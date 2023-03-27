20 лет стремительного движения. Как UPG из компании семейного типа стала сетью АЗК со своим терминалом, уникальным сервисом и крупнейшим парком бензовозов в Украине

В 2003 году бизнесмен Владимир Петренко основал компанию "Укрпалетсистем", известную сегодня многим украинцам сетью автозаправочных комплексов UPG.

До 2010 года в собственности компании было только 2 небольшие нефтебазы в Житомирской и Киевской областях. Сегодня компания оперирует крупнейшим парком бензовозов в стране, железнодорожными цистернами и морскими терминалами по хранению и перевалке нефтепродуктов в Европе, и занимает вторую позицию на рынке по объемам поставки светлых нефтепродуктов в Украину.

После 24 февраля, как и все остальные игроки топливного ритейла в Украине, UPG оказалась в затруднительной ситуации, но с одним весомым нюансом до войны национальная сеть специализировалась на поставках горючего из Беларуси. Отказ от белорусских нефтепродуктов для компании был тождественен полной остановке работы. Но в компании не растерялись, и уже через два месяца фактически отстроили бизнес с нуля, полностью переориентировавшись на новых поставщиков и перестроив всю логистику сети.

Кризис в стране и бизнесе для Владимира Петренко стал не просто личным вызовом, а поиском новых возможностей как для развития собственной сети АЗК UPG, так и для обеспечения страны стабильными поставками качественного европейского горючего.

Про энергию бренда, изменения на рынке горючего после 24 февраля, клиентоориентированный сервис и собственную сеть кафе ресторанного типа, помощь армии и то, как, несмотря на войну, UPG держит экономический фронт — в спецпроекте РБК-Украина по случаю 20-летия компании.

История АЗК UPG началась в начале нулевых с оптовых продаж нефтепродуктов. Первую нефтебазу компания приобрела всего в 80 км от границы с Беларусью, и до 24 февраля 2022 года специализировалась на поставках горючего из Мозырского НПЗ.

"До войны мы чувствовали, что нужно диверсифицировать поставки, но кто мог подумать, что такое может случиться? Предугадать это было невозможно", - вспоминает Владимир Петренко.

Кризис как новый толчок к развитию

С первых дней широкомасштабной войны UPG полностью отказалась от белорусского горючего. После случившегося, убежден основатель и владелец сети Владимир Петренко, следующие два-три поколения украинцев также не будут вести никаких дел с белорусами.

В кратчайшие сроки UPG буквально переродилась и максимально быстро перестроила бизнес. Как вспоминает владелец компании, он прожил в дороге практически два месяца, постоянно проводя переговоры с возможными партнерами в восьми странах ЕС. Уже через четыре недели после начала вторжения бензовозы компании начали доставлять на украинские АЗК сети UPG горючее из Румынии. Позже – и из других европейских стран.

Далее последовало еще одно знаковое событие в истории компании – приобретение собственного терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов в Польше. Этот шаг позволил UPG оптимизировать логистические затраты на поставку топлива в Украину и обеспечить бесперебойность поступления ресурса в страну.

АЗК UPG (фото: пресс-офис компании)

Сегодня АЗК компании снабжены всеми видами горючего, включая брендовые: бензин upg100, upg95 с октановым числом не ниже отметки 97 единиц. У клиентов UPG всегда есть выбор, еще и за лучшую цену на рынке.

Начиная с февраля 2023 года компания начала импорт еще и американского дизтоплива в Украину. Топливо из США импортируется впервые в истории украинского рынка, поэтому UPG стала флагманом в развитии и этого направления.

Собственный автопарк с более чем 450 бензовозами, железнодорожными цистернами, а также терминалом для перевалки и хранения горючего в Польше позволили UPG стать одним из лидеров рынка и надежным для государства и граждан поставщиком качественного горючего стандарта Евро-5 в Украину.

VIVO café – там, где вкусно, как дома

"Изюминкой" АЗК UPG является сеть современных ресторанов VIVO café – уникальное сочетание вкусной и питательной пищи, напоминающей вкус домашней кухни. Здесь есть не только экспресс-меню, но и полноценная кухня, способная удивить самых взыскательных посетителей. Вам предложат широкий выбор блюд, которые готовят сразу после заказа, уютную атмосферу и высокий уровень обслуживания.

Кухня в заведениях работает по типу предприятия полного цикла, где все готовится исключительно из новых продуктов. Каждое блюдо – результат работы профессиональных поваров. Один из самых популярных пунктов в меню – бургер, его у VIVO café не менее 7 видов!

