Бой с тенью. Почему в Украине продолжает расти нелегальный рынок табака и как это вредит экономике

В Украине продолжает расти нелегальный рынок табачных изделий. Только за последние пять лет доля "серой" продукции увеличилась с 2% до рекордных 22%. По оценке аналитиков KANTAR, только в 2022 году бюджет Украины потерял более 20 млрд гривен.

Кроме этого распространение незаконной торговли облегчает доступность сигарет для молодежи — из-за ниже рыночной цены и наличия простых каналов для покупки. Почему власти проигрывают войну нелегалам и как изменить ситуацию — подробнее в материале.

Табачная тень

Обращение табака всегда в разных странах было "проблемной" сферой и связано с вопросами контрабанды, контрафакта и уклонения от уплаты налогов.

Украина не была исключением, но уровень нелегальной продукции долгое время был относительно низким.

Согласно результатам исследования KANTAR Украина, проводимого на постоянных основе уже тринадцать лет, доля теневого рынка сигарет начала стремительно расти с 2017 года. При этом самый большой рост — более чем вдвое — произошел в 2021 году.

По состоянию на февраль 2023 г. уровень нелегальной продукции вырос до рекордных 22%. Более свежие данные аналитического центра CASE-Ukraine – за первый квартал 2023 года – оценивают теневой рынок даже в 23%. Кроме того, эта цифра не учитывает ситуацию на оккупированных территориях и в регионах, где идут интенсивные боевые действия.

Подобный уровень "теневого сектора" привел к тому, что фактически каждая 5 пачка, которая продается в Украине, нелегальна. Табачные продукты без акцизных марок открыто и беспрепятственно можно приобрести в киосках, на улицах, в интернете.

Из-за подобного произвола "негегалов" только в 2022 году государство не получило 20,7 млрд гривен налогов, а если считать и все остальные связанные вопросы (например, контрабанду сырья), то сумма потерь будет еще больше. По подсчетам главы налогового комитета Верховной рады Данила Гетманцева, на эти средства можно было бы приобрести 560 БТР, 279 танков или 136 "байрактаров".

Особенности нелегального сектора

Больше всего подделок продается в Харьковской (17% от общих продаж), Днепропетровской (14%), Одесской (13%), Хмельницкой (9%), Запорожской (8%) и Черновицкой (7%) областях.

Особенностью в прошлом году также стало изменение каналов распространения нелегальной продукции. В настоящее время нелегальная продукция все чаще реализуется через различные мессенджеры и группы в социальных сетях. Хотя раньше это были прилавки на рынках и киосках.

Также, по данным комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, в последние годы наибольший вклад в формирование черного рынка в Украине вносит реализация сигарет, предназначенных для магазинов беспошлинной торговли – Duty Free (11,7%). В то же время объем контрабандной продукции упал всего 1,4%.

На 64% продукции, маркированной отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта, которая нелегально продается в Украине, указано, что производителем является табачная фабрика Винникова. Более половины из них – сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free.

Также можно найти продукцию и других предназначенных для экспорта ТМ Marshall, Marvel, Regina и D&B. Однако они продаются не за границей, а в Украине.

Факторы роста

Как объясняют в комментарии РБК-Украина в Ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн", на рост доли теневого рынка после начала войны повлияли многие факторы, среди которых и беспрецедентное уменьшение производства и импорта легальной продукции в начале вторжения. Однако основным фактором остается ценовой.

"Государство ежегодно повышает акцизный налог на табачные изделия с целью достижения уровня минимальных ставок этого налога в странах ЕС. В настоящее время более 70% стоимости пачки сигарет — налоги, среди которых доминирует акцизный. Доходы населения и до войны не росли симметрично повышению ставок акциза. В начале этого года многие украинцы были отброшены фактически на грань выживания, многие потеряли кормильца, жилье, работу, накопленное состояние, но государство не спешит сбавлять темпы повышения акциза даже из-за такого очевидного форс-мажора, как война. нелегальную продукцию, которая иногда стоит вдвое дешевле оригинальной. Более того, он становится лояльным потребителем теневой продукции, от которого государству и легальному бизнесу нельзя ждать помощи в борьбе с тенью", — объясняет глава ассоциации Наталья Фесюн.

К примеру, поиск по ключевым словам в Telegram выдает по меньшей мере восемь групп и как минимум с десяток сайтов, на которых можно купить практически весь ассортимент табачной продукции: от самых дешевых традиционных сигарет до сток для электронных устройств. Оптовые цены на них и оригинальные изделия иногда отличаются в полтора-два раза.

К примеру, если пачка оригинального Camel с акцизной маркой стоит 75–80 грн, то контрафакт с тем же названием в интернете – от 40 грн. Чуть дороже – на 5–10 грн – его можно купить в киосках практически у каждой станции столичного метро, кроме центральных. Чаще всего – без акцизной марки и, по свидетельству самих курильщиков, плохого качества.

