Многолетнее мэрство. Нужно ли в Украине ввести ограничение срока у власти на местах

Нужно ли в Украине ввести ограничение срока у власти на местах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На предыдущих местных выборах в своих креслах удержались немногие мэры-долгожители. Многие из тех, кто казался вечными, вынуждены были. В то же время, есть и исключения. О том, является ли многолетнее мэрство механизмом дополнительного обогащения и узурпацией местных властей, и нужно ли в Украине ввести ограничение срока у власти на местах – подробнее РБК-Украина.

Мэр-рекордсмен

Рекордсменом среди украинских мэров-долгожителей является глава Бахмутской ОТГ Алексей Рева, которого даже в 2021 году официально включили в национальный реестр рекордов Украины. Чиновник — рекордсмен среди коллег, потому что дольше всего занимает свой пост.

Рева остается неизменным в своей должности с 1991 года. За это время он семь раз подряд избирался на эту должность и представлял интересы городских жителей во время каденции каждого из президентов независимой Украины.

Кроме 6 президентов, Рева также работал в должности при 13 главах облгосадминистраций. В архивах горожан есть даже фото чиновника с Виктором Януковичем, когда тот был еще главой Донецкой области и приезжал в Бахмут.

Весной 2014 года, когда город захватили террористы, скрылся в Киеве вроде бы на лечение. Этого горожане до сих пор не могут простить, но, таким образом, Рева избежал необходимости выполнять ультиматум террористов сдать им склады оружия.

Алексей Рева (фото: facebook.com/OlexiyRevaOfficial)

Сегодня Рева руководит военной администрацией города.

"Тяжеловесы" больших городов

Почти все "долгожители" пришли к власти на местных выборах в 2010 году. К примеру, Юрий Вилкул в Кривом Роге, Михаил Симашкевич в Каменце-Подольском, Игорь Сапожко в Броварах, Сергей Надал в Тернополе и Владимир Хомко в Ровно.

С отрывом в один избирательный цикл всех них опережает действующий городской голова Львова Андрей Садовый. у власти с 2006 года. Среди мэров крупных городов – такое пребывание в должности самое длинное.

В 2006 году за кресло городского головы Львова соревновалось 16 кандидатов, но основным конкурентом "нашеукраинца" Садового был экс-мэр Василий Куйбида. Интрига заключалась в том, что Куйбиду поддержала городская организация "Нашей Украины", а Садовая областная НСНУ во главе с председателем ОГА и блок "Пора-ПРП".

Позже Садовый вышел из "Нашей Украины" и на второй срок выдвигался уже от Республиканской христианской партии. Впоследствии, когда в 2012-м ему стало тесно во Львове, переформатировал свое общественное объединение "Самопомощь" в одноименную партию и пошел в большую политику.

На выборах 2014 года его детище прошло в парламент, но сам Садовый решил остаться во Львове и в следующем году снова выиграл мэрскую гонку.

Сегодня популярность Садового среди львовян все еще высока, но вместе с тем ему обвиняют все возможные грехи: от причастности к созданию финансовой пирамиды — компании "Галицкие инвестиции", жертвами которой стало много львовян, к манипуляциям с землей, недвижимостью, частичным участием в многочисленных львовских бизнесах.

Сам мэр, конечно, исключает все обвинения и говорит, что ему сотни раз предлагали совместный бизнес или участие в определенных проектах, но он на это не согласился, чтобы не быть ни у кого на крючке. Единственным бизнесом, который кормит его семью, уверяет Садовый, бизнес жены, на которую он в свое время, прежде чем стать мэром, переписал все, что у него было. А это преимущественно медиаактивы.

Мэры двух соседних со Львовом областных центров – Ровно и Тернополя – также старожилы. Они не так известны, однако уже много лет руководят немалыми общинами.

Так, городской голова Ровно Владимир Хомко занимается городом с 2008 года. Он попал в мэрское кресло со второй попытки на внеочередных выборах после внезапной смерти предшественника Виктора Чайки. Избрание Хомко стало определенной неожиданностью. Ему удалось обойти даже экс-нардепа Василия Червония, довольно влиятельного в городе человека. На самом же деле на Хомко сделали ставку влиятельные местные бизнес-группы, и поэтому у него не было никаких других вариантов, как выиграть. Впоследствии Владимир Хомко еще дважды подтвердит свой статус мэра.