VIVO café на АЗК UPG (фото: пресс-офис компании)

Кроме бургеров, здесь можно также попробовать томленные говяжьи щечки, мексиканский бурито с курицей, итальянский завтрак, шоколадные вареники и многое другое. Для любителей традиционных блюд есть борщ с салом и черным хлебом, деруны с беконом.

Помимо основного меню, в ресторанах регулярно радуют гостей сезонными новинками. Сегодня это постное меню – борщ с шампиньонами, постные котлеты с пене и овощами и даже постные чебуреки.

Качественный сервис как главная энергия бренда

В современных мегаполисах АЗК давно перестали быть местом, куда приезжают только для того, чтобы заправить авто. Новые АЗК – это место, где можно отдохнуть, вкусно перекусить и приобрести необходимые в пути или домой вещи, продукты.

В военное время автозаправочные комплексы, как объекты критической инфраструктуры, стали еще и настоящим местом силы для многих украинцев. При длительном отключении электроэнергии здесь можно было без проблем подзарядить телефон, заказать любимый напиток или просто согреться.

Именно с мыслью о комфорте клиентов, территория заправок UPG спроектирована таким образом, чтобы гостям всегда было, где припарковать свой автомобиль, а достаточно колонок – позволили минимизировать время в очереди на заправку.

Сервис на АЗК UPG (фото: пресс-офис компании)

Концепция же самых автозаправочных комплексов продумана так, чтобы остановиться здесь было удобно всей семье. К примеру, специально для комфорта самых маленьких гостей в санузлах предусмотрены детские умывальники, а в залах АЗК есть интерактивные уголки для развлечений.

Заряженные на победу

Как и многие украинцы, компания также понесла потери из-за действий РФ. В начале войны оккупанты повредили АЗК компании в Буче, Мили и Загальцах Киевской области. Все они имели разную степень повреждений, но уже восстановлены и работают.

Более драматичной оказалась ситуация с АЗК компании в Запорожской области. Там несколько заправок UPG находятся на временно оккупированной территории. "Мы не знаем, что там с ними, пожалуй, одни руины. Но мы все восстановим. Так же, как отстроили наши объекты на деоккупированных территориях весной прошлого года", — говорит Владимир Петренко.

Несмотря на эти и другие сложности, вызванные войной и экономической турбулентностью в стране, UPG удалось сохранить более 4000 тысяч рабочих мест.

В компании безоговорочно верят в победу, поэтому активно продолжают строительство новых автозаправочных комплексов. UPG представлена в 19 областях Украины, имея 80 АЗК.

АЗК UPG (фото: пресс-офис компании)

Сейчас в процессе строительства – три новых комплекса. Конечно, это не те объемы, которые компания планировала до войны, но сеть продолжает развиваться и увеличивать свое присутствие во всех областях страны.

Помощь армии и кофе, согревающий сердца

В компании убеждены: в момент, когда страна борется за свою независимость, единство украинцев – определяющее. Только поддерживая экономику и друг друга, мы приближаем победу. Поэтому в течение тяжелейшего года в истории независимой Украины UPG тоже внесла свой вклад в поддержку экономики, уплатив в госбюджет 3,5 млрд гривен.

Кроме того, с первых дней широкомасштабного вторжения UPG направляет средства на укрепление обороны и восстановление страны. Позиция владельца компании не делать пиар на этом, поэтому обо всех своих инициативах UPG расскажет после победы. Впрочем, известно, что в течение прошлого года национальная сеть АЗК UPG оказала помощь более чем на 150 000 000 грн. В частности, Вооруженным силам Украины передано 75 автомобилей Mitsubishi L200 и более 650 000 л горючего. Также компания передает военным – квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, генераторы, солнечные батареи, зимнюю одежду, компьютерную технику, продовольствие, другое снаряжение.

Авто для ВСУ от АЗК UPG (фото: пресс-офис компании)

Кроме того, с прошлого года на АЗК UPG продолжается бессрочная благотворительная инициатива "Энергия добра". Часть средств от каждого проданного горячего напитка компания направляет на адресную помощь пострадавшим из-за действий страны-агрессора украинцам.

Следовательно, каждый, кто покупает на UPG любимый согревающий напиток, вместе с компанией обеспечивает медикаментами бригады скорой помощи, доставляет продукты и средства обогрева туда, где они остро нуждаются, восстанавливает кровли домов, попавших под вражеские обстрелы.

По случаю 20-летия компания передает ВСУ 20 автомобилей Mitsubishi L200 и угощает всех военных и работников экстренных служб страны бесплатным горячим напитком. Обязательно посетите АЗК зарядиться энергией добра.