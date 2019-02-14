Арбітр виборів: як Арсен Аваков може вплинути на хід президентської кампанії

У МВС та його керівника за родом своєї діяльності у виборчому процесі є виняткова роль (Фото: avakov.com)

В команді президента Петра Порошенка знову незадоволені главою МВС Арсеном Аваковим. Непублічно його звинувачують у підтримці лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. У той же час, сам Аваков намагається сформувати собі імідж незалежного і рівновіддаленого арбітра у виборчому процесі. Штаби опозиційних кандидатів поки оцінюють роботу поліції під час виборчої стримано позитивно, а в політичних колах говорять про принципову позицію Заходу щодо забезпечення чесних виборів і загального визнання їх результатів. Про те, яку роль МВС і його керівник грають на цьому етапі президентської гонки – в матеріалі РБК-Україна.

З наближенням дати виборів глави держави в черговий раз загострилися відносини між керівником МВС Арсеном Аваковим і командою президента Петра Порошенка. Якщо раніше, як розповідали РБК-Україна ключові фігури в президентському штабі, сторони швидше дотримувалися озброєного нейтралітету, то тепер можуть перейти до майже відкритого конфлікту.

"З Аваковим у нас справді є проблема, - сказав виданню один із впливових членів президентської команди. - І парадокс у тому, що ми з ним не воюємо, а він з нами - так".

Це далеко не перше загострення у відносинах Авакова і Порошенка за останні півтора роки, але, через активну президентську кампанію, воно може стати вирішальним. У МВС та його керівника за родом своєї діяльності у виборчому процесі є виняткова роль - контроль за законністю проведення кампанії і самих виборів.

На днях Аваков заявив, що на міністерство, на поліцію і на нього особисто здійснюють тиск та інформаційні атаки у зв'язку з передвиборчими перегонами. Правда, жодних конкретних імен ініціаторів і виконавців цих атак міністр називати не став.

В штабі Порошенка, у свою чергу, стверджують, що вони ще не атакували міністра, хоч і злегка "покусували", і то "за власною ініціативою". "Від президента була чітка вказівка - Авакова не "мочити". Як результат, нас били, а ми мовчимо", - розповів один зі штабістів Порошенка, уточнивши, що такий підхід в штабі поділяють не всі.

Тому, за словами одного з впливових представників президентської команди, там вирішили переглянути свою тактику реагування на атаки з боку Авакова і залишати їх без уваги не збираються.

Арбітр на полі

Станом на ранок 13 лютого, Національна поліція зареєструвала близько 1170 порушень виборчого законодавства за зверненнями громадян, сказав РБК-Україна радник міністра внутрішніх справ, один з керівників робочої групи МВС із забезпечення прозорості і законності виборчої кампанії Іван Варченко. Зокрема, 48 звернень, за словами Варченка, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальні провадження.

"З цих 48 порушень половина стосуються підкупу виборців. Крім того, порушення, які часто фіксуються - це хуліганство під час масових зустрічей кандидатів у президенти з громадянами. Що стосується адміністративних правопорушень - це порушення правил проведення агітації, агітаційна інформація без вихідних даних та інше", - говорить радник міністра.

Співрозмовники видання в штабі Порошенка стверджують, що МВС і підконтрольна міністрові Національна поліція, реагуючи на випадки порушення виборчого законодавства, застосовують дуже вибірковий підхід. Що, власне, і стало приводом для конфронтації з Аваковим.

"Одним він дозволяє ті чи інші дії в ході кампанії, іншим - ні. І все це прикривається чесними виборами. Він намагається бути над процесом, не брати участь, але бути головним відповідальним за прозорі вибори. І для цього він спочатку хоче притиснути владу, для всіх інших це нібито має стати сигналом", - обурюється одне з джерел РБК-Україна.

Сам Аваков останнім часом максимально підкреслює свою незалежність і рівновіддаленість від усіх кандидатів. "Жоден з кандидатів, незалежно від провладності чи опозиційності, незалежно від яскравості або інших особистих якостей, не отримає від поліції, міністерства жодних преференцій. Ми будемо однаково строгі до будь-кого", - заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Аваков хоче стати арбітром цих виборів. Але насправді він "мочить" штаб Порошенка і явно підіграє штабу Тимошенко", - каже інший співрозмовник видання в команді Порошенко. Він наводить приклад випадку під час виборчої кампанії на виборах в ОТГ у квітні 2018 року в Кілії Одеської області. Мешканка Одеської області Людмила Щеглова пропонувала по 600 гривень за голосування на користь одного з кандидатів на посаду міського голови Кілії.

