансування тероризму.

Згідно з визначенням суду, всупереч закону про заборону грального бізнесу в Україні, група осіб створила інтернет-ресурси favbet.com, favoritsport.com, favoritcasino.com, а також мережу закладів на території країни "Фаворит Спорт" і "Золотий Кубок", за допомогою яких приймалися ставки на результати спортивних подій та надавались послуги у сфері азартних ігор.

***

Думки з приводу того, чи варто легалізувати гральний бізнес в Україні після 10 років перерви, звучать різні. Але в першу чергу це було однією з передвиборних обіцянок Зеленського. У той же час, серед обіцянок про легалізацію жодного разу не звучала фраза: "Ми залучимо до розробки закону людей, що мали проблеми з українськими законодавством і монополізуємо ринок під букмекерські контори, які працюють в "ДНР", "ЛНР", Криму та Росії".