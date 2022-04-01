Олександр Слобоженко, Traffic Devils: IT-компанії борються за збереження команди і адаптуються під роботу в умовах війни

Власник медіабаїнгової компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко розповів в інтерв'ю РБК-Україна про те, як його компанія підтримує Україну під час війни з Росією і допомагає в боротьбі з агресором в інформаційному полі, а також що в принципі з себе представляють арбітражні команди і як цей бізнес організовано в Україні.

– Як війна вплинула на роботу вашої компанії? Що змінилося?

– Зараз багато IT-компаній борються за збереження команди і адаптуються під роботу в умовах війни. Наприклад, наша компанія Traffic Devils активно налаштовує рекламу на російську аудиторію в різних джерелах, які ще не заблоковані в Росії. Мета – показати, що дійсно відбувається в українських містах. Закликати свідомих росіян виходити на мітинги, протестувати проти війни, яку розв'язав їх режим.

Найближчим часом плануємо збільшувати обсяги реклами і охоплювати ще більше людей, щоб донести до тих, кому щомиті в місцевих новинах стверджують, що Росія нас захищає. Це не захист, а напад. І ми змушені захищатися.

До нас приєднуються інші медіабаїнгові компанії. Закликаємо всіх колег збільшувати обсяги реклами і активно протидіяти війні з Росією, в тому числі на інформаційному рівні.

Зокрема, через таку рекламу і нібито "фейки" в Росії заборонили Facebook і Instagram. Це показник того, що реклама була ефективною і сильно сколихнула уряд.

– Яким для Traffic Devils був 2021 рік?

– Ми почали доводити до ладу багато бізнес-процесів, ставати великою, системною компанією. З невеликого медіабаїнгового агентства і просто команди, яка тут і зараз заробляла, ми почали перетворюватися дійсно в системний бізнес.

– Що стало поштовхом для переходу від невеликої команди до системного бізнесу?

– Більшою мірою збіг обставин. Але, безумовно, цьому сприяли рекомендації партнерів, клієнтів, команди – з їх допомогою ми вибудували налагоджену інфраструктуру всередині компанії. Завдяки сарафанному радіо і тому, що ми багато витрачали грошей, часу і зусиль для того, щоб це налагодити, відбулося зростання людей, які генерують прибуток компанії.

Також ми серйозно попрацювали над диверсифікацією джерел і вертикалей. Якщо рік тому у нас крім гемблінгу нічого не було, то за минулий рік ми розширилися до п'яти нових вертикалей, що також дало свій поштовх. Це ж стосується і нових джерел трафіку.

Я теж виріс з молодого хлопця з гарячою головою в більш розважливого управлінця.

– Звідки черпаєте знання в управлінні, побудові бізнес-процесів?

– Все робилося без будь-якого досвіду, освіти. У мене ніколи не було старших або молодших партнерів у бізнесі. Я робив все сам. Були просто ментори з нашої ніші, які вже побудували успішні компанії, і з якими у мене склалися хороші відносини. Часто вони бачать в мені себе на старті. Тільки вони набагато пізніше все почали, тому їм по кайфу ділитися зі мною знаннями, досвідом.

Але, звичайно, основний поштовх компанії дала саме трансформація бізнесу. Якщо раніше не було якоїсь єдиної системи, були просто відділи, деякі навіть без прямих керівників, то зараз це все побудувалося, має чітку структуру.

– Сьогодні у компанії є СЕО?

– Так, у компанії є операційний директор. Перша спроба, на жаль, була невдалою. Я перевів людину з величезної корпорації в надії, що він внесе свою лепту. Але це не спрацювало. Сьогодні СЕО компанії – людина, яка була тут з перших днів, ріс разом з командою і проявила себе як топ-менеджер.

Раніше я тягнув весь обсяг управлінської роботи на собі. Але прийняття і усвідомлення того, що ми великі, допомогло відбутися назрілим змінам в компанії. Це теж один з основоположних факторів нашого успіху, який допоміг нам стати зараз лідерами в СНД.