Бой с "тенью"

В ассоциации "Укртютюн" отмечают, что, начиная со второй половины 2021 года, эффективность противодействия незаконной торговле со стороны правоохранительных органов постепенно увеличивается. Это обусловлено ростом доли теневого рынка до показателей слишком высоких для того, чтобы их можно было и дальше игнорировать.

Кроме того, проблема привлекла внимание топ-чиновников, народных депутатов, журналистов-расследователей. Во второй половине прошлого года было закрыто рекордное количество нелегальных производств.

В нынешнем году эта тенденция также сохраняется. Отличились не только Нацполиция по БЭБ, но и СБУ и ГБР, важнейшую роль играет Офис генпрокурора.

Еще большую огласку создала парламентская Временная следственная комиссия, которую возглавляет народный депутат Ярослав Железняк. На крайнем заседании ВСК по экономической безопасности, нардепы даже договорились с руководством Национальной полиции Украины ввести персональную ответственность областных начальников полиции за работу нелегальных точек продажи сигарет.

Во время заседания парламентской ТСК (фото: РБК-Украина)

"Вместе с тем, к сожалению, увеличение интенсивности и результативности принятых мер пока недостаточно влияют на ситуацию на рынке. Хотя, здесь сложно корректно оценить последствия соответствующих действий правоохранителей. Возможно, если бы не они, доля теневого рынка уже достигла бы 30%. Объем теневого производства сложно рассчитать ввиду большого количества факторов, которые сложно оценить: уровень конкуренции между теневыми игроками, особенности распределения между ними внутреннего (включая оккупированные территории) и внешние рынки (как ни странно, нелегальные сигареты украинского производства во время войны активно поставляются на рынки некоторых соседних стран), изменения объемов и структуры внутреннего рынка из-за войны (часть потребителей уехала, однако из-за постоянного стресса количество курящих среди оставшихся могло увеличиться) и т.д.", - добавляет Наталья Фесюн.

Что делать с Duty Free

Для борьбы со схемой с Duty Free, ВСК по экономической безопасности решила инициировать законопроект, изменивший правила продажи табачных изделий в таких магазинах на время действия военного положения.

Несмотря на то, что сейчас нет окончательного видения, каким будет законопроект, по словам Ярослава Железняка, он может предусматривать как полный запрет продажи подакцизных товаров, так и запрет продажи товаров, произведенных в Украине (проблема с производством контрафакта касается внутриукраинских производителей) или разрешение продажи в Duty Free производимой в Украине продукции только с акцизом.

В ассоциации табачных производителей подобную инициативу считают достаточно неоднозначной, сравнивая ее с лечением головной боли гильотиной.

"Исходя из логики – если мы не способны контролировать, то необходимо запретить. Но ведь магазины Duty Free и производство продукции для них существует по всему миру, зато схема Duty Free почему-то присутствует только в Украине. И все без лишних подсказок знают, кто именно эту схему использует. Так, может, проблема собственно не в Duty Free?" – подчеркивает Наталья Фесюн, добавляя, что, принимая такой законопроект, государство публично расписывается в собственном бессилии.

Вместе с тем, в ассоциации не понимают, что без соответствующего законопроекта мешает уже сейчас навести порядок с массовой открытой торговлей сигаретами Duty Free без акцизных марок. Любой патрульный полицейский знает, что торговля безакцизными сигаретами запрещена и, гипотетически, увидев такую продукцию в витрине киоска, обязана изъять их и выписать реализатору админштраф. Однако этого не происходит. Массово, в масштабах всей страны, за исключением нескольких областей.

Инициаторы законопроекта, конечно, метят не у розничных продавцов, а у квазилегальных производителей. Однако, кроме схемы Duty Free, есть почти аналогичная схема псевдоэкспорта – когда производитель по фиктивному контракту производит продукцию вроде бы на экспорт, но на самом деле для реализации на теневом рынке. Вторая схема может с успехом заменить первую, объясняет Фесюн.

"Мы понимаем возмущение нардепов и их искреннее желание перекрыть схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Но может случиться так, что в очередной раз пострадает прежде всего легальный бизнес, а безакцизные сигареты будут продаваться на каждом шагу, как и продавались", – резюмируют в ассоциации.

Под контролем президента

На вопиющую ситуацию с распространением нелегальной табачной продукции обратили внимание и в Европейской бизнес ассоциации, предложив Офису президента взять под личный контроль борьбу с нелегальным рынком табака.

"Ситуация в стране не проста, да. И, да, существует немало задач, требующих внимания власти, разных государственных органов. Но все же должна быть приоритетность. И борьба с тенью, в контексте экономического восстановления, должна быть в ТОПе. Потому что когда , с одной стороны, видишь схожие результаты, вернее, их отсутствие в вопросе борьбы с тенью, с другой, слышишь в бизнес-кругах информацию об усилении давления правоохранительных органов именно на прозрачный бизнес – возникает куча риторических вопросов относительно того, чего мы как страна сможем достичь, следуя такому курсу. В частности, привлечь новые инвестиции это вряд ли поможет. Потому помимо рисков безопасности появляются еще и внутренние", – заявила исполнительная директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

По мнению бизнеса, при таких показателях нелегального рынка правоохранителям необходимо максимально активизироваться и приложить все усилия, чтобы ситуация в стране начала улучшаться.

