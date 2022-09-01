Темные времена. Как Киев деградирует при Кличко и причем здесь его окружение

За восемь лет на посту мэра Киева Виталию Кличко не удалось полноценно решить ни одну городскую проблему. Напротив, добавились и новые. А окружение мэра стало предметом постоянного внимания журналистов и правоохранителей. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Победу Виталия Кличко на выборах мэра Киева многие восприняли как окончание мрачного периода жизни столицы – когда ею правили сначала коррумпированный и просто неадекватный Леонид Черновецкий, а потом никем не избранный ставленник Партии регионов Александр Попов. Сейчас уже идет третья каденция Кличко – на посту градоначальника он пробыл дольше всех предшественников. Но щедро выданных авансов на восемь с лишним лет на должности он так и не оправдал.

Без плана в голове

Есть несколько способов оценить работу любой городской власти. Самый простой – спросить, что думают о состоянии города его жители.

Любой киевлянин сразу же вспомнит бесконечные пробки и хаос с парковками. Горы неубранного мусора и разбитые тротуары. Стихийную торговлю в грязных подземных переходах и убогий городской транспорт. Незаконные застройки и уничтожение парковых зон. Ведущие в никуда велодорожки и прорывы теплосетей. Устроить ребенка в школу или детский садик – большая проблема для киевских родителей. Любой сильный дождь – катастрофа для города.

Фактически ни одна из проблем, которые достались Кличко от предшественников, за его правление так и не была решена. Многие наоборот, только усугубились.

Менеджмент города, по сути, свелся к двум направлениям: тушение регулярно возникающих в коммунальном хозяйстве "пожаров" и выставочные проекты, вроде стеклянного моста или парка "Наталка". Последними Кличко не устает гордиться, отбиваясь от любой критики – но общее качество жизни горожан от этого не улучшается.

Ключевая проблема в том, что у города нет реальной стратегии развития. Формализовать ее должен специальный документ, Генеральный план, принять который Кличко обещал уже давно, в 2019-ом даже был презентован его проект. Но документа до сих пор нет, зато есть постоянно растущие расходы на его разработку. Ближайшие несколько лет Киев будет застраиваться согласно 220 отдельным "детальным планам территорий", то есть совершенно хаотично. А незаконные или сомнительные стройки де-факто будут легализованы.

За время пребывания Кличко на посту мэра Киева, в столица существенно выросло количество новостроек (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Если новые высотки и торгово-развлекательные центры после годы росли в Киеве как грибы после дождя, нередко далее уродуя его исторический облик, то строительство инфраструктурных объектов действующему мэру дается с огромным трудом.

Взять к примеру знаменитый уже за пределами Киева, регулярно "устающий" Шулявский мост. Мало того, что реальный вид развязки очень отличается от показанного Кличко на картинках, естественно, в худшую сторону, так и в ходе реконструкции ее бюджет вырос в несколько раз, до космических 2 миллиардов гривен. Работы традиционно затянулись – в конце 2021 года их планировали завершить в 2023-ем, и в итоге жители Шулявки годами были вынуждены бродить по болоту из песка и грязи.

Или другой знаменитый объект – Подольско-Воскресенский мост, открыть который в обещанные сроки мэру постоянно что-то мешает. Бюджет объекта вырос уже до 20 миллиардов гривен, а конца-краю работам так и не видно. Зато строительство обросло целым ворохом уголовных дел.

О строительстве метро на Троещину – еще один мэм, известный за пределами столицы – говорить уже неловко. Кличко попытался взяться за более легкий проект – метро на Виноградарь – до конца прошлого года обещали открыть две станции "зеленой" ветки. Результат предсказуем. В итоге Кличко сейчас является единственным мэром Киева, при котором в городе не открыли вообще ни одной станции метрополитена.

Особенно ярко убогое управление городом видно в сравнении. Согласно проведенному осенью прошлого года (то есть, задолго до февральского вторжения России, на которое можно многое списать) опросу группы "Рейтинг", Киев занял седьмое с конца место среди облцентров по индексу качества обслуживания и городских услуг. Выше расположились не только скромные Черкассы и Кропивницкий, но и прифронтовые на тот момент Мариуполь и Краматорск. Причем опрос проводился не среди экспертов, которых можно было бы обвинить в ангажированности, а среди самих городских жителей.

