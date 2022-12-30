Аварийные отключения всю зиму? Что происходит в энергосистеме после ракетных атак

Что происходит в энергосистеме после 10-й волны массированных обстрелов и на что рассчитывать украинцам в ближайшее время. О рисках аварийных отключений на всю зиму - ниже в материале РБК-Украина.

После девяти массированных ракетных атак, которые произошли с 10 октября, ситуацию в энергосистеме Украины удалось немного улучшить. Но основной объем работы еще впереди, угроза новых обстрелов объектов энергосистемы остается довольно высокой. Это подтвердилось очередной, уже десятой массированной атакой за пару дней до Нового года.

29 декабря россияне выпустили по Украине 69 ракет, из которых 54 были сбиты. Удару подверглись 10 областей. Повреждено 28 объектов, из которых 18 - частные жилые дома и десят объектов критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

Враг делал высокую ставку на эту атаку, пытаясь лишить украинцев света перед Новым годом, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль. Но украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности, подчеркнул он.

В некоторых областях из-за повреждений все-таки пришлось применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Значительно ограничены мощности по подаче электроэнергии были во Львовской, Одесской, Киевской и Харьковской областях.

До конца 2022 года осталось совсем ничего, но вероятность новых атак все еще достаточно высокая, предупредил Владимир Зеленский. "Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - сказал президент в своем обращении в четверг, 29 декабря. К слову, прошлой ночью россияне атаковали Киев беспилотниками, но силам ПВО удалось с ними справиться.

Из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов самая сложная ситуация во второй половине декабря возникла в центральной части страны, в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге Украины. Подача электроэнергии в некоторых случаях прекращалась на несколько суток. Но за неделю ситуация улучшилась. Удалось восстановить работу некоторых поврежденных блоков на ряде электростанциях. Кроме того, из-за потепления в энергосистеме снизился дефицит мощностей.

Отключения электроэнергии еще происходят в аварийном режиме, но уже приближаются к графикам. А в прошлые выходные дни во многих случаях удалось вообще не отключать потребителей. Также есть возможность сократить отключения электроэнергии в ночное время до минимума.

"Ночью электроэнергии хватает. Днем в большинстве случаев у нас все-таки плановые отключения. Режим, в котором мы работаем сейчас, к счастью, намного лучше, чем то что было на прошлой неделе”, - заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Но ситуация может измениться в любой момент. Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему, поэтому правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам, уточнил Денис Шмыгаль.

Как поведет себя Россия - прогнозировать невозможно. Но даже если новые обстрелы будут, то энергосистема в целом должна устоять, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Уровень локальных проблем электроснабжения после обстрелов будет зависеть от степени разрушений. Киев с 10 октября уже попадал в практически критическую ситуацию, но тогда удалось наладить электроснабжение по обходным маршрутам. Однако если будут повреждены и они, то решение проблем усложнится.

"Если дефицит электроэнергии в Киеве снова увеличится, то даже с учетом того, что в выходные потребление снизится и будет плюсовая температура, запитать всех не удастся. Но все зависит о того, куда будет нанесен удар. Нельзя сказать однозначно, что света не будет. Как и нельзя сказать, что любая атака приведет к тому, что мы будем сидеть без света, это будет неправдой", - отметил Харченко.

Опыт специалистов, занимающихся восстановлением энергосистемы и поиском альтернативных путей ее доставки, увеличивается после каждой атаки. Если 23 ноября лишь 3 ракеты создали практически ситуацию блэкаута, то сейчас подобного уже бы не произошло, отметил Харченко.

Основные работы по восстановлению разрушенных объектов идут по четырем направлениям: магистральные сети, мощности пострадавших станций, возобновление станционного оборудования и перестройка сетей. Именно перестройка сетей позволяет оперативно возобновлять энергоснабжение. По сути, это выстраивание альтернативного, обходного пути доставки - по аналогии с объездными дорогами в системе транспорта. Это сложнее и дороже, но другого выхода нет.

"Если раньше режим работы сети формировали исходя из того, чтобы обеспечить наилучшие показатели качества электроэнергии и минимизировать уровень потерь, то сейчас основная задача - увеличить число запитанных потребителей. Потери сейчас не на первом плане”, - отметил советник премьер-министра и бывший первый заместитель министра энергетики Юрий Бойко в комментарии РБК-Украина.

Детали по всем направлениям восстановительных работ держатся в секрете, в том числе поэтому вероятность результативных попаданий российских ракет снижается. Но с другой стороны, в случае разрушений альтернативных, новые каналы поставок электроэнергии искать сложнее и дольше. Это может напрямую отразиться на сроках восстановительных работ, причем, не только в обстрелянных регионах.

Электросети связаны между собой и, к примеру, разрушения в Киеве влекут проблемы с электроснабжением в Сумской и Черниговской областях.

"Коридор гибкости и надежности в энергетике существенно снизился. Повреждены уже значительное количество важных элементов сети, которые используются для формирования как основных так и резервных путей передачи электроэнергии на межрегиональном уровне. Так что скорость восстановления с каждым новым попаданием будет снижаться. В связи с большим объемом работ это будет занимать гораздо больше времени по сравнению с устранением последствий обычной аварии", - отметил собеседник издания, вплотную занимающийся поиском альтернативных путей поставок электроэнергии потребителям.

Но Харченко считает, что накопленный опыт специалистов "Укрэнерго" и облэнерго, а также прогнозы относительно теплой зимы увеличивают оптимизм.

"Даже если и будет атака, то большая часть в целом Украины и Киева все-таки будет с электричеством. Им (россиянам - ред.) сейчас сложнее, чем в начале, попадать по целям и вредить", - отметил эксперт.

Проблемы с электроэнергией останутся до завершения отопительного сезона даже при условии прекращения обстрелов и теплой зимы, уверен директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередачи, что привело к сложностям в транспортировке даже ограниченного объема производимой электроэнергии. Полностью ликвидировать указанные проблемы до апреля 2023 года не представляется возможным при любом, в том числе, и положительном сценарии (прекратились обстрелы инфраструктуры, теплая зима)", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Прежде всего, отметил эксперт, причина в колоссальном дефиците поврежденного и разрушенного уникального энергетического оборудования, которое невозможно быстро получить и смонтировать. Речь, в частности, об автотрансформаторах высокого класса напряжения.

Омельченко прогнозирует стабильный дефицит мощности в течение всей зимы на уровне до 2 ГВт. В период после очередной волны воздушных атак (в течение 2-5 суток) этот дефицит может возрастать в два раза, а, возможно, и больше, что повлечет за собой жесткие аварийные отключения по всей стране.