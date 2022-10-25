Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы

Российское командование поставило цель уничтожить украинскую энергосистему, чтобы, как заявляет вражеская пропаганда – "погрузить Украину в каменный век". Для этого за последние 10 дней по электростанциям и узловым подстанциям выпущено более 150 ракет. Большую часть обезвредило украинское ПВО, однако не менее трети энергосистемы была повреждена.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 10 октября россияне ударили по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, в результате чего возникло более 30 пожаров и во многих областях возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Похожая ситуация повторилась 11-го, 13-го, 19-го и 22 октября.

"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", – заявили в "Укрэнерго".

В результате обстрелов были частично обесточены Львов, Харьков, Хмельницкий, Полтава, Луцк и множество других городов. Поражены подстранции, трансформаторы, электросети, а также тепловые электростанции и тепловые электроцентрали. Среди пораженных объектов почти все электростанции ДТЭК Рината Ахметова.

"10 октября Россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них - энергетические предприятия "ДТЭК Энерго". ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости, для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями "ДТЭК Энерго" будут задействованы резервные энергоблоки", – сообщили в компании.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что людям необходимо готовиться к перебоям со светом и водоснабжением.

В свою очередь, Генеральное управление разведки Минобороны заявило, что оккупанты готовили эти обстрелы еще 2 и 3 октября, а их основной целью было именно повреждение энергетической инфраструктуры, а также создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности.

Впоследствии власти призвали украинцев экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы во время вечернего пика потребления.

Благодаря этому призыву 10 октября вечером жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на четверть, что помогло не перегружать работающие электросети и позволило энергетикам сбалансировать энергосистему в критический момент суток. Также вечером понедельника ремонтные бригады компании возобновили энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабных ракетных обстрелов.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украина была вынуждена остановить экспорт электроэнергии в Европу, который благодаря разнице в цене на украинском и европейском рынках позволял стране получать значительные поступления, а также помогал Европе слезть с "газовой иглы" Кремля.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

11 октября рашисты продолжили обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, утром оккупанты ударили по объекту энергетики во Львовской области, из-за чего во Львове начались проблемы с электроснабжением, а также дважды атаковали Ладыжинскую ТЭС.

"Сегодня Россия продолжила осуществлять террористические атаки по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Среди таких объектов - Ладыжинская ТЭС, которая сегодня испытала двойной удар российских террористических войск, сначала дронами-камикадзе, а впоследствии и ракетой", – сообщили в ДТЭК.

В тот же день Герман Галущенко обратился к министрам энергетики государств-членов Евросоюза для координации сотрудничества и оказания помощи украинскому энергетическому сектору, который испытывает сокрушительные разрушения от российских ракетных атак.

"Пострадали до 30% энергетической инфраструктуры. Это особенно цинично, поскольку произошло накануне зимы, буквально за считанные дни до начала отопительного сезона", – подчеркнул он.

На следующей неделе обстрелы продолжились. В частности, россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Сумщине и Днепропетротровщине, из-за чего часть жителей этих областей остались без света, а также они ударили по подстанции "Днепровская", в результате чего Запорожская АЭС в очередной раз была обесточена. Станция была вынуждена перейти на работу на дизель-генераторах, однако россияне начали блокировать поставки дизеля на площадку ЗАЭС.

"Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой", – подчеркнули в НАЭК "Энергоатом".

12 октября в Киеве НЭК "Укрэнерго" впервые вынуждена была применить графики аварийных отключений.

Впоследствии Шмыгаль снова обратился к украинцам с просьбой сократить потребление электроэнергии на 25%, поскольку благодаря этому можно избежать повторных веерных отключений.

"Обращаемся к бизнесу с просьбой приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения", – подчеркнул он.

19 октября российские террористы атаковали еще две ТЭС ДТЭК. Глава компании Максим Тимченко сообщил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу всех ТЭС, подвергшихся террористическим ракетным атакам России.

"Мы не можем просто смотреть на ситуацию и не пытаться сделать все возможное, чтобы эта мощность (поврежденных ракетами ТЭС, – ред.) была доступна", – сказал Тимченко.

Аварийные бригады ДТЭК сразу приступают к ликвидации последствий ракетных ударов, как только получат разрешение от ВСУ.

По словам главы ДТЭК, враг концентрирует свои атаки на открытые распределительные устройства электростанций, позволяющих выдавать напряжение в сеть.

Энергетикам удалось стабилизировать систему и после повторных атак. В настоящее время имеют место только контролируемые ограничения электроснабжения по определенному графику. Системных аварий и блэкаута украинским энергетикам пока удалось избежать.