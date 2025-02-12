Академик НААН: Из-за теплых зим в Украине появится экзотическая альтернатива картофелю

За последние три десятилетия зимы в Украине потеплели на 1,5 градуса. Январь этого года побил сразу несколько температурных рекордов - в конце месяца в Черновцах зафиксировали 15 градусов тепла. В целом погодные условия этой зимы больше соответствовали показателям характерным для конца марта. Теплая и бесснежная зима, а также смещение сезонов непосредственно влияют на будущие урожаи.

РБК-Украина расспросило вице-президента Национальной аграрной академии наук Ануш Балян о том, к каким изменениям в сельском хозяйстве приведут аномально теплые зимы.

– Как теплая зима и изменение климата влияют на сельское хозяйство Украины?

– В течение последних двух десятилетий украинские аграрии все сильнее ощущают влияние климатических изменений, что проявляется в повышении температуры, увеличении количества и продолжительности засушливых периодов и других опасных метеорологических явлений – поздних заморозков, малоэффективных ливневых дождей, шквалистых ветров, града и тому подобное.

Однако повышение годовой температуры воздуха и незначительный рост количества осадков имеют определенные преимущества, несмотря на неравномерное распределение теплового ресурса и атмосферной влаги в течение года.

Глобальное потепление в Украине приводит к сокращению периодов сильных морозов, уменьшение затрат на обогрев теплиц, увеличение вегетационного периода, то есть, периода активного роста растений, что позволяет получить больше урожаев в год. А также приводит к расширению площадей посевов теплолюбивых культур в тех регионах, в которых они ранее не культивировались. Еще одно последствие от потепления - значительный рост урожайности отдельных зерновых культур и их валовых сборов в течение последних 10-15 лет.

Климатические трансформации благоприятные для озимых культур. Это очень важно, поскольку сравнительно теплая погода зимой позволяет растениям проходить этот период почти без потерь, часто при повышенной температуре воздуха даже проходить определенный этап в своем развитии, что важно для озимых поздних сроков сева, которая начинает зимовку в слабом состоянии.

Вице-президент НААН, академик и профессор Ануш Балян (фото: Facebook/anush balianofficial)

– Есть ли угрозы для урожая от аномально теплых зим?

– Основными угрозами, в частности для озимых культур, является опасность преждевременного возобновления вегетации, или вообще непрерывной вегетации озимых культур зимой. Теплые зимы способствуют активизации роста озимых еще до наступления стабильно тепла. Это делает растения уязвимыми к поздним весенним заморозкам, которые могут уничтожить часть посевов или существенно снизить урожайность.

Также есть угроза создания дефицита влаги весной из-за отсутствия снега, когда почва получает меньше влаги. Это может привести к весенним засухам, которые особенно опасны для ранних яровых культур.

Теплые зимы могут спровоцировать появление новых (не типичных для региона) вредителей и болезней. Из-за того, что почва не будет промерзать, патогены и вредители, которые ранее погибали от морозов, смогут выживать в большем количестве. Это увеличит потребность обработок фунгицидами и инсектицидами

К тому же, теперь следует внимательнее анализировать температурные факторы, которые складываются, и возможности применения пестицидов относительно них. Имеется в виду, что современные средства защиты растений должны работать в экстремальных климатических условиях, включая жару и засуху, что будет особенно актуальным для юга Украины.

Однако, на сегодня нет реальной угрозы для озимых зерновых культур. Ожидаемое незначительное кратковременное снижение температуры воздуха (до – 10 градусов) не будет иметь существенных негативных последствий. При этом не исключается повреждение листовых пластинок растений, но это не влияет на показатели урожайности.

При возобновлении активной весенней вегетации в ранние сроки, о чем свидетельствуют многочисленные прогнозы, и при условии хорошей влагообеспеченности почвы и качественного ухода за посевами в этом году можно получить весомый урожай, который в лучших хозяйствах не будет уступать прошлогоднему.

