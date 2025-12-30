Без блэкаута, но на графиках: как Украина держит энергосистему на фоне обстрелов РФ

Под Новый год россияне усилили обстрелы энергетических объектов. Враг сменил тактику, в результате чего потребители в некоторых регионах сутками сидят без света. В Киеве уже четвертый день действуют аварийные отключения. С ситуацией в энергоснабжении разбирался спецкорреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.

Главное:

В каких регионах наиболее сложная ситуация?

Как изменилась тактика обстрелов?

Почему в Киеве до сих пор проблемы со светом?

Могут ли быть новые обстрелы?

Ситуация с обстрелами Украины в декабре подтвердила, что Россия наращивает мощность ударов по энергетическим объектам.

Еще 13 декабря была обстреляна Одесса и область, в результате чего сотни тысяч потребителей остались без энергоснабжения. Возникли серьезные перебои водо- и теплоснабжения. Для восстановления ситуации понадобилось около недели. Кроме того, в Одесском регионе в результате обстрелов повреждены практически все порты.

Объекты энергетической инфраструктуры в ряде западных и восточных областей также сильно пострадали от обстрелов в декабре. Ровно, Тернополь, Хмельницкий 23 декабря почти полностью остались без электроснабжения. Отключения были в и в других регионах.

"Рождественская неделя начинается с массированных атак врага. В эту ночь РФ атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях", – сообщали в Минэнерго.

Вместо графиков в пострадавших регионах вводились аварийные отключения. Нагрузка на энергосистему не снижалась из-за низких температур и пасмурной погоды. При отсутствии солнца снижаются возможности солнечной генерации, которая используется для балансировки системы.

Наиболее сложная ситуация: Киев, Одесса, Херсон

В субботу, 27 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев, применив баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. По информации Минэнерго, россияне запустили около 500 ударных БПЛА и до 40 ракет, в том числе и типа "Кинджал".

Практически вся столица и некоторые населенные пункты в области остались без электроэнергии. В некоторых районах также не было тепла и воды.

По словам члена профильного комитета Рады Сергея Нагорняка, атаки подверглась и генерация, и подстанция "Укрэнерго", объекты облэнерго, Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.

Киев в период отключений света (Getty Images)

Для восстановления подачи электроэнергии на правом берегу Киева и области понадобилось около суток. Там перешли с аварийных отключений на графики не следующий день после обстрела. На левом берегу аварийные отключения применяют уже 4-й день. А 30 декабря их действие снова пришлось расширить на всю столицу.

"Основная сложность состоит в том, что энергосистема Киева раньше формировалась отдельно для левого и правого берега. Поэтому резервов не хватает, и сейчас работают над повышением пропускной способности подстанций и объемов перетоков электроэнергии между берегами, чтобы обеспечить более прогнозируемые отключения", – сообщил "Киев Цифровой".

Кроме Киева, аварийные отключения действуют в Броварском и Бориспольском районах.

"На левом берегу проблемы с состоянием сетей. Уже несколько раз левый берег пытался переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", – сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

В Одессе сохраняются аварийные отключения света из-за увеличения потребления в условиях ухудшения погоды. "К сожалению, их невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации", – сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".

Решение проблем с обеспечением Одесского региона электроэнергией усложнено тем, что там недостаточно линий для поставок электроэнергии и собственных мощностей. “Это проблема еще довоенная. Одесса - тупиковый пункт. Кольца нет. И своих электростанций, кроме Одесской ТЭЦ, до сих пор нет”, - отметил в комментарии РБК-Украина эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В Харькове из-за обстрелов 24 декабря ТЕЦ, город пришлось перевести в режим энергоострова. Сейчас в Харькове и области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

После атак 28 декабря была серьезно повреждена Херсонская ТЭЦ. Это практически единственный объект обеспечения электроэнергией города.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, ТЭЦ находится "в технически негативном состоянии". "Выход из ситуации – строительство мелких объектов распределенной генерации, которые могли бы фактически на местном уровне покрыть часть производства электроэнергии и поддержать уровень теплоносителя в теплосистеме", – сказал он в эфире телемарафона.

Нехватку генерации в Херсоне придется покрывать и электроэнергией из общей системы. "Нужна будет комбинация мер. Конечно, это поставка электроэнергии из внешней объединенной энергосистемы и фактическое обеспечение транзита электроэнергии именно до этого района", – сказал Колесник.

Россия в отчаянии – планы рушатся

Тем не менее план россиян разделить энергосистему на две части – на правый и левый берег, и отрезать Одесский регион от общей сети, провалился, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Сейчас РФ сменила тактику.

Декабрьские обстрелы четко подтверждают, что россияне поставили цель создавать локальные проблемы в различных регионах Украины. "Они пытаются фрагментировать Сумскую, Черниговскую области, часть Харьковской. Но на мой взгляд, пока им это не удалось сделать, хотя россияне были уверены, что до Нового года им удастся провести такую операцию", – отметил Омельченко.

По его мнению, у РФ был план фрагментировать энергосистему перед переговорам Трампа и Зеленского, чтобы Украине пришлось согласиться на невыгодные условия.

Последний удар по Киеву, по мнению эксперта, был сделан именно из-за отчаяния, что ни первый, ни второй планы россиян не удалось реализовать.

Повторение обстрелов даже с большей силой, по мнению Омельченко, все равно не приведут к блэкаутом, поскольку системы защиты крупных энергообъектов показали свою эффективность. "Они не смогут этого сделать (блэкаут - ред), поскольку подстанции, которые выдают мощности с АЭС, защищены на 99%", – отметил он.

Повторные ситуация с обстрелами могут быть и хуже, допускает эксперт. "Но все равно мы выйдем из них. Отделить, к примеру, Киев в отдельный остров россиянам не удастся", – считает собеседник. Киев в период отключений света (Getty Images)

В Минэнерго же полагают, что цель россияне – уже не довести ситуацию в энергетики дл блэкаута, а вызвать панику у населения. "Одно дело, когда нет электричества, совсем другое – когда зимой нет отопления. Цель этой кампании – попытаться посеять панику, сломить сопротивление и разделить общество", – заявил Некрасов.

Новые удары могут быть в ближайшее время

В ближайшие дни возможны еще удары по Киеву, причем целенаправленные – по правительственному кварталу, о чем предупредил Владимир Зеленский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы провела атаку беспилотниками на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области и пообещал ответный удар. "Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - сказал он.

Зеленский назвал такое заявление абсолютной ложью с целью повлиять на переговоры Украины и США. "Понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них… Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, уверен я, готовят в принципе почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице и, наверное, по государственным зданиям", - заявил Зеленский.

К слову, такие удары уже были. В сентябре 2025 года в здание Кабмина попала ракета "Искандер". Были повреждены верхние этажи объекта. В январе текущего года дрон частично разрушил жилой дом на улице Банковой – в нескольких сот метрах от здания Офиса президента.

Обстрелы продолжаются практически каждую ночь. Этой ночью россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. По состоянию на утро без электроснабжения оставалось более 75 тысяч потребителей. Также полностью или частично были обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

В Минэнерго исходят из того, что атаки будут происходить постоянно и формируют запас оборудования. Так что проблемы с электроснабжением будут продолжаться. По оценке Минэнерго, даже если новых обстрелов не будет, то для восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев