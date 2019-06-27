Як бізнесмен Фукс судиться в США з лобістом, звинувачуваним у шахрайстві

Павло Фукс (фото: pravda.com.ua)

Іноді у бізнесменів складається хибне відчуття повного контролю над ситуацією. Тоді трапляються помилки. Так постраждала репутація Павла Фукса. За відомим українським бізнесменом і меценатом тепер полюють американські журналісти. Вони хочуть нових подробиць про його участь, що не відбулася, в інавгурації Дональда Трампа, за що він заплатив 200 тис. доларів.

Павло Фукс познайомився з Дональдом Трампом задовго до початку активної політичної кар’єри останнього. Обидва бізнесмени спеціалізувалися на девелоперському ринку та обговорювали можливість реалізації спільних проектів ще близько 10 років тому. Партнерству відбутися не судилося. Фукс мав намір купити франшизу на будівництво Trump Tower, але Трамп хотів за неї близько 20 млн доларів. Для українця ціна виявилася занадто високою, і угода не відбулася.

Коли в 2016 році американський народ, несподівано для багатьох, обрав Дональда Трампа президентом, Павло Фукс – як і політики, і бізнесмени з усього світу – захотів відвідати церемонію інавгурації. "Подібні заходи організовують для обміну думками. Коли Трамп став президентом, всі розуміли, що світ може кардинально змінитися. Мені було цікаво поспілкуватися на цю тему з іншими бізнесменами та політиками – якість дискусії мала бути на найвищому рівні", – каже в ексклюзивному коментарі "РБК-Україна" Павло Фукс.

Квитки на інавгурацію бізнесмен купив у лобіста – американця українського походження Юрія Ванетіка. Однак на захід український бізнесмен так і не потрапив – за подією спостерігав з бару готелю по телевізору. Ванетік, за словами Фукса, виявився шахраєм. "Я не збирався сваритися з Юрієм, просто попросив повернути гроші. Проте його поведінка змінилася, він все менше виглядав конкретною людиною, кожен раз відкладаючи питання про борг на потім. У якийсь момент я зрозумів, що маю справу з шахраєм", – зазначає Фукс.

У статті в The New York Times докладно описано суть скандалу. Американські журналісти вирішили, що в цій історії три дійові особи:

А) Павло Фукс – український бізнесмен.

Б) Юрій Ванетік – звинувачуваний у шахрайстві.

В) Дональд Трамп – президент, який знову став фігурантом скандалу.

Тобто не тільки Фукс і Ванетік, що було б логічно. Фактично головний герой публікації – Трамп. Америка чекає на вибори-2020. Будь-які згадки про президента з негативними конотаціями – плюс у виборчу кампанію його опонентів. Але це американська політика. Згадаймо, як розвивалися події.

Взимку ми дізналися, що у Павла Фукса нібито виникли проблеми з в’їздом на територію Мексики. Як виявилося, фейк запустили "доброзичливці" бізнесмена, яким той показав не що інше, як жест "fuck". Тролінг був гучним.

Невідомо, докотився він до США, але через кілька тижнів Фукс став героєм одного з рейтингових політичних ток-шоу країни. Красномовне відео авторського шоу Стівена Кольбера набрало більше мільйона переглядів. А все крутилося навколо того самого "fuck". Якщо не бачили – подивіться. З цього сміявся навіть сам Фукс.

Усе це, звісно, жарти. Зірка телебачення США Стівен Кольбер розповідав американському глядачеві якраз про те, з чого цей текст почали ми: Трамп вимагав забагато за франшизу Trump Tower.

Але повернімося до Мексики. Поки Павло Фукс відпочивав, в Україні почали з’являтися найрізноманітніші подробиці про можливі причини появи такого фейку. Так усі й дізналися про ті самі $200 тис., які бізнесмен вирішив витратити на відвідування інавгураційної вечері Дональда Трампа. Організувати запрошення було доручено Юрію Ванетіку. Бізнесмен віддав "лобістові" гроші після того, як Ванетік заявив, що іноземні громадяни не можуть самі розплачуватися за відвідування заходу. Це нібито могли трактувати як втручання у внутрішньополітичні справи США, розкриває подробиці в своїй статті NYT. Отримавши гроші, Ванетік мінімізував спілкування з Фуксом. Не зміг організувати присутність бізнесмена на інавгурації, а потім і зовсім відмовився повертати сплачені ним гроші.

Ще в лютому в інтерв’ю "Економічній правді" Фукс докладно розповів про ситуацію: "Ванетік – професійний шахрай. Я заплатив йому $200 тис. за запрошення на інавгурацію Трампа, але замість цього він підсунув мені квитки на захід з якимись ковбоями. Вчора Bloomberg брав у мене коментар, і журналісти мені сказали, що ще одна людина судиться з Ванетіком щодо інавгурації. Він ще одну людину "кинув" – Еліота Бінглі. Ванетік протягом шести-восьми місяців просто тягнув час, обіцяючи ось-ось віддати – то завтра, то післязавтра. Обманював і придумував різні нісенітниці. У мене зафіксоване листування з ним, я його покажу в суді. У якийсь момент мені це все набридло. Я йому й кажу: "Юра, ти мене вже дістав. Гроші мені віддай". Я підвищив тон. Він мені каже: "А ти що, мене лякаєш, чи що?" Я розізлився: "Я тебе не лякаю, а прошу повернути мені гроші". Він мені каже: "Я тобі в’їзд закрию в Америку через мого друга-конгресмена". Я йому сказав у відповідь, що він покидьок і негідник. На цьому все. А 20 грудня 2017 року я прилітаю в Маямі, і мене туди не пускають. До цього я в 2017 році був двічі в США: у мене дитина народилася в Нью-Йорку. Втретє мене не пустили – поставили відмову у візі, і я повернувся назад", – розповів подробиці Павло Фукс.

З цього інтерв’ю ми дізналися, що у бізнесмена дійсно були проблеми з американською візою. В організації цих проблем він вважає винним Ванетіка. Фукс стримав слово, пообіцявши взимку почати судовий процес проти лобіста, звинувачуваного в шахрайстві. Позов подано до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії.

"Гроші вторинні, коли йдеться про репутацію. Я нікого не обманював, щоб сьогодні виправдовуватися. Через Ванетіка моя приватна справа набула в США мало не політичне забарвлення. А в Україні стала приводом для створення фейків. Я звернувся до суду, аби формалізувати справу. В судовому розгляді не буде домислів, тільки факти: хто зробив, що саме, коли і, нарешті, чому. На цьому поставимо крапку", – заявив Павло Фукс.