– Может ли значительное потепление привести к тому, что мы начнем выращивать новые культуры?

– Конечно, потепление может предоставить возможности для расширения площадей посевов новых культур, которые ранее не были характерны в наших регионах. Более теплые и мягкие зимы, которые есть уже в Украине, а также успехи в селекции на зимостойкость садовых культур, привели к тому, что в любительском садоводстве выращивают экзотические и малораспространенные культуры, характерные для юга страны. При чем, в открытом грунте. Такие, как миндаль, фисташка, киви (ближайший родственник более морозостойкой актинидии), хурма, инжир, гранат, который начали выращивать в южных регионах Украины и Закарпатье.

Также, различные виды и сорта хурмы выращивают в Киевской области, популярность приобретает киви, мушмула, зизифус и ряд других культур. Но говорить об их промышленном выращивании в условиях Лесостепи Украины еще преждевременно.

Изменения климата могут создать благоприятные условия для теплолюбивых растений, которые ранее не могли выживать в более прохладном климате Украины, в частности, сафлора, сорго, кориандра, нут, чечевицы. Бахчевые культуры, в частности арбуз и дыня, которые являются традиционными для Степи, постепенно расширяют свои площади вплоть до северных и западных границ Украины.

На юге создастся реальная возможность для выращивания среднеазиатской и зимней дыни, которые имеют значительно большую продолжительность вегетационного периода, чем европейские сорта. Подсолнечник уже доминирует, но изменение климата может способствовать еще большему расширению площадей на севере страны, а хлопчатник, в случае дальнейшего потепления может расширить объемы выращивания в южных областях.

Традиционными основными "винными" зонами в Украине являются Бессарабия и Закарпатье. Однако, поскольку климат меняется, виноградарская отрасль сейчас активно продвигается на север, и уже известны примеры создания виноградников в Винницкой, Житомирской, Киевской областях.

Теплые зимы и изменения климата расширят аграриям возможности для выращивания новых культур (фото иллюстративное: Getty Images)

– Какие привычные для нас культуры уйдут в прошлое?

– Об исчезновении некоторых культур пока говорить рано, но если и в дальнейшем сохранится такая тенденция в повышении температуры, изменении количества и распределения осадков, а также увеличении частоты экстремальных погодных явлений, это может создать неблагоприятные условия для выращивания озимых зерновых культур, рапса, плодовых, ягодных культур и т.д., что потребует украинских аграриев адаптироваться и пересматривать традиционные подходы к земледелию.

Погодные изменения провоцируют реакцию от растений, влияют на качественные и количественные показатели урожайности. Пока вопрос не в том, выдержат ли традиционные сельскохозяйственные культуры частоту и интенсивность неблагоприятных факторов, обусловленную погодными изменениями.

Определенный уровень урожайности лучшие генотипы сельскохозяйственных культур обеспечивают всегда. Но реагировать на климатические и погодные изменения должен человек, привлекая в производство лучшие новейшие средства и технологии, а также лучшие селекционные достижения. А они в Украине есть.

– На какие культуры хуже всего влияет теплая зима?

– Погодные изменения во время зимовки растений, которые мы наблюдаем в последнее десятилетие, создают наибольшую опасность тем сельскохозяйственным культурам, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя и быстро теряют свою зимо- и морозостойкость под влиянием оттепелей.

Это озимые культуры (пшеница озимая, ячмень озимый, рапс озимый), многолетние травы, плодовые и ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, черешня, малина, клубника, абрикос, персик, нектарин и т.д.). Кроме того, отсутствие снежного покрова на посевах озимых и многолетних трав увеличивает риск вымерзания в случае резкого похолодания, и, наоборот, высокая температура зимой может вызвать преждевременное пробуждение почек и дальнейшее повреждение заморозками фруктовых деревьев.

Виноград, малина, черная смородина, голубика тоже нуждаются в периоде зимнего покоя. Если его недостаточно, это может уменьшить урожайность.

