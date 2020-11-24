Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу

Медична система не витримує навантаження (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В останні тижні відразу дві вакцини проти коронавірусу пройшли фінальний етап клінічних випробувань. Ці новини вселяють оптимізм всім країнам, які накрила нова хвиля заражень. Про те, коли закінчиться епідемія і чи стане довгоочікувана вакцина панацеєю – в матеріалі РБК-Україна.

Минулого тижня багато іноземних ЗМІ писали про так звану "річницю" коронавірусу. Перший випадок зараження SARS-CoV-2 був зареєстрований у Китаї 17 листопада минулого року. Чотири місяці потому інфекція взяла в заручники весь світ і отримала статус пандемії.

За рік, згідно з офіційною статистикою, коронавірус виявили в майже 60 мільйонів чоловік. Для 1,4 мільйонів з них хвороба, спричинена вірусом, виявилася летальною.

Медичні системи навіть найбільш розвинених держав виявилися беззбройними перед новою хворобою. В очікуванні вакцин влада країн по всьому світу змушені гасити розгул епідемії, вводячи жорсткі карантинні обмеження. Їхні побічні ефекти позначаються на економіці.

Пандемія вийшла за рамки медичної проблеми, вразивши всі сфери життя. І скільки доведеться жити в такому ритмі ще? Чи не залишиться цей вірус з нами назавжди? Чи буде ефективною вакцина, на яку сподівається весь світ?

Ударна хвиля

З початком осені в багатьох країнах стали знову фіксувати спалахи COVID-19. У МОЗ вважають, що період високої захворюваності коронавірусом в Україні триватиме приблизно до квітня 2021 року.

Керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький зазначає, що зараз країна перебуває лише на початку підйому захворюваності. За його словами, протягом тижня-двох епідемічна хвиля буде настільки потужною, що ніяка система, тим більше в Україні, впоратися з нею не зможе.

Є чотири рівня більш жорстких карантинних заходів, які необхідно вводити вже днями, говорить Славуцький. Інакше вся система охорони здоров'я, яка і так вже тримається з останніх сил, просто захлинеться від напливу хворих.

"Найімовірніше, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність має піти на спад, сподіваємося, до березня-квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні", – сказав РБК-Україна Славуцький.

Багато вчених і медиків ще раніше прогнозували, що розгул коронавірусу співпаде з епідемічним сезоном грипу та інших гострих респіраторних захворювань. У нас цей епідсезон припадає з жовтня по квітень.

Щоправда, в Україні сезонний фактор для коронавірусу не спрацював або просто не простежувався в статистиці захворюваності. Починаючи з березня, динаміка нових випадків інфікування йшла тільки вгору. Не дарма експерти досі ведуть суперечки про те, коли в країні закінчилася перша хвиля епідемії і почалася друга. І чи почалася вона взагалі.

Звичайно, цьому можуть бути й інші пояснення. Наприклад, що цифри показували лише те, що на той період могли охопити потужності системи тестування. А оскільки раніше з доступністю тестів були великі проблеми, то і якого-небудь помітного спаду ми могли не побачити.

"Ми припускали, що влітку буде спад захворюваності, але у нас вона рухалася по наростаючій. І в нас фактично триває перша хвиля. Зважаючи на те, що в нас може з'явитися вакцина у другому кварталі (квітень - червень) і ми почнемо тоді вакцинувати людей – тоді так, це може вплинути на епідемію", – сказала виданню завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця, доктор медичних наук Ірина Колеснікова.

Основні надії на спад або, що ще краще, завершення епідемії не тільки в Україні, але і в усьому світі пов'язують саме з появою вакцини. Але вакцинація почнеться тільки наприкінці цього року. В Україні – приблизно в середині наступного року, а закінчиться – наприкінці, допустив директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

"Думаю, що вакцини запрацюють, і зрештою вірусна інфекція піде на спад починаючи з 2022 року", – припустив у розмові з РБК-Україна академік.

Водночас Андрій Славуцький вважає, що більш реальний сценарій – якщо Україна отримає вакцину в третьому кварталі наступного року.

За словами лікаря-епідеміолога, голови ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрія Александріна, за самого сприятливого розвитку подій захворюваність коронавірусною інфекцією піде на спад до червня 2022 року. І це за умови, що в Україні дійсно почнуть вакцинацію хоча б восени 2021 року.

"Якщо вакцинації не буде, то, на жаль, колективного імунітету, на який багато хто спочатку покладався, не відбудеться. Як показують дослідження, у перехворілих COVID-19 антитіла зникають через 2-3 місяці. Тому людина може хворіти повторно скільки завгодно разів", – зазначив виданню експерт.

Гонки озброєнь

На початку листопада американська компанія Pfizer і німецька BioNTech заявили про успішне випробування спільно розробленої вакцини від COVID-19. Її ефективність становить 95%. До кінця цього року розробники збираються випустити приблизно 50 мільйонів доз, в наступному – 1,3 мільярди.