– В Україні у вас є конкуренти?

– Конкуренція, безумовно, є. Але я не вважаю їх до кінця своїми повноцінними конкурентами. Я знаю весь ринок України. Знаю таємницю багатьох компаній, що у них всередині відбувається. Їм до нас дуже далеко.

До нашого приходу ця ніша була дуже приватною. І досі є багато хлопців, які вважають за краще тихо працювати, зайвий раз не світиться. Є багато соло-арбітражників. Але вони нам не конкуренти – як за обсягами, так і якістю послуг.

Також часто на цей бізнес дивляться як на якусь напівлегальну історію, немов ми заробляємо тут і зараз, і не треба більше нічого робити. Але це не так.

– Чому, до речі, так, і про сферу арбітражного трафіку стійке сприйняття, що це нелегально?

– Це абсолютно легальний, чесний бізнес. Але в цій ніші є кілька напрямків, якщо спростити – чорний, сірий, білий.

"Чорний" напрямок – відверте шахрайство. Наприклад, одні з найпопулярніших вертикалей – препарати від смертельних хвороб або історія з опитуваннями, коли ти підв'язуєш свою карту під послуги, які тобі не надають.

Є ще "сіра" зона – коли рекламують товари або послуги, які не до кінця врегульовані в Україні. Класичний приклад – гемблінг. Як відомо, в Україні легалізували цю сферу, але досі немає нормального податкового законодавства, багато процесів не враховані.

І є "біла" зона – коли клієнт представляє сферу, повністю зрозумілу нашим контролюючим органам.

Але в нашій країні цей ринок в принципі не має адекватного і сучасного регулювання. Держава бачить в нас рекламне агентство, але це не зовсім так. Це більш вузька ніша.

– А як, на вашу думку, було б коректніше цю сферу називати?

– Я б це назвав швидше affiliate marketing (спосіб просування бізнесу в мережі через партнерів, — ред.), з детальним описом того, чим ми займаємося, як заробляємо. Зараз ні податкова, ні влада в нинішньому законодавчому полі не розуміють цього до кінця.

– Гемблінг – основа вашого доходу?

– Так, ця вертикаль становить зараз близько 75-80% доходу. Раніше було 100%.

– Вашій компанії біляк як три роки. Що глобально змінилося в сфері за цей час?

– Ринок дуже змінився і став більш складним.

У Facebook зараз досить нестабільне джерело для будь-якої ніші. У ньому немає оптимізації реклами, приходять необгрунтовані бани, з'являються постійні технічні помилки.

У цьому плані Google більше радує. Змінився, ускладнився, але все одно більш адекватно показує себе.

– Зараз на ринок активно вривається TikTok. Ви вже працюєте з цим майданчиком? Як оцінюєте її перспективу?

– Для нас TikTok якраз один з нових напрямків, який ми почали використовувати. Завдяки цьому з'явилася додаткова диверсифікація торік.

Напрямок дуже добре набирає обертів, але поки що дуже непередбачувано поводиться як для такого молодого джерела. Той же Facebook, коли ми тільки починали з ним працювати, давав працювати з собою всіляко, ніяк не обмежував. TikTok відразу все обрубує. Через це там поки менше конкуренції. Хто знайшов підхід – той і в профіті.

– Що очікуєте цього року? Які тренди будуть домінувати на ринку?

– Ринок дуже динамічний. Найчастіше ми вже підлаштовуємося під обстановку, яка відбувається, намагаємося знайти спільними зусиллями якісь рішення для того, щоб вийти з тієї чи іншої ситуації.

З тим же Facebook ми частіше зі зв'язаними руками, тому що глобальні проблеми відбуваються у них всередині компанії. І це вже, як наслідок, тягне за собою появу нових (частіше негативних) трендів, в тому числі, і в нашій сфері.

– Сама сфера розвивається? Чи стають більш вимогливими рекламодавці? Більш якісною реклама?

