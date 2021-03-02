Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді

Верховна рада може незабаром поповнитися двома новими депутатами. Боротьба за вакантні місця у парламенті відбудеться 28 березня. Про те, які кандидати будуть змагатися за вільні округи – у матеріалі РБК-Україна.

Мешканці двох мажоритарних округів – 87 (Надвірна, Івано-Франківська область) і 50 (Покровськ, Донецька область) – наприкінці березня обиратимуть своїх представників у Раді. Кілька нардепів, отримавши перемогу на осінніх виборах, вирішили розміняти свої мандати на посади в місцевому самоврядуванні.

"Слуга народу" Зіновій Андрійович, який в 2019 році обрався від 87 округу, боровся за посаду керівника Надвірнянської ОТГ – центру його округу. Перш ніж пройти в Раду, він очолював це місто протягом 13 років і після жовтневої перемоги повернувся на колишню посаду.

З його відходом фракція "Слуга народу" втратила одного "багнета". Так що в цьому окрузі президентська політсила планує всерйоз боротися за перемогу, щоби поповнити свої ряди. Чого не скажеш про інший, 50 округ в Донецькій області.

Його звільнив позафракційний нардеп Руслан Требушкін, який перебрався в крісло мера Покровська. Як і Андрійович, він керував цим містом до 2019 року.

Офіційно передвиборча кампанія в округах стартувала 27 січня. Але більшість кандидатів почали "обробляти" їх заздалегідь. За місце під куполом Ради будуть боротися політики місцевого та загальнонаціонального калібру, а також ті, хто раніше стосунку до політики не мав.

Ігри патріотів

Штурмувати Прикарпаття взялися відразу кілька сильних фігур, за спиною у яких рейтингові партійні бренди. Далеко не всі кандидати, які будуть балотуватися на 87 окрузі, мають хоч якийсь зв'язок до цього регіону. Тому в місцевій пресі їх насмішкувато називають "варягами", "десантниками" і "парашутистами".

"Незважаючи на те, що в переліку кандидатів є достатньо впізнавані медійні обличчя і досить досвідчені політики, я б назвав цю кампанію середньої інтенсивності. Але зважаючи на те, що активність кандидатів зростає, я думаю, що масштабне розгортання кампанії якраз набирає обертів", – сказав РБК-Україна координатор спостереження за виборами Громадянської мережі ОПОРА в Івано-Франківській області Іван Маруняк.

За місяць до виборів ситуація на окрузі така, що одразу декілька кандидатів мають однаково високі шанси отримати перемогу і мандат. Один із них співвласник "Буковеля" й соратник Ігоря Коломойського Олександр Шевченко, якого висунула "За майбутнє". Від цієї політсили восени політик пройшов до Івано-Франківської облради.

У 2019-му Шевченко поступився своїм 83 округом, від якого до цього обирався в Раду, "Слузі народу". Але прогадав, позаяк кандидат, якого він підтримував, посів друге місце.

"Найбільшу активність зараз проявляє Олександр Шевченко, який ще з грудня почав поїздки по округу. Це організація безкоштовних поїздок на Буковель, що він робить від виборів до виборів. Це відвідування та агітація у церквах в неділю і висвітлення своєї діяльності в Facebook", – розповів виданню регіональний аналітик руху "Чесно" в Івано-Франківській області Віталій Світлик.

Конкуренцію на окрузі йому складе стронгмен Василь Вірастюк, якого висунула "Слуга народу". Президентська політсила вирішила знову обіграти свій тренд від 2019 року і відправити на вибори популярного, але несистемного кандидата.

Від "Європейської солідарності" побореться за мандат волонтер Маруся Звіробій - Біленька. Разом із нардепом від ЄС Софією Фединою вони записали скандальне відео, через якого вплуталися в судові тяжби з президентом і потрапили під увагу правоохоронців.

Василь Вірастюк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На виборах в облраду "Євросолідарність" взяла друге місце, поступившись першістю "ВО "Свобода". Від цієї політсили у депутати йде колишній віце-спікер Руслан Кошулинський. На попередніх парламентських виборах у цьому окрузі кандидат від "Свободи" Михайло Іваночко взяв друге місце.

"Кошулинський підключив до агітації партійну мережу "Свободи". За нього агітують голови територіальних громад, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків", – говорить аналітик "Чесно" Віталій Світлик.

Схоже, що Кошулинський і Звіробий будуть битися за одну й ту ж патріотичну нішу. Більш того, якусь частину цього електорату може "відірвати" Вірастюк, зважаючи на рух в патріотичну риторику, який останнім часом демонструють президент і його команда.

Третє місце на минулих парламентських виборах у 87 окрузі взяв кандидат від "Євросолідарності" Юрій Голіней. Цього разу політик вирішив іти під прапором місцевої партії "Платформа громад". На осінніх виборах вона вперше отримала мандати в обласній раді та радах громад.

"Найбільшу агітаційну активність наразі проявляють чотири кандидата. Це висуванець від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, висуванець від "ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, висуванка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій - Біленька і самовисуванець Михайло Ноняк", – зазначив координатор мережі ОПОРА Іван Маруняк.

Ноняк – виходець із Прикарпаття. Після Майдану він обіймав посаду заступника міністра доходів та зборів, а потім очолив "Укртрансбезпеку", звідки його звільнили у 2019 році.

Вірастюк свою кампанію запускає пізніше інших. Спортсмен збирається робити ставку на особисті зустрічі з виборцями. Крім того, на підмогу йому прибуде "зірковий десант" в особі співачки Тіни Кароль, сказало РБК-Україна джерело в команді Зеленського.

