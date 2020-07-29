Антитютюнове лобі: як "Слуга народу" Холодов веде війну з табачниками

Фото: Андрій Холодов (facebook.com)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адміністративний протокол щодо корупційних дій з боку народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Причиною складання протоколу стало офіційне депутатське звернення Холодова до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних проваджень проти себе самого.

Холодова цікавили кримінальні справи, в яких він фігурує як ймовірний кінцевий бенефіціар двох мереж з розповсюдження тютюнових виробів – Т-Кіоск і А8.

В НАЗК вважають, що використання статусу народного депутата для з'ясування деталей кримінального розслідування проти себе прямо вказує на корупційні дії. Але насправді діяльність Холодова як завуальованого власника тютюнових кіосків та члена парламенту, який втручається в роботу тютюнової промисловості, куди ширше і куди більш "приваблива" для правоохоронців.

Передісторія

"Привіт Артему Ситнику", - написав у своєму Facebook Холодов, коли дізнався про звернення НАЗК до суду.

За його словами, НАЗК склало проти нього адміністративний протокол за скаргою НАБУ, і, як вважає, Холодов, "з правової точки зору вся ця історія – тупий політичний тиск", який "вигідний тютюновому картелю".

"Я чи не єдиний народний депутат, який вголос говорить про те, як табачники виводять з України мільярди і не платять податки на прибуток", - написав депутат.

Він також нагадав, що восени 2019 року був прийнятий законопроект №1049 з поправкою №8, автором якої став ще один "слуга" - Олександр Дубинський.

Суть цієї поправки полягала в тому, щоб встановити фіксовані торговельні націнки у розмірі 7 і 13% для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами. Мало хто відразу зрозумів, які наслідки цієї норми можуть бути. Все виглядало так, немов виробники сигарет комусь щось не доплачують, і ось тепер справедливість буде відновлена.

Насправді поправка №8 була спрямована, з одного боку, проти найбільшого дистриб'ютора сигарет "Тедис", з іншого – на користь більш дрібних дистриб'юторів і торговців. З урахуванням того, що, як показало розслідування програми "Схеми" Холодов є бенефіціаром тютюнових торгових мереж Т-Кіоск і А8, то очевидно, що тут він діяв у власних інтересах. Фактично, встановлюючи фіксовані націнки, Холодов законодавчо забезпечував своїм мережам гарантований дохід за рахунок виробників.

За даними Liga.net, згідно стенограми засідання податкового комітету ВР від 2 жовтня, з пропозицією внести тютюнову правку в законопроект 1049 виступив Дубинський, який сказав буквально наступне: "Ми пропонуємо внести зміни в законопроект 1049 для того, щоб обмежити маржу монополіста компанії "Тедис". Ця правка дозволить звузити маржу компанії "Тедис", яка зараз є монополістом, до 7%, і передати 13% маржі на торгівлю тютюновими виробами в роздрібні мережі".

Тобто ніхто особливо й не намагався приховати свої мотиви – дати більше грошей торговельним мережам, серед яких два належать Холодову. Саме це і стало приводом для журналістського розслідування і подальшого порушення кримінальної справи НАБУ, якою так цікавиться нардеп, демонстративно знущаючись над Ситником.

У відповідь на поправку №8 глави міжнародних компаній Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco – провели спільну прес-конференцію і заявили про те, що в такому випадку сигарети подорожчають на 40%, що призведе до падіння продажів і що вони згорнуть інвестиційну діяльність або зовсім підуть з України. Незабаром деякі компанії призупинили виробництво і відмовилися купувати акцизні марки.

Фото: керівники міжнародних тютюнових компаній Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco на спільній прес-конференції

Після цього тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, президент Володимир Зеленський зустрілися з керівництвом тютюнових компаній і пообіцяли ветувати цю поправку. Що в підсумку і зробили.

А в обмін Зеленський попросив зробити все, щоб на ринку дистрибуції була не тільки "Тедис". Тютюнові компанії погодилися. Був підписаний Меморандум з урядом. Виробники взяли на себе зобов'язання виписати нові так звані "політики" дистрибуції таки чином, щоб дистриб'юторів було кілька. І вони це зробили. Тепер "м'яч" на боці влади, які і повинні зробити все, щоб не було монополії, оскільки жодна з чотирьох тютюнових компаній не є співвласником "Тедиса" і просто фізично і за законом не може ні дробити її, як монополіста, ні просити когось стати ще одним дистриб'ютором.

Більш того, попри те, що АМКУ звинувачує "Тедис" у монополії, виробники мають усі законні права працювати з тими дистриб'юторами, з яким хочуть, оскільки це питання приватної підприємницької діяльності.

