Велике будівництво: як "Автострада" розвиває в регіонах дорожню інфраструктуру

Ілюстративне фото (autostrada.com.ua)

Дорожнє будівництво й розвиток транспортної інфраструктури – одні з небагатьох галузей, які попри карантин в Україні не лише не зупинили роботу, а навпаки створили чимало нових робочих місць. На додаток, Кабінет міністрів України планує вкласти в національний проект "Велике будівництво", ініційований президентом Володимиром Зеленським, додаткових 100 млрд грн, що дозволить розширити програму й створити ще, щонайменше, 170 тис. робочих місць.

Не менш важливим в реалізації цього проекту є й залучення бізнесу, який вже показав свою готовність "підставити плече" державі й взяти частину витрат на себе. Одним з таких прикладів роботи можна назвати діяльність групи компаній "Автострада", яка тільки в цьому році вклала в матеріально-технічну базу понад 31 млн доларів, з яких, наприклад, 7 млн направлено на Житомирську область, де найближчим часом будуть збудовані нові якісні дороги, яких в області раніше ніколи не було.

Про те, хто і як розвиває дорожню інфраструктуру в регіонах, чому ці інвестиції важливі, який соціальний аспект забезпечує програма та що чекатиме українців на прикладі Житомирської області вже в цьому році – детальніше РБК-Україна.

Дорожнє будівництво – є одним із пріоритетів розвитку національних економік. І така думка з'явилась не випадково, адже саме сильна інфраструктура сприяє скороченню витрат на вантажоперевезення, підвищенню безпеки руху транспорту, та, як наслідок, залученню додаткових інвестицій й подальшому розвитку економіку. На сьогодні в Україні, фактично, усі учасники дорожнього ринку та представники влади погоджуються з цим та констатують готовність спільно працювати в цьому напрямку.

В рамках анонсованої президентом Зеленським програми "Велике будівництво" у 2020 році "Укравтодор" планує забезпечити ремонт і будівництво 4164 км доріг. Станом на сьогодні вже підписані договори з ремонту більш ніж половини з них, по деяким ще тривають тендерні процедури. Запланований обсяг фінансування - 90,2 млрд грн.

Втім, як наголошують у Зеленського, не менш важливим в рамках цього проекту є соціальний аспект програми, а саме створення робочих місць, високі зарплати працівників та податкове навантаження на будівельні компанії. У зв'язку з цим, нещодавно в Офісі президента відбулося підписання меморандуму щодо захисту прав працівників дорожнього господарства і створення нових робочих місць. Документ укладався між "Укравтодором", профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України й великими будівельними компаніями в цій сфері.

Документ, зокрема, зафіксував мінімальну заробітну плату дорожніх працівників у розмірі 10 тис. грн на місяць, гарантував медичне страхування та зобов’язав компанії-підрядників створювати нові робочі місця, а також впроваджувати у виробництво безпечні технології та нову техніку.

Як пояснив в коментарі РБК-Україна один з учасників обговорення та власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, саме забезпечення гідних умов праці та сприяння ефективного функціонування дорожньої галузі, – обов’язок кожної сучасної компанії, яка виконує масштабні державні замовлення.

"Консолідація зусиль урядовців, фінансистів банків та топових представників автодорожньої галузі дасть потужний імпульс для розвитку економіки цілої країни. Тому, це не просто будівництво доріг, це наша інвестиція в успішне майбутнє", - зазначає Шкіль.

За його словами, в компанії давно заклали високу планку соціальних стандартів, тому усі бізнес-структури Шкіля проходять аудит за міжнародними вимогами, а зарплати робітничих працівників за результатами цього року вже сягнули понад 20 тис. грн, і в "Автостраді" не планують на цьому зупинятись.

Крім того, в Офісі президента була підписана угода між "Укрексімбанком", який представляв Євген Мецгер та "Укравтодором" Олександра Кубракова щодо надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у розмірі 5,782 млрд грн із запланованих 19,3 млрд грн. Окрім цього дорожні роботи у 2020 році фінансуватимуться коштом Дорожнього фонду (31,5 млрд грн) та за кошти Міжнародних фінансових установ (4,4 млрд грн).

Втім, як вже зазначалось, не менш важливим чинником в ефективній реалізації намічених планів влади – є участь приватного сектору, який теж готовий інвестувати чимало коштів в інфраструктурне будівництво, але закономірно очікує відповідну підтримку державних органів.

