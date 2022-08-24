Второй фронт. Как война в Украине влияет на союзников Путина в ЕС и на Ближнем Востоке

Кроме военной кампании в Украине, у Кремля есть и второй фронт — спецоперации на Западе, призванные помочь вернуть влияние "путинским друзьям" и тем политикам, которые против активной помощи Украине. Безусловно, приход или возвращение к власти лояльных к путинскому режиму политиков станет серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада. О том, насколько успешный для РФ этот фронт, и как война в Украине влияет на ситуацию в ЕС и на Ближнем Востоке, — в материале РБК-Украина.

Западный фронт

Одно из важных направлений для Путина – Италия, где 85-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони планирует вернуться на политическую арену.

Как известно, Берлускони уже давно дружит с Путиным и его возвращение во главе коалиции правых сил – значительное подспорье для Москвы. Ведь лидеры основных правых партий в Италии всегда поддерживали Путина.

Сильвио Берлускони (фото: Remo Casilli)

Маттео Сальвини из партии "Лига" носил футболку с изображением Путина и назвал его "одним из лучших лидеров в мире".

Глава "Братьев Италии" Джорджа Мелони превозносила Путина как защитника "европейских ценностей" и "христианского самосознания".

Второе направление – Германия. Согласно данным службы внутренней безопасности Германии, Россия пытается расколоть немецкое общество, используя фейки, конспирологические теории и кибератаки в качестве гибридных инструментов дестабилизации. Задача российского воздействия – усиления "Альтернативы для Германии", "Свободная Саксония" и других радикальных течений.

Популярность Олафа Шольца падает. Российские боты в социальных сетях являются одним из ключевых инструментов по распространению дезинформации, и в Германии с этим сталкивались еще в 2017 году, в ходе выборов.

Канцлер Германии Олаф Шольц (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Главным на так званом ботофронте Путина является Евгений Пригожин, владелец группы наёмников ЧВК "Вагнер" и "фабрики троллей". В июле 2022 года Госдепартаментом США была объявлена награда в $10 млн за информацию о Пригожине и ещё 12 сотрудниках "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.

"Другая Лига"

Судя по целому ряду публикаций в медиа Израиля, "фабрика троллей" Путина добрались и до этой ближневосточной страны, где воюет за возвращение к власти на ближайших внеочередных выборах Беньямин Нетанияху. Бывший премьер, которого с 2020 года судят по обвинениям в коррупции (он называет дела сфабрикованными), уверен, что вернется во власть, и не раз хвастался близостью к главе Кремля.

В ходе одной из предыдущих предвыборных кампаний он даже размещал на небоскребах огромные плакаты с подписью "Другая лига", и фото, на котором он пожимает руку Путину. Нетаньяху обещает, что после выборов восстановит хорошие отношения с российским президентом, которые "испортила" нынешняя власть, в частности премьер-министр Яир Лапид, глава партии "Йеш Атид". По его убеждению, Израиль находится "в разгаре опасного кризиса" в отношениях с Россией, что угрожает его внутренней безопасности.

В свою очередь, глава израильской контрразведки ШАБАК Ронен Бар заявил в начале августа, что его организация начала "операцию по защите израильской демократии" от российского и иранского вмешательства в израильские выборы.

В контрразведке наблюдают сетевую активность российских и иранских сил, направленную на разжигание внутренних противоречий и поляризацию израильского общества в предвыборный период. Главная цель иностранных атак – натравливание разных секторов израильского общества друг на друга, подстрекательство против правовой системы, разжигание ксенофобии, экстремизма, создание хаоса в социальных сетях и т.д.

Неделю спустя это же подтвердили и аналитики департамента Cyber Security в Иерусалимском Институте Стратегии и безопасности. Параллельно с этим специалисты израильской организации Fake Reporter, отслеживающей попытки иностранного кибер-вмешательства в израильскую политику засекли целую сеть ботов в Twitter и Facebook, которые продвигали нужных Нетанияху кандидатов на внутренних выборах в его партии "Ликуд". На основании предоставленных ими данных Twitter провел расследование и заблокировал сотни ботов.

На основании этого, а также масштабной рекламной кампании, которую ведут фейковые страницы в соцсетях, эксперты Fake Reporter обратились в Центризбирком с просьбой проверить, кто за это платит в преддверии выборов.

Вместе с тем министр финансов Израиля Авигдор Либерман утверждает, что лидер "Ликуда" Биньямин Нетанияху пытается создать новую репатриантскую партию (в стране живет более миллиона русскоязычных граждан).

"Всегда перед выборами у нас возникает один и тот же феномен. По слухам, за ним стоит не кто иной, как Биньямин Нетанияху. Хотя, возможно, это всего лишь слух. Тем не менее прямо в канун выборов возникает какой-то новый партийный список, обращающийся к русскоговорящим репатриантам…" – заявил Либерман.

Либерман также отметил, что за всем процессом может стоять Ицхак (Вячеслав) Мирилашвили, сын олигарха Михаила Мирилашвили. Ицхак, в прошлом "соучредитель" российской соцсети ВКонтакте, а также владелец израильского 14-го телеканала, который открыто поддерживает Нетанияху. По словам Либермана, "Мирилашвили уже успел связаться с рядом русскоязычных израильтян с политическими амбициями, а также купить целые фермы ботов по всему миру".

По еще одному "стечению обстоятельств" отец Ицхака-Вячеслава состоит в деловых контактах с Пригожиным. В частности, речь идет о строительстве элитного комплекса "Новая Дубровка" в Ленинградской области. Пригожина и Мирилашвили объединяют давние контакты, и вероятность того, что ботов сын Мирилашвили закупает именно у Пригожина очень велика.

В свою очередь, о том, что Мирилашвили связан с Путиным ранее писал израильский аналитический журнал "Либерал", который охарактеризовал Мирилашвили как "посланника и исполнителя воли Путина на Западе".

Делегация Российского еврейского конгресса в Израиле. Михаил Мирилашвили – крайний слева, октябрь, 2015 г.

В последние годы Мирилашвили занимался продвижением путинских проектов в Израиле – например продвигал проект строительства в Иерусалиме мемориала "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. В 2018 году, как президент Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК), Мирилашвили сам представлял проект Путину.

Как бы там ни было, выборы в Кнессет 25-го созыва пройдут 1 ноября 2022 года – это будет уже пятое такое голосование за неполные четыре года. Почти половина израильских избирателей считают взгляды на экономику самым важным в программе партий. Кто из политиков удовлетворит запросы и получит больше всего поддержки избирателей – станет известно уже в ближайшее время.