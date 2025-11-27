Барьеры для экспорта титан-циркониевых руд. Как Украине не потерять позиции на мировом рынке критического сырья?

Украина входит в десятку стран по запасам титановых и циркониевых руд. Это сырье используется в оборонной промышленности, поэтому его экспорт контролируется государством.

С какими проблемами столкнулся один из крупнейших производителей титан-циркониевых руд – "Объединенная горно-химическая компания", как должен быть улучшен экспортный контроль и как это влияет на экономические и геополитические позиции Украины читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Каково значение титан-циркониевых руд для мировой экономики?

С какими вызовами, связанными с Законом " Об экспортном контроле", столкнулась "Объединенная горно-химическая компания"?

Об столкнулась "Объединенная горно-химическая компания"? Как следует улучшить условия экспортного контроля?

Почему важно удержать позиции Украины как надежного поставщика титан-циркониевых руд?

Роль титан-циркониевых руд и бизнес ОГКХ

Титан-циркониевые руды – это комплексные руды, содержащие соединения титана(ильменит, рутил, лейкоксен) и циркония (преимущественно циркон). Титан - это металл, который имеет уникальные свойства для промышленного использования, он легкий и прочный одновременно. Рутил (диоксид титана) является ценным титановым концентратом, используемым для производства высококачественного пигментного диоксида титана (белого пигмента), металлического титана и электродов. Циркон является ключевым критическим сырьем, получаемым при переработке титановых руд. Циркон необходим для атомной энергетики, производства высококачественной керамики, огнеупоров и специальных сплавов. Именно эти преимущества обуславливают его широкое применение в авиа- и ракетостроении, комментирует РБК-Украина авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко. Также этот материал используется в приборостроении, медицине (в частности, для изготовления титановых имплантов), химической и фармацевтической промышленности (например, для получения белого пигмента).

В мире существует большой спрос на титан, рутил и циркон, его месторождения и перерабатывающие мощности являются предметом заинтересованности США и Китая, объясняет экономический и политический обозреватель Светлана Кушнир. "Запрос на титановое сырье в мире – большой. Эта продукция не просто дорогая, в частности, из нее делают сплавы для оборонной промышленности", - сказала эксперт.

Украина входит в десятку стран с крупнейшими запасами титанового сырья в мире, обеспечивая 7% от мирового производства такой продукции, обеспечивая существенную долю поставок рутила и циркона, отмечается в Инвестиционном атласе Государственной службы геологии и недр. Страна обладает значительными запасами циркониевых руд, которые сосредоточены в многочисленных россыпных и коренных месторождениях. "Наши предприятия обеспечивают существенную долю поставок и давно являются надежными партнерами для глобальных производителей белых пигментов и металлического титана", - говорит РБК-Украина экс-глава Госгеонедр (2019-2024 годы) Роман Опимах. Украинский титановый концентрат имеет хорошую репутацию по качеству и его готовы покупать на мировом рынке, добавил он.

На месторождениях в Житомирской и Днепропетровской областях работает "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХКХ). В структуру предприятия входят Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область) и Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская обл.). В 2024 году была проведена успешная приватизация этой компании и в ноябре 100%-й пакет акций приобрел новый владелец – международная группа NEQSOL Holding. В июне этого года активы ОГКХ полностью перешли под контроль нового инвестора.

Компания добывает титановую руду и производит ценные титановые концентраты (ильменитовый и рутиловый), которые экспортируются на мировой рынок. В компании работает более 5 тысяч сотрудников, ее производственные мощности позволяют добывать более 500 тысяч тонн сырья в год. Недавно предприятие начало независимую оценку запасов титановой руды и других полезных ископаемых в соответствии с международным стандартом JORC, что позволит значительно увеличить их инвестиционную привлекательность для иностранных партнеров.

