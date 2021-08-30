Тендерная коррупция. Как одесский бизнесмен опустошает местные бюджеты на реставрации зданий

Реставратора дома Руссова – многострадального памятника архитектуры в самом центре Одессы – будут судить за присвоение крупной суммы из местного бюджета, выделенного мэрией города. Речь идет о компании "Укрспецпроект", с которой управление капитального строительства города в мае 2018 года заключило договор на проведение реставрации. Примечательно, что эту компанию связывают с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, скрывающегося уже несколько лет от украинского правосудия за рубежом. Несмотря на то, что эта и многие другие аффилированные с Тарпаном компании не раз оказывались в эпицентре коррупционных скандалов при реконструкции исторических зданий и памятников, они продолжают участвовать и даже выигрывать в государственных тендерах, опустошая местные и государственные бюджеты. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Дом Руссова за минувшие 12 лет пережил целый ряд пожаров, самый сильный из которых произошел в 2009 году. Тогда огонь разрушил часть несущих конструкций и внутренних перегородок, а башня, венчающая здание, обрушилась. По итогу здание признали аварийным и непригодным к проживанию.

В 2017 году разрушающийся дом Руссова в мэрии решили отремонтировать, несмотря на то, что здание находилось в частной собственности. Со второй попытки в 2018 году тендер отдали компании "Укрспецпроект". Стоимость реставрации составила более 100 миллионов гривен.

Отреставрированный памятник архитектуры с помпой открыли в декабре 2019 года. Однако сразу после этого финансовыми отношениями подрядчика и чиновников заинтересовались в полиции. По версии следствия, менеджмент компании значительно завышал объем и стоимость работ в отчетной документации, чем нанес городу ущерб, как минимум, на 5 миллионов гривен.

Восстановление Дома Руссова (фото: dumskaya.net)

"Укрспецпроект" аффилирована с известным в Одессе бизнесменом Русланом Тарпаном. В 2020 году у этой фирмы дважды менялось руководство и учредители. В январе директором и конечным бенефициаром стал некий Константин Демко, которого в сентябре сменил Вадим Сербин. Последний также является директором компании "Арт билдинг групп", которая входит в состав холдинга "Инкор" Тарпана, что подтверждает тот факт, что "Укрспецпроект" с самого начала была аффилирована именно с ним: во всяком случае, реставрационные работы на доме Руссова выполняли специалисты, которые до этого работали на многих других объектах бизнесмена.

Беглый бизнесмен

Бизнесмена Руслана Тарпана объявили в розыск еще в 2017 году. Ему инкриминируют сразу несколько статей УК, в частности присвоение и растрату средств, выделенных на строительство проекта "Глубоководный выпуск" по отводу сточных вод Одессы в акваторию Черного моря.

В рамках этого проекта необходимо было построить систему по полной очистке стоков города, которые должны были отводиться в Одесский залив. Проект обошелся в 175 миллионов долларов. Основной объем работ выполняла фирма из группы "Инкор", принадлежащая Руслану Тарпану. По заявлениям бизнесмена, все работы были выполнены, но "Глубоководный выпуск" так и не заработал. В материалах дела фигурирует сумма в 320 миллионов гривен, которые исчезли в неизвестном направлении.

В 2017 году судом был наложен арест на имущество фигурантов, в том числе Руслана Тарпана. В списке арестованного имущества оказались – недостроенный 16-этажный жилой дом; четыре квартиры; земельный участок в Фонтанке; автомобили ЗИС-101 1937 года выпуска, ЗИЛ-4104 (1981 год) и Lexus LX470. Однако это – лишь малая часть того, что просил арестовать следователь.

Так, судья Гонтар посчитал, что имущество компаний "Инкор-групп", "Квартал Руссова", "Одесские реставрационные мастерские", "Гранд Отель", "Сенат", "Альбатрос-Сити" и других арестовывать нельзя.

"Доля в уставном капитале ООО только удостоверяет осуществление лицом вклада в уставный фонд и определяет его стоимость, а потому не может считаться имуществом. Наложение ареста на корпоративные права человека фактически является вмешательством в управление хозяйственным обществом и может привести к блокированию хозяйственной деятельности, поэтому корпоративные права лиц, принадлежащих ему как учредителю или участнику хозяйственного общества, не могут быть объектом ареста", – говорится в решении суда.

