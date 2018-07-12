Ценою в жизнь: почему Украина не может эффективно бороться с онкологическими заболеваниями

Ежегодно в Украине более семи тысяч человек умирают от рака, а онкологический диагноз врачи ежегодно ставят сотням тысяч граждан. Основные причины катастрофической ситуации - позднее выявление опухолей и дефицит средств на их лечение в государственном бюджете и в карманах пациентов.

Страшные цифры

"Каждый день в Украине более 400 человек узнают, что они больны раком", - говорит директор "Украинской биржи благотворительности" (онлайн-ресурс по поиску благотворительной помощи для пациентов) Ирина Гуцал. Всего, по ее словам, в стране более одного миллиона больных онкологическими заболеваниями. "Ежемесячно от онкозаболеваний умирает более 7,5 тысяч человек, а это приблизительно 250 человек в день. Ежегодно регистрируется более 140 тысяч новых случаев, а по прогнозу Национального института рака, количество тех, кто впервые заболел, к 2020 году может достигнуть 200 тысяч человек в год", - поделилась она с РБК-Украина.

Эти неутешительные данные подтверждаются и официальной статистикой. По последним данным Министерства здравоохранения, в 2017 году в Украине был зарегистрирован у 135,5 тыс. человек, что немногим больше, чем годом ранее (134,3 тыс. человек). В том числе в 2017 году был впервые диагностирован рак у 924 детей (в 2016 году – у 947 детей). Всего в 2017 году на диспансерном наблюдении находились более одного миллиона пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2016 году их было немного меньше - более 985 тыс. человек.

Директор Национального институт рака Елена Колесник считает, что в ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. "На это влияют разные факторы – ухудшающаяся экология, вредные привычки, отсутствие активного образа жизни, неправильное питание", - говорит она.

Но, по мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, главной проблемой является не уровень заболеваемости, а уровень смертности. "У нас он выше, чем в ЕС на 52%, и на 64% превышает уровень смертности от рака в США. В целом рак в Украине ежегодно уносит около 80 тысяч жизней и является причиной трети всех случаев инвалидности. Половина - граждане трудоспособного возраста", - говорит она.

По данным Национального канцер-реестра Украины, среди взрослых, заболевших раком в 2016 году, не прожили более одного года 31% больных, детей - 17,2%. Всего от рака в 2016 году умерли более 66 тыс. человек. "В целом в Украине уровень выздоровления от рака ниже, чем в развитых странах. По официальной статистике, в нашей стране он составляет 50%, а, к примеру, в Германии, США, он достигает 80%", - отмечает учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко.

Больше всего мужчины страдают от онкологических заболеваний в Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, женщины - в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Сумской областях и Киеве. При этом больше всего от рака умирает людей в Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Черновицкой областях.

В 2017 году, говорят в Минздраве, чаще всего у мужчин фиксировались злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких, колоректальный рак, другие злокачественные новообразования кожи, злокачественные опухоли предстательной железы, желудка. В структуре заболеваемости женщин первые пять мест занимают: рак молочной железы, другие злокачественные новообразования кожи, колоректальный рак, опухоли тела и шейки матки. По данным Национального канцер-реестра Украины, дети больше всего страдают от лейкемии и злокачественных новообразований головного мозга.

Ранний диагноз

Одной из причин высокой смертности от рака является поздняя диагностика онкологических заболеваний. "Многие пациенты приходят к врачам уже с запущенными форами онкологии, - говорит Колесник. - Чтобы не допустить таких проблем, в первую очередь необходимо заниматься профилактикой заболеваний. Кроме того в группах риска целесообразно пациентам проводить скрининговые программы с выявлением и лечением предраковых заболеваний, а также осуществлять раннюю диагностику на уровне первичной лечебной сети". По ее словам, предупредить онкологические заболевания не так уж сложно. "Нужно избавляться от курения. Риск заболеть раком легких возрастает в десять раз у хронических курильщиков. К тому же, женщины, стремясь быть привлекательными, стараются летом много загорать. А инсоляция (облучение солнечными лучами, - ред.) приводит к повышению риска заболеть раком кожи и меланомой. Кстати, риск заболеть раком кожи у женщин, намного выше, чем у мужчин", - пояснила Елена Колесник.

В Национальном институте рака приводят и другие примеры. Так папиллома-вирус вызывает рак шейки матки у молодых женщин. Не допустить это может вакцинация девочек в возрасте 8-12 лет. Соответствующая вакцина используется активно как за рубежом, так и в Украине. В то же время самый распространенный в Украине вид рака у женщин - рак молочной железы - можно диагносцировать на ранних стадиях, если проводить обычные осмотры, а женщина после 50 лет (группа риска) - раз в год показана маммографию или УЗИ. Мужчины после 45 лет могут сдавать анализы на маркер рака простаты. Рост заболеваемости этой патологией за последние годы возрастает.