В целом, по шкале от 1 до 5, городские услуги жители Киева оценили на троечку. Аналогичные данные дал и опрос центра "Имидж-контроль", обнародованный перед самым российским вторжением: работу Кличко на должности оценили в 5,2 балла по десятибальной шкале.

Такие "середнячковые" результаты особенно удивляют, если принять во внимание, что Киев обладает ресурсами, совершенно не сопоставимыми с другими украинскими городами. Бюджеты и возможности здесь огромны, особенно после децентрализации. Но результата, как видим, они не дают.

Согласно данным соцопроса, работу Кличко на должности оценивают в 5,2 балла по десятибальной шкале (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Важно, что действующий мэр не может использовать типичную отмазку плохих управленцев – сослаться на неподконтрольный местный совет, блокирующий его инициативы. Напротив – все время своей каденции Кличко опирался на большинство в Киевсовете. Но на выходе получился потрескавшийся стеклянный мост и по паре отремонтированных школ в год.

При этом, безусловно, город продолжает развиваться: взять хотя бы появление бесчисленных кафе, ресторанов, креативных пространств и подобных объектов. Но только местная власть к этим инициативам никакого отношения не имеет, и реализуются они обычно не благодаря, а вопреки ее действиям.

Токсичные друзья

Несоответствие между объемом городских ресурсов и имеющимися результатами приводит к очевидному вопросу: куда деваются все деньги? Этим же вопросом постоянно задаются и правоохранители с журналистами. Количество уголовных дел и сюжетов о коррупции в киевской власти просто неисчислимо. Только в прошлом году прошло несколько десятков обысков на коммунальных предприятиях города и в различных департаментах мэрии: от образовательного до строительного.

Защита Кличко по всем этим обвинениям строится на том, что если какие-то коррупционные действия и имеют место, то лично он ни к чему не причастен. Но на этом можно взглянуть и под другим углом: почему же в окружении мэра постоянно появляются различные токсичные персонажи, как с различной политической аффилиацией, так и без нее. Перечень этих людей хорошо известен любому, кто хоть немного интересуется украинской политикой.

К примеру, долгое время одним из ключевых персонажей в окружении Кличко считался застройщик и по совместительству депутат от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар. Конечно, сам факт того, что в городе с очевидными проблемами с хаотической застройкой "серым кардиналом" является как раз застройщик – это уже парадокс. С другой стороны, если бы подобные "парадоксы" не стали системой, Киев сегодня выглядел бы гораздо лучше.

Народынй депутат от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар (фото: zagittya com ua)

Сейчас ключевым соратником Кличко считается его кум, экс-нардеп, глава исполкома партии УДАР Артур Палатный. Об особенностях его биографии, особенно в период бурных 90-х, есть немало информации в открытых источниках.

Не менее интересна и нынешняя роль Палатного при мэрии. Ему приписывают влияние почти на все процессы, происходящие в городе: от кадровой политики до реконструкции масштабных объектов и рынка ритуальных услуг.

Один из аспектов бурной деятельности правой руки мэра, которым заинтересовались правоохранители – крышевание нелегальной торговли в киевских подземных переходах. Эта схема может показаться не столь впечатляющей, если не учитывать ее масштаб – речь о более чем 200 точках, сдаваемых в нелегальную аренду. По сообщению киевской прокуратуры, ее организаторы ежемесячно зарабатывали на этом от 5 до 7 миллионов гривен.

Фамилию лоббиста и крышевателя этой схемы, у которого при обыске изъяли 250 тысяч долларов, в прокуратуре традиционно не назвали, но по косвенным признакам (вроде "депутат 7 и 8 созывов Рады") сразу понятно, что речь шла именно о Палатном. Тем более, он и сам тогда рассказал, что у него дома прошел обыск.

Глава исполкома партии УДАР Артур Палатный (фото: УНИАН)

Это лишь одна из ниточек густо опутавшей Киев коррупционной паутины. Но участникам различных схем каждый раз удается выходить сухими из воды. Во многом, благодаря стечению обстоятельств.

Так, в 2020-21 годах все срывы сроков по сдаче городских объектов и другие проблемы Кличко и его окружение списывали на пандемию коронавируса. Потом появился еще более весомый аргумент – полномасштабное российское вторжение, которое объективно нанесло колоссальный урон украинской, и в том числе киевской экономике. Потому, стоит ожидать, ни один из проектов-долгостроев в обозримой перспективе завершен не будет. Зато коррупционная активность в городских структурах, после короткого перерыва полугодичной давности, возобновилась снова.