Консолідація бізнесу

В Україні працює багато дорожньо-будівельних компаній, здатних реалізувати велике будівництво доріг у 2020 році. Втім, бути одними з лідерів автодорожньої галузі – значить оперативно реагувати на нові потреби ринку, вкладати чимало зусиль та коштів в сучасну техніку, й забезпечувати максимально високу якість роботи в строк, адже зараз кожен майже в режимі онлайн може прослідкувати за ходом робіт та оцінити їх відповідність заявленим вимогам.

Одним з активних учасників цього процесу є вже вищезгадана й створена спільно з німецькими фахівцями "Автострада", матеріально-технічна база якої включає 13 сучасних комплексів та 8 власних асфальтобетонних заводів. Як стверджують в компанії, це дозволяє їм забезпечувати безперебійну подачу високоякісних асфальтобетонних сумішей та самостійно виконувати усі етапи дорожньо-будівельних робіт потрібної якості.

Нещодавно компанією було введено в експлуатацію ще один асфальтобетонний завод у Житомирській області, виробнича потужність якого складає 200 т/год. Варто зазначити, що завод споруджено на базі Бехівського гранітного кар'єра, який Шкіль запустив у 2006 році спільно з німецькими партнерами. Як розповідають в "Автостраді", робочий процес на заводі організовано таким чином, щоб звести до мінімуму негативний вплив на довкілля й відфільтрувати повітря від пилу та газу на 99,8%, а усі інвестиції (які сягнули понад 7 млн доларів) на створення та розвиток комплексу зроблені в рамках "Великого будівництва" президента.

Так, на підтвердження екологічності та безпечності компанія отримала відповідний дозвіл щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який підтвердив, що компанією були витримані вимоги до розташування та організації виробничої території, а саме розташування заводу за 1,5 км на захід від села Беха.

Примітно, що у 2020 році, окрім запуску АБЗ, компанією було закуплено й іншу необхідну техніку від світових виробників, а власний парк компанії поповнився технікою від WIRTGEN, Vogele, Hamm, Man, JCB, Caterpillar, JCB, Doosan, Ford. Окрім того, у штаті компанії працює понад 1000 працівників.

За словами Шкіля, "Велике будівництво", в якому його компанія бере участь, допоможе реалізувати три важливі завдання: підтримати людей роботою; поліпшити якість доріг в Україні та підштовхнути розвиток економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають вагомий мультиплікативний ефект, тому відповідальний бізнес готовий інвестувати в подібні проекти.

Бізнесмен також наголошує, що роботи на подібних об'єктах мають здійснюватися із суворим дотриманням всіх технологічних вимог й контролюватися на кожному етапі, тому гарантійний термін надійної експлуатації доріг від "Автостради" – 5 років. Водночас, на його думку, бізнес має відповідально ставитися й до нових світових викликів й, в першу чергу, думати про безпеку персоналу та дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, щоби унеможливити поширення коронавірусу.





За словами директора дорожньої компанії Анатолія Вакара, який до речі має більш, ніж 35-річний досвід роботи в цій галузі, сьогодні як ніколи спостерігається позитивна динаміка в розвитку дорожнього будівництва, й більш помітною вона стала з реформуванням "Укравтодору", коли дорожні будівельні компанії відчули, що профільне агентство готове і хоче чути бізнес, й спільними зусиллями виробити стратегічний підхід до будівництва доріг.

"З огляду на це компанії-підрядники, об'єднані ініціативами та бажанням розвитку дорожньої галузі, увійшли у відкритий діалог з владою, й готові відповідально поставитися до втілення програми в життя. Наприклад, у нас на підприємстві створена акредитована лабораторія, відбувається контроль якості вхідної сировини, усіх процесів виробництва і, звичайно, готової продукції", - додав Вакар.

Відтак, додають в групі компаній, в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в Житомирській області вже найближчим часом будуть збудовані дороги європейської якості.

Окрім участі в публічних закупівлях в Житомирській області, "Автострада" представлена ще в семи областях України, де вже виконує будівельні роботи в рамках проекту транснаціонального транспортного коридору Go HIghWay та, власне, "Великого будівництва" уряду та президента.

Подібна ситуація спостерігається і в інших областях, де так само представлено чимало компаній-підрядників, готових реалізовувати програму уряду та президента. В цілому ж, дорожники по всій Україні наголошують, лише системний шлях реформування дорожньої галузі, встановлення єдиних та прозорих правил для всіх учасників ринку, запровадження кращого міжнародного досвіду та підходів до проведення процедур закупівель - дозволять реалізувати всі покладені на дорожню галузь завдання та успішно реалізувати програму "Велике будівництво" Зеленського з масштабного інфраструктурного будівництва.