Но украинцы бояться проходить профилактические обследования, считает Ирина Гуцал. "В большинстве случаев болезнь диагностируется на поздних стадиях, при которых требуется долгое и дорогостоящее лечение, а шансы победить болезнь - минимальны. В тяжелых случаях стоимость лечения одного пациента может достигать и полутора миллионов гривен - и это только стоимость препаратов", - отмечает она.

По мнению онкологов, при диагностике рака на нулевой или первой стадии выживаемость больного составляет более 90%, а иногда 98%. Шанс на выздоровление при четвертой стадии - 5-6%, а в некоторых случаях 2-3%, уточнила директор "Украинской биржи благотворительности".

"Слово "онкология" для украинца звучит как приговор. Лечить доброкачественные или злокачественные опухоли, конечно, что лучше на ранних стадиях: процент полного выздоровления гораздо больше, чем при лечении опухолей на поздних стадиях, - отмечает учредитель благотворительного фонда "Фонд семьи Андреевых" Ирина Андреева. - Но дорогостоящая диагностика не по карману простому украинцу. А государство, гарантируя бесплатную диагностику, в реальности ею не обеспечивает. Лечение онкологии часто происходит хаотично. Государство не обеспечивает пациента даже гарантированными препаратами. А если речь идет о дорогостоящих медикаментах - их покупка ложится на плечи самого пациента".

В мировой практике многие страны давно используют испытанные и проверенные десятилетиями программы, нацеленные на предотвращение онкологических заболеваний, их раннему выявлению и даже прогнозированию, рассказал РБК-Украина генеральный директор частного онкологического центра "Клиника Спиженко" Олег Спиженко. "Определенные программы работают в питании, в культуре спортивного образа жизни, есть даже программы, нацеленные на понижение стрессовости. Есть и отдельные программы, нацеленные на раннее выявление онкологических заболеваний - это так называемые "чекапы", проще говоря, профилактические осмотры на регулярной основе с четким графиком посещений запланированных врачей. В большинстве стран мира эта норма является обязательной, оплачивается или страховой компанией, или целевыми программами государства", - пояснил он.

Денег не хватает

По мнению Ольги Богомолец, высокая смертность от рака является следствием катастрофического недофинансирования лечения онкобольных. "Когда я называю наши цифры смертности от рака в Европе, мои коллеги отказываются им верить, но это действительно так, - говорит она. - В бюджете на 2018 год предусмотрено, что только 30% больных раком получат лечение по схеме "деньги идут за пациентом". Остальным придется искать средства самостоятельно или умирать", - рассказала народный депутат. По ее словам, при потребности в 2,5 миллиарда гривен на лечение онкобольных Кабмин выделил лишь 709 миллионов. "Как глава комитета я обращалась к правительству с требованием увеличить эту сумму хотя бы до 1,8 миллиардов гривен, но руководство страны, видимо, посчитало, что у них есть статьи расходов поважнее, и наши требования были отвергнуты", - сообщила Богомолец.

С каждым годом украинцам действительно все сложнее и сложнее оплачивать курсы лечения онкологии. "У нас не редки ситуации, когда пациенты на долгое время откладывают лечение, а в это время болезнь развивается. А за это время, когда уже родные и близкие нашли финансирование, лечение несет уже не радикальный характер, а скорее паллиативный, а порой даже хосписный, - рассказал изданию Олег Спиженко. – Кроме того, из-за ухудшения финансового положения, наши граждане отказывают себе в регулярных осмотрах и диагностике, а государственной программы никакой нет".

В Минздраве считают, что ситуация с государственным финансированием лечения онкологии все же улучшается. По данным ведомства, в 2017 году вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% - для лечения рака у детей. "Но это капля в море, - считает Елена Колесник. - Ведь это только официальная статистика, которая значительно занижает реальные потребности. Государство выделяет на взрослую онкологию менее 19% от реальных потребностей, на детскую - около 63%".

В госбюджете на 2018 год запланированы на лечение взрослых заложено 709 млн гривен, детей - 558 млн гривен. Это 21,3% от всех расходов госбюджета на закупку медикаментов для Минздрава.

"Каждый год государственное финансирование лекарственного обеспечения пациентов с онкологий растет примерно на 20-30%. Но фармакологическая наука развивается быстро, меняются протоколы лечения. Как следствие, на рынке появляются новые препараты, которые дороже предыдущих. Поэтому, несмотря на рост государственных затрат на лекарственную терапию онкобольных, их все равно недостаточно", - говорит Елена Колесник.

