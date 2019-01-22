Армія, віра, конституція: як Тимошенко висунули у президенти

Серед прикметних обіцянок Тимошенко – готовність піти у відставку через 100 днів (Фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

В президентську гонку офіційно вступив один з фаворитів – на масштабному з'їзді партії "Батьківщина" у столичному Палаці спорту Юлію Тимошенко висунули кандидатом в президенти. Намагаючись перебити головні посили конкурентів, організатори з'їзду зробили особливий акцент на питаннях церкви і російської агресії. Про те, що робив на з'їзді патріарх Філарет і захисники Донецького аеропорту, чого побоюється штаб Тимошенко і як далі будуватиметься її кампанія – в матеріалі РБК-Україна.

Філарет, Коельо, Саакашвілі

Як розповіли РБК-Україна в штабі Юлії Тимошенко, її порівняно невисока медійна активність в останні тижні була пов'язана з новорічними святами і кульмінацією історії з отриманням автокефалії української церквою. "Ми розуміли, що хвилю з томосом і Порошенком, який на цьому піариться, нам не перебити, так і під час свят народ все одно на політику не налаштований", - говорить співрозмовник видання в штабі партії "Батьківщина".

Тому ефіром на програмі "Свобода слова" в минулий понеділок Тимошенко підвела риску під форумами "Нового курсу" та новорічними святами, а з її офіційного висування починається фінальна частина передвиборчої кампанії.

Дату висунення призначили на 22 січня, коли відзначається 100-річчя з дня проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР. Раніше в цей день планував висуватися і лідер Радикальної партії Олег Ляшко, але в підсумку переніс свій з'їзд на день раніше. "Ми навіть не чекали, що Порошенко, який так любить символізм, так легко віддасть нам 22 січня, а інших таких само важливих дат до кінця реєстрації кандидатів вже не буде. Він вже другий раз нам поступається – коли ми почали використовувати синьо-жовті кольори, то він від них відмовився, а державні кольори у людей підсвідомо асоціюються саме з президентом, так що нам це теж на руку", - сказав виданню один із близьких соратників Тимошенко.

З'їзд "Батьківщини" був організований масштабно. На будівлі Палацу спорту вивісили величезний банер з гаслом "Вірю в Україну!". Саме цей слоган стане головним у цій кампанії Тимошенко.

Відповідні написи були і на футболках, кепках, блокнотах, значках та іншій сувенірній продукції, яку отримали кілька тисяч учасників з'їзду. У багатьох в руках були і синьо-жовті прапорці, і типові банери, які учасники заходу піднімали над головою. З боку все це нагадувало партійний захід у США. Для організаторів була важлива красива "картинка", відповідальні за окремі сектори постійно нагадували учасникам: "Аплодуємо, будь ласка! І прапорці вгору, махаємо, махаємо".

Відкривав з'їзд почесний патріарх і екс-предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Це здивувало багатьох присутніх, адже в останні місяці Філарет постійно з'являвся в компанії президента Петра Порошенка і незмінно хвалив його за зусилля з отримання томосу.

У своєму короткому виступі ієрарх відзначив роль всіх президентів в становленні незалежної української церкви, крім Віктора Януковича, особливо підкресливши при цьому роль Порошенка. Прізвища Тимошенко він не назвав, але благословив учасників з'їзду і прочитав молитву "Отче наш".

Як розповіли РБК-Україна штабісти Тимошенко, поява Філарета на з'їзді "Батьківщини" не означає, що під час кампанії він вирішив стати агітатором головного конкурента Порошенка. "По-перше, Філарет і Юля добре спілкуються вже багато років. По-друге, ми таким чином відповіли Банковій, яка нас постійно звинувачує в тому, що ми нібито були проти автокефалії, хотіли щось там зірвати і так далі",- сказав співрозмовник. Відразу після виступу на з'їзді, Філарет поїхав до Порошенка і одержав від нього орден Героя України.

Після Філарета зі сцени виступив перший президент України Леонід Кравчук, який, за його словами, знає Тимошенко вже більше двадцяти років. Лідера "Батьківщини" він назвав "найкращим менеджером" і "майстром людинознавства".

Свої відеопривіти Тимошенко передали екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмуссен і президент Європейської народної партії Жозеф Доль. Але найбільший ажіотаж у залі викликало коротке відеозвернення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Нещодавно, в грудневому випуску проекту "Джокери" на телеканалі ЗІК, Саакашвілі різко критикував Тимошенко, в тому числі за "хіхікання з Путіним" після російсько-грузинської війни 2008 року. Втім, сам Саакашвілі після виходу програми звинуватив її авторів у маніпуляціях текстом та відеорядом.

Зараз колишній грузинський президент висловив однозначну підтримку Тимошенко і подякував уряду за підтримку в 2008 році. "Україна може стати великою країною і наддержавою, але для цього потрібно прибрати Порошенка і його банду від влади", - сказав Саакашвілі з екрану.

Виступ Тимошенко на з'їзді за стилем дещо відрізнялось від аналогічних спічів на форумах "Нового курсу". Вона не тільки сухо критикувала владу і рекламувала свої передвиборні обіцянки.