За даними місцевих ЗМІ, мова йшла про скупку голосів на користь кандидата від "Батьківщини".

Про злочин заявила місцева мешканка, чий голос намагалася купити Щеглова. Момент укладення угоди був зафіксований на відео. "Коли повідомили про факт підкупу, поліцейські навіть не хотіли складати протокол про порушення. Провадження зареєстрували тільки після сприяння СБУ, вони хіба що не притягли тих за руку", - нарікає співрозмовник. В результаті, в грудні минулого року Людмилу Щеглову засудили до позбавлення волі на строк 5 років та 6 місяців за скупку голосів.

Аналогічний підхід на місцях повторюється і в ході цієї кампанії, зазначає співрозмовник. "Якщо в поліцію надходить якась заява на нас десь у регіоні, то поліція одразу ж тут як тут, оформляють протокол. Якщо ж якесь звернення надходить на "Батьківщину", то або не реагують, або доводиться задіяти якісь додаткові важелі, щоб змусити їх відреагувати. Є факти, наприклад, у Білій Церкві, де поліція чітко працює у зв'язці з "Батьківщиною", - говорить одне з джерел у штабі Порошенка.

В ході цієї кампанії не було таких звернень про порушення, які б проігнорувала поліція, наполягає радник Авакова Іван Варченко. Підігравання "Батьківщині" з боку МВС і Нацполіції, за словами Варченка – це "брехня" і "маніпуляції, які не підтверджуються жодними фактичними даними".

"Сьогодні в тому числі по "Батьківщині", "Солідарності", по більшості кандидатів з першої десятки соціологічних рейтингів є заяви про адміністративні та кримінальні порушення, на які поліція реагує. У нас немає жодної заяви про те, що поліція не відреагувала на ту чи іншу заяву з боку громадян. Тому, коли поліція чи Міністерство внутрішніх справ не називає конкретного кандидата на посаду президента, то ми здійснюємо в тому числі превентивну діяльність, розуміючи, що це злочин чи правопорушення стосується не тільки цього кандидата, а властиво декільком кандидатам. Ми просто попереджаємо ці команди, не створюючи атмосфери підтримки або непідтримки", - сказав РБК-Україна Варченко.

У громадській мережі "Опора", яка системно моніторить виборчий процес по всій країні, кажуть, що поліція на цих виборах активно реагує на будь-які порушення. "На даний момент у нас немає підстав говорити про будь-яку заангажованість МВС на чиюсь користь. Документуються порушення і починаються провадження щодо різних кандидатів, ведеться превентивна робота, в тому числі щодо запобігання зривів мітингів. У січні БПП проводила саму масову роботу по створенню груп агітаторів, яким під час навчання обіцяли винагороду за комунікацію з виборцями. Враховуючи законодавчу заборону на оплачувані договори для агітаторів, діяльність партії в інтересах кандидата потенційно могла викликати інтерес з боку правоохоронних органів. Є факти і щодо інших кандидатів, на які реагували правоохоронці", - розповів РБК-Україна аналітик "Опори" Олександр Клюжев.

Старі рахунки

У президентській команді вже давно не бачать Авакова в числі своїх союзників. Як уже повідомляло РБК-Україна, у міністра вибудувалися куди кращі стосунки з Юлією Тимошенко.

Свою роль у конфлікті Авакова і Порошенка грає і давня образа "фронтовиків" на президента. В НФ вважають, що за дискредитаційною кампанією проти Арсенія Яценюка, яка закінчилася його відставкою з поста прем'єр-міністра в 2016 році, стоїть саме Банкова. Внаслідок цієї кампанії, переконані в НФ, обрушився і рейтинг партії - з 22 до 1 відсотка. Однак у фракції НФ в парламенті налічується майже 80 народних депутатів, які на пару з БПП, при підтримці парламентських груп та позафракційних депутатів, формують більшість. Проголосувати за відставку Авакова, однієї з центральних фігур в НФ, без голосів тих же "фронтовиків" у президентської фракції навряд чи вийде. А тому, за словами одного з соратників Порошенка, варіант з відставкою навіть не розглядається.

