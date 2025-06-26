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11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта

Украина, Четверг 26 июня 2025 13:45
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11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта Фото: как предприниматель из Донецкой области развивает сеть почтовых отделений (коллаж РБК-Украина)
Автор: Спецпроект

Май 2025 года. Поселок городского типа Соленое в Днепропетровской области — тихое место, казалось бы, далеко от войны, но на самом деле — всего в нескольких десятках километров от фронта. Почти в центре поселка — небольшое здание с красной вывеской Новой почты. Внутри — сортировка посылок. Среди работников — как местные жители, так и вынужденные переселенцы из Донецкой области.

Командой руководит 50-летний Игорь Жуда. Отделение в Соленом — уже двадцать шестое в его карьере. Пережив начало российско-украинской войны на Донбассе в 2014 году и вновь оказавшись в зоне боевых действий в 2022-м, Игорь не опустил руки и продолжил развивать сеть почтовых отделений даже в опасных условиях.

Преодолевать трудности ему помогали команда, жена Екатерина, сила характера и, конечно же, любовь к своему делу. О том, как продолжать работать несмотря ни на что — в спецпроекте РБК-Украина.

Главное:

  • Начало. Донецкая область, 2012-2014. "Шутка, которая изменила всю жизнь".
  • Первое вторжение, 2014-2022. "Были логистической связью с большими городами".
  • После 24 февраля. "Пока была возможность - мы продолжали работать".
  • Конец 2024 года. "Хочу, чтобы Донетчина знала: мы здесь".

Начало. Донецкая область, 2012-2014.
"Шутка, которая изменила всю жизнь"

Игорь Жуда родом из Донецка. До 2012 года он занимался продажей электроники для автомобилей — трекеров, навигационных систем, видеорегистраторов. Когда количество заказов выросло, он понял, что старые методы — например, передача товаров через знакомых водителей — больше не работают: посылки шли долго, сервис оставлял желать лучшего. Бизнес, решил Жуда, нуждался в новой логистике.

Однажды, отправляя очередные заказы, его друг в шутку предложил открыть собственное почтовое отделение. Через несколько месяцев эта шутка переросла в серьезное решение.

Игорь стал партнером Новой почты, открыв своё первое отделение в Марьинке — небольшом городке в Донецкой области всего в 100 км от границы с РФ.

"Когда ты работаешь в маленьком городе, где нет конкуренции, люди начинают тебе доверять. И ты осознаешь, что не просто продаёшь товар или услугу, а даёшь людям возможность быть частью мира, который кажется им далеким", — говорит Игорь.

11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта

Через полгода он открыл еще три отделения — в Селидово, Красногоровке и Новогродовке. Бизнес развивался, но каждый шаг давался нелегко. В 2014 году Игорь планировал охватить все районные центры Донецкой области. Но содержание каждой точки — это аренда, зарплаты, налоги. Поэтому Жуда решил двигаться постепенно и выбрал стратегию: открывать новые отделения там, где уже есть хотя бы базовая инфраструктура.

Первое вторжение, 2014-2022. "Были логистической связью с большими городами"

В 2014 году, когда Россия вторглась на территорию Украины, все планы были поставлены на паузу.

Отделения в Донецкой и Луганской областях оказались в опасной зоне. Некоторые из них, в частности в Марьинке и Красногоровке, пришлось закрыть. Регион оказался на передовой, и ни один бизнес не мог продолжать работу в условиях разрушенной инфраструктуры, постоянных обстрелов и частичной оккупации обеих областей.

Сам Игорь остался. Говорит, не смог уехать, потому что видел, как люди остаются без доступа к базовым вещам. На подконтрольной Украине территории Новая почта была чуть ли не единственной логистической связью с "большой землей" — и несмотря на риски, продолжала доставлять самое необходимое. Вместе с ней этой связью был и сам Жуда.

Однажды он помог доставить жизненно важные лекарства для 6-летнего ребенка в оккупированную Старомихайловку. Сел за руль собственной машины, сжал зубы и чудом миновал "внутренние" блокпосты оккупантов.

"Как вспомню — аж волосы дыбом. Взял двухкилограммовую коробку с лекарствами прямо с неразгруженной фуры на складе и поехал. На последнем украинском блокпосту наши ребята сказали, что пару часов назад расстреляли машину, которая ехала тем же маршрутом. Риск был сумасшедший, но я решил ехать. Доехал до Марьинки, прошел блокпост. Уже возле Старомихайловки женщина, которой я вез лекарства, вела меня по телефону деревенскими дорогами, чтобы не попасть на вражеские посты. К счастью, все обошлось", — вспоминает он.

Когда террористы захватили в Донецке логистический терминал Новой почты, один из крупнейших хабов компании в регионе, Игорь переехал в Мариуполь. Оттуда он координировал эвакуацию грузов из захваченных и прифронтовых отделений, в частности из Марьинки и Красногоровки, в более безопасный Покровск.

Захват терминала стал переломным моментом для региона: логистика больше не могла работать централизованно.

