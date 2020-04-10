15 млрд держкоштів для Жеваго: як судді допомагають бізнесмену-втічкачу уникнути банкрутства "Росави"

Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Бізнесмен Костянтин Жеваго, який ховається від українського правосуддя в Лондоні, за допомогою судових рішень намагається заморозити процедуру банкрутства заводу "Росава", в результаті чого Україна зазнає збитків. На це вказує ряд дій судових інстанцій, до яких можуть бути причетні довірені особи олігарха. Про те, чи вдасться бізнесмену уникнути банкрутства заводу, і хто має відношення до цієї справи - у матеріалі РБК-Україна.

Говорячи про довірених осіб бізнесмена, мова, в першу чергу, йде про трьох суддів Північного апеляційного господарського суду - С. Сотникова, О. Отсапенко та О. Коптитову. Адже саме ці судді 7 квітня 2020 року задовольнили позов ТОВ "Преміорі", що вимагає провести експертизу вартості майна банкрута. Відповідно до закону, остання входить у повноваження ліквідатора.

Варто відзначити, що ПрАТ "Росава" було визнано банкрутом 8 січня 2019 року. Господарський суд Київської області призначив ліквідатором Світлану Дьоміну. Втім, після рішення Сотникова, Отсапенко і Коптитової процедура банкрутства заводу була припинена.

Примітно, що "Преміорі" є одним з кредиторів "Росави". Ще 21 січня Господарський суд Київської області визнав дієвими вимоги боргу фірми до заводу на суму понад 290 млн грн. Експерти вказують, що січневе рішення суду було позитивним попри те, що вимоги були заявлені пізніше встановленого законом терміну. Як раніше писала Liga.net, судові інстанції вводили мораторій на погашення боргів приватним компаніям.

Через рішення Північного суду від 7 квітня держава Україна в особі Національного банку, а також кредитори заводу-боржника не мають змоги стягнути борги. "Укрінформ" повідомляло, що мова йде про близько 20 млрд гривень боргу. З них - близько 15 млрд завод винен банку "Фінанси і Кредит", що знаходиться, як пише "Фінансовий клуб", під ліквідацією.

Варто відзначити, що попри процедуру банкрутства "Росава" продовжує випускати продукцію, а також отримувати прибуток. У цьому йому допомагає компанія "Преміорі", яка є контрагентом по доставці сировини та працює з заводом по давальницькій схемі договору.

Варто також звернути увагу, що "Преміорі" і "Росава" зареєстровані за однією адресою. Сервіс YouControl підтверджує повний збіг.

ООО "Преміорі":

ЧАО "Росава":

У 2017 році "Преміорі" збільшило чистий прибуток на 85,8% - до 98,47 млн ​​грн при зростанні виторгу на 17,8% - до 3,23 млрд грн. За 9 місяців цього року "Преміорі" отримало 142,49 млн грн чистого прибутку при чистому доході 2,22 млрд грн.

У грудні 2018 року генеральний директор "Росави" Олександр Даліба в коментарі журналістам говорив, що банкрутство - це "частина реструктуризації заводу, перехід на нові більш ефективні рейки". Втім, сьогодні складається враження, що мова йде не про побудову ефективних бізнес-процесів, а про шахрайську схему з метою уникнути боргового навантаження при цьому не втрачаючи прибуток.

Зокрема, до справи причетні кілька відомих осіб. Так, представником "Преміорі" в судових інстанціях є адвокат Тетяна Єзерово, дружина Алберта Єзерово - судді Верховного суду України. Раніше пані Єзерова успішно працювала в адвокатському об'єднанні "Шевердін і партнери". Варто відзначити, що останній входить у юридичну групу LCF, керівним партнером якої є Ганна Огренчук і її чоловік Андрій Довбенко. Останнього довгий час вважали впливовою фігурою в Мін'юсті, завдяки широким зв'язкам за часів президентства Віктора Януковича, а потім і Петра Порошенка. Також Довбенко вважають близьким до оточення бізнесмена-втікача.

Нагадаємо, мільярдер Костянтин Жеваго є великим власником промислових підприємств, а також фінансових установ. Зокрема, банку "Фінанси та Кредит". Серед його активів - завод "Росава". Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в національний розшук. За даними ЗМІ, олігарха підозрюють в створенні фіктивних схем, які допомогли йому вивести близько 2,5 млрд грн з банку "Фінанси та Кредит". Сьогодні Жеваго ховається від українського правосуддя за кордоном в Лондоні.