"За моєю суб'єктивною оцінкою, головна боротьба буде точитися між Олександром Шевченком, Марусею Звіробій, Василем Вірастюком, Русланом Кошулинським і Юрієм Голінеєм. Це люди, у яких є впізнаваність і яких висувають сильні партійні бренди", – припустив Віталій Світлик.

Східний фронт

Округ в Донецькій області не відрізняється таким широким набором кандидатів. Але від цього передвиборчий сюжет, який розгортається в 50 окрузі, не менш цікавий.

Колишній нардеп від цього округу Руслан Требушкін у 2019-му пройшов у Раду від "Опозиційного блоку", лояльного до Ріната Ахметова. Згодом він змінив партійні прапори і в мери Покровська пішов від "За майбутнє", не чужої Ігорю Коломойському.

Зараз, на довиборах у своєму окрузі Требушкін підтримує свого колишнього конкурента, мера Добропілля Андрія Аксьонова. Раніше йому закидали сепаратистські погляди і наявність російського паспорта, хоча сам Аксьонов цю інформацію заперечував.

Требушкін і Аксьонов боролися за мандат на 50 окрузі в 2019 році. Розрив між ними склав менше тисячі голосів. Тоді підрахунок результатів проходив у напруженій обстановці: сутички, намети та шини під окружкомом, спори про фальсифікації, висадка вертольота зі спецназівцями МВС.

Під час цих виборів Аксьонов балотується в нардепи від партії "Порядок". Це місцева політсила, яку відносять до орбіти впливу Ахметова. Цікаво, що "Опозиційний блок", який також вважають лояльним до олігарха, висунув на 50 окрузі іншого кандидата – Надію Масло.

Підтримка Требушкіна і висування від партії "Порядок" явно додасть балів Аксьонову в передвиборчих перегонах, вважає аналітик руху "Чесно" Андрій Любарець.

У Раді скоро стане менше вакантних місць (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Аксьонов очолює одне з трьох міст в цьому окрузі. За підсумками місцевих виборів жителі показали, що їм загалом подобається місцева влада. А партія "Порядок", що висунула його кандидатом, отримала найбільше місць у раді найбільшого міста округу – у Покровську", – пояснив експерт.

На цьому "козирі" Аксьонова не закінчуються. Зараз за нього агітують усі мери міст, розташованих в межах 50 округу. Найімовірніше, він і генпродюсер закритого каналу "112 Україна" Артем Марчевський стануть головними фаворитами перегонів, допустив Любарець.

Марчевський іде на вибори від "Опозиційної платформи - За життя", що користується популярністю в регіоні. За оцінкою експертів ОПОРИ і "Чесно", він розгорнув найбільш активну кампанію на окрузі.

Від "Слуги народу" кандидатом по 50 округу стане голова Покровської районної держадміністрації Андрій Бондаренко. Не під запис співрозмовники в партії визнають, що не покладають особливих надій на перемогу, і називають його радше "статистом". Хоча, за словами глави партії Олександра Корнієнка, жоден кандидат, якого висувала чи буде висувати на виборах партія "Слуга народу", не є технічним, і політсила налаштована перемагати.

"Євросолідарність" в цьому окрузі висунула волонтера і медика Юлію Кузьменко, яку правоохоронці підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Суд встановив для Кузьменко цілодобовий домашній арешт до квітня.

Від "Голосу" в Раду піде керівник донецького обласного осередку партії, підприємець Юлія Гакова. А від "Батьківщини" – депутат Мирноградської міськради Лариса Ревва.

Боротися за мандат у цьому окрузі збирається і керівник громадської організації "Антивійна" Вікторія Шилова. Вона йде на вибори від партії "Держава". У минулому Шилова була депутатом Дніпропетровської облради від Партії регіонів, потім – заступником голови Радикальної партії. У 2013 році Олег Ляшко виключив її з лав політсили. Ще один кандидат в цьому окрузі – адвокат Валентин Рибін, який іде на вибори від Партії Шарія.

Юлія Кузьменко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"На окрузі є борди з зображенням Аксьонова разом з іншими мерами, які його підтримують. У Марчевського багато бордів, він виставляє агітаційні намети. Шилова проявляє меншу активність, але все одно її видно. Наразі найменш активний Рибін. Що стосується кандидата від "Слуги народу", то поки не можна сказати, що він веде активну агітаційну кампанію", – сказала виданню координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Донецькій області Наталя Боровська.

Треба сказати, що на цьому лавка вакантних мандатів не закінчується. Наступні довибори можуть пройти в окрузі Олександра Скічка, який у січні очолив Черкаську ОДА.

Ніщо не заважало парламенту призначити на кінець березня довибори на окрузі Ігоря Колихаєва. Восени він обрався мером Херсона. Щоби Центрвиборчком зміг призначити довибори на його окрузі, нардеп має скласти мандат, а Рада підтримати його заяву. Але вона, здається, загубилася по дорозі в сесійний зал. Тому вибори на херсонському окрузі пройдуть не раніше жовтня.

Поінформовані співрозмовники в "Слузі народу" стверджують, що у цій історії не обійшлося без консенсусної згоди причетних сторін. Всім їм з тієї чи іншої причини вигідно почекати з довиборами в Херсоні.

По-перше, Колихаєв як мажоритарник зможе ще якийсь час отримувати кошти на округ по субвенції "соцеконома". По-друге, зараз у Херсоні міцні позиції у ОПЗЖ, якій не складе особливих труднощів взяти там перемогу і плюс один депутатський мандат. Такий сценарій президентській команді не до душі.

До того ж зараз у "Слузі народу" немає готового кандидата на херсонський округ. Але до жовтня він може з'явитися. Наприклад, з допомогою того ж Колихаєва, який також зацікавлений у тому, щоби виростити собі наступника в парламент.