Для початку присутнім показали короткометражний фільм, в якому була переказана біографія Тимошенко, з раннього дитинства до нинішніх часів. Серед тих, хто хвалив Тимошенко, у фільмі засвітилися бразильський письменник Паоло Коельо, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський і навіть нібито конкурент лідера "Батьківщини" на цих виборах, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Перші півгодини промови Тимошенко були присвячені емоційним розповідями про свою сім'ю і близьких людей. На з'їзді були присутні її донька Євгенія та чоловік Олександр. Як пояснила Тимошенко, її 81-річна мати Людмила не змогла приїхати через проблеми зі здоров'ям. Лідер "Батьківщини" поіменно назвала своїх багаторічних соратників, згадала про депутатів фракції БЮТ скликання 2007-2012 роки, своїх прихильників, які її підтримували під Печерським судом і Качанівською колонією. "Ми всі велика родина", - повторювала лідер "Батьківщини".

Далі вона перейшла вже до більш традиційних і докладних розповідей про нову Конституцію, яка буде прийнята в Україні в разі її перемоги, зниження тарифів на газ, мікрокредитування бізнесу, судову реформу і т. д. Але цього разу особливий акцент був зроблений на військових питаннях.

На сцену запросили чотири десятка "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт. Кілька з них виступили з короткими похвальними промовами на адресу Тимошенко, один прочитав вірш власного авторства і назвав Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України". У свою чергу, вона запевнила, що "Крим і Донбас для нас завжди будуть Україною" і пообіцяла повернути окуповані території, але дипломатичним шляхом.

Увага, яку Тимошенко приділила темі війни та Донбасу, очевидно, невипадкова. Таким чином вона, як і у випадку із запрошенням на з'їзд патріарха Філарета, намагається відповідати своїм головним конкурентам. Цього разу – на звинувачення в колишніх теплих зв'язки з Володимиром Путіним і готовності "здати Україну Кремлю", пояснюють штабісти. "Саме чинна влада сьогодні –рука Кремля і слуги Москви", - заявила Тимошенко зі сцени.

Серед інших примітних обіцянок – готовність піти у відставку через 100 днів правління, якщо не зможе "показати очевидні результати". "З повною відповідальністю заявляю: якщо за 100 днів я не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентського поста. Саме такі мої гарантії для вас сьогодні", - пообіцяла Тимошенко.

Головну формальність з'їзду – голосування партійних делегатів за її висунення кандидатом в президенти – виконали дуже швидко. "Ми всі тут підтримуємо Юлію Володимирівну... Але треба робити все, як книжка пише, що зробиш", - звернувся до делегатів ведучий з'їзду, заступник голови "Батьківщини" Іван Кириленко, виносячи питання це питання на голосування. Рішення було прийнято одноголосно.

Томос, пенсії, адмінресурс

"Базу кампанії ми напрацювали на форумах "Нового курсу", з'їзд провели, зараз треба вже безпосередньо доносити все виборцю, чим ближче до дня голосування, тим меседжі повинні бути простіше", - сказав РБК-Україна один із штабістів Тимошенко.

Форми роботи з електоратом будуть традиційні: розгін меседжів через ЗМІ та соцмережі, зовнішня реклама з тисячами бордів "Вірю в Україну", поїздки по країні та особисте спілкування з виборцями, яке традиційно вважається найсильнішою стороною Тимошенко. Точного графіка поїздок поки немає, багато чого буде залежати від поточної ситуації в Україні і навіть від погоди, кажуть у штабі. А ось "співаючого колгоспу", як називали групу естрадних артистів, які їздили по Україні в підтримку Тимошенко під час кампанії 2010 року, точно не буде. Із зірок, які агітували за лідера "Батьківщини" раніше, на цьому з'їзді був Олександр Пономарьов, під пісню якого і закрили захід.

Той факт, що рейтинг Тимошенко, який у минулому році впевнено йшов вгору кілька місяців, останнім часом стабілізувався, її штаб не лякає. "Немає ресурсу для різкого електорального зростання жодного з кандидатів. Невизначені, про яких всі говорять, або просто не підуть на вибори, або приблизно однаково розподілятися серед усіх фаворитів. Для нас головне – утримувати розрив з другим місцем", - говорить співрозмовник видання.

Головним конкурентом на Турівській продовжують вважати Петра Порошенка, незважаючи на жвавий старт і непогані електоральні позиції Володимира Зеленського. "Для нас Зеленський був би зручніший навіть, тому що краще конкурувати з кандидатом, а не з адмінресурсом, як у випадку з Порошенком", - говорить один з політтехнологів Тимошенко. Тому під час кампанії вона буде критикувати виключно діючого президента, а не інших топ-конкурентів, за голоси яких їй ще належить поборотися вже у другому турі виборів.

"На Банковій зараз кидаються у всі боки: виставляють нам "двійників", мультики знімають – це все не спрацює. Небезпечніше адмінресурс і особливо скупка голосів, до якої вони готуються", - кажуть у штабі Тимошенко. При цьому співрозмовники видання в команді президента в свою чергу звинувачують штаб Тимошенко у намірі організовувати "сітки" скупки виборців.

На Турівській не особливо вірять в те, що завдяки здобуттю автокефалії української церквою Порошенко зможе істотно збільшити популярність. Монетизація субсидій і їхня роздача на руки живими грошима, про яку в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Андрій Рева, а також березневе підвищення пенсій – більш реальні загрози для штабу "Батьківщини". "Але результат цього ми побачимо вже не з соціології, а тільки за підсумками першого туру", - сказав співрозмовник РБК-Україна.