Через тиждень про завершення випробувань вакцини з майже такою ж ефективністю – 94,5% – оголосила ще одна американська компанія Moderna. До кінця цього року вона планує поставити в США приблизно 20 мільйонів доз вакцини. І ще випустити для продажу до 1 мільярда доз у 2021 році. Для обох вакцин потрібно курс із двох ін'єкцій.

Ще чотири вакцини, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, також перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Але, як і раніше, залишається чимало питань, наскільки всі вони допоможуть придушити епідемію. І наскільки стійким буде імунітет до вірусу.

За даними вчених, імунна відповідь може бути різною і за силою, і за тривалістю. Але все ж більшість вважає, що вона буде досить стійкою, зазначив Сергій Комісаренко.

Імунітет від першого SARS та MERS тримався орієнтовно два-три роки, каже експерт. Від інших менш патогенних коронавірусних інфекцій, які викликають у людей гострі респіраторні захворювання, імунітет, як правило, тримається декілька місяців, до року.

Вже є чимало випадків, коли люди отримують позитивні ПЛР тести на COVID-19 через кілька місяців після першого інфікування. Деякі заявляють про те, що підхопили вірус навіть втретє. У ВООЗ повторні позитивні результати тестів на коронавірус пояснюють залишками вірусу, які відклалися в легенях.

При цьому можливі і повторні зараження. На середину жовтня таких випадків у світі було зафіксовано 23 – коли вчені дослідили, що другий позитивний тест був викликаний новим інфікуванням.

"Ці випадки реінфекції, справді, були підтверджені при порівнянні структури геному (їх секвенуванням) вірусів, які заражали людей – спочатку і повторно. Але все ж справжніх повторних заражень було не так і багато. По-друге, перше захворювання викликає імунну відповідь у людей, і тому повторне захворювання має бути значно менш тяжким, ніж перше", – пояснив Комісаренко.

Підступні мутанти

Навіть якщо вакцини будуть ефективні хоча б на період від кількох місяців, до шести місяців, до року – це дуже серйозний чинник у боротьбі з пандемією, каже Андрій Славуцький. Адже можна робити бустові дози, вакцинувати по кілька разів. Але ще одне занепокоєння лікарів і вчених зводиться до того, як далі буде поводити себе вірус.

Експертів насторожує те, що коронавірус в теорії може приєднається до когорти інших сезонних вірусних інфекцій. А сама по собі вакцина може не дати пожиттєвий ефект.

"Через те, що з вірусом будуть відбуватися мутації, є побоювання, наскільки вони можуть серйозно вплинути на перебіг пандемії та боротьбу з нею. Поки занадто багато невідомих, щоби передбачити, чи він стане в ряд із сезонними захворюваннями, проти яких щороку можна буде зробити щеплення. Або ж ми зможемо його подолати назавжди, хоча б у 2022 році", – зазначив Славуцький.

Коронавірус SARS-CoV-2 – це РНК-вмісний вірус і він досить швидко мутує, каже Андрій Александрін. Цим і ускладнюється завдання з вакцинацією.

"Наприклад, від грипу щорічно роблять вакцину для тієї чи іншої півкулі, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Можу припустити, що, найімовірніше, доведеться робити вакцини на ті штами SARS-CoV-2, які будуть циркулювати. Це буде все ускладнювати", – припустив епідеміолог.

Ірина Колеснікова також проводить аналогію з вірусом грипу. Вона вважає, що для коронавірусу доведеться щорічно змінювати склад вакцини і заново робити щеплення.

"Надії на вакцину, звичайно, ж великі. Ті дослідження, які вже завершені, показують, що вона ефективна. Але більше даних буде, коли будуть щеплені значно більше людей – ми називаємо це постмаркетингове дослідження. Наприклад, вакцина від грипу досить ефективна, вона захищає від захворювання. А навіть якщо людина захворіла, то сам перебіг набагато легший", – пояснила професор.

Хоча, за словами Комісаренка, ті мутації, які зараз відбуваються в коронавірусі SARS-CoV-2 не стосуються його шиповидного протеїну – спайк протеїну. Він відіграє найважливішу роль у зв'язування вірусу з клітинами-мішенями людини. І якраз проти нього спрямовано більшість вакцин, уточнив академік.

"Тому я вважаю, і так вважає більшість учених, що створювані зараз вакцини все ж будуть працювати не менше, ніж рік", – сказав директор Інституту біохімії НАН.

Навіть за ефекту тривалістю в рік логіка вакцинації в тому, щоби перервати всі можливі ланцюжки передачі інфекції. У такому випадку – за організованого і масового щеплення – можна буде навіть повністю викорінити коронавірус.

Але і з цим можуть виникнути проблеми. За оцінками експертів, щоби придушити епідемію, треба провакцинувати понад 70% населення. Тоді як, згідно з соцопитуваннями, приблизно половина українців проти вакцинації. І це ще один виклик для уряду не тільки України, але й інших країн по всьому світу.

"Коли ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, якщо понад 11% населення неімунні, то є умови для поширення вірусу. Але наскільки реально прощепити більш ніж 80% населення – це буде проблематично", – зазначила Ірина Колеснікова.