– Безумовно, розвивається. Конкуренції багато. Якщо раніше ми могли не особливо морочитися над маркетинговим ланцюжком, креативами, самою ідеєю того, чому людина повинна через нашу рекламу купувати що-небудь, то зараз, звичайно, вимоги вище. І до дизайнерів, і до продакшну, і до технічної складової. Потрібні сильні розробники, сильний код. Це все вимагає постійного вдосконалення.

Моя медійна участь в арбітражі, як мені здається, теж дала поштовх до популяризації ринку, привела нових рекламодавців, нових майстрів.

– Ви зараз як і раніше багато працюєте? Прийняття яких рішень без вашої участі неможливе?

– Так, працюю з ранку до вечора щодня. Зараз моє завдання – пошук нових напрямків, аналіз ринку, позиціонування компанії, стратегічне бачення тощо, намагаюся будь-який з наявних процесів тримати на контролі, щоб там все працювало злагоджено, чітко і якісно без моєї участі. Але глобально ставлю собі завдання відходити максимально від рутинної роботи.

Також хочеться все привести в належний вигляд, тому що відчуваєш відповідальність, що ти вже не дитячий сад, у тебе не двадцять осіб працює в орендованій квартирі, а досить велика корпорація за плечима.

– Скільки у вас зараз людина працює?

– Сумарний штат компанії зараз понад 250 осіб.

– Як шукаєте нових людей? Є проблеми з пошуком співробітників у вашій сфері?

– Раніше я сам шукав співробітників, зараз є цілий HR-відділ. Також добре впливає медійність компанії і те, яку інфраструктуру ми даємо для того, щоб хороші фахівці могли себе реалізовувати. Завдяки цьому вдалося прилягти багато нових готових сформованих команд з керівниками. В цілому, я впевнений, що успіх зростання компанії також в її агресивному хантінгу.

– Для того, щоб стати частиною вашої команди, треба мати досвід у цій сфері? Які скіли претендентів в пріоритеті?

– Досвід у сфері зараз дивимося в першу чергу. Оскільки в Україні Traffic Devils – лідер ринку, відбір в команду досить жорсткий. Фахівців без досвіду зараз не беремо, бо виросли наші масштаби, рівень відповідальності перед рекламодавцями. Плюс у нас фізично немає часу на навчання новачків з нуля.

– Тобто джунів в компанії у вас зараз взагалі немає?

– У нас є відділ, куди можуть потрапити люди без глобального досвіду в ніші. В основному вони займаються підготовкою акаунтів, різними рутинними процесами. Але в цілому складно зараз потрапити без досвіду.

– Чим ви відрізняєтеся на ринку праці? Які бонуси, плюшки пропонуєте співробітникам?

– Найперше, що хвилює будь-якого працівника – це зарплата. Коли компанії платять мало, вони будуть розповідати вам про відпустку кілька разів на рік, Snickers в офісі або кальяни. У нас є і Snickers, і кальяни, і гучні кооперативи кілька разів на рік. Але найголовніше – дуже конкурентні, одні з найвищих на ринку, умови з оплати праці.

– Різного роду плюшки не розслабляють команду?

– Якби розслабляли, це було б видно на цифрах. Ну і, крім того, якби ми були класичною IT-компанією, наприклад, з розробки програмного забезпечення, де люди в основному на ставці і працюють з 10:00 до 19:00, тоді це б могло зіграти проти компанії.

У нас 75% співробітників – люди, які мотивовані на обсяг трафіку, який вони наллють, і від цього отримують відсоток. Якщо вони нічого не робитимуть, їх рано чи пізно звільнять, а на їх місце візьмуть більш кваліфікованих фахівців. Тому кожен зацікавлений в результаті.

– Traffic Devils для вас єдиний бізнес? Щось ще хочете запустити? Кудись інвестувати?

– Поки не хочу розпорошуватися. Іноді займаюся інвестуванням в рамках ніші і того, що я розумію, де можу операційно вплинути, підказати. Але просто так не інвестую в компанію, в якій не буду брати участь. Зараз фокус на своєму.

– Арбітражний трафік – хороша сфера, щоб заробити перший мільйон?