Проблемы экспортного контроля

До начала полномасштабной войны Украина много экспортировала титанового концентрата в Россию, где из него изготавливались корпуса ракет и самолетов. Экспорт рутилового и цирконового концентратов, как продукции двойного назначения, проходит специальный контроль со стороны государства. Это осуществляется для предотвращения несанкционированного использования сырья, согласно Закону Украины "Об экспортном контроле". Передача таких товаров за пределы Украины требует получения разрешения Государственной службы экспортного контроля (ГСЭК). Эта служба проверяет, чтобы покупатель титанового концентрата был его конечным потребителем и не передавал полученную партию компаниям, которые связаны с Россией или Белоруссией.

Представители ОГКХ в комментарии РБК-Украина сообщили, что значительно увеличились сроки получения разрешения на экспорт, что вызывает неоправданные коммерческие риски и нарушает графики выполнения экспортных контрактов. Еще одним негативным аспектом является отсутствие четких и прозрачных критериев для классификации конечных потребителей товаров двойного назначения.

"Это создает правовую неопределенность в принятии решений на экспорт, подрывая доверие бизнеса к государственным институтам", - прокомментировали в компании и добавили, что комиссия, ответственная за выдачу разрешения, может предоставлять экспортеру необоснованные и формальные отказы.

Разрешение на экспорт товаров двойного назначения предоставляет комиссия, в которую входят представители Государственной службы экспортного контроля, Главного управления разведки, СБУ и другие организации, которые должны контролировать, чтобы украинский титан не попал на российские военные заводы. При этом, комиссия не несет ответственности за сроки предоставления ответа компании-экспортеру."Сроки и процедура очень бюрократическая, не прогнозируемая и создает большие риски", - объясняет РБК-Украина исполнительный директор Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Срок рассмотрения заявки и получения разрешения для компании, которая впервые осуществляет экспорт товара двойного назначения, может длиться до трех месяцев. При оптимистическом сценарии, получение разрешения может занять до одного месяца. "Есть много субъективных оценок межведомственных согласований, включая военные и репутационные риски государства, которые удлиняют сроки получения такого разрешения", - комментируют в "Объединенной горно-химической компании".

Поскольку товар может быть отгружен только после получения разрешения, задержки со стороны государства, ведут к несоблюдению сроков экспортных контрактов и влияют на внутренние графики производства предприятий-партнеров. Несоблюдение производственных графиков создает финансовые и репутационные риски для компаний.

Пути улучшения процедуры

Для решения проблемы прежде всего необходимо установить фиксированные и максимально сжатые сроки для рассмотрения заявки на экспорт, предлагают в ОГКХ.

Еще одной мерой, которая одновременно может ускорить проверку и учесть интересы национальной безопасности, является предоставление экспортеру возможности один раз пройти первичную проверку покупателя титан-циркониевых руд. После такой проверки, экспортеру стоит позволить только обновлять данные о контрагенте каждый квартал или полгода, если его правовой статус и сфера деятельности не изменились. Продолжительность обновления данных и получения подтверждения от государственных органов не должны превышать трех рабочих дней.

Для экспортеров с безупречной репутацией следует внедрить процедуру "зеленого коридора", то есть упрощенной и менее длительной процедуры проверки. В рамках сотрудничества с ЕС, должен быть создан реестр проверенных покупателей украинских титан-циркониевых руд. Эти компании должны иметь возможность получать первоочередную верификацию на получение разрешения.

"Зеленый коридор" должен обеспечивать многократные экспортные разрешения по контрактам с проверенными покупателями. Максимальный период рассмотрения заявки в таком случае должен составлять до 7 рабочих дней, добавляют в ОГКХ.

На мировом рынке титановых концентратов нет случайных игроков, это рынок двусторонних договоров, говорит исполнительный директор Украинского института будущего Анатолий Амелин. Если, например, ОГКХ имеет контракт с покупателем с мировым именем и надежной репутацией, то процедура экспортного контроля в таком случае должна быть четкая и понятная.

"Не 40 или 50 дней, а условно – три дня на проверку, еще можно поехать и отдельно осмотреть продукцию на складах", - говорит Амелин в комментарии РБК-Украина.

От скорости заключения и реализации сделки, добавляет собеседник, зависят конкурентные позиции украинского поставщика по сравнению с другими производителями титановых концентратов.