З погляду операційного управління продажами їм також зручно мати справу з найменшою кількістю дистриб'юторів, оскільки це скорочує витрати. Але якщо держава наполягає на тому, що монополії бути не повинно, то це його робота зробити все, щоб виникла конкуренція.

Холодов же стверджує, що "зараз тютюнові компанії тиснуть на суди, Кабмін і президента з вимогою дозволити їм і далі не платити податки до України і безкарно виводити мільярди доларів з країни. Ні в якій іншій цивілізованій країні світу такого хамства вони собі дозволити не можуть". Народний депутат досить часто говорить про несплату виробниками податків, однак не наводить жодних доказів, тоді як - ці чотири компанії як були, так і залишаються в числі найбільших платників податків, і з боку держави претензій до повноти сплати податків ще не було.

Досить сказати, що близько 80% в ціні однієї сигарети складають податки: акцизи, акцизний роздрібний податок і ПДВ. Собівартість, прибуток виробника, дистриб'ютора і роздрібних продавців – у решти 20%.

Тим не менш, Холодов заявляє, що проти нього відкрили кримінальну виробництво за голосування за проект 1049, що нібито йде врозріз з його законним правом голосувати і не нести за це відповідальності. Але, як вже було сказано, кримінальну справу НАБУ заведено не за голосування, а за причетність до бізнесу, в інтересах якого нардеп голосує і подає проекти законів.

При цьому він не обмежується тільки одним проектом закону – щоб, по суті, атакувати тютюнові компанії, за його ініціативою була створена група колег по парламенту, яка продовжує продукувати нові законопроекти.

Антитютюнова ініціатива

"Українські курці вже багато місяців перебувають під постійною твердою атакою групи народних депутатів від фракції "Слуга народу", - пише видання The Page та повідомляє, що на чолі цієї групи стоїть Холодов.

За даними видання, він просуває ідею націоналізувати підприємства ВАТ, яка нібито "некоректно веде господарську діяльність в нашій країні". Ідея була озвучена під час засідання робочої групи з виконання положень Меморандуму про наміри забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів.

"Націоналізувати за маленький розмір прибутку - це ноу-хау, до якого не спадало на думку навіть у "Партії регіонів", - зазначає Олег Гавриш.

Як результат, 10 липня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді заявила про зрив робочої групи щодо Меморандуму уряду з тютюновими компаніями, який був укладений у грудні 2019 року.

За словами заступника міністра, жодного питання з запланованих рабгруппа не змогла розглянути, оскільки деякі учасники, в тому числі народні депутати, не дозволяли завершити жодну доповідь.

Один з учасників групи розповів, що депутат Холодов звинувачував компанії тютюнової галузі в несплаті податків і не дав розглянути жодного пункту порядку денного.

Фото: Світлана Панаіотіді (facebook.com)

За словами Панаіотіді, саме Холодов закликав націоналізувати тютюнові компанії.

"Заклики народного депутата забрати і поділити - це прекрасні гасла для псевдореволюцій, але вони завжди будуть мати негативні наслідки для держави. Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те, що ми можемо очікувати", - сказала заступник міністра.

Група компаній "Брітіш Американ Тобакко Україна" звернулася з листом до президента України Володимиру Зеленському з проханням пояснити, як слід розуміти заяву про націоналізацію, яке прозвучало на засіданні робочої групи з виконання Меморандуму про наміри забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів, який був підписаний після прийняття поправки №8.

На цьому засіданні Холодов стверджував, що тютюнові компанії показують дуже скромні прибутки, що означає і скромні сплати податку на прибуток до бюджету.

При цьому Холодов не подумав про те, що той же проект 1049, який призвів би до зростання цін на сигарети, автоматично призвело б до скорочення обсягів продажу та, зрозуміло, до зниження прибутку виробників. А за даними фіскальної служби, тимчасова зупинка тютюнових компаній після голосування за проект 1049 призвела до втрат бюджету в розмірі 7 млрд грн. І це сталося ще до того, як закон був прийнятий остаточно.

Але насправді логіка тут нікого не цікавила, головна мета – переділ ринку, і на це вказують практично всі факти.

Холодова називають негласним лідером групи, яка цілеспрямовано атакує міжнародні тютюнові компанії, і в цю групу входять депутати Олексій Устенко, Олександр Юрченко та Олександр Качура.

Про те, що Холодов і його група ведуть системну кампанію проти тютюнових компаній та в інтересах роздрібних мереж, до двох з яких вони мають відношення, говорить і ще одна законотворча ініціатива депутата.

Зокрема, нардеп публічно виступає проти того, щоб сплата 5-відсоткового роздрібного акцизу на тютюнові вироби була переведена від роздробу виробникам.

