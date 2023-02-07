Збитки до 20 млрд гривень. Які тютюнові схеми зростають під час війни

За 2022 рік обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами зросли, збитки для бюджету сягнули майже 20 млрд грн. За ці гроші можна було б придбати понад 500 БТР для армії, майже три сотні танків чи півтори сотні комплексів "байрактар", підрахували у профільному комітеті Ради з питань оподаткування. Натомість обсяги продажів сигарет Duty Free у кіосках в спальних районах тільки збільшуються, а власник провідного виробника нелегальних цигарок – Винниківської тютюнової фабрики – фігурує у скандалі довкола екс-заступника генпрокурора. Детальніше – в матеріалі.

Схема вартістю 500 БТР

Нелегальний ринок тютюнової продукції – це "суміш" із різних видів незаконно виготовлених, ввезених, неврахованих або неналежним чином промаркованих сигарет, які різними способами потрапляють на прилавки невеликих магазинів, кіоски, розкладки біля дому або тіньові інтернет-магазини і Telegram-канали.

За майже рік війни ситуація з цим ринком в Україні лише погіршилась. Аналітична компанія Kantar Ukraine нещодавно оприлюднила свіжі дані про обсяги нелегального ринку сигарет станом на листопад 2022 року. Ще 2016-то частка нелегального ринку була трохи більше одного відсотка, 2019-го – 6,6%. У 2022 вона становить 19,9%. Тобто кожна п’ята сигарета на ринку – нелегальна. Експерти кажуть: цей показник насправді ще більший, адже заміри не враховують територій окупованих частин Харківської і Херсонської областей, у яких показники зазвичай були вищими, аніж середні по території України.

Нелегальна торгівля – прямі збитки в бюджеті. Адже з пачок із зазначенням Duty Free, які продаються на вулиці, не сплачуються податки. Минулого року мінімальний обсяг податків становив 44 грн за пачку, а з 1 січня 2023 року – 52,85 грн за пачку. У Kantar порахували, що нелегальна торгівля у 2022 році обійшлася країні в 19 млрд грн. У воєнний час такі масштаби – пряма загроза національній безпеці. Адже ці кошти могли б піти на оплату військової техніки, закупівлю зброї або хоча б і на зарплати військовослужбовцям.

"Прикриття схем" дозволило б залучити обсяг коштів, достатній для закупівлі 560 БТР, або 279 танків, або 136 байрактарів, якось підрахував голова комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Серед причин планомірного, але впевненого зростання нелегального ринку –незацікавленість державних органів в боротьбі з нелегальним ринком та попит з боку споживачів на дешеві сигарети, якому сприяє війна і економічна ситуація в країні. За даними Державної служби статистики України, ціна пачки сигарет медіум-класу протягом 2022 р. зросла із 59 грн у січні до 67,5 грн у вересні. Водночас на нелегальному ринку країни можна легко купити контрафактні сигарети або сигарети Duty Free за 30-40 грн, а в мережі Інтернет доступні ще дешевші пропозиції.

Якщо легальні виробники сплачують з кожної пачки 58,4 гривні податків, то нелегальні виробники взагалі нічого не сплачують. І різниця у 2 рази на легальні і нелегальні сигарети створює попит на нелегальну продукцію.

"Ми бачимо, що купівельна спроможність населення у зв’язку з війною постійно падає. А ціна сигарет у зв’язку з підвищенням акцизу кожного року зростає і наступного року вона зросте ще на 10 гривень щонайменше. І ми бачимо що кожного року дедалі більше споживачів схильні переходити на нелегальну продукцію, оскільки вони не можуть собі дозволити купувати легально. На жаль кинути палити погоджуються лише одиниці", – каже експерт з питань оподаткування Growford Institute Тетяна Кощук.

Безмитна чи нелегальна торгівля

Найбільша проблема – сигарети, марковані як Duty Free, тобто для продажу в точках безмитної торгівлі в аеропортах і на кордонах. Втім, з України, здається, так інтенсивно ніхто не літає, і магазини Duty Free не “ломляться” від покупців. Натомість, 56% нелегального ринку – близько 4,5 млрд сигарет – становлять саме “безмитні” пачки.

За офіційними даними Держмитслужби, 2022-го на експорт і в точки безмитного продажу надійшло лише 1,69 мільярда штук сигарет, йдеться в сюжеті програми “Особливий погляд”. За даними останнього моніторингу Kantar, у 64% виявленої нелегальної продукції Duty Free позначено, що її виробником є Винниківська тютюнова фабрика (Львівська область, власник – Григорій Козловський). Очікувано, представники Винниківської фабрики усі закиди на свою адресу відкидають. А всім, хто бодай натякає на якісь їхні тіньові дії, погрожують судовими позовами. Втім, експерти, опитані журналістами, кажуть, що питання причетності "Винників" до нелегальної торгівлі постійно перебуває в полі зору правоохоронців.

Хто закриє Винники

На думку експертів, якби держава хотіла прикрити ці схеми, то зробила б це давно. Для цього не потрібно додаткових законодавчих змін.

"На законодавчому рівні всі необхідні закони щодо відповідальності вони існують, питання до того ж самого Бюро економічної безпеки, яке зараз по факту не працює належним чином. Тобто все, що зараз відбувається - відповідно повний провал роботи БЕБ. Наскільки вони в цьому або зацікавлені, або не зацікавлені, я зараз сказати не можу. Але те, що в цьому напрямі результати є погані, це однозначно", – каже керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Слідчі органи в межах кримінального провадження мають весь необхідний інструментарій для того, щоб відстежити нелегальний продукт від точки роздрібної торгівлі, в якому він реалізується, до підприємства виробника. І приміром, можу навести такий приклад, нещодавно співробітники поліції викрили масштабне підпільне виробництво на Волині і вони відстежили його від точок роздрібної торгівлі у Львівській області і до самого виробництва. На жаль, такі випадки трапляються не так часто, як хотілось би", – додає генеральний директор асоціації "Укртютюн" Наталя Фесюн.

За словами координатора експертної групи Економічної експертної платформи Олега Гетмана, тему "Винників" піднімають на заходах за участі ДПС, голови податкового комітету, митної служби.

"Представники податкової служби розказали, що уже неодноразово навідувались до цієї фабрики, виявили певні порушення, написали приписи і останні місяці ця фабрика почала демонструвати бурхливе зростання сплати податків. То ж вони дали їм випробувальний термін і сказали, що чекають від них білої, нормальної роботи", – каже він. Проте припинити незаконну діяльність ЛТФ чомусь ні в кого не виходить.

Над причинами привідкриває завісу нещодавній скандал довкола уже колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Той їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" власника ЛТФ Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка – охоронець Козловського.

"Правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика", почесний президента ФК "Рух" та власник улюбленого з початку повномасштабного вторгнення Росії серед нашої еліти готелю у Львівській області Emily Resort, який гостинно, а іноді навіть безкоштовно, приймає топ-посадовців на ночівлю, тиждень, місяць", – повідомив тоді журналіст УП Михайло Ткач.

Симоненка звільнили з посади. Але не за зв’язок із проблемним підприємцем, а через виїзд за кордон на канікули під час війни. Продукція "Винниківської фабрики" ж залишається лідером нелегального ринку тютюнових виробів. І схоже, для зміни ситуації потрібна неабияка політична воля не тільки на рівні керівництва правоохоронних органів, але й на рівні керівництва держави. Адже робота цієї та подібних схем уже давно перейшла зі сфери економічної злочинності на рівень загрози національній безпеці.