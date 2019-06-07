Поиск укрытия: как махинаторы Свинарчуки ищут спасения в Раде

Как известно, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

В центре преступных схем оказалась подставная компания "Оптимумспецдеталь". Она стала привилегированным поставщиком госзаводов и получила контракты на сотни миллионов гривен.

Еще в 2015 году Игорь Гладковский вместе с другом Виталием Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ. По мнению журналистов, кроме сбыта российской военной контрабанды, "Оптимумспецдеталь" продавала украинской армии украденное у нее же имущество.

По подсчетам журналистов, через три основные фирмы-прокладки Гладковский и другие участники схемы заработали как минимум 250 миллионов. Причем одной из фирм-прокладок журналисты назвали Кузню на Рыбальском.

Еще одной одиозной схемой семейства Гладковских стало завышение реальной стоимости высотомеров в семь раз. Согласно данным, которые оказались в распоряжении журналистов, в августе 2016 "Укрспецэкспорт" закупил запчасти у фирмы АН Сервис на 14,38 млн гривен для ремонта АН-26.

Главой госконцерна на тот момент являлся Павел Букин – подельник Игоря Гладковского, а шесть высотомеров были закуплены в Российской Федерации. Импорт был произведен через подставную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным журналистского расследования, стоимость высотомеров была завышена как минимум в семь раз. Согласно таможенной декларации компании из ОАЭ, которая оформила их на экспорт, цена груза составляла 90 тыс. долларов (менее 2,5 млн гривен курсу на 2017). А по данным другой таможенной базы, Россию груз покинул по еще более низкой цене.

Расследователи утверждают, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из Укроборонпрома в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

Таким образом, семейство Гладковских во время войны превратило важнейшее предприятие "Укроборонпром" в личную кормовую базу.

Сливоборонпром

По всей видимости, поначалу фигуранты расследования очень рассчитывали, что обнародование резонансных фактов о коррупции в "Укроборонпроме" постепенно уляжется. Первая часть схем семьи Гладковских была обнародована в конце февраля. До первого тура президентских выборов еще оставалось около месяца. Поэтому были все шансы «потопить» скандал в бурной деятельности по содействию расследованию.

В корпорации Гладковского вначале просто пошли в глухую оборону, ссылаясь на гриф секретности оборонных заказов. В корпорации "Богдан" заявили, что все контракты, касающиеся именно военной техники, выполняются под грифом государственной тайны, а их раскрытие строго наказывается законом. Поэтому компания не имеет права раскрывать сведения о количестве техники и ее номенклатуре по контракту.

Превентивно в жертву был принесен Олег Гладковский старший, который сразу же заявил, что инициировал приостановку своих полномочий. В заявлении он якобы обращался в Главную военную прокуратуру и НАБУ с просьбой проверить факты, изложенные в СМИ.

Однако вскоре места жительства семьи Гладковских начали пикетировать и на тихий слив дела рассчитывать уже не приходилось. Поэтому в начале марта, в ходе своего предвыборного тура по областям Украины Петр Порошенко увольняет Олега Гладковского.

Сразу же после отставки Гладковского-старшего, НАБУ проводит около 20 обысков по делу о хищении средств государственного концерна "Укроборонпром". По словам директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, было зарегистрировано два уголовных производства, а обыски прошли по месту проживания Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан.

Спустя всего неделю Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура не исключает вручения подозрения сыну Гладковского. На улице Ризницкой расследовали дело по уклонению от налогов. По словам самого генпрокурора, компания-фигурант не уплатила 26 млн грн налогов со 150 млн грн оборота.

Казалось бы, торжество правосудия не за горами. В деле наступает пауза. После чего ГБР проводит обыски уже в НАБУ, расследуя факты «бездействия руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирование на сведения, содержащиеся в направленных документах».

Чуть позже директор НАБУ Андрей Сытник заявил, что заместитель главы САП, прокурор Максим Грищук дал детективам указание не упоминать в материалах уголовного дела фамилию Гладковского.

Интересно, что сейчас определение суда, на основании которого проводились следственные действия, в реестре судебных решений уже недоступно. А по номеру производства в нем же нет ни одного документа.

Уже в мае НАБУ сообщило, что привлекло к ответственности представителей бюро, которые покрывали схемы семейства Гладковских. Было возбуждено целое расследование и проведен опрос сотрудников НАБУ, которые фигурировали в раскрытой журналистами переписке. По его итогам им объявили выговор. «Жестокое» наказание было наложено на первого зама директора НАБУ, руководителя главного подразделения и детектива.

Представители НАБУ фактически покрывали схему Гладкавского-младшего, когда уголовное производство относительно возможных злоупотреблений в оборонной сфере уже велось. Они покрывали «нужные» фирмы и даже исключали из списков компании с признаками противоправной деятельности.

Так же как выяснилось, что переписка Гладковского и еще двух участников хищения средств "Укроборонпрома" была в распоряжении детективов НАБУ еще в 2017 году. В ней Жуков и Рогоза обсуждают Гладковского-младшего - в качестве соинвестора в их бизнесе по продаже запчастей заводам "Укроборонпрома".

Его рассчитывали привлечь как партнера для решения вопросов в концерне и привлечению новых контрактов. Однако переданные в НАБУ в начале 2017 года материалы так и не были приобщены к материалам расследования. Итогом расследования стал всего лишь выговор пособникам Гладковского в НАБУ.

Вопреки обещаниям генпрокурора, военная прокуратура сообщила о подозрении только Андрею Рогозе, которого признали руководителем компании "Оптимумспецдеталь", и вменяют ему уклонение от уплаты налогов. В это же время, Игорь Гладковский продолжает разъезжать по городу на элитном спорткаре Ferrari 599 GTB за 3,5 млн грн и недавно даже был замечен в одном из ресторанов города.

Параллельно вокруг "Укроборонпрома" продолжается ахинея прозрачности. Премьер-министр поручил провести финансовый аудит госконцерна. Это значит, что вскоре будет нанята именитая аудиторская фирма, которая будет долго проводить анализ, а затем даст некое успокаивающее заключение. Но это случится не скоро. На тот момент в Украине уже пройдут внеочередные парламентские выборы и оба Гладковских могут получить депутатские мандаты в комплекте с неприкосновенностью.

Еще более элегантное решение предлагает заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который предлагает "Укроборонпром" ликвидировать. А вместо него «создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями». Очень похоже, что сейчас предпринимаются все возможные действия для того, чтобы вывести скандал на периферию общественного внимания, а затем тихо опустить концы в воду.

За видимой легкостью, с которой бывшая коалиция пошла на досрочные парламентские выборы, стоит не столько горячее стремление «оставить страну на Зеленского», сколько острая необходимость отправить «на сохранение» в парламент фигурантов многих резонансных уголовных дел. В том числе и семью мародеров Гладковских, которые «сидели» на оборонных бюджетах, позволяя вести роскошный образ жизни: покупать дорогую недвижимость и элитные автомобили.

Пока не ясно, по какой системе пройдут предстоящие выборы. Вероятнее всего, Гладковские будут помещены в отдаленную часть списка либо при лучшем раскладе будут отправлены «засевать» отдаленные сельские районы, где никогда не слышали о скандале и высотомерах.