У "Батьківщині" роль Авакова на виборах коментують стримано. "Нам важливо, щоб вибори пройшли чесно, а заяви Авакова про боротьбу з порушеннями перетворювались в реальні дії, з притягненням до відповідальності конкретних порушників", - говорить один зі штабістів Тимошенко.

У штабі Володимира Зеленського дії поліції на поточному етапі кампанії оцінюють позитивно. "Команда Зеленського в даній ситуації оцінює позицію міністерства про жорстке реагування на правопорушення і боротьбу з підкупом під час виборчої кампанії абсолютно позитивно. Будемо сподіватися, що слова не будуть розходитися з ділом", - заявив РБК-Україна один з членів команди Зеленського Дмитро Разумков.

Крім того, коли штабістам довелося звертатися в поліцію, виявивши стеження за Зеленським, то реакція правоохоронців була оперативною, вони досить швидко прибули на місце і зареєстрували кримінальне провадження, розповів виданню Разумков.

Інший представник штабу Зеленського, який побажав залишитися неназваним, зазначає, що забезпечення чесних виборів зіграє на руку самому Авакову. "Його завдання очевидні - зберегти своє крісло, а на перспективу – отримати хороші позиції в майбутньому парламенті, в будь-якому можливому форматі. Тому займаючи аполітичну позицію, він парадоксальним чином збільшує свою політичну вагу", - сказав співрозмовник видання.

У штабі Анатолія Гриценка поточну лінію поведінки Авакова сприймають стримано позитивно. "Те, що міністр публічно визнав наявність сіток по скупці голосів – це вже великий плюс. Але у нас немає 100% впевненості, що ближче до виборів Аваков з Порошенком не домовляться. І в будь-якому випадку, поліцію варто торсати, щоб вона активно працювала. Тому ми запускаємо свої штаби з протидії підкупу виборців", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Ворогам - закон

Велику проблему для президентського штабу представляють зміни до закону про вибори президента, ухвалені ще минулим скликанням парламенту в березні 2014 року, відразу після Революції гідності. Тоді у статтю 64 закону дописали наступне: "Забороняється укладання з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду платних договорів на проведення передвиборної агітації". З цього випливає, що агітатори від штабів кандидатів не можуть отримувати гроші за свою роботу.

"Зараз Аваков носиться з цим законом про вибори президента із змінами від 2014 року, поробив собі закладки. І якщо що, відразу тикає пальцем на сторінки цього закону. А якщо слідувати букві закону, то за ним взагалі проводити вибори - це незаконно", - обурюється один з ключових членів штабу Порошенка.

У президентській команді планують залучити до кампанії близько 250-300 тис. агітаторів, стверджують співрозмовники видання в штабі. "В цілому ж по країні в передвиборну кампанію від всіх штабів потрібно буде залучити, грубо кажучи, 1 мільйон 400 тисяч агітаторів. Виходить, що всі вони повинні працювати безкоштовно. Де і як знайти таку кількість людей, які готові працювати безкоштовно? Це нереально", - говорить ще один зі штабістів.

"Згідно із законом, легально фінансувати агітаторів неможна, поліція може трактувати це як непрямий підкуп виборців. Часто можна відстежити, де платять за реальну агітацію, а де це замаскований під агітацію підкуп виборців. Аналогічно, кандидати не можуть платити за роботу своїм членам виборчкомів, хоча в Україні це загальноприйнята практика", - сказав РБК-Україна представник "Опори" Олександр Клюжев.

Тим часом, відразу в декількох штабах топових кандидатів у президенти висловлюють припущення, що принциповість Авакова в питаннях чесності майбутніх виборів викликана, зокрема, позицією західних партнерів України. Для них важливий сам факт демократичності виборчого процесу, так і визнання його результатів усіма ключовими внутрішньоукраїнськими гравцями. У той же час, опозиційні кандидати заявили послам західних держав, що сфальсифіковані на користь влади вибори вони не визнають, що загрожує непотрібним Заходу громадянським протистоянням. Ймовірно, саме ці питання обговорювалися під час останнього візиту глави МВС у США кілька днів тому, формально присвяченого презентації його плану деокупації Донбасу.