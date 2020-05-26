Бізнес по-українськи: як "Інвестохіллс Веста" блокує роботу "Росави"

Фото: завод "Росава" (прес-служба)

Затяжна економічна криза, відсутність державної підтримки вітчизняних виробників нині ускладнилися карантинними обмеженнями у зв’язку з пандемією коронавірусу. Втім, для деяких українських компаній ситуація ускладнюється ще й тиском з боку кредиторів.

Так, єдиний український шинний завод "Росава" заявляє, що інвестиційна компанія "Інвестохіллс Веста" намагається обійти законний спосіб процедури банкрутства і щонайшвидше розібрати підприємство на металобрухт.

РБК-Україна розбиралися, що насправді відбувається довкола ситуації на заводі, та чи вдасться кредиторам заблокувати роботу "Росави".

Білоцерківський завод "Росава" з майже 50-річною історією залишився єдиним національним виробником автомобільних шин, після того як з 2013 року "Дніпрошина" як потужне підприємство зупинило свою діяльність, а з 2015 - взагалі зникло.

З 2014 року це був, фактично, єдиний виробник на ринку, який випускав покришки для легкових, легковантажних та вантажних автомобілів, а також сільськогосподарської техніки, експортував майже на всі континенти.

Однак, криза 2014-го вдарила й по "Росаві". Окрім війни на сході та втрати російського ринку експорту, ударом стало й введення урядами декількох країн – найбільших партнерів заводу - антидемпінгових обмежень. Втрата двох найбільших ринків, падіння економіки, військові дії в середині країни призвели до неможливості обслуговування кредитних та інших зобов’язань підприємства.

Втім, компанія вийшла на нові ринки збуту та зберегла близько 3 тисяч робочих місць. Попри усі судові баталії навколо банкрутства, підприємство продовжує роботу.

За словами голови профкому ПРаТ "Росава" Михайла Золотоверха, навіть у процесі банкрутства на підприємстві докладали зусиль, щоб своєчасно виплачувати співробітникам зарплату та податки до бюджетів всіх рівнів та інших відрахувань.

"Наш трудовий колектив - найбільша цінність, це унікальні спеціалісти, яку ми набули за майже півстоліття роботи. У найскладніші часи, попри банкрутство, ми продовжували платити більш ніж трьом тисячам співробітників заробітну плату. За цей час, ми виплатили близько 150 млн грн, в т.ч. за 1 квартал 2020 року – 50 млн грн, й залишаємося найбільшим платником до місцевого бюджету, фактично бюджетоутворювачем міста Біла Церква", - заявив профспілковець.

Банкротство та кредитори

Втім, наприкінці 2018 року власники заводу все ж таки були змушені оголосити про банкрутство підприємства.

Варто зазначити, що для великого бізнесу банкрутство - не означає повний крах. Грамотно проведена процедура дає законний "перепочинок" від примусового стягнення боргів. Натомість у підприємства з’являється можливість провести реструктуризацію виробництва, зменшити витрати, розробити програми погашення боргів перед кредиторами. Зазвичай процедура банкрутства переслідує дві мети: або врятувати підприємство, або допомогти йому вийти з ринку з найменшими втратами для працівників та кредиторів.

Втім, як зазначають в компанії, в Україні повною мірою не працюють механізми підтримки вітчизняного виробника. А втримувати конкурентні позиції на експортних ринках стає все складніше через постійне підвищення цін на матеріали та комплектуючі. Окрім того, в Україні відсутня сировина для виробництва шин, тому 80% складових своєї продукції – від каучуку до корду – "Росава" змушена імпортувати.

Зараз же "Росаві" доводиться опиратись спробам пустити завод з молотка нашвидкуруч. У листопаді 2019 року змінився основний кредитор компанії: ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" викупила у ФГВФО близько 2,5 млрд грн та 16 млрд грн боргів ПРАТ "Росава" як поручителя інших підприємств групи. Борг було викуплено з величезним дисконтом більш ніж 90- процентним.

Варто нагадати, що "Інвестохіллс Веста" - один з найвідоміших гравців на ринку стягнення боргів. Сьогодні фінкомпанія включена до реєстру кредиторів "Росави" як забезпечений кредитор. Тобто без права голосу на зборах та комітеті кредиторів, які будуть надалі визначати долю процедури банкрутства.

Також суд призначив експертизу з метою визначення вартості заставного майна та розміру боргу "Росави" перед кредитором. Однак в "Інвестохіллс Веста", судячи з усього, зацікавлені у тому, щоб керувати процедурою банкрутства одноосібно, визначивши порядок проведення торгів та якнайшвидше продати майно.

Аналіз активів "Росави", коштом яких кредитор збирається задовольнити свої борги, свідчить про те, що після їхнього продажу з аукціону інші кредитори мало що отримають. Якщо "Весті" задовольнити вимоги, виробничий комплекс "Росави", що забезпечує близько 3 000 робочих місць, та дає роботу десяткам тисяч людей по всій країні, буде знищено.

В компанії наголошують, що це призведе не лише до втрати підприємства та робочих місць працівниками заводу та інших компаній, задіяних у виробництві, а й до колосальних збитків державі, в особі НБУ та податкових органів, а також місту Біла Церква.

Своєю чергою, мер міста Геннадій Дикий додає, що підприємство завжди підтримувало місто, і не лише коштом сплати податків.

"Навіть зараз "Росава" робить все можливе, щоб допомогти місту в боротьбі з пандемією. Так, на початку квітня підприємство забезпечило автомобілі екстреної медичної допомоги міста сезонними комплектами шин, передало вкрай необхідні та дефіцитні експрес-тести для діагностування COVID-19 в усі медичні заклади міста. На додаток, завод забезпечує своєю котельнею опалення одного з найбільших районів міста", - заявив очільник Білої Церкви.

Якби там не було, експерти наголошують, що в цій ситуації є два варіанти виходу: розпродати нерухомість або докласти максимум зусиль для збереження підприємства, його виробництва, колективу, торгівельної марки. За другим сценарієм, "Росава" не лише продовжуватиме працювати, приносити прибуток, створювати ВВП та поповнювати бюджети, але й зможе погасити борги перед кредиторами.