Городской голова соседнего Тернополя Сергей Надал в должности с 2010 года. Он выдвиженец ВО "Свобода" и первый мэр этой политсилы в Украине. Далее принял город из рук своего предшественника — владельца птицефабрики, а впоследствии нардепа Романа Заставного — в довольно тяжелом состоянии. Несмотря на очевидные положительные изменения в городе, есть у него у жителей города и немало вопросов, иногда достаточно жестких. Поскольку не все в городе происходит прозрачно и честно.

Многолетняя коррупция

Почему часто многолетнее пребывание в должности не приносит пользы городам? Прежде всего, количеством коррупционных скандалов, которые с каждой новой каденцией растут в геометрической проекции.

К примеру, в ноябре 2019 года Специальная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Львова Садовому в злоупотреблении властью. Фабула уголовного производства была следующей – продажа земли на границе Львова и села Рясне-Русская нидерландской компании CTP под строительство индустриального парка в 2015 году за 54 млн грн. Садовый и его команда продали землю, принадлежавшую сельской общине, да еще по сниженной в несколько раз цене.

Мэр Львова Андрей Садовый во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения (ноябрь, 2019 г., фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также, как пишет Delo, первым громким коррупционным скандалом Садового в должности городского головы (если не вспоминать обманутых 200 тысяч вкладчиков "Галицких инвестиций") – около 10 уголовных дел, возбужденных в 2014-2015 годах по фактам мошенничества и коррупции при подготовке к Евро- 2012 во Львове. Только на проектировании строительства "Арены Львов" были украдены из бюджета 24 млн грн (в то время приличные средства). 37 млн. грн. перевели на счет австрийской фирмы "ALPINBAU GmbH" за разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона, а затем экспертиза показала, что стоимость этой услуги – не более 13 млн. грн.

Садовый начал свое "Большое строительство" задолго до президентской программы. Только на дорогах перед Евро-2012 город провел через "Львовавтодор" и строительную компанию "Онур" не менее 36 млн. грн. (столько насчитала Госфининспекция во Львовской области). Эти деньги были предоставлены Европейским банком реконструкции и развития.

На закупке трамваев к Евро-2012 мэрия Львова "заработала" около 15 млн грн, не докупив три трамвая из партии в 14 штук.

"Мусорная блокада" Львова, как ее представил горожанам Садовый, была следствием бездействия его исполкома, из-за чего на закрытой городской свалке погибли четыре человека. Суд признал виновным мэра Львова Андрея Садового и исполкома по бездействию при закрытии свалки.

30 мая 2016 в полиции Львовщины открыли уголовное производство по факту пожара на Львовском мусорном полигоне. Однако виновниками сделали чиновников помельче. Самая крупная "рыба" - экс-руководитель Управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрий Голец. Он оставался в должности до ноября 2016 года, пока его не поймали на получении взятки.

И это только самые крупные кейсы, ставшие известными общественности и ставшие предметом уголовного расследования.

Изменения в законодательство и ограничение срока у власти

Из вышеописанного можно заключить, что преимущественно многолетнее мэрство используется исключительно как механизм личного обогащения самого мэра и его окружения. По своей сути – это феодальное узурпирование власти, поддерживаемое коррупционной составляющей, сетями голосования административного аппарата и собственными медиа.

Существующее законодательство и действующая правоохранительная система не могут остановить феодализация. Поэтому, чтобы искоренить его во Львове и других городах Украины, нужны новые предохранители.

Избирательное законодательство в Украине нуждается в изменениях (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Одним из таких предохранителей может стать ограничение нахождения у власти мэра не более двух сроков подряд (как с президентским постом).

В США, например, это устоявшаяся практика в местном самоуправлении. В Нью-Йорке, например, двумя терминами ограничен не только мэр, но и другие чиновники из его администрации.