Беглый бизнесмен Руслан Тарпан (фото: dumskaya.net)

Кроме того, в ходатайстве упоминались компании "Инкор-Финанс" и "Мрия", принадлежащие супруге бизнесмена. В их аресте суд также отказал – "поскольку жена подозреваемого не является подозреваемой".

Уничтожение вместо реконструкции

Основная специализация группы компаний Тарпана – реставрация исторических зданий, ремонт бюджетных помещений, центров занятости, различных медучреждений и т.д.

Только за последние три года две компании Тарпана – "Укрспецпроект" и "Арт-Проект-2010" – получили из бюджета порядка 136,6 миллионов гривен.

Среди объектов, которыми занимались его компании уже упоминаемый дом Руссова, Староконный рынок, гостиница "Большая Московская", снос исторического здания гостиницы "Спартак" и строительство на ее месте гостиницы "Империал".

Одна из последних историй – "реконструкция" дома начала XIX века по адресу Приморский бульвар, 7, который является памятником архитектуры национального значения. С 2017 года здание восстанавливается с грубейшими нарушениями норм и правил реставрации. Также в нарушение действующего законодательства был пристроен мансардный этаж.

Национальный памятник архитектуры на Приморском бульваре Одессы "реконструируют" с грубым нарушением правил (фото: dumskaya.net)

В Минкульте сообщали, что никаких разрешений на проведение таких работ у владельцев дома нет. Суды несколько раз приостанавливали реконструкцию, но безуспешно. Уничтожение памятника архитектуры продолжается и по сей день.

Информация о халатности проделанных работ также нередко встречается в новостях местных изданий. К примеру, в апреле этого года на доме Руссова в Одессе частично обвалилась одна из статуй, которую, как оказалось, сделали при помощи пластиковой бутылки. Фотографии этого сразу же разлетелись по социальным сетям и стали источником для множества мемов.

Более печальный случай случился в августе этого года: в центре Одессы на голову иностранного туриста упала часть карниза старинного здания. Здание обслуживается компанией "Ренессанс" Тарпана.

Тендерный "троллинг"

Как бы там ни было, летом "Укрспецпроект" выиграла сразу два тендера на 17,5 миллионов гривен и 110 миллионов. Тендеры касались реставрации дома Либмана на пересечении Садовой и Преображенской и здания мэрии на Думской площади.

Позже тендерный комитет все же отклонил предложения компании, но не из-за негативного шлейфа участника аукциона, а по формальным причинам. Ошибку нашли в банковской гарантии – в ней не указали "категорию бенефициара".

Впоследствии "Укрспецпроект" заблокировала объявление победителя через Антимонопольный комитет. По словам участников рынка, компания уже не впервые подает ложные сведения, либо не вносит авансовый платеж, блокируя таким образом проведение тендера.

Как известно, АМКУ – единственный в стране орган, который рассматривает жалобы реальных и потенциальных участников публичных закупок на действия организаторов тендеров, документацию, решения, поведение других участников. Чаще всего, цель такого "троллинга" – если и не победить в публичном тендере, то хотя бы получить субподряды от победителей в обмен на отзыв жалобы.

В случае с Тарпаном, на лицо все признаки того, что он целенаправленно привлекает членов своей семьи, разных сторонних лиц, чтобы создавать группы фиктивных компаний, которые потом участвуют в различного рода тендерах – как основные участники или субподряд. Это позволяло ему на протяжении более чем 10-ти лет системно формировать фиктивные заказы с крайне завышенными ценами на работы и материалы.

У правоохранителей есть также данные, что в качестве легализации средств, полученных таким путем, он использовал международные финансовые инструменты для приобретения активов – компаний, движимого и недвижимого имущества. Есть предположения, что он таким образом выводил крупные суммы и на территорию России в период 2015-2018 годов.

В целом же, сегодня в Украине существует более десяти актуальных уголовных дел, где он и связанные с ниц лица фигурируют в качестве подозреваемых или обвиняемых. Часть из них находится в суде, одна судебный процесс проходит очень медленно. Сам Тарпан, как уже было отмечено, скрывается от правосудия и находится во всеукраинском розыске. Впрочем, это не мешает ему продолжать деятельность, которая наносит не только вред бюджету Украины, но еще и усугубляет ситуацию с сохранением исторических изданий и памятников архитектуры, а нередко даже угрожает жизни людей.