"В то же время, кажется, что уместным было бы, чтобы ситуацию с тенью взял под личный контроль Офис президента Украины и контролировал эффективность этой борьбы, результативность. Ведь это напрямую влияет на репутацию страны и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она ухудшилась", – добавили в ЕВА.

Ассоциация табачных производителей также считает целесообразным привлечение Офиса президента для борьбы с теневым рынком табака.

"Мы все видели, как быстро был решен вопрос нелегальных игорных заведений после соответствующего поручения президента. Понятно, что коррупционеры и "решали" никуда не исчезли, но после часа "ч" соответствующая сфера стала для них бесперспективной. Нам очень нужно аналогичное поручение по табачному". Мы видим, что в настоящее время к противодействию незаконной торговле табаком активно привлечены Офис генпрокурора, налоговый комитет парламента, ВСК по вопросам расследования нарушений должностных лиц правоохранительных и других органов, которые могли привести к уменьшению бюджетных средств и т. п. Однако их усилия приводят только к определенным тактическим, иногда – оперативно-тактических – успехов. А нам нужно вывести их на стратегический уровень. В современных украинских реалиях это невозможно без непосредственного контроля со стороны верховного главнокомандующего", – заявила Наталья Фесюн.

Генеральный директор "Укртютюна" Наталья Фесюн (фото: пресс-служба)

Также в ассоциации выступают за скорейшее принятие во втором чтении и в целом президентского законопроекта № 5420 о криминализации товарной контрабанды, который, в частности, предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров;

Кроме того, необходимо разработать и утвердить Стратегию противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на пять лет.

"Одна из самых больших ошибок нашего государства состоит в том, что нелегальную торговлю табаком не пытаются рассматривать системно, как комплексную проблему, которой она и есть на самом деле. В то же время государство реактивно борется с отдельными его проявлениями и последствиями. Однако такой подход неэффективен. закрытых подпольных фабрик со временем появятся новые, прекращенные схемы уклонения от уплаты налогов будут заменены другими.Необходимо создавать условия для невозможности ведения соответствующей деятельности в принципе.Чтобы незаконные схемы, какими бы они ни были, прекращались быстро и не успевали обогащать своих бенефициаров. Если же государство и дальше будет искоренять их годами (как сейчас), это будет бесконечный процесс", – резюмировала она.

Как распознать подделку: памятка для курильщиков

Как правило, нелегально производимые сигареты не проходят никаких санитарно-гигиенических проверок и не могут гарантировать соответствие требованиям безопасности продукции – уровня пестицидов, радионуклидов, смол и т.д.

Потребители, покупающие товар неизвестного происхождения и качества, рискуют здоровьем больше обычного.

Кроме того, производство контрафактных сигарет чаще всего происходит ночью в подвалах – помещениях с чрезмерной влажностью, с использованием непригодной бумаги и грязными бетоносмесителями. В результате – в таких сигаретах можно найти не только грибок и плесень, но и строительный мусор. Эти и другие "составляющие" могут приводить к отравлению, вызвать головокружение, аллергию и сыпь.

Как распознать поддельную продукцию?

Прежде всего, по цене. Сигареты не могут стоить менее 58,44 грн за пачку, поскольку именно такова стоимость налогов в каждой из них без учета остальных затрат на производство и логистику.

Также пачка должна содержать оригинальную акцизную марку. Ее отсутствие под пленкой пачки – свидетельство контрафакта или контрабанды. Акцизная марка имеет голографические элементы, отпечатана на качественной плотной бумаге, содержит полную и корректную информацию о количестве сигарет в пачке, имеет уникальный номер (на подделках номера часто повторяются).

Подделку можно узнать также по упаковке: на контрафакте краска часто нанесена нечетко, она может "желтеть" или отдавать другими несвойственными оригиналу оттенками, дефектами, иметь опечатки и ошибки.

Кроме того, в оригинальной пачке сигареты плотно и аккуратно сложены в пачку фильтром вверх. Краска и надписи должны быть четкими и без ошибок. Внутри оригинальной упаковки есть защитная фольга или бумага, а табак в сигаретах уложен плотно. Подделки же нередко бывают разной длины или диаметра.

Предупреждение о вреде для здоровья есть на всех легально производимых сигаретах и занимает 50% лицевой и оборотной сторон пачки. Существует один основной дисклеймер – "Курение убивает", который всегда находится на лицевой стороне, и десять дополнительных с графическими элементами, один из которых всегда напечатан на оборотной стороне. Если текста нет или он напечатан с ошибками или занимает менее 50%, будьте уверены, – это подделка.