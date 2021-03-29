Андрій Стріхарський: Позачергові вибори мера Харкова будуть призначені на найближчому засіданні Ради

Найближчим часом парламент має призначити позачергові вибори Харківського міського голови. Чому це питання затягнулося на кілька місяців, через що затягується реформа державного архітектурно-будівельного контролю, яку планували завершити до 2020 року, а також про важливі для держави законодавчі ініціативи в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Стріхарський.

– Досить тривалий час Верховна рада не призначає позачергові вибори Харківського міського голови. В чому причина?

– Цей процес затягнувся через те, що секретар міської ради Харкова не надіслав Верховній раді два з трьох документів, які потрібні для призначення парламентом позачергових виборів. Тобто він надав лише клопотання про призначення позачергових виборів мера Харкова, але для його розгляду необхідно було ще додати копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення Харківської міської ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Лише 24 лютого на своєму засіданні Харківська міська рада позбавила Геннадія Кернеса повноважень міського голови. Тобто через два місяці після його смерті. І саме цього рішення бракувало парламенту для призначення позачергових виборів мера Харкова.

– Коли тепер можна очікувати рішення парламенту про призначення виборів нового мера Харкова?

– На засіданні нашого комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 17 березня ми з колегами розглянули рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень голови Геннадія Кернеса, яке було додане до клопотання секретаря міської ради Харкова. На підставі надання парламенту всіх необхідних документів наш комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року.

На найближчому засіданні парламенту будуть призначені позачергові вибори Харківського міського голови

– На початку березня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект щодо розвитку інституту старост (№4535). Які зміни він передбачає?

– Старости є посадовими особами місцевого самоврядування, які знаходяться найближче до людей. Тому, вдосконалення їх діяльності на рівні відповідних законодавчих змін здійснювалось через спільну роботу депутатів з профільним міністерством та органами місцевого самоврядування.

Цілком підтримую ініціативу нашої фракції в удосконаленні законодавства щодо розвитку інституту старост, тому долучився до цієї законодавчої ініціативи як на етапі її реєстрації, так і на етапі доопрацювання під час другого читання.

Перш за все, законопроектом пропонується, аби старости надавали адміністративні послуги жителям громад. Тому ми повинні отримати професійних людей на посадах старост для того, щоб вони могли надавати якісні базові адміністративні послуги людям біля будинків в кожному селі. Для мотивації ми запропонували підвищити статус старости, як службовця місцевого самоврядування з шостого до п’ятого рангу, що має на меті підвищення заробітної плати.

Ще один важливий момент. Сьогодні старости призначаються за поданням голови громад. Іноді трапляється так, що думку жителів громади не враховують, а це неправильно. Адже старости є головними посередниками між владою та громадою і представляють інтереси жителів того чи іншого села. Переконаний, що під час обрання старост думка людей має бути обов’язково врахована. Тож ми з колегами передбачили в документі, щоб старост затверджували лише після обов’язкового публічного обговорення всіх кандидатур у старостинському окрузі, мінімальний поріг якого знижено з 1 500 до 500 осіб.

Також законопроектом передбачено, що входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не буде обов’язковим, але староста матиме гарантоване йому право на участь та виступи на засіданнях ради. Вже протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цього закону рада громади має затвердити старостинські округи.

Цей проект є результатом спільної роботи депутатів з профільним міністерством та органами місцевого самоврядування. Цілком підтримуючи ініціативу нашої фракції в удосконаленні законодавства щодо розвитку інституту старост долучився до співавторства.

Переконаний, що ухвалення цього законопроекту стане ще одним успішним кроком на шляху продовження реформи децентралізації в Україні.

– На одному з засідань комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування депутати обрали вас співголовою робочої групи з реформування сфери поховання. Які головні питання плануєте включити під час розробки відповідної законодавчої ініціативи?

– Так, в нашому комітеті ми створили робочу групу з підготовки законопроекту відносно реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг в нашій державі. І мене колеги обрали співголовою цієї робочої групи.

Ситуація в сфері поховань має цілу низку проблемних питань, які виникли через недосконалість законодавства і потребують якнайшвидшого вирішення. Саме тому нам потрібно суттєво доопрацювати чинне законодавство з урахуванням сучасних викликів.

Переконаний, що в новому законопроекті необхідно вирішити головні проблеми в цій сфері, а саме: нестача місць для поховання; популяризація альтернативних видів поховання відповідно до європейського досвіду; створення умов для здорової конкуренції серед суб’єктів, які надають ритуальні послуги; забезпечення можливості для громадян в отриманні якісних ритуальних послуг за економічно обґрунтованими цінами, а також залучення інвестицій для будівництва крематоріїв.

