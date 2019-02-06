Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році

Українці стали більше купувати медпрепаратів за рецептами (УНІАН)

Ціни на медикаменти в українських аптеках за минулий рік зросли майже на 19%. Це максимальне подорожчання за останні кілька років, яке відбулося, незважаючи на стабільний курс національної валюти у 2018 році. Основна причина збільшення вартості препаратів – зміна структури попиту на медикаменти у пацієнтів, а також зростання цін на енергоносії і зміна фонду оплати праці. Що відбувається на роздрібному ринку ліків, і чому у цьому році препарати знову подорожчають майже на 20% – у матеріалі РБК-Україна.

Тільки вгору

У 2018 році середня вартість однієї упаковки ліків в українських аптеках зросла порівняно з 2017 роком майже на 19% – до 65,1 гривні. При цьому у попередні роки подорожчання було не таким істотним: у 2017-му і 2016-му зростання цін на ліки не перевищувало 13,4-13,6%. Про це свідчать дані аналітичної системи дослідження ринку "PharmXplorer" "/"Фармстандарт" компанії "Proxima Research", опубліковані на спеціалізованому ресурсі apteka.ua.

Директор київської мережі аптек "Фармація" Руслан Світлий пояснює подорожчання ліків тим, що на початку минулого року постачальники препаратів підвищили ціни: "Хто на 30%, хтось на 1%, а хтось взагалі не піднімав ціни". За його словами, незважаючи на те, що минулого року курс гривні залишався стабільним, у всіх учасників фармацевтичного ринку зросли витрати на електроенергію, природний газ, а також на фонд оплати праці. "Всі ці витрати закладаються у ціну таблетки. Тому ліки подорожчали", - уточнив Світлий.

"Виходячи з цього, виробники медикаментів, як вітчизняні, так і зарубіжні, постійно змінюють свої відпускні ціни. У минулому році більшість з цих складових підвищилися, тому і ціни зросли. У той же час в аптеках націнка залишається стабільною і демонтує тенденцію до зниження", – пояснив директор "Аптечної професійної асоціації України" Володимир Руденко.

Але у той же час іноземні виробники медикаментів закладають у ціни препаратів високі оцінки ризиків роботи в Україні. "Це підштовхує їх до швидкого підвищення цін", – вважає директор департаменту зовнішніх зв'язків німецького фармацевтичного холдингу STADA Іван Глушков.

За результатами вищезазначеного дослідження, основних причин подорожчання ліків всього дві: інфляція, а також зміна попиту. Зокрема, населення стало більше споживати дорогих препаратів – від 100 гривень за упаковку і вище. Така тенденція особливо помітна у десятирічній ретроспективі. Якщо ще у 2009 році дорогі препарати займали 15-процентну частку ринку в упаковках, то у 2018-му вона перевищила 22%. При цьому у грошовому виразі сегмент дорогих ліків виріс ще більше – з майже 57% до 67,4%.

Обирають іноземне

Багато у чому переорієнтація попиту на дорогі ліки пов'язана з тим, що українці все частіше віддають перевагу імпортним препаратам. Ця тенденція спостерігається приблизно з 2015-2016 років, тобто, після того як українська економіка почала відновлюватися після кризи 2014 року. За підсумками минулого року ринкова частка імпортних препаратів в упаковках склала 28,5%, а в грошовому вираженні – 62,5%.

В Україні також поступово зростає і споживання рецептурних ліків. Частка таких медикаментів в упаковках збільшилася з майже 33% у 2009 році до близько 40% у 2018 році, а в грошовому вираженні – з 52% до 59%. Директор "Агентства медичного маркетингу" (спеціалізується на консалтингу аптек) і співвласник клініки "Доступний доктор" Юрій Чертков пояснює зростання попиту на рецептурні препарати зниженням рівня доходів населення.

"Збіднілі українці відмовляються від купівлі так званих препаратів комфорту, наприклад, вітамінів. Всі ці медикаменти відносяться до групи безрецептурних. Але, якщо лікар призначив пацієнту прийом антибіотиків, які відносяться до рецептурних ліків, то хочеш-не хочеш, а приймати такі медикаменти доведеться", – пояснив Чортков.

У результаті у минулому році роздрібний ринок ліків склав 74,5 млрд гривень, що майже на 22% більше, ніж роком раніше. У доларовому еквіваленті зростання склало 2,7 млрд доларів, в упаковках – понад 1,1 млрд штук.

Володимир Руденко вважає, що на збільшення ринку препаратів в упаковках вплинула державна програма "Доступні ліки". Ця урядова програма передбачає, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою і діабетом II типу (неінсулінозадежний) можуть отримувати безоплатно чи з доплатою багато препаратів. У нещодавно оновлений реєстр таких медикаментів увійшло 258 препаратів, з яких 64 – безкоштовні.

Серед виробників ліків перші дві позиції продовжують займати українські компанії "Фармак" і "Артеріум". При цьому у 2018 році у традиційній трійці лідерів українська компанія "Дарниця" своєю позицією поступилася ізраїльській Teva. Серед лідерів-брендів більшу частину позицій займають іноземні препарати – "Нурофен", "Німесил", "Актовегін", "Спазмолгон" і т.д. З українських препаратів в топ-5 увійшов лише натрію хлорид – медикамент, який використовується, наприклад, в якості розчинника для інших лікарських засобів.

За словами Руслана Світлого, динаміка цін на ліки у 2019 році буде також залежати від двох основних факторів – коливання гривні до іноземних валют та подорожчання складових собівартості ліків, насамперед, енергоносіїв та динаміки зарплат.

"Природний газ і електрика знову дорожчають, мінімальна зарплата також підвищилася, тому і ціни на ліки, швидше за все, зростуть, - продовжує він. - Але тут немає нічого таємного від покупців. Це все об'єктивні причини. Ніхто з аптекарів не домовляється утримувати ціни на одному рівні. На ринку працюють сотні і тисячі аптек, що обумовлює високу конкуренцію між ними. Тому вони не можуть домовитися про встановлення однакових цін".

За прогнозом Руслана Світлого, ціни на ліки можуть знову зрости, оскільки деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.