– Так. Дуже багато хлопців досить за короткий період заробили хороші гроші – у мене в компанії, або в інших з цієї сфери. Я вважаю, це дуже хороша платформа для старту, підходить молоді.

– Які навички повинні бути, щоб почати працювати в цій сфері і досягти успіху?

– В першу чергу, креативність, готовність до постійних проблем і труднощів, бажання постійно вчитися чомусь новому.

– Де можна шукати корисну інформацію про сферу? Тренди?

– Коли я починав, взагалі ніякої інформації не було. Зараз дуже багато всього і все на поверхні. Безумовно, відразу в якихось фішках, нюансах складно розібратися, але ми всі якось до них прийшли самі.

В цілому інформації у відкритих ресурсах тьма: інтерв'ю, статті, кейси роботи, вакансій теж багато. Я раджу вивчати теорію і застосовувати її на практиці. Головне – бажання.

А ось курси – не рекомендую, ставлюся до них негативно. Тут варто зрозуміти, що ніхто, навіть за гроші, не буде розкривати секрети фішки, ефективні зв'язки. Тому на курсах заробляє тільки той, хто їх продає.

– У вас немає вищої освіти. Наскільки це важливо? Є потреба в отриманні диплома в сфері бізнесу?

– Не можу сказати, що я колись відчував потребу в класичній вищій освіті. Зараз мені більше хочеться здобути освіту в сфері системного менеджменту, — як правильно будувати структуру в бізнесі, як його контролювати.

До речі, у нас в компанії при прийомі на роботу немає вимоги про наявність диплома. Я вважаю цей фактор навіть не другорядним. Сфера дуже динамічна, жоден університет не дасть всіх необхідних знань. Куди важливіше загальна освіченість і бажання постійно вдосконалюватися, розвиватися.

– Озираючись назад, щоб порадили собі на початку шляху? Чому навчили помилки?

– Перше, що порадив би, це не слухатися батьків, що робота в інтернеті — дурниця і ризиковано, краще піти в університет і зайнятися навчанням.

Звичайно, ти не можеш стати хірургом, пройшовши курси. Є багато професій, що вимагають отримання вищої освіти. Але у сфері IT, маркетингу все влаштовано інакше. Якщо є почуття і розуміння, чим займатися — краще зайнятися цією справою. Навіть не важливо, вийде чи ні – досвід в будь-якому випадку буде безцінний.

– Судячи з вашого Instagram, ви великий шанувальник техніки. Скільки машин у вас в автопарку?

– Дев'ять :) я завжди любив тачки. Зараз вже зібрав ту колекцію, яку хотів. У мене є сучасні машини, які показують божевільну динаміку (Lamborghini Huracan, Ferrari SF90), і декілька ексклюзивних ралійних моделей (Mitsubishi Evolution). Це точно не інвестиція, раціонального в цих покупках мало, але я з дитинства мріях про деякі з них. Просто пацанська пристрасть.

– З боку може здатися, що у вас дещо мажорний Instagram. Це не заважає в бізнесі?

– Я багато в чому роблю це спеціально. Допомагає в залученні і співробітників, і клієнтів. Директ вже не читаю, дуже багато запитів на листування. Тим більше, в моєму Instagram немає якихось пачок грошей або чогось такого. Я просто розповідаю про свої хобі, подорожі, це просто lifestyle.

–​​​​​​​ Які плани на найближчі 5-10 років? Які цілі?

– Не вмію так надовго загадувати. В першу чергу, хочу продовжити розвивати бізнес, відкривати нові напрямки і міста. Можливо, відкрити свій інвестфонд, який буде інвестувати в нові проекти.

– З урахуванням того, що відбувається нестрашно розвивати бізнес в Україні?

– Дуже багато колег по ніші поїхали, сіє паніку. Я хочу розвивати бізнес в Україні. Мене нинішня ситуація дуже турбує, але не дестабілізує. Роботи багато. Ніхто не міг повірити, що у 21-му столітті таке може статися. Але я вірю в Україну, хочу тут жити, працювати. Я дуже прив'язаний до своєї країни.