Окрім цього необхідно вдосконалювати організацію проведення поховання померлих та якості надання ритуальних послуг. Також треба вирішувати питання поховання одиноких людей та передбачити належне фінансування благоустрою місць поховань, а також їх охорони і збереження.

Впевнений, що реформування сфери поховань дозволить комплексно вирішити всі окреслені проблеми. Це убезпечить нашу державу від непередбачуваних наслідків як в економіці, так і навколишнього середовища.

– Станом на сьогодні, інвестуючи в будівництво житлової нерухомості, люди ризикують власними коштами. Чи плануєте ви якось захистити інтереси українських громадян в цьому питанні?

– Так, звичайно, маємо вже законодавчу ініціативу в цьому напрямку. В лютому ми з колегами зареєстрували важливий для нашої держави та її громадян законопроект про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (№5091).

Головним завданням цього проекту є захист прав громадян та вкладених ними у будівництво житла власних коштів.

Законопроект несе в собі три позитивних зміни для держави, для фізичних та юридичних вкладників, а також для забудовника. Мається на увазі, що держава отримує прозору реєстрацію на початку будівництва житла, яке реєструє забудовник під час купівлі-продажу. Це дає можливість відстежувати всі продажі забудовника і покупки інвестора.

Такий революційний законопроект відобразить у повному обсязі всю ситуацію на українському ринку забудовників, що буде міститися в єдиній реєстраційній системі.

Прийняття цього проекту дасть можливість захистити простого українця, який вкладає власні зароблені кошти в купівлю квартири і дозволить отримати реєстраційні права на придбане житло, яке ще не побудоване. Це суттєво посилить захист прав інвесторів в разі виникнення проблем у забудовника і надасть їм державні гарантії.

Народний депутат Андрій Стріхарський (фото: facebook.com / strikharskyi)

Також цей законопроект дозволить відобразити тих забудовників, які непорядно поводяться на ринку і обманюють людей. Ті порядні забудовники, які чітко виконують свої зобов’язання перед інвесторами, зможуть далі продовжувати свою діяльність, а от непорядним доведеться піти з ринку.

Як голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вважаю цей законопроект дуже важливим сьогодні і повністю його підтримую.

Переконаний, що така важлива для суспільства законодавча ініціатива буде підтримана як в профільному комітеті, так і в сесійній залі.

– Ви є співавтором законопроекту щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. Які зміни в будівельній галузі він принесе?

– Так, спільно з колегами по парламенту зареєстрували важливий для будівельної галузі законопроект щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж (№5183). Сьогодні недосконале законодавство в питанні приєднання до інженерних мереж нових об’єктів будівництва значною мірою обмежує розвиток будівельної галузі.

Цим законопроектом пропонується: встановити єдиний порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення ціни за приєднання. Також документом передбачено визначення порядку проведення інвентаризації існуючих інженерних мереж.

Окрім цього законодавчою ініціативою передбачено деталізувати вимоги до планувальної документації, що дозволить забезпечити відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, Національному геопорталі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, містобудівному кадастрі, ГІС підприємств та узгодження планів розвитку окремих галузей з просторовим плануванням шляхом розроблення галузевих схем. І нарешті, ми пропонуємо скасувати "технічні умови" як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.

Прийняття цього проекту створить умови для розвитку та належної експлуатації інженерних мереж. Окрім цього забезпечить впровадження прозорих правил взаємовідносин між територіальними громадами, замовниками будівництва та операторами зовнішніх інженерних мереж.

Також замовник будівництва матиме змогу отримати повну інформацію щодо можливостей приєднання до інженерних мереж, а власники новозбудованих об’єктів – якісні житлово-комунальні послуги.

Запровадження єдиних підходів до визначення плати за приєднання до інженерних мереж знищить зловживання та корупцію у сфері будівництва.

Працюємо над цим законопроектом у профільному комітеті задля подальшого розвитку будівельної галузі в Україні.

– Досі триває реформа державного архітектурно-будівельного контролю, яку планували завершити до 2020 року. Чому цей процес так затягнувся?

– Працюючи в складі Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, цілком очевидною є необхідність реформування відповідної галузі.

Процес реформування затягнувся через низку обставин. Серед них невідповідність законодавчої бази, величезний супротив старої системи, а також кадрові проблеми.

Це в жодному разі не означає, що реформування буде якимось чином зупинено. Ми з колегами крок за кроком працюємо над повним завершенням цієї важливої реформи.

– Чого не вистачає для її завершення?

– Ця робота потребує цілковитої співпраці Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій з комітетом Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, громадськості.

