5 викликів, які повинен прийняти переможець президентських перегонів

У своєму блозі в Telegram я пишу про проблеми устрою суспільства. В українському політичному дискурсі практично не відображена тема сучасних соціальних викликів. Часто, слухаючи політиків, ми ніби реанімуємо минуле, віддаляючись від реальної порядку денного.

Освіта

Україна – чемпіон за викликами для політиків. Дзвінки точно вистачить на кілька президентських каденцій. Першим в моєму суб'єктивному рейтингу стоїть освіта. До останнього часу нам вистачало інерції від радянської системи. Але зараз очевидне стає явним – людей майбутнього по-старому не підготувати.

Кардинально змінюється формат навчання. Білл Гейтс виступив з посланням, зазначивши, що вчитися і переучуватися людям доведеться протягом життя. А не тільки на її початковому етапі. Вже зараз половина студентів західних коледжів – 25 років і старше. Більше половини працюють, а у більш чверті є діти.

Я не сумніваюся в тому, що професіонали з технічних вузів і далі можуть успішно кувати кадри для ІТ-індустрії. Але країна – це не тільки ІТ. Соціальна політика – у всіх відносинах – вимагає глобальної перезавантаження. Як мені видається, у нас проблеми не з технічними професіями, а саме з гуманітарним сектором.

Тут зарита бомба уповільненої дії. Я розумію політиків, які бояться до неї наближатися. Вони не сапери, щоб йти на професійний ризик. Тому ми тисячу раз почуємо слово «корупція» на одне згадування про освіту. Однак скоріше б хтось «вибухнув». Тим більше, після такого найчастіше залишаються в історії.

Там, де держава слабо, його функції підміняє приватний капітал. Компанії обростають власними освітніми центрами. Можливо, рано чи пізно найбагатші люди країни створять свої сучасні навчальні університети за західними зразками. Навряд чи це комусь завадить.

Соціалка

Кандидати в президенти люблять обіцяти підвищення пенсій, зарплат, прожиткового мінімуму, зниження цін на квартплату і транспорт, а також багато іншого. Рай для популістів.

У цьому парадокс України. Формально не будучи «лівими» по ідеології, політики інерційно беруть на себе зобов'язання побудувати «комунізм». Але вже намагалися, не вийшло. Навряд чи сьогоднішній проект «Україна» – це соціально орієнтована держава за своєю суттю. Перед тим, як критикувати мене за це висловлювання, порівняйте рівень податкового навантаження в країнах, які можуть служити успішними прикладами. І ще варто звернути увагу на масштаб ухилення від сплати податків в Україні. Для себе я зробив висновок, що в нашій країні змусити людей платити податки більше, ніж вони звикли, фактично неможливо.

Ні, будувати соціально орієнтовану державу – відмінна ідея. Але щоб відсікти популістів, спочатку потрібно зрозуміти, хто з кандидатів пропонує реальну порядку денного бізнесу. Великому, середньому і малому. Адже звідки брати гроші на соціалку? Україна не зможе виконувати соціальні зобов'язання перед населенням, не вирішивши проблему напівпорожньої казни.

До речі, нещодавно я писав про те, що Світовий банк рекомендує урядам влаштувати офшорне «харакірі», а також вдатися до нетрадиційного оподаткування. Наші політики до цього готові?

Праця

В газодобувній галузі один з топ-менеджерів нещодавно сказав, що в його компанії робиться все можливе для максимальної автоматизації виробничих процесів. Я далекий від занедбаних прогнозів, проте кадровий голод – тема актуальна.

Хороше питання до політика, який претендує на посаду лідера держави: «Якого типу ви збираєтеся залучити інвестиції і в які сектори економіки?». Я зазначав раніше, що дешева робоча сила – далеко не головний аргумент у виборі точки входу для інвестора. Тим більше, з сьогоднішньої логістикою.

Простіше кажучи, чи можливо сьогодні в Україні вибудувати виробничий цикл з високою доданою вартістю? Ми за інерцією вважаємо, що так. Але у мене немає відповіді. Це складна дилема, безпосередньо пов'язана з двома іншими. І вже точно навряд чи можливо розв'язати блискавично.

Національний протекціонізм і глобальні виклики

За останній час я не раз зустрічав думки про усложнениях в міжнародній торгівлі. Перед очима – торгова війна між США і Китаєм. В ЄС теж набирають популярності політичні проекти, які декларують захист економічних кордонів. А тому особливо важливим стає внутрішній ринок збуту.

В Україні він просів після анексії Криму і війни на Донбасі. Однак у внутрішньому ринку все одно залишається величезний потенціал. Той підйом, який ми спостерігали після 2014-2015 років, утворився в тому числі завдяки йому.

І ще. Майбутній переможець президентських перегонів зіткнуться з глобальними викликами. «У ХХІ столітті ми стикаємося з глобальними проблемами, які навіть великі країни не можуть вирішити самостійно. Отже, має сенс перейти хоча б деякі з наших переваг на глобальну ідентичність», - писав відомий футуролог Ювал Ной Харарі у статті для The Economist.

Я приводив у приклад, що Харарі пропонує політикам відповісти на такі питання. Якщо ви будете обрані, які дії зробите:

1. ...щоб зменшити ризик ядерної війни?

2. ...щоб зменшити ризики зміни клімату?

3. ...для регулювання таких підривних технологій, як біоінженерія і машинне навчання?

А найважливіше питання звучить так: яким ви бачите світ в 2040 році? У відповіді має бути пояснення, яку модель державного устрою планує розвивати політик.

Тут, думаю, не варто уточнювати, що переможець президентських перегонів сткнеться з політичною фрондою. Головне для нас усіх, що Україна вже зробила свій цивілізаційний вибір.