Як відомо, міжнародні тютюнові компанії вважаються одними з найбільш добросовісних платників податків. При цьому статистика свідчить, що 40% роздробу робить все можливе, щоб цей 5-відсотковий податок до місцевих бюджетів не потрапив.

Тютюнові компанії запропонували уряду взяти вирішення цієї проблеми на себе, тобто збирати та сплачувати цей податок їхніми силами, що автоматично позбавить недобросовісний роздріб, працюючий без касових апаратів, десятків мільйонів гривень, які підуть до місцевих бюджетів. Холодов всіляко ратує за те, щоб цей податок залишився в роздробі, пропонуючи при цьому провести "структурну реформу тютюнового ринку".

Для того, щоб нанести черговий удар по виробниках, Холодов написав проект закону №3016, спрямований проти механізму forestalling. Це такий механізм, при якому виробники підакцизних товарів напередодні планового підвищення ставок акцизів виробляють продукції більше, щоб мати можливість заплатити в бюджет за старими, більш низькими ставками.

Нардеп мотивує ліквідацію такого механізму не тільки тим, що бюджет від цього нібито програє, втрачаючи 1,5-2 млрд грн, а і тим, що страждає здоров'я нації (хоча сам володіє тютюновим бізнесом).

Насправді цей механізм застосовується практично у всіх галузях і є законним вже хоча б тому, що, якщо компанія хоче придбати більше акцизних марок зараз, то нелогічно їй це забороняти. А між тим саме це Холодов і пропонує.

В його проекті закону сказано, що "сума сплаченого підприємством - виробником або імпортером тютюнових виробів місячного обсягу акцизного податку (виключно в четвертому кварталі кожного року) не може перевищувати середньомісячний обсяг сплаченого цим підприємством-виробником та/або імпортером акцизного податку за попередні шість місяців".

Але справа в тому, що обмеження для forestalling вже існують: місячний обсяг закуповуваних акцизних марок не може перевищувати 115% середньомісячного обсягу. Іншими словами, Холодов вирішує вже вирішену проблему. Тобто не дає платникам податків заплатити податків більше, одночасно вимагаючи, щоб вони платили більше.

Зрозуміло, втрати бюджету від цієї ідеї він не вважає втратами. Але навіщо? Якщо розглядати його антитютюнову діяльність комплексно, то в цьому не буде нічого дивного.

Рекордний штраф

Точно невідомо, яке відношення має Холодов до того, що Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Брітіш Американ Тобакко", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", а також дистрибутора "Тедис" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за нібито узгоджені антиконкурентні дії. Але народний депутат веде активну піар-кампанію на підтримку цього рішення.

Зокрема, він привітав той факт, що Імперіал Тобакко Юкрейн і Імперіал Тобакко Продакшн Україна прийняли рішення сплатити штраф у розмірі 460 млн грн. На думку Холодова, це лише доводить винність всіх "табачників".

Справа в тому, що це рішення групі Імперіал далося нелегко, та на сплату штрафу вони пішло не тому, що визнають свою провину.

Як відомо, 3 липня Верховна рада стрімко і без зайвих слів і пояснень звільнила голову АМК Юрія Терентьєва. І після цього з'ясувалося, що напередодні свого звільнення від імені Комітету він подав позови до суду про арешт всіх рахунків усіх тютюнових компаній в забезпечення позову про штрафи.

Фото: Юрій Терентьєв (РБК-Україна)

Як заявили на умовах анонімності представники деяких тютюнових компаній, всі вони готові були виплатити штрафи, хоча й заперечують свою провину в картельній змові і мають намір оскаржувати санкції проти себе. Позов про арешт рахунків, за їхніми словами, був не тільки гарантією сплати штрафів (хоча арешт застосовується лише у тому разі, коли винний відмовляється платити штраф), але і спецоперацією "з примусу" до зміни одного монопольного дистрибутора на іншого.

Очевидно, що в цій історії мова йде не тільки про Холодова, а про більш масштабної операції по переділу тютюнового ринку.

Холодов же претендує на звання тієї самої "інвестиційної няні", яку обіцяв Зеленський всім іноземним інвесторам. Тільки вийшло все навпаки.

І поки складно сказати, як у цій обстановці НАБУ і НАЗК зможуть виконати свою роботу, розслідуючи діяльність Холодова.

За прогнозом учасників ринку, після того, як всі компанії змушені будуть заплатити штрафи, всі міжнародні тютюнові компанії за підсумком 2020 року покажуть негативну прибуток, скоротивши інвестиції, персонал, обсяги виробництва. І буде наївно вимагати від них більше податків.