Потрібен узгоджений законодавчий акт, який об’єктивно врахує вимоги та побажання всіх суб’єктів, які залучені до процесу реформування. Це дозволить запровадити прозорий і єдиний для всіх учасників ринку механізм державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також забезпечити повну імплементацію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дуже важливо, щоб в обов’язковому порядку було дотримано баланс інтересів надавачів та отримувачів послуг у сфері будівництва.

Вважаю, що найбільш вдалою концепцією є перехід архітектурно-будівельного контролю, нагляду та реєстраційних функцій до трьох інституцій: Державної інспекції архітектури та містобудування України, створеної в грудні минулого року; органів місцевого самоврядування; юридичних осіб, тобто професійних організацій, що отримають акредитацію Міністерства розвитку громад та територій.

Думаю, що вже найближчим часом до Верховної ради буде подано остаточну версію законопроекту щодо реформування державного архітектурно-будівельного контролю.

– Одним з актуальних питань, на яких наполягає ваша фракція – приведення українського законодавства до сучасних вимог, так звана дерадянізація. Що зміниться в разі прийняття відповідного законопроекту?

– Цей проект розроблявся майже рік великою групою експертів та народних депутатів під головуванням Руслана Стефанчука. Абсолютно підтримую ініціативу нашої фракції в приведенні українського законодавства до європейських норм, тому долучився до співавторства цієї законодавчої ініціативи. Він вже зареєстрований і на засіданні нашого комітету ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти цей законопроект у першому читанні.

Сьогодні Україні існує значний масив законодавства Союзу РСР та Української РСР, застосування яких не відповідає рівню суспільного життя, а також тим реаліям, за якими живе сучасне українське суспільство. Така ситуація створює значні правові колізії.

Запропонований нами законопроект передбачає розробку та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів. Так, наприклад, визначено обов’язковим Кабінету міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної ради проекти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України.

Як співавтор законопроекту, переконаний, що прийняття цього документу є першим кроком на шляху до систематизації, кодифікації та подальшої дерадянізації законодавства України.

– Вас було обрано до парламенту по 196 виборчому округу Черкаської області. Які проблемні питання вашого округу зараз опрацьовуєте?

– Працюючи на благо розвитку мого 196 виборчого округу, що на Черкащині, знаю про проблеми цього краю особисто і роблю все можливе для їх вирішення. До мене надходить багато звернень від моїх виборців із проханням посприяти в покращенні стану освітніх закладів і їх спортивних майданчиків.

Переконаний, що діти повинні навчатися та розвиватися в гарних умовах.

Саме тому звернувся до Міністра фінансів України та голови бюджетного комітету парламенту з проханням включити низку важливих об’єктів мого округу для фінансування в цьому році коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток Черкащини.

До цих об’єктів увійшли: будівництво стадіону в смт Стеблів Черкаської області (2,5 млн грн); капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області (3,6 млн грн); капітальний ремонт комплексу будівель і споруд "Закладу дошкільної освіти №3 "Зірочка" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області із заміною дверей та покрівлі, а також утепленням фасаду в м. Шпола, Черкаської області (2,7 млн грн); капітальний ремонт спортивного залу Матусівського навчально-виховного комплексу №1 (834 тис. грн).

Звісно, що це лише невеличка частина від всіх потреб мого округу. Над вирішенням проблем за іншими об’єктами продовжую працювати далі. Про результати та наступні об’єкти обов’язково буду інформувати.

– Ви є президентом Асоціації дитячого та юнацького спорту. Які види спорту підтримує ваша організація?

– Наша Асоціація дитячого та юнацького спорту України, яку я очолюю, місяць тому була партнером-організатором фінальних змагань шостого традиційного турніру пам’яті легендарного футболіста Андрія Михайловича Баля. У футбольному турнірі взяли участь понад 200 спортсменів 2013 року народження з Києва та Київської області. Ми надали необхідний інвентар та заохочувальні призи переможцям змагань, а також разом із легендарними футболістами Володимиром Безсоновим і Анатолієм Дем’яненком вручили кубки та нагородили медалями переможців турніру.

Асоціація дитячо-юнацького спорту України була створена для того, щоб популяризувати нові види спорту, а також підтримувати розвиток популярних видів спорту серед дитячо-юнацького напрямку. Адже дуже важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен нашій молоді.

З власного досвіду знаю, що спортивна людина має правильне виховання і зможе максимально ефективно реалізувати себе в житті, оскільки з самого дитинства займався спортом.

Наша Асоціація підтримує всі види спорту і закликає до здорового способу життя. Ми співпрацюємо з багатьма федераціями різних видів спорту, а також спільно проводимо спортивні заходи. Щиро вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів та майбутніх перемог на благо нашої держави.