Почему СБУ пришла на Львовскую табачную фабрику

Коллаж РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) и прокуратурой пришли с обысками на Львовскую табачную фабрику, расположенную в городе Винники Львовской области, и на табачную фабрику в Желтых Водах Днепропетровской области. Фактический владелец двух фабрик Григорий Козловский в происходящем обвинил все международные табачные компании, работающие в Украине.

Но, скорее всего, речь может идти о попытке СБУ прекратить контрабанду сигарет за границу и уход от уплаты налогов самими фабриками Козловского. Если СБУ пойдет до конца, Украина может, наконец, избавиться от имиджа поставщика контрабанды №1 в Европе, а бюджет страны существенно пополнится деньгами.

Львовская табачная фабрика (ЛТФ) – один из главных поставщиков скандальных новостей во всей отрасли. Последний раз она вновь заставила говорить о себе весной этого года, когда разместила по всей стране наружную и радио-рекламу сигаретной торговой марки Marvel.

Поскольку такая реклама прямо запрещена законом, власти Киева тут же издали распоряжение о ее недопустимости и реклама почти исчезла. Но сам факт того, что ЛТФ, видимо, сознательно пошла на нарушение закона, говорит о том, что иного пути выжить в конкурентных условиях она просто не видит.

Похоже, что ставка была сделана на то, что в то время, когда другие табачные кампании придерживаются закона и лишены возможности рекламировать свою продукцию, ЛТФ со своей скандальной рекламой получит преимущество.

При этом у ЛТФ есть ряд других особенностей, которые позволили ей за последние 2-3 года нарастить свою долю на рынке почти до 10%.

В первую очередь стоит обратить внимание на возможные манипуляции с акцизными марками. По данным СМИ, ЛТФ не купила ни одной акцизной марки с сентября 2017 по январь 2018 года, при чем сама компания это опровергла.

То есть, марки могли не наклеить на пачки сигарет и не уплатить акцизный сбор. Акцизы, кстати, регулярно повышаются парламентом и правительством. Это существенно влияет на прибыль международных табачных компаний. Но, похоже, не на ЛТФ.

Кроме того, ЛТФ клеит на пачки сигарет акцизные марки для сигарил, поскольку вторые дешевле. "Экономия" в этом случае составляла около 14 гривен на каждой. Таким образом бюджет не получает миллиарды гривен.

Далее можно вспомнить 2015 и заявление тогда еще главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о контрабанде ЛТФ.

Наконец, третье "преимущество": назвав свои сигареты Marvel, а компанию Marvel International Tobacco Group, ЛТФ фактически "позаимствовала" имя американской медиакомпании – Marvel, производящей всемирно известные комиксы и фильмы.

Фото: zaxid.net

На ЛТФ в городе Винники работает около 4000 человек, как заявил сам Козловский. И они были удивлены, когда увидели на фабрике людей в масках. В тот день они не смогли попасть на работу.

Козловский, который обычно остается "за кадром", в этот раз осознал, что угроза его быстро растущему бизнесу – очень серьезная, поскольку обыски начались и на фабрике в Желтых Водах, так что владелец появился на Винниковской фабрике лично и охотно давал комментарии СМИ.

Фото: Григорий Козловский (пресс-служба)

По словам Козловского, обыски – это все происки международных табачных компаний, которые хотят уничтожить украинского производителя.

Кроме того, Козловский считает, что СБУ решила повести себя как во времена Януковича, тогда как президент Владимир Зеленский обещал, что СБУ будет защищать страну, а не ставить на колени честный бизнес. Так, Козловский обвинил в организации обысков, а также в рейдерском захвате (которого на самом деле не было) – сотрудника СБУ по фамилии Калюжный.

"Господин Калюжный - воспитанник Януковича, решил нам вспомнить его времена. Видно, не видел месседжей от президента о том, что "Альфа" (спецподразделение СБУ), которая сейчас бегает с автоматами и пугает людей, должна заниматься другими вещами, а не устраивать маски-шоу", - заявил Козловский.

Скорее всего, он мог иметь в виду нового заместителя главы СБУ Анатолия Калюжняка, который работал во времена Януковича, а теперь назначен на должность Зеленским, что вызвало негодование общественности.

11 июня Зеленский провел ряд кадровых ротаций и в самой Львовской области: он освободил от должности руководителя УСБУ Александра Ткачука и еще трех начальников областных управлений. Это решение объяснялось тем, они "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой". 1 июля новым шефом СБУ во Львовской области стал Александр Бондарук.

При чем тут Калюжняк, Козловский не объяснил. Вообще он говорил перед телекамерами путанно и "давил на жалость". И договорился до того, что признался в размещении "заказных" материалов. Он хотел обвинить в этом другие табачные компании, но выдал сам себя: "БАТ и "Империал" скупили все сайты - невозможно теперь ни одной статьи разместить!", - сказал Козловский.

В настоящее время в СМИ распространяется версия о том, что новые власти путем давления пытаются "склонить на свою сторону" Козловского накануне парламентских выборов. Сам Козловский озвучить политическую версию пока не решился.

Единственной оставшейся версией, почему правоохранители решили, наконец-то, взяться за одиозную фабрику, остается возможная контрабанда и неуплата налогов.

В какой-то степени для Зеленского - это определенный тест на готовность перекрыть контрабанду. И это тест для СБУ – пойдет ли служба до конца или в какой-то момент готова будет отступить и не сделать ничего?