Несмотря на имеющиеся проблемы с получением разрешений, "Объединенная горно-химическая компания" уже провела ряд переговоров с европейскими партнерами по продаже рутила (тип титанового концентрата) и циркона. Предприятие достигло договоренностей с международными трейдерами, которые имеют прямые контракты с конечными потребителями титана.

"Трейдеры готовы покупать товары и оформлять долгосрочные контракты на поставку, поскольку они высоко оценивают украинское качество, которое является конкурентоспособным на рынке Европы", - сказали в ОГКХ. Вместе с тем, из-за задержек разрешительных процедур компания уже накопила продукцию на складах.

Необходимость решения проблем с экспортом

Задержки по согласованию экспорта, по сути, становятся нетарифными барьерами для украинского производителя, что противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и принципам свободного движения товаров, принятым в ЕС. Сложные и длительные бюрократические процедуры мешают интеграции украинской горной отрасли в мировые цепи поставок критического сырья.

Несвоевременное выполнение экспортных контрактов создает риски не только для отдельных предприятий, но и для имиджа Украины как поставщика критического сырья в целом, говорит Роман Опимах. Поэтому, нужен сбалансированный подход: государство осуществляет эффективный и действенный контроль, а бизнес имеет все возможности работать без чрезмерных бюрократических барьеров.

Перебои с поставками титановых концентратов могут привести к тому, что место украинских поставщиков могут занять другие игроки. "Вернуть эти позиции будет чрезвычайно сложно. В сегменте титанового сырья стабильность и предсказуемость поставок - это ключевые факторы", - поясняет Опимах.

Для Украины важно продемонстрировать партнерам, что она сохраняет промышленные и логистические возможности, даже в условиях войны. Для этого, регуляторные процессы должны быть четкими, прозрачными и предсказуемыми, руководствоваться здоровой логикой и не приводить к ненужным препятствиям, считает Роман Опимах.

Экспорт титан-циркониевых руд значительно улучшает платежный баланс Украины, который остается отрицательным. "У нас отрицательное сальдо торгового баланса – почти 50 млрд долларов (в год - ред.). Это означает, что мы на 50 млрд долларов больше импортируем, чем экспортируем", - говорит Анатолий Амелин и добавляет, что нужно всячески поддерживать экспорт, чтобы уменьшить объем торгового дефицита.

Экспорт титановых концентратов имеет важное геополитическое значение. На сегодня Китай и США ведут между собой сложные торговые переговоры, одним из предметом которых является разрешение Китая на поставку критического сырья в США. Поднебесная является лидером в мире по добыче и переработке редкоземельных металлов и другого критического сырья, необходимого для оборонной промышленности. Пекин открыто использует ограничения поставок как инструмент политического влияния на международной арене и поэтому страны Запада активно ищут новые источники поставок.

В начале мая Украина заключила с правительством США так называемое "минеральное соглашение". Этот документ дал начало работе Американо-украинского инвестиционного фонда, который будет вкладывать средства в добычу критических полезных ископаемых. Это сотрудничество имеет очень важное значение для нашей страны, поэтому оно должно быть реализовано в виде работающих договоров.

Для этого, действующие договоры должны выполняться в соответствии с определенными графиками, а со стороны государства должна быть создана благоприятная и прогнозируемая среда. "Если процедура (экспортного контроля - ред.) остается сложной, Украина может потерять этот рынок и возможности переговоров с США в рамках минеральной сделки", - подчеркивает Амелин.

Если сделать процедуру экспортного контроля прозрачной и прогнозируемой, есть все возможности реализовать потенциал экспорта (который на данный момент почти приостановлен) титан-циркониевых руд в полной мере – не менее 30 тысяч тонн в год, говорят в ОГКХ. Это позволит увеличить на 40% загруженность производственных мощностей компании и на 20% численность привлеченного персонала. При этом, государство сможет подтвердить репутацию надежного делового партнера в глазах мировых игроков на рынке критического сырья. Это будет важной предпосылкой для дальнейшего привлечения инвестиций в восстановление Украины.