Картофель, как растение умеренного климата, может быстро вырождаться в таких условиях. Отсутствие морозов зимой не уничтожает зимующих вредителей и возбудителей болезней картофеля, что приведет к увеличению пораженности болезнями и вредителями.

– Какие культуры мы со временем сможем выращивать, если в дальнейшем будут такие же зимы?

– В засушливых регионах увеличатся площади посева более засухоустойчивых культур, таких как просо, сорго, гречка и тому подобное. Среди экзотических и нишевых культур изменения климата могут создать условия, в частности, для выращивания спаржи, артишока, батата, имбиря, куркумы и некоторых цитрусовых.

Традиционные культуры для зоны Степи, такие как, пшеница озимая, кукуруза, подсолнечник, рапс могут сместиться в северные и западные регионы нашей страны. В общем, теплые зимы могут привести к возможности выращивания культур с низкой потребностью в яровизации, например, сорта двуручки, зимующий горох, зимующая горчица.

Глобальное потепление может способствовать распространению новых овощных культур в более северные области Украины, которые совсем недавно начали выращивать в южных областях, таких как: батат (сладкий картофель) и физалис, которые выдерживают жару, дают высокий урожай.

Среди новых овощных культур могут вскоре появиться на юге Украины такие как ямс – экзотическая альтернатива картофеля, и бамия – теплолюбивая культура, которая популярна в Азии и Африке, хорошо растет в условиях высоких температур.

Ямс сейчас выращивают в Африке, Азии, Латинской Америке, Океании. Клубни растения могут вырастать до 2,5 метра и весить 70 килограммов (фото: Википедия)

– Насколько зимы потеплели в Украине по сравнению с тем, как это было 30 или 50 лет назад?

– Средняя температура зимнего периода за 30 лет выросла на 1,4-1,5 градусов по сравнению с предыдущими десятилетиями. Самое большое потепление наблюдается в январе, где температура увеличилась на 2,0-2,5 градуса.

Кроме того, за последние 60 лет средняя температура в Украине росла быстрее, чем в мире в целом. Скорость роста средней годовой температуры составила 0,41 градуса в течение десяти лет, тогда как в Европе этот показатель равен 0,34 градуса. Основное потепление отмечается прежде всего зимой.

Не только на юге Украины, но и в Киеве три года подряд не было климатической зимы, что свидетельствует о продолжающейся тенденции к потеплению.

Итак, зимы в Украине стали заметно теплее по сравнению с периодом 20-30-летней давности. Такая ситуация влияет на процессы зимовки озимых культур. Отсутствие температурного периода покоя позволяет растениям продолжить вегетацию, не останавливая рост, что негативно влияет на закалку и формирование морозостойкости.

– Какие прогнозы ученых на следующие зимы?

– С большой вероятностью следующие зимы будут подобными нынешней – с повышенной температурой воздуха и осадками, преимущественно в виде дождя. Что касается снега, из-за значительного потепления его количество существенно уменьшилось. Стабильный снежный покров сохраняется только в высокогорье Карпат.

Исследования показывают, что есть реальные предпосылки того, что лето будет длиннее и жарче, а зимы - мягче с меньшим количеством снега.

Однако это не означает полного отсутствия снега по всей Украине. Возможны периоды похолодания и снегопады, но их частота и интенсивность будут уменьшаться. Кроме того, глобальное потепление может приводить к экстремальным погодным явлениям, таким как внезапные сильные снегопады или морозы, даже на фоне общего потепления.

Более зимней, иногда со значительным снижением температуры воздуха и осадками в виде снега, будет погода только в январе. Однако, не исключаются возможные кратковременные природные аномалии в декабре и феврале, что в отдельные годы может иметь негативные последствия, которые будут носить преимущественно локальный характер.

В общем, климатические изменения могут повлиять на сельское хозяйство комплексно, поэтому важно разрабатывать соответствующие стратегии его адаптации, прежде всего создание новых сортов и гибридов, а также технологий их выращивания, которые будут лучше приспособлены к местным условиям.