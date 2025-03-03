Податкові підсумки лютого: перевиконання на 12 млрд гривень

Лютий став ще одним місяцем позитивних тенденцій для державного бюджету: податкові надходження перевищили планові показники на 12 млрд гривень. Що сприяло зростанню - в блозі для РБК-Україна розповідає економіст Борис Кушнірук.

Державна податкова служба звітує про позитивні тенденції: у лютому надходження до бюджету перевищили планові показники на 12,1 млрд грн.

Якщо січень ще можна було вважати вдалим стартом року, то другий місяць поспіль підтверджує стабільність зростання.

Де найбільше зростання?

ПДФО – 26,2 млрд грн (+13,6%). Це означає, що люди отримують зарплати, з яких йдуть податки.



ПДВ – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бізнес працює, купівля-продаж іде активно.

Акцизи – понад 10 млрд грн. Тютюнова галузь дала +62,6%.

Що важливого?

Відшкодування ПДВ – 13,1 млрд грн. Це гроші, які повернули компаніям, а значить, вони не зависли в системі.

Зупинили всього 0,39% податкових накладних (це в десятки разів менше, ніж ще рік тому). А 9 тисяч підприємств перестали бути "ризиковими".



Загалом цифри говорять самі за себе: перевиконання вже другий місяць поспіль.

Важливе питання - де ці гроші були до цього? Це питання до команди голови податкового комітету ВР Данила Гетьманцева, який однією рукою тиснув на бізнес, а іншою недобирав суми у бюджет.

Нарешті ситуація змінилась і якщо ця тенденція збережеться, можемо очікувати стабільний ріст податкових надходжень у 2025 році. Бюджет отримує більше грошей – це добре. Бізнесу стає легше працювати – ще краще. Цікаво подивитися, що покаже березень.