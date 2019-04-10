Закат Сергея Березенко

Институт им. Березенко

Березенко пришел к первому туру в качестве фигуранта двух уголовных расследований о подкупе избирателей. Согласно информации Главного следственного управления Национальной полиции, народный депутат был приглашен в качестве свидетеля в уголовном производстве по делу о подкупе избирателей. Сергея Березенко даже вызвали на допрос, на который он так и не пришел. Пока в качестве свидетеля.

В МВД считают, что ближайший соратник президента является вероятным организатором предвыборных схем. В министерстве сообщали, что под руководством Березенко работают структуры, которые собирают данные об избирателях, проводят социологические опросы и заключают соглашения о вознаграждении. Правоохранители заявляли о задокументированных свидетельствах агитаторов, признававшихся в получении вознаграждения, что является противозаконным.

Еще дальше зашли украинские СМИ, которые утверждают, что разветвлённые структуры связаны не только с Сергеем Березенко, но и Петром Порошенко. Речь идет о работе так называемого Института развития и содействия демократии, проводившего опросы со сбором персональных данных избирателей. Которые потом напрямую использовались для "мотивации" и формирования пула агитаторов, затем работавших с другими избирателями за вознаграждение.

Журналисты утверждают, что по всей Украине действуют три мощных общественных организации с сотнями или даже тысячами агитаторов и непрозрачным финансированием. Они тесно связаны с БПП и близкими Порошенко народными депутатами.

Деятельность данного "института" связывают непосредственно с именем Сергея Березенко, который использовал данную технологию на своем мажоритарном округе в 2015 году. Руководитель данной структуры Екатерина Поп ранее сотрудничала с главой избирательного штаба Березенко Дмитрием Касьяновым. Кроме того, основатели организации имеют связи с влиятельными членами БПП.

Но результат первого тура президентских выборов показал, что "исследования имени Березенко" далеко не так эффективны, как были раньше. И, вероятно, на смену бывшему начальнику ДУСи вполне может прийти парочка ухватистых SMM-менеджеров.

Школа Черновецкого

Многие считают, что данная технология была впервые обкатана только на выборах в 205-ем округе в Черниговской области, но это совсем не так. А история началась задолго до этого, когда Сергей Березенко присоединился к "молодой команде" Леонида Черновецкого. В июне 2006 года он стал советником мэра по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации, а с октября 2010 года по май 2012 года — возглавлял Главное управление по вопросам семьи, молодежи и спорта КГГА.

Автор книги "Сумасшедшая история" бывший киевский мэр Леонид Черновецкий знал толк в предвыборных схемах. Неся на публику откровенную чушь и ахинею, тогдашний градоначальник имел хороший тыл. Это был даже не тыл, а глубоко эшелонированная система. Благодаря которой Черновецкий мог говорить все что угодно и под чем угодно.

При имидже "космонавта" за его спиной стояла четко выстроенная система. В ней работали все коммунальные службы, в каждом подъезде был свой старший, дома, кварталы и районы были распределены между людьми. Система Черновецкого была интегрирована с городскими сервисами и работала на его личный имидж.

На борьбу с Леонидом Черновецким выдвигалось много ярких и амбициозных кандидатов, которые сжигали миллионы долларов штурмуя структуру бывшего мэра. Но ничего не могли сделать.

Поэтому инновационное изобретение Сергея Березенко является ничем другим как технологией Леонида Черновецкого. Правда является ее укрупненной адаптацией и работает откровенно паршиво. Достаточно взглянуть на результаты первого тура выборов.

Зеленая весна

Первый тур стал неутешительным для действующего президента. Петр Порошенко не смог выиграть выборы даже в Киеве. За него проголосовали только избиратели четырех округов из 13-ти. Это преимущественно обитатели нескольких районов столицы: Печерского, Шевченковского и Подольского. Со всех остальных сторон жители центра окружены избирателями Владимира Зеленского.

То есть при всем том, что в столице сосредоточен весь истеблишмент и десятки тысяч людей, фактически кормящихся из партийной кассы – результат оказался неудовлетворительным.

Еще более удручающими стал результат в Киевской области. Здесь во всех девяти округах победу одержал Владимир Зеленский. Хотя область вполне можно назвать вотчиной БПП.

Достаточно сказать, что главой Киевской областной организации партии является ближайший соратник президента – Игорь Кононенко. Он возлагал определенные надежды на один из мажоритарных округов.

Сюда же еще год назад был передислоцирован Виталий Ярема, который стал заместителем Кононенко в партийной организации. Но ни ресурсы Кононенко, ни прокурорское прошлое Яремы не помогли показать президентской партии хороший результат.

Еще печальнее выглядят результаты в регионах, которые можно считать базовыми для президента или критичными с точки зрения количества избирателей. Винницкая область была проиграна. Порошенко победил всего в трех округах и семи.

Хотя "сдать" домашнюю область для действующего президента не комильфо. Где, как ни на родной земле знают все таланты своего выходца. Вдвойне неприятно, что из Винницы родом и действующий премьер Владимир Гройсман, который подтянул в правительственную вертикаль немало винничан.

Петру Порошенко удалось получить убедительную победу только в двух областях – Львовской и Тернопольской. В последнем прибежище "недооценённых реформаторов". К слову, только в двух областях получил победу и Юрий Бойко, который затратил на свою компанию несоизмеримо меньше ресурсов по сравнению с действующим президентом.

Не лучше обстоят дела и на других направлениях. Менеджеры бюджетного аттракциона щедрости под названием "Турбота", главы облгосадминистраций, уже почувствовали близкий закат патрона.

Уже традиционная в Украине поствыборная забава – чистка глав ОГА пошла не по классическому сценарию. Если херсонский глава ОГА добровольно отправился в отставку по "собственному желанию" вместе с замом, то одесский Максим Степанов публично выступил против президента и заявил о своем несогласии с решением о своем увольнении.

Благодаря Сергею Березенко все еще действующий президент оказался в непростом положении. Его "исследовательский институт" не принес хорошего результата, а оставшегося времени до второго тура, недостаточно для серьезной перестройки. Фрагментарная чистка ставленников президента в Херсонской ОГА не принесет Петру Порошенко лавров украинского Ли Куан Ю, а вызывающе помолодевший телеграмм-канал станет только поводом для насмешек.

Ставка на поляризацию общества и нагнетание противостояния с избирателями Зеленского гонит Порошенко на флажки второго тура выборов. Ситуация только больше усугубится с переориентацией местных элит на фоне слабости президентской администрации и лояльных Порошенко медиа-олигархов.