5 міфів про беттінг – як відрізнити правду від вигадки

Індустрія азарту викликає непідробний інтерес у все більшої кількості людей, і разом з тим – обростає численними міфами. Сьогодні ми розвіємо найпопулярніші з них.

З чим пов'язане зростання популярності ставок на спортивні події? Експерти пояснюють – оскільки спорт надихає й об'єднує людей по всьому світу, культивуючи дух здорового суперництва і прагнення до перемог, логічно, що і сфера беттінгу стає невід'ємною частиною цієї розваги, як спосіб додати гостроти відчуттям під час перегляду спортивних подій.

З іншого боку – в індустрії азарту існує чимало помилок, які несприятливо відбиваються на її іміджі.

Де правда, і в чому вигадка? Розбираймося.

Міф 1. Букмекери не вживають ніяких дій для запобігання розвитку лудоманії

Насправді легальні букмекери зацікавлені у визначенні гравців з нетиповою поведінкою. Для цього оператори азартних ігор розробляють програмне забезпечення, яке аналізує активність гравця. І в разі її виявлення оператор може обмежити доступ до гри. Крайній захід – це внесення гравця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Чому такі гравці невигідні букмекерам? Будь-яка компанія зацікавлена в побудові стабільних і довірчих відносин з клієнтами, які будуть залишатися лояльні до неї довгі роки. Так і для легальних букмекерів. Їм невигідно, щоб користувач віддавав останнє або позичав. Людина повинна розуміти, скільки він готовий витратити на розваги такого роду. Тому букмекерські компанії, які ведуть свою діяльність відповідно до закону і принципів відповідальної гри, зацікавлені в проведенні освітніх та інформаційних кампаній для роз'яснення суті відповідальної гри, щоб попередити появу ігрової залежності.

В Україні сьогодні існує лише один легальний букмекер – компанія Parimatch Ukraine, яка запустила масштабну комунікаційну платформу, присвячену відповідальній грі "Уболівай серцем – грай головою". Амбасадором проекту став абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, золотий призер Олімпіади-2012 Олександр Усик.

Ще однією ініціативою букмекера стало партнерство з британською компанією Gambling Therapy, яка надає безкоштовний онлайн-сервіс психологічної підтримки гравцям або членам їх сімей. У Великобританії цей сервіс працює вже більше п'ятдесяти років, а з листопада 2021 року завдяки Parimatch Ukraine став доступний і українцям.

Міф 2. В Інтернеті – суцільні шахраї

Наявність шахраїв ніхто не заперечує: авантюристи з бажанням легкої наживи шляхом більш довірливих людей зустрічаються повсюдно, і Інтернет не виняток. Для того, щоб від них убезпечитися, слід скористатися кількома корисними порадами:

по-перше, перевіряйте наявність ліцензії на ведення діяльності, будь то букмекерська компанія або онлайн-казино.

по-друге, звертайте увагу на репутацію компанії – наскільки довго вона існує на ринку, чи виконує фінансові зобов'язання перед клієнтами, прозорість проведення транзакцій.

по-третє, дотримуйтесь правил гри, які в обов'язковому порядку розміщує організатор азартних ігор, і дотримуйтеся принципів відповідальної гри.

Тільки на легальній платформі гравець може бути впевнений в чесних і прозорих правилах гри, в надійності виплат виграшів і безпеки даних.

Міф 3. Букмекери "грішать" договірними матчами та турнірами

В реальності договірні матчі невигідні для букмекера, адже вони організовуються якраз для того, щоб обдурити компанію. Більш того, вони завдають букмекерам не тільки матеріальний, але і репутаційний збиток. Тому ліцензовані і сумлінні Букмекерські компанії по всьому світу об'єднаються для боротьби з договірними матчами й турнірами. До того ж в кожній такій компанії є служба безпеки, яка моніторить незвичайні патерни ставок, які можуть говорити про договірний характер матчу, і при необхідності знімає його з лінії і повідомляє про нього в міжнародні об'єднання букмекерів і федерації.

21 жовтня 2021 року компанія Parimatch Ukraine підписала меморандум з Міністерством молоді та спорту України Про боротьбу з договірними матчами і ставками. Ця подія стала важливим спільним кроком у знаходженні балансу інтересів держави, спортивної спільноти, беттінгу і гравців, а також розвитку чесного спорту в Україні.

Міф 4. Щоб вигравати, треба бути експертом у спорті та беттінгу

Спортивна обізнаність не гарантує постійних і великих виграшів, адже передбачити підсумок гри неможливо. Так, є ймовірність, статистика, деякі об'єктивні фактори, але в тому і суть азартних ігор – ризик і очікування того, як ситуація може змінитися в будь-який момент.

Експертність у беттінгу також не є синонімом точного прогнозу. Навіть якщо гравець є визнаним експертом в будь-якому виді спорту, це не означає, що він гарантовано виграє. Новим гравцям слід відповідально ставитися до правил спортивного парі, а також вивчити тонкощі, з якими вони можуть зіткнутися при складанні прогнозів — це сприяє тому, щоб гра була успішною і приємною.

У будь-якому випадку не варто забувати про те, що ставки – це перш за все спосіб додати до перегляду спортивних подій трохи азарту, а виграш-елемент удачі, а не можливість заробити. Саме за таке сприйняття беттінга виступають легальні оператори азартних ігор.

Міф 5. На ставках легко заробити, використовуючи чужі прогнози та "безпрограшні" стратегії

Зі зростанням кількості вболівальників, для яких беттінг є видом розваги, збільшилася і кількість "експертів", які прагнуть заробити на продажу своїх знань у цій сфері. Насправді лише одиниці з них грають "в плюс" і мають досвід регулярних виграшів. Тому будьте обережні і не слухайте шахраїв.

Безпрограшні стратегії ставок існують лише в якості математичної моделі, в якій ймовірність настання певних подій вище або нижче. І не більше!

Тільки при розумінні, що ставки – це один із способів розваги, мета якого отримати задоволення від гри, випробувати фортуну, і ні в якому разі не спосіб заробити гроші.

Де ж перевірити легальність оператора?

Інформація про наявність у підприємства права на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор розміщена на офіційному сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з посилання.