В 2015-м, когда россияне якобы остановились, Игорь открыл партнерские отделения в Горняке и Селидово. Потом — в Очеретино, Украинске, Красногоровке и Марьинке.

"Понемногу начали восстанавливать работу в городах, которые оставались под контролем Украины. Продолжали принимать грузы и отправлять посылки. Люди нуждались в этом, особенно те, кто оставался жить в прифронтовых областях", — делится он.

Еще через три года, несмотря на опасность боевых действий, Жуда решился открыть крупное отделение в Селидово — городе, которое в 2019 году стало ключевым для логистики региона. Именно это отделение впоследствии было отмечено за лучшее качество обслуживания среди всех почтовых отделений Новой почты.

После 24 февраля. "Пока была возможность – мы продолжали работать"

С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года Игорь снова оказался в эпицентре боевых действий. И снова встал перед выбором — эвакуироваться или всё же остаться.

"Я думал, — говорит, — что 2014-й был самым страшным. Но, как оказалось, ошибался. Война для нас никогда не прекращалась — просто до февраля 2022-го казалось, что она где-то рядом. А потом начало летать уже прямо над головами — авиация, ракеты, бомбы. И днём, и ночью. Пришлось вывезти семью, часть сотрудников. Сам остался на месте и продолжал работать. Потом уже с командой шутили: бомбы, наверное, знали, кого не трогать".

11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта

В первые месяцы полномасштабного вторжения Жуда почти каждый день видел огромные очереди людей, пытавшихся уехать из Селидово.

"Мы помогали им собирать вещи, обеспечивали транспорт. Когда видишь, как люди с трудом вывозят свои вещи из города, а у тебя есть возможность их отправить — ты не можешь просто стоять в стороне. Поэтому пока была возможность — мы продолжали работать", — вспоминает он.

11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта

Самый тяжелый удар по Селидово его команда пережила 21 января 2024 года. Вражеская ракета попала в здание рядом с сортировочным терминалом.

"Прямое попадание — выбило стену, снесло крышу. Это произошло в три часа ночи, к счастью, без жертв, — вспоминает Игорь. — Пострадали только машины — ни одного целого стекла не осталось. Некоторые автомобили вообще разорвало. Внутри тоже: потолок обрушился, помещение разрушено. Мы были в шоке, но уже к обеду пытались как-то восстановить работу. Работали даже без крыши. Потихоньку что-то залатали, кое-что перекрыли — и снова к работе".

Когда стало известно, что оккупанты уже в четырех километрах от Селидово, Игорь решил эвакуировать команду полностью. Они перебрались в село Сергиевка Донецкой области. Там предприниматель открыл модульное мобильное отделение — один из новых форматов, который Новая почта начала разворачивать на деоккупированных территориях в апреле 2023 года.

Мобильные отделения позволяют быстро восстанавливать сеть и предоставлять все услуги там, где стационарные здания сильно пострадали. На установку и запуск уходит не больше 1–2 дней.

В Сергиевке отделение Игоря обеспечивало доставку гуманитарных грузов, медикаментов и других необходимых товаров. "В этом не было ничего героического. Мы просто выполняли свою работу", — говорит он.

Однако роль почтовых отделений выходила далеко за рамки логистических услуг: в условиях войны они становились важнейшей частью поддержки нормальной жизни в регионе. Во многих городах, расположенных близко к линии фронта, отделение — это единственное место, где люди могут снять наличные. Здесь также можно согреться, бесплатно подключиться к интернету или зарядить гаджеты.

По словам Игоря, начиная с 2014 года только своей семьей они переезжали 11 раз, а сколько раз за это время приходилось эвакуировать отделения — даже не сосчитать. Но каждый раз вместе с командой они снова и снова восстанавливали точки сервиса, возвращаясь к работе. И, конечно же, во всех этих ситуациях они могли рассчитывать на поддержку от центрального офиса Новой почты.

Конец 2024 года. "Хочу, чтобы Донетчина знала: мы здесь"

Игорь — партнер Новой почты уже 12 лет. До 2025 года предприниматель управлял 25 отделениями в Донецкой области. Сейчас Жуда расширяет сеть в других прифронтовых регионах.

В декабре 2024 года он вместе с семьей и частью команды перебрался в Соленое Днепропетровской области. Там они обустроили грузовое отделение, где уже работают 16 человек. Большинство из них — переселенцы из Донецкой области, которые прошли с ним через множество испытаний.

"Здесь работают 16 коллег, которые начинали со мной в Донецкой области. Я помог им с жильем, стараюсь создать максимально комфортные условия для работы и здесь. Команда — моя опора, без этих людей я бы не смог продолжать дело", — рассказывает он.

11 переездов и 26 отделений. Как предприниматель развивает почтовый бизнес вблизи фронта

За более чем 11 лет войны, несмотря на все испытания и осложнения на линии фронта, Игорь говорит, что вернется на Донетчину вместе с семьей и бизнесом, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Что мной движет? Не бизнес, не деньги. Это, — подчеркивает он, — мой дом. Мы пережили эвакуацию, обстрелы, и никто из нас не сломался. Хочу, чтобы Донетчина знала: мы здесь", — говорит он.

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