По оперативным данным Национального канцер-реестра Украины, в 2017 году специальное противоопухолевое лечение получили только 68% взрослых с онкологией и 82% детей. При этом не лучше ситуация была годом ранее – тогда более 30% пациентов не получили необходимого лечения. "На то, что не все пациенты получают специализированное лечение, влияют множество факторов. Например, пациента оперируют в срочном порядке в районной больнице, где он не всегда получает комбинированное лечение, как того требуют протокол, к примеру, химиотерапию, - рассказывает Колесник. - Иногда пациента не полностью информируют о риске возникновения рецидива заболевания, и он отказывается от проведения дальнейшего лечения и так далее. Часть пациентов не могут получить полноценное лечение, потому государство из бюджета не может обеспечить100% финансирование". Например, Национальный институт рака обеспечен лекарствами только на 30% от необходимого, отмечают в учреждении.

Но государство может преодолеть негативную тенденцию в онкологии, не только за счет увеличения финансирования "Улучшить ситуацию может повышение образования врачей, введение трансплантация костного мозга от неродственного донора, перезапуск системы донорства крови, создание и развитие паллиативной помощи, - отмечает учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко. - К примеру, из-за того, что в Украине есть условия и опыт только родственной пересадки костного мозга, многие пациенты вынуждены уезжать на лечение за границу".

Кроме того, украинским пациентам до сих пор недоступны многие лекарства, которые используются за границей. "Многие таргетные препараты (действуют только на клетки опухоли, не воздействуя на здоровые клетки организма, - ред.) не зарегистрированы в Украине. Например, противоопухолевый препарат Erwinase, который стоит за границей 4600 евро за упаковку, недоступен в Украине", - уточнила Кудиненко.

Олег Спиженко обращает внимание еще на одну проблему - дефицит врачей. "Вопрос остро стоит во всем: это и средний медицинский персонал, который сразу после выпуска из медицинского училища рвется за рубеж в поиске работы, это и нехватка врачебного состава, который из-за низкой престижности профессии и низкой оплаты труда покидает свои профессии и уходит в другие виды деятельности, - отмечает он. - А там, где еще остались врачи, материально-техническое оснащение позволяет завести только историю болезни и поставить пациента на учет в онкологических диспансер".

Именно поэтому, отмечает Ирина Гуцал, люди, которым удается найти деньги, предпочитают лечиться за границей. "При этом не всегда это лечение оправдано и является эффективным. В Украине тоже есть замечательные специалисты, которые при наличии финансов и лекарств, могут обеспечить качественное лечение", - продолжает она.

Олег Спиженко говорит, что 90% тех, кто уехал за рубеж лечиться от онкологических заболеваний, по факту там получает только консультацию, несколько дней ждут консилиум, а после выставления счета на предполагаемое лечение едут обратно в Украину.

"Но для государства не должно существовать понятия дороговизны, когда речь идет о жизни человека. Сейчас человек с онкопатологией может надеяться только на свою семью, благотворительные фонды и просто неравнодушных людей. Чего мы ждем от государства? - задается вопросом Ирина Андреева. - Изменения своих принципов. Нельзя все пускать на самотек. Мы - государство с "чернобыльским наследством". Поэтому ранняя диагностика и лечение всех видов рака на всех стадиях - это имидж государства. Это показатель успешного правительства".

Возможно, ситуация изменится в лучшую сторону после того, как начнется реформа вторичного и третичного уровней медпомощи, то есть обычных больниц и специализированных медучреждений. В пресс-службе Минздрава заверяют, что ведомство сейчас активно работает над разработкой гарантированного пакета медицинских услуг для этих уровней медицинской помощи. "Это документ, в котором будет четко прописано, какие медицинские услуги оплачивает государство, а какие пациент должен оплатить сам. Первый драфт пакета планируется для опубликования весной 2019 года. С этого времени начнется дискуссия с обществом по приоритетным нозологиям (группам заболеваний, - ред.) в гарантированном пакете. Одним из важных принципов формирования пакета будет предотвращение катастрофических расходов семей. Онкологические случаи одни из таких", - говорят в Минздраве.

К тому, в Минздраве уточнили, что с 1 июля 2018 года вступил в силу приказ ведомства, которым утвержден порядок предоставления первичной медицинской помощи. Этим документом утвержден перечень медицинских вмешательств в рамках первичной медпомощи для групп пациентов с повышенным риском развития заболеваний. Так, для таких групп пациентов предусмотрены скрининговые программы по раннему выявлению рака молочной железы, колоректального рака и рака предстательной железы.