Временный штиль или капитуляция вируса: как в Израиле оценивают свой статус-кво в COVID-борьбе

Израиль планирует до апреля охватить прививками от COVID почти все население страны. О том, как удалось добиться такого результата – в колонке для РБК-Украина рассказывает эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

"Эпидемия идет на спад". Так одной фразой можно выразить общий настрой журналистов и политиков, описывающих ситуацию с коронавирусом в Израиле.

Как ни удивительно, эти высказывания соответствуют истине. И все благодаря массовой вакцинации. Через 2 месяца после ее начала кривая заболеваемости резко пошла вниз, количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, тоже значительно снизились. Одно за другим стали закрываться специализированные отделения в крупных клиниках.

За три с небольшим месяца в стране привито уже больше половины всего населения и свыше 70 процентов граждан старше 16 лет.

Сейчас, на волне радости нечасто вспоминают, какой путь вел к этому успеху, насколько он был непрост и тернист.

Израиль одним из первых понял, чем грозит пандемия коронавируса. Когда правительство решительно объявило о введении карантинных мер, в большинстве стран, да и в самом Израиле многие говорили: "Две недели полного карантина? Да они сошли с ума!".

Мало кто думал, что нас ждет чрезвычайно напряженный год, а газетные новости будут напоминать фронтовые сводки: в крайне тяжелом состоянии находятся…, за сутки умерло…! Никто не мог представить, что карантин продлится не 7-10 дней, как представлялось вначале, а впереди три длительных локдауна с полным закрытием многих стран и почти полной остановкой мировых миграционных потоков.

Первый карантин в Израиле ввели еще в марте 20-го, перед большим национальным праздником Песах, символизирующим чудесное избавление еврейского народа от многолетнего рабства. Ограничения сняли только в мае, когда показатели заболеваемости стали заметно снижаться. Однако, вместе с показателями стали снижаться бдительность и дисциплинированность граждан Израиля.

Подумать только, мы два месяца носили маски и не собирались большими компаниями! Да разве это жизнь? На пикеты выходили все, от мелких предпринимателей до учителей. Дайте дышать свободно, — говорили они. — Надоело!

Уже тогда многие эпидемиологи и инфекционисты, в том числе, специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива выступали с предостережениями, что это только начало. Что добиться реального прогресса в борьбе с вирусом удастся лишь с появлением вакцины. Увы, до этого было еще далеко и ослабление карантинных мероприятий не замедлило проявиться угрожающим ростом тяжелых больных. Если весной мы ежедневно с испугом следили за десятками вновь заболевших, то теперь счет шел на многие тысячи.

Второй общенациональный карантин ввели в сентябре. И на этот раз меры были жесткими: большие штрафы за отсутствие маски или открытие предприятий, полное прекращение работы кафе, ресторанов, торговых центров. Нельзя отходить от дома больше чем на 500 метров.

К борьбе в пандемией привлекли армию, военные отвечали за логистику, вместе с полицией перекрывала дороги в наиболее зараженные города. Армейская разведка занималась аналитикой и отслеживанием зараженных.

Сбить волну заболеваемости удалось с большим трудом и, вы-таки будете смеяться, все повторилось вновь. Как только ограничения ослабили, рост заболеваемости пошел вверх по экспоненте. Как говорилось в одном старом анекдоте: "Мы на грабли вторично не наступаем, мы по ним ходим постоянно".

Большой удачей послужило то, что уже несколько фармацевтических компаний заканчивали клинические исследования вакцин.

Третий общенациональный карантин был введен в декабре 2020 года, уже после начала массовой вакцинации После начала массовой прививочной кампании рост показателей заболеваемости сначала замедлился, потом остановился и пошел вниз.

Сейчас полной дозой (две прививки) вакцинированы больше половины всего населения и больше 70 процентов граждан старше 16 лет. Судя по всему, Израилю удалось достичь коллективного иммунитета.

Однако, правительство Израиля, наученное предыдущим опытом, на этот раз приступило к снятию карантина очень осторожно. Эпидемиологи внимательно следят за показателями заболеваемости, особенно, за текущим коэффициентом распространения ковида, упавшим более чем вдвое.

Фактически, из ограничений остались только маски и полный запрет на въезд в страну иностранцев. И то и другое – совершенно обосновано. Однако, в число отказников попали многочисленные пациенты, которым экстренно требуется лечение.

Много лет Израиль является одним из флагманов мировой медицины, принимая десятки тысяч медицинских туристов ежегодно. Но, последние месяцы клиники не приняли ни одного пациента, хоть обращений и очень много. Люди просят помочь, и каждая история — это отдельная трагедия.

Молодая женщина из Узбекистана, рак молочной железы, современные методы позволяют не только справится с тяжелым заболеванием, но и сохранить молодой женщине грудь и провести полноценное лечение с хорошим результатом. Но въехать в страну она пока не может. Драгоценное время уходит.

Украинский пациент с сердечной недостаточностью тоже ждет разрешения на въезд. Каждая неделя ведет к прогрессированию болезни и уменьшает вероятность выживания.

Ребенок из Киргизии, нуждающийся в сложной операции на сердце, которую готов провести один из ведущих кардиохирургов мира в уникальной операционной клиники Ихилов.

Ждут дети и взрослые, онкологические и кардиологические пациенты. Таких — десятки, если не сотни. Люди согласны сидеть в карантине, проходить любые тесты и проверки. Только бы попасть в Израиль и пройти лечение. Но небо закрыто.

В Первом медицинском центре Тель-Авива полагают, что ситуация улучшилась настолько, что может быть сделано исключение для людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Израиль вполне способен принять иностранных пациентов, тем более, что в большинстве случаев речь идет о спасении жизни.

С эпидемиологической и технологической позиций Израиль готов оказать необходимую помощь таким людям, не подвергая риску собственных граждан. И сейчас необходимо только политическое решение, а медики свое дело сделают! Соблюдайте рекомендации врачей! Берегите себя и своих близких!